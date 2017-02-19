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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 13000
Кьево
1:3
Конец матча
Наполи
0'
0:1
31' Гол
Инсинье Лоренцо
0:2
38' Гол
Гамшик Марек
54' Желтая карточка
Каччаторе Фабрицио
0:3
58' Гол
Зелиньски Петр
1:3
72' Гол
Меджорини Риккардо
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
94'
Кулибали Калиду из команды Наполи отвел угрозу отличным подкатом
93'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает навес
92'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92'
Удар от ворот произведет Кьево
92'
Джаккерини Эммануэле бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 13000 болельщиков
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
91'
Меджорини Риккардо из команды Кьево в офсайде
Офсайд
90'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи в офсайде
90'
Гамшик Марек из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
90'
Милик Аркадиуш из команды Наполи делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
89'
Удар от ворот произведет Наполи
89'
Гобби Массимо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает пас партнеру.
88'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Кьево
87'
Милик Аркадиуш из команды Наполи наносит очень неточный удар.
87'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
87'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи делает пас партнеру.
87'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
86'
Кулибали Калиду выбил мяч на угловой.
86'
Максимович Никола ошибается в защите.
86'
Гамберини Алессандро пробил головой, вратарь справился с ударом.
85'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
85'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
85'
Кальехон Хосе выбил мяч на угловой.
85'
Меджорини Риккардо на финте ушёл от оппонента.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
83'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
82'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ицко Мариано из команды Кьево делает навес
82'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Гобби Массимо из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
80'
Удар от ворот произведет Наполи
80'
Гакпе Серж отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Удар от ворот произведет Кьево
79'
Тактическая замена. Инсинье Лоренцо уходит с поля и его заменяет Джаккерини Эммануэле
79'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
78'
Удар от ворот произведет Наполи
78'
Ицко Мариано из команды Кьево делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
78'
Де Гузман Джонатан из команды Кьево делает пас партнеру.
78'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Наполи
77'
Бирса Вальтер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Де Гузман Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Ицко Мариано нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Рейна Пепе сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
77'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
77'
Хетемай Перпарим нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Рейна Пепе неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
76'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес
Угловой
75'
Бирса Вальтер из команды Кьево разыграл угловой с левого угла.
75'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
75'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Де Гузман Джонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Меджорини Риккардо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
72'
Кулибали Калиду ошибается в защите.
72'
Де Гузман Джонатан выбил мяч подальше от ворот.
71'
Тактическая замена. Паволетти Леонардо уходит с поля и его заменяет Милик Аркадиуш
71'
Тактическая замена. Инглесе Роберто уходит с поля и его заменяет Гакпе Серж
71'
Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
70'
Паволетти Леонардо выбил мяч на угловой.
70'
Меджорини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Кулибали Калиду из команды Наполи делает подножку. Бирса Вальтер заработал фол.
69'
Ицко Мариано из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
69'
Гамшик Марек из команды Наполи. Это Каччаторе Фабрицио заработал фол.
68'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Бирса Вальтер нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Максимович Никола ошибается в защите.
67'
Соррентино Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Гулам Фаузи из команды Наполи подал угловой справа.
67'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
66'
Зелиньски Петр из команды Наполи опасно играет. Чуть не пострадал Меджорини Риккардо.
66'
Соррентино Стефано неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
66'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
65'
Гамшик Марек нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Паволетти Леонардо из команды Наполи делает пас партнеру.
65'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
65'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает пас партнеру.
Фол, нарушение
64'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает подножку. Кальехон Хосе заработал фол.
63'
Тактическая замена. Кастро Лукас уходит с поля и его заменяет Де Гузман Джонатан
Фол, нарушение
63'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает подножку. Кальехон Хосе заработал фол.
63'
Кулибали Калиду из команды Наполи отвел угрозу отличным подкатом
63'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес
62'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Паволетти Леонардо атакует сзади соперника. Хетемай Перпарим пострадал.
Фол, нарушение
60'
Паволетти Леонардо из команды Наполи делает подножку. Каччаторе Фабрицио заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
58'
Инсинье Лоренцо сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
ГОЛ! - Зелиньски Петр из команды Наполи наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
57'
Удар от ворот произведет Кьево
57'
Зелиньски Петр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
57'
Кулибали Калиду из команды Наполи опасно играет. Чуть не пострадал Меджорини Риккардо.
56'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес
Офсайд
56'
Максимович Никола из команды Наполи опасно играет. Чуть не пострадал Гобби Массимо.
55'
Жоржиньо Фрелло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Желтая карточка
54'
Каччаторе Фабрицио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
54'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево. Это Жоржиньо Фрелло заработал фол.
54'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
53'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
52'
После дальнего удара, который нанес Инсинье Лоренцо мяч отбит вратарем
52'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Жоржиньо Фрелло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Гобби Массимо из команды Кьево делает подножку. Максимович Никола заработал фол.
51'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
51'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Офсайд
50'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
50'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает пас партнеру.
Офсайд
49'
Паволетти Леонардо из команды Наполи в офсайде
Фол, нарушение
49'
Сполли Николас из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Кальехон Хосе.
Фол, нарушение
49'
Паволетти Леонардо из команды Наполи делает подножку. Кастро Лукас заработал фол.
48'
Максимович Никола из команды Наполи отвел угрозу отличным подкатом
48'
Кастро Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Ицко Мариано из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Жоржиньо Фрелло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Гобби Массимо из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Жоржиньо Фрелло.
47'
Гамшик Марек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
47'
Меджорини Риккардо из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Максимович Никола из команды Наполи делает подножку. Инглесе Роберто заработал фол.
46'
Тактическая замена. Радованович Иван уходит с поля и его заменяет Меджорини Риккардо
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
Фол, нарушение
47'
Максимович Никола из команды Наполи делает подножку. Инглесе Роберто заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
46'
Кулибали Калиду возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
45'
Кулибали Калиду получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
Травма, повреждение
45'
Кулибали Калиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Инсинье Лоренцо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
Ицко Мариано из команды Кьево делает навес прямо в штрафную.
45'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает пас партнеру.
44'
После дальнего удара, который нанес Инсинье Лоренцо мяч отбит вратарем
44'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Зелиньски Петр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
43'
Паволетти Леонардо выбил мяч на угловой.
42'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Максимович Никола из команды Наполи делает подножку. Инглесе Роберто заработал фол.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Аллан Маркес получил травму и заменен. Зелиньски Петр выходит на поле.
Травма, повреждение
41'
Аллан Маркес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
41'
Аллан Маркес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
40'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ицко Мариано из команды Кьево делает навес
40'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Аллан Маркес из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
38'
Аллан Маркес сделал результативную передачу.
38'
Аллан Маркес из команды Наполи играет в стеночку. Инсинье Лоренцо был стеночкой.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гамшик Марек записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
37'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес
36'
Удар от ворот произведет Кьево
36'
Жоржиньо Фрелло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
36'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает пас партнеру.
36'
Аллан Маркес из команды Наполи делает отличный пас
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Угловой
35'
Гулам Фаузи из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
35'
Хюсай Эльсейд нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Хюсай Эльсейд сделал результативную передачу.
31'
Инсинье Лоренцо на финте ушёл от оппонента.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Инсинье Лоренцо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
31'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
30'
Удар от ворот произведет Кьево
30'
Аллан Маркес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Гамшик Марек из команды Наполи делает пас партнеру.
30'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи делает пас партнеру.
30'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает пас партнеру.
29'
Гамберини Алессандро из команды Кьево отвел угрозу отличным подкатом
29'
Гамшик Марек из команды Наполи делает пас партнеру.
Фол, нарушение
28'
Ицко Мариано из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Кулибали Калиду.
28'
Инглесе Роберто не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
28'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
28'
Игроки ФК "Кьево" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Аллан Маркес из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Угловой
27'
Кальехон Хосе из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
26'
Гулам Фаузи из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
26'
Ицко Мариано коснулся мяча рукой.
26'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
24'
Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
23'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Кьево
22'
Кальехон Хосе из команды Наполи наносит неточный удар с лета
22'
Сполли Николас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
22'
Аллан Маркес из команды Наполи делает навес
22'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
21'
Кальехон Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хюсай Эльсейд выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
19'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Гамшик Марек из команды Наполи делает навес
18'
Жоржиньо Фрелло нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Кьево совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Ицко Мариано выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 16% времени, а гости – 84%.
Офсайд
15'
Кастро Лукас из команды Кьево в офсайде
14'
Кьево совершает вбрасывание на своей половине поля
14'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес
13'
Паволетти Леонардо из команды Наполи сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
12'
Гамшик Марек из команды Наполи делает пас партнеру.
12'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес
12'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Кальехон Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Гамшик Марек из команды Наполи делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
9'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес
8'
Игрок клуба "Наполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Кьево
7'
Инсинье Лоренцо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
6'
Гамберини Алессандро из команды Кьево делает подножку. Инсинье Лоренцо заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
Фол, нарушение
5'
Максимович Никола из команды Наполи. Это Инглесе Роберто заработал фол.
4'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Кальехон Хосе из команды Наполи подал угловой слева.
3'
Гулам Фаузи из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
3'
Кальехон Хосе из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
3'
Каччаторе Фабрицио выбил мяч на угловой.
2'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес
2'
Паволетти Леонардо из команды Наполи делает пас партнеру.
2'
Кьево совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Удар от ворот произведет Кьево
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Наполи". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кьево 1:3 Наполи
Кьево
3.2% (7)
Ничья:
5% (11)
Наполи
91.9% (203)

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Наполи:
41.2% (91)
Наполи:
19% (42)
Наполи:
14.5% (32)
Наполи:
13.1% (29)
Ничья:
3.6% (8)
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