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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 16000
Удинезе
1:2
Конец матча
Сассуоло
0'
1:0
7' Гол
Фофана Секо
20' Желтая карточка
Аквилани Альберто
30' Желтая карточка
Халльфредссон Эмиль
49' Желтая карточка
Пелузо Федерико
67' Желтая карточка
Данило Ларанжера
1:1
70' Гол
Дефрель Грегоре
1:2
79' Гол
Дефрель Грегоре
90' Желтая карточка
Де Пауль Родриго
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
96'
Риччи Федерико из команды Сассуоло сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
96'
Риччи Федерико не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
96'
Политано Маттео не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
96'
Политано Маттео оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.

96'
Политано Маттео из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
96'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
95'
Удар от ворот произведет Удинезе
95'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
95'
Риччи Федерико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
95'
Перица Стипе выбил мяч на угловой.
95'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
95'
Гаццола Марчелло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Кумс Свен из команды Удинезе подал угловой слева.
94'
Де Пауль Родриго бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
93'
Аквилани Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Фофана Секо из команды Удинезе делает навес
Травма, повреждение
92'
Де Пауль Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
92'
Де Пауль Родриго совершает грубый фол. Дель Орко Кристиан был жертвой
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 16000 болельщиков
Желтая карточка
92'
Де Пауль Родриго сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
91'
Удар от ворот произведет Сассуоло
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Фелипе Диас из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
91'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
90'
Дель Орко Кристиан из команды Сассуоло делает подножку. Фофана Секо заработал фол.
90'
Фофана Секо на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
89'
Дефрель Грегоре из команды Сассуоло в офсайде
88'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Риччи Федерико
88'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Удинезе
86'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
86'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Матос Ридер из команды Удинезе делает навес
85'
Удар от ворот произведет Удинезе
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Пеллегрини Лоренцо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Берарди Доменико из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
85'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Гаццола Марчелло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
84'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Агеманг-Баду Эммануэль уходит с поля и его заменяет Матос Ридер
83'
Тактическая замена. Матри Алессандро уходит с поля и его заменяет Миссироли Симоне
Офсайд
82'
Матри Алессандро из команды Сассуоло в офсайде
82'
Удар от ворот произведет Сассуоло
82'
Тактическая замена. Халльфредссон Эмиль уходит с поля и его заменяет Кумс Свен
81'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает неудачный навес.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
Берарди Доменико сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Дефрель Грегоре отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
78'
Удар от ворот произведет Удинезе
78'
Аквилани Альберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
78'
Халльфредссон Эмиль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
78'
Политано Маттео не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
78'
Политано Маттео из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
77'
Матри Алессандро из команды Сассуоло сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
76'
Удар от ворот произведет Сассуоло
Травма, повреждение
76'
Каэтано Самир возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает неудачный навес.
76'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
76'
Дель Орко Кристиан выбил мяч на угловой.
76'
Фофана Секо из команды Удинезе делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Фелипе Диас из команды Удинезе сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
75'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
75'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Фелипе Диас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
74'
Каэтано Самир получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
73'
Каэтано Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
72'
Дефрель Грегоре из команды Сассуоло. Это Каэтано Самир заработал фол.
72'
Видмер Сильван из команды Удинезе остановил атаку, перехватив мяч.
72'
Берарди Доменико из команды Сассуоло нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
72'
Берарди Доменико оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
72'
Видмер Сильван ошибается в защите.
72'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Теро Сириль пробил головой, вратарь справился с ударом.
71'
Фелипе Диас из команды Удинезе делает передачу одноклубнику.
Угловой
71'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
71'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе устремляется вперед с мячом.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Пеллегрини Лоренцо сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Дефрель Грегоре эффектным ударом переправил мяч в ворота.
70'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает навес
Угловой
70'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
69'
Данило Ларанжера выбил мяч на угловой.
69'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
69'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает навес
69'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Берарди Доменико из команды Сассуоло сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Желтая карточка
67'
Данило Ларанжера сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
67'
Данило Ларанжера совершает грубый фол. Дефрель Грегоре был жертвой
66'
Удар от ворот произведет Удинезе
66'
Тактическая замена. Дункан Альфред уходит с поля и его заменяет Дефрель Грегоре
66'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
65'
Фофана Секо из команды Удинезе делает навес
65'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Фелипе Диас из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
Угловой
64'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
64'
Дель Орко Кристиан выбил мяч на угловой.
64'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес
64'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Перица Стипе из команды Удинезе делает навес
64'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Карнезис Орестис вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Берарди Доменико из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Матри Алессандро мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
62'
Матри Алессандро на финте ушёл от оппонента.
62'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
62'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес
61'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло делает навес
Угловой
61'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
61'
Каэтано Самир выбил мяч на угловой.
61'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Удар от ворот произведет Удинезе
60'
Тактическая замена. Сапата Дуван уходит с поля и его заменяет Перица Стипе
58'
Карнезис Орестис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
58'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
58'
Сапата Дуван из команды Удинезе в офсайде
58'
Данило Ларанжера из команды Удинезе делает передачу за спину защитников.
58'
Данило Ларанжера нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
57'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
57'
Дель Орко Кристиан выбил мяч на угловой.
57'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло отвел угрозу отличным подкатом
56'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе устремляется вперед с мячом.
55'
Теро Сириль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
Фофана Секо из команды Удинезе делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
54'
Теро Сириль из команды Удинезе в офсайде
54'
Фофана Секо нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Фофана Секо на финте ушёл от оппонента.
53'
Удар от ворот произведет Удинезе
53'
Теро Сириль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Фофана Секо из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Халльфредссон Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Берарди Доменико из команды Сассуоло. Это Фофана Секо заработал фол.
Фол, нарушение
51'
Теро Сириль наказан за толчок Пелузо Федерико
Фол, нарушение
50'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает подножку. Фофана Секо заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
50'
Теро Сириль наказан за толчок Берарди Доменико
Желтая карточка
49'
Пелузо Федерико сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
49'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло опасно играет. Чуть не пострадал Сапата Дуван.
48'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе устремляется вперед с мячом.
48'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Теро Сириль из команды Удинезе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
46'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает подножку. Политано Маттео заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
Удар от ворот произведет Удинезе
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Берарди Доменико бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
46'
Видмер Сильван сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
46'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло подал угловой слева.
45'
Фофана Секо выбил мяч на угловой.
45'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Теро Сириль из команды Удинезе делает неудачный навес.
45'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе устремляется вперед с мячом.
Офсайд
44'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло в офсайде
43'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
43'
Удар от ворот произведет Удинезе
41'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
41'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Дель Орко Кристиан из команды Сассуоло делает навес
41'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
41'
Халльфредссон Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес
41'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
41'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
40'
Аквилани Альберто нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес
39'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
37'
Теро Сириль из команды Удинезе в офсайде
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Сапата Дуван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Дункан Альфред на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
34'
Удар от ворот произведет Удинезе
33'
Берарди Доменико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло подал угловой слева.
33'
Карнезис Орестис выбил мяч на угловой.
33'
Фелипе Диас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
32'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло. Это Данило Ларанжера заработал фол.
31'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
31'
Пеллегрини Лоренцо исполняет штрафной удар, но его блокируют
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
30'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе был наказан за старое нарушение.
Фол, нарушение
30'
Фофана Секо из команды Удинезе делает подножку. Берарди Доменико заработал фол.
Фол, нарушение
30'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе нарушает. Дункан Альфред пострадал, однако рефери не останавливает игру.
29'
Дель Орко Кристиан из команды Сассуоло остановил атаку, перехватив мяч.
29'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
28'
Карнезис Орестис вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает подножку. Дель Орко Кристиан заработал фол.
27'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес
27'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Сассуоло
26'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает неудачный навес.
25'
Удар от ворот произведет Удинезе
25'
Политано Маттео отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
24'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
23'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло остановил атаку, перехватив мяч.
23'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
Фол, нарушение
23'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
23'
Удар от ворот произведет Удинезе
22'
Удар от ворот произведет Удинезе
21'
Дункан Альфред из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
21'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с левого угла.
21'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Дункан Альфред из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
20'
Аквилани Альберто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
20'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает подножку. Теро Сириль заработал фол.
20'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Дель Орко Кристиан из команды Сассуоло делает навес
Угловой
20'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
20'
Видмер Сильван выбил мяч на угловой.
19'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает навес
18'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
18'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло остановил атаку, перехватив мяч.
17'
Данило Ларанжера выбил мяч подальше от ворот.
17'
Видмер Сильван из команды Удинезе остановил атаку, перехватив мяч.
16'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
16'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает навес
16'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Данило Ларанжера из команды Удинезе делает навес
15'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает навес
15'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Ачерби Франческо выбил мяч на угловой.
14'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
14'
Удар от ворот произведет Сассуоло
13'
Теро Сириль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
13'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
Фол, нарушение
13'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает подножку. Политано Маттео заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Удинезе
11'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
10'
Удар от ворот произведет Сассуоло
10'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Каэтано Самир на финте ушёл от оппонента.
9'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Аквилани Альберто из команды Сассуоло делает подножку. Агеманг-Баду Эммануэль заработал фол.
Офсайд
8'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
7'
Агеманг-Баду Эммануэль сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Фофана Секо отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
7'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Консильи Андреа ошибается в защите.
7'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло остановил атаку, перехватив мяч.
7'
Данило Ларанжера из команды Удинезе делает неудачный навес.
6'
Фофана Секо из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Теро Сириль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
5'
Фелипе Диас из команды Удинезе остановил атаку, перехватив мяч.
5'
Пеллегрини Лоренцо из команды Сассуоло делает навес
4'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло отвел угрозу отличным подкатом
4'
Сапата Дуван из команды Удинезе устремляется вперед с мячом.
4'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает передачу за спину защитников.
3'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе делает навес
3'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Политано Маттео из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Сассуоло
Удинезе
67.7% (147)
Ничья:
28.1% (61)
Сассуоло
4.1% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Удинезе:
30.4% (66)
Удинезе:
30% (65)
Ничья:
22.1% (48)
Удинезе:
4.6% (10)
Ничья:
2.8% (6)
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