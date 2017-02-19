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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 20000
Сампдория
1:1
Конец матча
Кальяри
0'
0:1
6' Гол
Исла Маурисио
1:1
22' Гол
Квальярелла Фабио
25' Желтая карточка
Мурру Никола
33' Желтая карточка
Фернандеш Бруну
44' Желтая карточка
Педру Жоау III
59' Желтая карточка
Торрейра Лукас
62' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
78' Желтая карточка
Габриэл Васконселлос
81' Желтая карточка
Вивиано Эмильяно
85' Желтая карточка
Ионице Артур
87' Желтая карточка
Квальярелла Фабио
88' Желтая карточка
Боррьелло Марко
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
95'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает подножку. Баррето Эдгар заработал фол.
Офсайд
95'
Шик Патрик из команды Сампдория в офсайде
94'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Павлович Данэль из команды Сампдория делает передачу одноклубнику.

Угловой
94'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
94'
Педру Жоау III выбил мяч на угловой.
94'
Павлович Данэль из команды Сампдория делает навес
94'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает навес
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
Фол, нарушение
93'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает подножку. Дессена Даниэле заработал фол.
Фол, нарушение
93'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает подножку. Джуричич Филип заработал фол.
Фол, нарушение
91'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает подножку. Ибарбо Виктор заработал фол.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
91'
Ибарбо Виктор из команды Кальяри в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Описание гола
90'
Гол, который забил Ибарбо Виктор не засчитан.
90'
Вивиано Эмильяно неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
89'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес
88'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
88'
Боррьелло Марко получает желтую карточку за споры
88'
Боррьелло Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
87'
Квальярелла Фабио получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
87'
Квальярелла Фабио наказан за толчок Ибарбо Виктор
87'
Торрейра Лукас бьет в штангу и упускает момент забить!
87'
Джуричич Филип из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
87'
Вратарь парирует удар, который нанес Квальярелла Фабио, и мяч снова в игре
Желтая карточка
85'
Ионице Артур тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
85'
Ионице Артур из команды Кальяри делает подножку. Линетти Кароль заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Удар от ворот произведет Сампдория
85'
Тактическая замена. Сау Марко уходит с поля и его заменяет Боррьелло Марко
85'
Ди Дженнаро Давид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Дессена Даниэле из команды Кальяри делает навес
84'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Ионице Артур из команды Кальяри делает навес
Фол, нарушение
83'
Шик Патрик наказан за толчок Мурру Никола
82'
Тактическая замена. Падоин Симоне уходит с поля и его заменяет Ибарбо Виктор
Травма, повреждение
81'
Педру Жоау III возвращается на поле, всё в порядке.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
81'
Вивиано Эмильяно получает желтую карточку за споры
Травма, повреждение
81'
Педру Жоау III получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
81'
Тактическая замена. Муриэль Луис уходит с поля и его заменяет Шик Патрик
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Травма, повреждение
80'
Педру Жоау III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Сау Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
79'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает навес
Желтая карточка
78'
Габриэл Васконселлос получил жёлтую карточку за затяжку времени.
Фол, нарушение
77'
Сау Марко из команды Кальяри делает подножку. Берешиньски Бартош заработал фол.
Фол, нарушение
77'
Сау Марко из команды Кальяри. Это Торрейра Лукас заработал фол.
76'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри подал угловой слева.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Травма, повреждение
75'
Ионице Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Павлович Данэль выбил мяч на угловой.
75'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Удар от ворот произведет Кальяри
74'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Падоин Симоне наказан за толчок Линетти Кароль
Фол, нарушение
73'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает подножку. Исла Маурисио заработал фол.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
71'
Джуричич Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
70'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
69'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает подножку. Ди Дженнаро Давид заработал фол.
69'
Джуричич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
68'
Сау Марко из команды Кальяри в офсайде
68'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри делает навес
68'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Ди Дженнаро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Линетти Кароль из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Педру Жоау III.
66'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тактическая замена. Тахцидис Панайотис уходит с поля и его заменяет Ди Дженнаро Давид
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
65'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Удар от ворот произведет Кальяри
64'
Муриэль Луис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Джуричич Филип из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Угловой
64'
Павлович Данэль из команды Сампдория разыграл угловой с левого угла.
64'
Пизакане Фабио выбил мяч на угловой.
64'
Муриэль Луис из команды Сампдория устремляется вперед с мячом.
63'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Желтая карточка
62'
Тахцидис Панайотис получает желтую карточку за споры
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
60'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Тахцидис Панайотис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
59'
Торрейра Лукас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
59'
Торрейра Лукас совершает грубый фол. Дессена Даниэле был жертвой
58'
Габриэл Васконселлос вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Сау Марко из команды Кальяри делает подножку. Торрейра Лукас заработал фол.
57'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
56'
Павлович Данэль из команды Сампдория подал угловой справа.
56'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
Тактическая замена. Прает Деннис уходит с поля и его заменяет Линетти Кароль
Фол, нарушение
55'
Сау Марко из команды Кальяри делает подножку. Шкриньяр Милан заработал фол.
53'
Удар от ворот произведет Сампдория
53'
Педру Жоау III отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес
53'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Дессена Даниэле из команды Кальяри делает навес
52'
Сау Марко не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
52'
Педру Жоау III из команды Кальяри сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
51'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Алвеш Бруну из команды Кальяри делает навес
51'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри подал угловой слева.
51'
Берешиньски Бартош выбил мяч на угловой.
51'
Мурру Никола из команды Кальяри делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
49'
Джуричич Филип коснулся мяча рукой.
48'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Сау Марко наказан за толчок Сильвестре Матиас
47'
Удар от ворот произведет Кальяри
47'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает неудачный навес.
46'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Джуричич Филип из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает навес
46'
Тактическая замена. Фернандеш Бруну уходит с поля и его заменяет Джуричич Филип
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
46'
Ионице Артур из команды Кальяри делает подножку. Шкриньяр Милан заработал фол.
46'
Тахцидис Панайотис из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
45'
Прает Деннис из команды Сампдория делает подножку. Пизакане Фабио заработал фол.
Офсайд
45'
Дессена Даниэле из команды Кальяри в офсайде
Желтая карточка
44'
Педру Жоау III из команды Кальяри был наказан за старое нарушение.
44'
Удар от ворот произведет Кальяри
44'
Квальярелла Фабио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает навес
43'
Удар от ворот произведет Сампдория
43'
Сау Марко отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Ионице Артур из команды Кальяри сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
42'
Квальярелла Фабио наказан за толчок Алвеш Бруну
Фол, нарушение
42'
Дессена Даниэле из команды Кальяри делает подножку. Прает Деннис заработал фол.
41'
Тахцидис Панайотис нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Сау Марко из команды Кальяри делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Травма, повреждение
40'
Пизакане Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
39'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает подножку. Педру Жоау III заработал фол.
39'
Прает Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Торрейра Лукас из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
39'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает навес
38'
Удар от ворот произведет Кальяри
37'
Баррето Эдгар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Дессена Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Павлович Данэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Мурру Никола коснулся мяча рукой.
36'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
34'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Тахцидис Панайотис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Прает Деннис из команды Сампдория делает подножку. Дессена Даниэле заработал фол.
Желтая карточка
33'
Фернандеш Бруну получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
33'
Фернандеш Бруну ныряет в попытке получить право на штрафной
32'
Дессена Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Павлович Данэль из команды Сампдория делает навес
32'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает навес
Фол, нарушение
31'
Алвеш Бруну наказан за толчок Квальярелла Фабио
31'
Шкриньяр Милан из команды Сампдория остановил атаку, перехватив мяч.
31'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
30'
Педру Жоау III наказан за толчок Шкриньяр Милан
Фол, нарушение
29'
Павлович Данэль наказан за толчок Исла Маурисио
Офсайд
28'
Пизакане Фабио из команды Кальяри в офсайде
28'
Сау Марко не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
28'
Ионице Артур из команды Кальяри сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Угловой
27'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
Фол, нарушение
27'
Педру Жоау III наказан за толчок Сильвестре Матиас
Фол, нарушение
26'
Баррето Эдгар наказан за толчок Алвеш Бруну
26'
Фернандеш Бруну навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Желтая карточка
25'
Мурру Никола сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
25'
Мурру Никола совершает грубый фол. Муриэль Луис был жертвой
Фол, нарушение
24'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает подножку. Ионице Артур заработал фол.
22'
Муриэль Луис сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Квальярелла Фабио записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
22'
Муриэль Луис на финте ушёл от оппонента.
22'
Торрейра Лукас из команды Сампдория остановил атаку, перехватив мяч.
22'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает навес
22'
Габриэл Васконселлос вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
20'
Габриэл Васконселлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Павлович Данэль из команды Сампдория подал угловой справа.
19'
Пизакане Фабио выбил мяч на угловой.
19'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес
17'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Павлович Данэль из команды Сампдория делает навес
Фол, нарушение
17'
Пизакане Фабио из команды Кальяри делает подножку. Квальярелла Фабио заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Фол, нарушение
15'
Педру Жоау III наказан за толчок Берешиньски Бартош
14'
Удар от ворот произведет Кальяри
14'
Фернандеш Бруну бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Удар от ворот произведет Сампдория
13'
Тахцидис Панайотис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Баррето Эдгар совершает грубый фол. Педру Жоау III был жертвой
Офсайд
11'
Алвеш Бруну из команды Кальяри в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
10'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Баррето Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
7'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Ионице Артур сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Исла Маурисио записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
6'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Ионице Артур из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
5'
Вивиано Эмильяно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
Фол, нарушение
4'
Торрейра Лукас из команды Сампдория делает подножку. Тахцидис Панайотис заработал фол.
4'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Фернандеш Бруну из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
2'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
1'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает подножку. Баррето Эдгар заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 1:1 Кальяри
Сампдория
90.4% (198)
Ничья:
8.2% (18)
Кальяри
1.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Сампдория:
37.4% (82)
Сампдория:
24.7% (54)
Сампдория:
19.2% (42)
Ничья:
5.9% (13)
Сампдория:
3.2% (7)
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