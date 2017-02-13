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Стадион:
Ювентус
 
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Палермо
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 35 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Палермо, который состоится 17.02.2017.
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Прогнозы на матч Ювентус - Палермо
Ювентус
95.1% (98)
Ничья:
1% (1)
Палермо
3.9% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
49.5% (51)
Ювентус:
15.5% (16)
Ювентус:
11.7% (12)
Ювентус:
9.7% (10)
Ювентус:
4.9% (5)
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