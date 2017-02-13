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Стадион: Ювентус Стэдиум
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 12.02.2017 Кальяри 0:2 Ювентус СA
- 08.02.2017 Кротоне 0:2 Ювентус СA
- 05.02.2017 Ювентус 1:0 Интер Милан СA
- 29.01.2017 Сассуоло 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2017 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 15.01.2017 Фиорентина 2:1 Ювентус СA
- 11.01.2017 Ювентус 3:2 Аталанта КИ
- 08.01.2017 Ювентус 3:0 Болонья СA
- 23.12.2016 Ювентус 1:1 Милан С
- 17.12.2016 Ювентус 1:0 Рома СA
- 11.12.2016 Торино 1:3 Ювентус СA
- 07.12.2016 Ювентус 2:0 Динамо Загреб ЛЧ
- 03.12.2016 Ювентус 3:1 Аталанта СA
- 27.11.2016 Дженоа 3:1 Ювентус СA
- 22.11.2016 Севилья 1:3 Ювентус ЛЧ
- 19.11.2016 Ювентус 3:0 Пескара СA
- 06.11.2016 Кьево 1:2 Ювентус СA
- 02.11.2016 Ювентус 1:1 Лион ЛЧ
- 29.10.2016 Ювентус 2:1 Наполи СA
- 26.10.2016 Ювентус 4:1 Сампдория СA
Палермо (последние 20 матчей: +2 =3 -15)
- 12.02.2017 Палермо 1:3 Аталанта СA
- 05.02.2017 Палермо 1:0 Кротоне СA
- 29.01.2017 Наполи 1:1 Палермо СA
- 22.01.2017 Палермо 0:1 Интер Милан СA
- 15.01.2017 Сассуоло 4:1 Палермо СA
- 07.01.2017 Эмполи 1:0 Палермо СA
- 22.12.2016 Палермо 1:1 Пескара СA
- 18.12.2016 Дженоа 3:4 Палермо СA
- 11.12.2016 Палермо 0:2 Кьево СA
- 04.12.2016 Фиорентина 2:1 Палермо СA
- 30.11.2016 Палермо 0:0 Специя КИ
- 27.11.2016 Палермо 0:1 Лацио СA
- 20.11.2016 Болонья 3:1 Палермо СA
- 06.11.2016 Палермо 1:2 Милан СA
- 31.10.2016 Кальяри 2:1 Палермо СA
- 27.10.2016 Палермо 1:3 Удинезе СA
- 23.10.2016 Рома 4:1 Палермо СA
- 17.10.2016 Палермо 1:4 Торино СA
- 02.10.2016 Сампдория 1:1 Палермо СA
- 24.09.2016 Палермо 0:1 Ювентус СA
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 6
Палермо: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 11
- 24.09.2016 Палермо 0:1 Ювентус Серия A
- 17.04.2016 Ювентус 4:0 Палермо Серия A
- 29.11.2015 Палермо 0:3 Ювентус Серия A
- 14.03.2015 Палермо 0:1 Ювентус Серия A
- 26.10.2014 Ювентус 2:0 Палермо Серия A
- 05.05.2013 Ювентус 1:0 Палермо Серия A
- 09.12.2012 Палермо 0:1 Ювентус Серия A
- 07.04.2012 Палермо 0:2 Ювентус Серия A
- 20.11.2011 Ювентус 3:0 Палермо Серия A
- 02.02.2011 Палермо 2:1 Ювентус Серия A
- 23.09.2010 Ювентус 1:3 Палермо Серия A
- 28.02.2010 Ювентус 0:2 Палермо Серия A
- 04.10.2009 Палермо 2:0 Ювентус Серия A
- 21.02.2009 Палермо 0:2 Ювентус Серия A
- 05.10.2008 Ювентус 1:2 Палермо Серия A
- 06.04.2008 Палермо 3:2 Ювентус Серия A
- 25.11.2007 Ювентус 5:0 Палермо Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|24
|20
|0
|4
|49 - 16
|60
|2.
|Рома
|Заявка
|24
|17
|2
|5
|50 - 21
|53
|3.
|Наполи
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|57 - 26
|51
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|39 - 24
|45
|5.
|Аталанта
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|39 - 26
|45
|6.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|42 - 28
|44
|7.
|Милан
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|34 - 28
|41
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|41 - 33
|40
|9.
|Торино
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|45 - 36
|35
|10.
|Сампдория
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|29 - 30
|33
|11.
|Кьево
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|25 - 31
|32
|12.
|Удинезе
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 32
|29
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|33 - 40
|27
|14.
|Кальяри
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|32 - 50
|27
|15.
|Болонья
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|23 - 37
|27
|16.
|Дженоа
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|27 - 35
|25
|17.
|Эмполи
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|14 - 33
|22
|18.
|Палермо
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|20 - 45
|14
|19.
|Кротоне
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|20 - 42
|13
|20.
|Пескара
|Заявка
|24
|1
|6
|17
|22 - 55
|9
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 35 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Палермо, который состоится 17.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Палермо, который состоится 17.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Ювентус - Палермо
Ювентус
95.1% (98)
Ничья:
1% (1)
Палермо
3.9% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ювентус:
49.5% (51)
3:0 Ювентус:
15.5% (16)
2:1 Ювентус:
11.7% (12)
1:0 Ювентус:
9.7% (10)
3:1 Ювентус:
4.9% (5)
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