Стадион: Луиджи Феррарис Зрители: 20000
0:1
6' ГолИсла Маурисио
1:1
22' ГолКвальярелла Фабио
25' Желтая карточкаМурру Никола
33' Желтая карточкаФернандеш Бруну
44' Желтая карточкаПедру Жоау III
59' Желтая карточкаТоррейра Лукас
62' Желтая карточкаТахцидис Панайотис
78' Желтая карточкаГабриэл Васконселлос
81' Желтая карточкаВивиано Эмильяно
85' Желтая карточкаИонице Артур
87' Желтая карточкаКвальярелла Фабио
88' Желтая карточкаБоррьелло Марко
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
95'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает подножку. Баррето Эдгар заработал фол.
95'
Шик Патрик из команды Сампдория в офсайде
94'
94'
Павлович Данэль из команды Сампдория делает передачу одноклубнику.
94'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
94'
Педру Жоау III выбил мяч на угловой.
94'
94'
93'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает навес
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
93'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает подножку. Дессена Даниэле заработал фол.
93'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает подножку. Джуричич Филип заработал фол.
91'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает подножку. Ибарбо Виктор заработал фол.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ибарбо Виктор из команды Кальяри в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Гол, который забил Ибарбо Виктор не засчитан.
90'
Вивиано Эмильяно неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
89'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес
88'
88'
Боррьелло Марко получает желтую карточку за споры
88'
Боррьелло Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Квальярелла Фабио получает желтую карточку за толчок соперника.
87'
Квальярелла Фабио наказан за толчок Ибарбо Виктор
87'
Торрейра Лукас бьет в штангу и упускает момент забить!
87'
Джуричич Филип из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
87'
Вратарь парирует удар, который нанес Квальярелла Фабио, и мяч снова в игре
85'
Ионице Артур тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
85'
Ионице Артур из команды Кальяри делает подножку. Линетти Кароль заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
85'
Тактическая замена. Сау Марко уходит с поля и его заменяет Боррьелло Марко
85'
Ди Дженнаро Давид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Дессена Даниэле из команды Кальяри делает навес
84'
84'
Ионице Артур из команды Кальяри делает навес
83'
Шик Патрик наказан за толчок Мурру Никола
82'
Тактическая замена. Падоин Симоне уходит с поля и его заменяет Ибарбо Виктор
81'
Педру Жоау III возвращается на поле, всё в порядке.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Вивиано Эмильяно получает желтую карточку за споры
81'
Педру Жоау III получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
81'
Тактическая замена. Муриэль Луис уходит с поля и его заменяет Шик Патрик
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
80'
Педру Жоау III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Сау Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
79'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает навес
78'
Габриэл Васконселлос получил жёлтую карточку за затяжку времени.
77'
Сау Марко из команды Кальяри делает подножку. Берешиньски Бартош заработал фол.
77'
Сау Марко из команды Кальяри. Это Торрейра Лукас заработал фол.
76'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
76'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри подал угловой слева.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
75'
Ионице Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Павлович Данэль выбил мяч на угловой.
75'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
74'
73'
Падоин Симоне наказан за толчок Линетти Кароль
73'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает подножку. Исла Маурисио заработал фол.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Джуричич Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
70'
69'
69'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает подножку. Ди Дженнаро Давид заработал фол.
69'
Джуричич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри делает навес
68'
68'
Ди Дженнаро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Линетти Кароль из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Педру Жоау III.
66'
66'
Тактическая замена. Тахцидис Панайотис уходит с поля и его заменяет Ди Дженнаро Давид
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
65'
64'
64'
Муриэль Луис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Джуричич Филип из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
64'
Павлович Данэль из команды Сампдория разыграл угловой с левого угла.
64'
Пизакане Фабио выбил мяч на угловой.
64'
Муриэль Луис из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
63'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
62'
Тахцидис Панайотис получает желтую карточку за споры
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
60'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
59'
59'
Торрейра Лукас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
59'
Торрейра Лукас совершает грубый фол. Дессена Даниэле был жертвой
58'
Габриэл Васконселлос вышел из ворот и забрал мяч.
58'
58'
Сау Марко из команды Кальяри делает подножку. Торрейра Лукас заработал фол.
57'
57'
57'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Павлович Данэль из команды Сампдория подал угловой справа.
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
Тактическая замена. Прает Деннис уходит с поля и его заменяет Линетти Кароль
55'
Сау Марко из команды Кальяри делает подножку. Шкриньяр Милан заработал фол.
53'
53'
Педру Жоау III отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
53'
53'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес
53'
53'
Дессена Даниэле из команды Кальяри делает навес
52'
Сау Марко не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
52'
Педру Жоау III из команды Кальяри сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
51'
51'
Алвеш Бруну из команды Кальяри делает навес
51'
51'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри подал угловой слева.
51'
Берешиньски Бартош выбил мяч на угловой.
51'
Мурру Никола из команды Кальяри делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
Джуричич Филип коснулся мяча рукой.
48'
47'
Сау Марко наказан за толчок Сильвестре Матиас
47'
47'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает неудачный навес.
46'
46'
Джуричич Филип из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
46'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает навес
46'
Тактическая замена. Фернандеш Бруну уходит с поля и его заменяет Джуричич Филип
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
46'
Ионице Артур из команды Кальяри делает подножку. Шкриньяр Милан заработал фол.
46'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
45'
Прает Деннис из команды Сампдория делает подножку. Пизакане Фабио заработал фол.
45'
Дессена Даниэле из команды Кальяри в офсайде
44'
Педру Жоау III из команды Кальяри был наказан за старое нарушение.
44'
44'
Квальярелла Фабио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает навес
43'
43'
Сау Марко отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Ионице Артур из команды Кальяри сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
42'
Квальярелла Фабио наказан за толчок Алвеш Бруну
42'
Дессена Даниэле из команды Кальяри делает подножку. Прает Деннис заработал фол.
41'
Тахцидис Панайотис нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
40'
Пизакане Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает подножку. Педру Жоау III заработал фол.
39'
Прает Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Торрейра Лукас из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
39'
39'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает навес
38'
37'
Баррето Эдгар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Дессена Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Павлович Данэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Мурру Никола коснулся мяча рукой.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
34'
34'
34'
Прает Деннис из команды Сампдория делает подножку. Дессена Даниэле заработал фол.
33'
Фернандеш Бруну получил жёлтую карточку за "нырок".
33'
Фернандеш Бруну ныряет в попытке получить право на штрафной
32'
Дессена Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает навес
31'
Алвеш Бруну наказан за толчок Квальярелла Фабио
31'
Шкриньяр Милан из команды Сампдория остановил атаку, перехватив мяч.
31'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
30'
30'
Педру Жоау III наказан за толчок Шкриньяр Милан
29'
Павлович Данэль наказан за толчок Исла Маурисио
28'
Пизакане Фабио из команды Кальяри в офсайде
28'
Сау Марко не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
28'
Ионице Артур из команды Кальяри сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
27'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
27'
Педру Жоау III наказан за толчок Сильвестре Матиас
26'
Баррето Эдгар наказан за толчок Алвеш Бруну
26'
Фернандеш Бруну навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
25'
Мурру Никола сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
25'
Мурру Никола совершает грубый фол. Муриэль Луис был жертвой
24'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает подножку. Ионице Артур заработал фол.
22'
Муриэль Луис сделал результативную передачу.
22'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Квальярелла Фабио записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
22'
Муриэль Луис на финте ушёл от оппонента.
22'
Торрейра Лукас из команды Сампдория остановил атаку, перехватив мяч.
22'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает навес
22'
Габриэл Васконселлос вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
20'
Габриэл Васконселлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Павлович Данэль из команды Сампдория подал угловой справа.
19'
Пизакане Фабио выбил мяч на угловой.
19'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
19'
18'
18'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес
17'
17'
17'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает подножку. Квальярелла Фабио заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
15'
Педру Жоау III наказан за толчок Берешиньски Бартош
14'
14'
Фернандеш Бруну бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Тахцидис Панайотис наказан за толчок Торрейра Лукас
13'
13'
12'
Баррето Эдгар совершает грубый фол. Педру Жоау III был жертвой
11'
Алвеш Бруну из команды Кальяри в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
10'
10'
10'
Баррето Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
7'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Ионице Артур сделал результативную передачу.
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Исла Маурисио записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
6'
6'
Ионице Артур из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Вивиано Эмильяно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
4'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает подножку. Тахцидис Панайотис заработал фол.
4'
4'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
2'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
1'
1'
1'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает подножку. Баррето Эдгар заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 1:1 Кальяри
Сампдория
90.4% (198)
Ничья:
8.2% (18)
Кальяри
1.4% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сампдория:
37.4% (82)
1:0 Сампдория:
24.7% (54)
2:0 Сампдория:
19.2% (42)
1:1 Ничья:
5.9% (13)
3:1 Сампдория:
3.2% (7)
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