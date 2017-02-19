Стадион: Дачия-Арена Зрители: 16000
1:0
7' ГолФофана Секо
20' Желтая карточкаАквилани Альберто
30' Желтая карточкаХалльфредссон Эмиль
49' Желтая карточкаПелузо Федерико
67' Желтая карточкаДанило Ларанжера
1:1
70' ГолДефрель Грегоре
1:2
79' ГолДефрель Грегоре
90' Желтая карточкаДе Пауль Родриго
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
96'
Риччи Федерико из команды Сассуоло сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
96'
Риччи Федерико не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
96'
Политано Маттео не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
96'
Политано Маттео оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
96'
Политано Маттео из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
96'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
95'
95'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
95'
Риччи Федерико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
95'
Перица Стипе выбил мяч на угловой.
95'
95'
Гаццола Марчелло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Де Пауль Родриго бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
93'
Аквилани Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
Пеллегрини Лоренцо наказан за толчок Видмер Сильван
92'
Де Пауль Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Де Пауль Родриго совершает грубый фол. Дель Орко Кристиан был жертвой
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 16000 болельщиков
92'
Де Пауль Родриго сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Фелипе Диас из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
91'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Дель Орко Кристиан из команды Сассуоло делает подножку. Фофана Секо заработал фол.
90'
Фофана Секо на финте ушёл от оппонента.
89'
Дефрель Грегоре из команды Сассуоло в офсайде
88'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Риччи Федерико
88'
86'
86'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
86'
86'
86'
Матос Ридер из команды Удинезе делает навес
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Пеллегрини Лоренцо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
85'
Берарди Доменико из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
85'
84'
Гаццола Марчелло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
84'
Тактическая замена. Агеманг-Баду Эммануэль уходит с поля и его заменяет Матос Ридер
83'
Тактическая замена. Матри Алессандро уходит с поля и его заменяет Миссироли Симоне
82'
Матри Алессандро из команды Сассуоло в офсайде
82'
82'
Тактическая замена. Халльфредссон Эмиль уходит с поля и его заменяет Кумс Свен
81'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает неудачный навес.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
Берарди Доменико сделал результативную передачу.
79'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Дефрель Грегоре отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
78'
78'
Аквилани Альберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
78'
Халльфредссон Эмиль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
78'
Политано Маттео не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
78'
Политано Маттео из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
77'
Матри Алессандро из команды Сассуоло сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
76'
76'
Каэтано Самир возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает неудачный навес.
76'
76'
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Фелипе Диас из команды Удинезе сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
75'
75'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Фелипе Диас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Каэтано Самир получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
73'
Каэтано Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Дефрель Грегоре из команды Сассуоло. Это Каэтано Самир заработал фол.
72'
Видмер Сильван из команды Удинезе остановил атаку, перехватив мяч.
72'
Берарди Доменико из команды Сассуоло нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
72'
Берарди Доменико оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
72'
Видмер Сильван ошибается в защите.
72'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
72'
Теро Сириль пробил головой, вратарь справился с ударом.
71'
Фелипе Диас из команды Удинезе делает передачу одноклубнику.
71'
71'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Пеллегрини Лоренцо сделал результативную передачу.
70'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Дефрель Грегоре эффектным ударом переправил мяч в ворота.
70'
70'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
69'
Данило Ларанжера выбил мяч на угловой.
69'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
69'
69'
69'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает навес
69'
68'
Берарди Доменико из команды Сассуоло сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
67'
Данило Ларанжера сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
67'
Данило Ларанжера совершает грубый фол. Дефрель Грегоре был жертвой
66'
66'
Тактическая замена. Дункан Альфред уходит с поля и его заменяет Дефрель Грегоре
66'
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Фелипе Диас из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
64'
64'
64'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес
64'
64'
Перица Стипе из команды Удинезе делает навес
64'
63'
Карнезис Орестис вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Берарди Доменико из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
62'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Матри Алессандро мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
62'
Матри Алессандро на финте ушёл от оппонента.
62'
62'
62'
61'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
61'
61'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло делает навес
61'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
61'
Каэтано Самир выбил мяч на угловой.
61'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
60'
Тактическая замена. Сапата Дуван уходит с поля и его заменяет Перица Стипе
58'
Карнезис Орестис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
58'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Сапата Дуван из команды Удинезе в офсайде
58'
Данило Ларанжера из команды Удинезе делает передачу за спину защитников.
58'
Данило Ларанжера нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
57'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло отвел угрозу отличным подкатом
56'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе устремляется вперед с мячом.
55'
Теро Сириль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
Фофана Секо из команды Удинезе делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
Теро Сириль из команды Удинезе в офсайде
54'
Фофана Секо нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Фофана Секо на финте ушёл от оппонента.
53'
53'
Теро Сириль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Фофана Секо из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Халльфредссон Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Берарди Доменико из команды Сассуоло. Это Фофана Секо заработал фол.
51'
Теро Сириль наказан за толчок Пелузо Федерико
50'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает подножку. Фофана Секо заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Теро Сириль наказан за толчок Берарди Доменико
49'
Пелузо Федерико сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
49'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Сапата Дуван.
48'
48'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Теро Сириль из команды Удинезе делает пас партнеру.
46'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает подножку. Политано Маттео заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Берарди Доменико бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
46'
Видмер Сильван сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
46'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло подал угловой слева.
45'
Фофана Секо выбил мяч на угловой.
45'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Теро Сириль из команды Удинезе делает неудачный навес.
45'
44'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло в офсайде
43'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
43'
41'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
41'
Дель Орко Кристиан из команды Сассуоло делает навес
41'
41'
41'
Халльфредссон Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
41'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
41'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
40'
Аквилани Альберто нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
39'
39'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес
39'
37'
Теро Сириль из команды Удинезе в офсайде
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Сапата Дуван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Дункан Альфред на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
34'
33'
Берарди Доменико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
33'
33'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло подал угловой слева.
33'
Карнезис Орестис выбил мяч на угловой.
33'
Фелипе Диас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
32'
32'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло. Это Данило Ларанжера заработал фол.
31'
31'
Пеллегрини Лоренцо исполняет штрафной удар, но его блокируют
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе был наказан за старое нарушение.
30'
Фофана Секо из команды Удинезе делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
30'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе нарушает. Дункан Альфред пострадал, однако рефери не останавливает игру.
29'
Дель Орко Кристиан из команды Сассуоло остановил атаку, перехватив мяч.
29'
28'
Карнезис Орестис вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает подножку. Дель Орко Кристиан заработал фол.
27'
27'
27'
27'
26'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает неудачный навес.
25'
25'
Политано Маттео отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
23'
23'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло остановил атаку, перехватив мяч.
23'
23'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
23'
22'
21'
Дункан Альфред из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
21'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Дункан Альфред из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Аквилани Альберто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
20'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает подножку. Теро Сириль заработал фол.
20'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
20'
Дель Орко Кристиан из команды Сассуоло делает навес
20'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
20'
Видмер Сильван выбил мяч на угловой.
19'
18'
18'
18'
18'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло остановил атаку, перехватив мяч.
17'
Данило Ларанжера выбил мяч подальше от ворот.
17'
Видмер Сильван из команды Удинезе остановил атаку, перехватив мяч.
16'
16'
16'
16'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает навес
16'
15'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Данило Ларанжера из команды Удинезе делает навес
15'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает навес
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Ачерби Франческо выбил мяч на угловой.
14'
14'
13'
Теро Сириль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
13'
13'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает подножку. Политано Маттео заработал фол.
12'
11'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
10'
10'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Каэтано Самир на финте ушёл от оппонента.
9'
9'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает подножку. Агеманг-Баду Эммануэль заработал фол.
8'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
7'
Агеманг-Баду Эммануэль сделал результативную передачу.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Фофана Секо отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
7'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Консильи Андреа ошибается в защите.
7'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло остановил атаку, перехватив мяч.
7'
Данило Ларанжера из команды Удинезе делает неудачный навес.
6'
Фофана Секо из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Теро Сириль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
5'
Фелипе Диас из команды Удинезе остановил атаку, перехватив мяч.
5'
4'
4'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло отвел угрозу отличным подкатом
4'
Сапата Дуван из команды Удинезе устремляется вперед с мячом.
4'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает передачу за спину защитников.
3'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает навес
3'
1'
Политано Маттео из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Сассуоло
Удинезе
67.7% (147)
Ничья:
28.1% (61)
Сассуоло
4.1% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Удинезе:
30.4% (66)
1:0 Удинезе:
30% (65)
1:1 Ничья:
22.1% (48)
2:0 Удинезе:
4.6% (10)
2:2 Ничья:
2.8% (6)
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