Стадион: Марк-Антонио Бентегоди Зрители: 13000
0:1
31' ГолИнсинье Лоренцо
0:2
38' ГолГамшик Марек
54' Желтая карточкаКаччаторе Фабрицио
0:3
58' ГолЗелиньски Петр
1:3
72' ГолМеджорини Риккардо
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
94'
Кулибали Калиду из команды Наполи отвел угрозу отличным подкатом
93'
93'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает навес
92'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Удар от ворот произведет Кьево
92'
Джаккерини Эммануэле бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 13000 болельщиков
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Меджорини Риккардо из команды Кьево в офсайде
90'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи в офсайде
90'
Гамшик Марек из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
90'
Милик Аркадиуш из команды Наполи делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
89'
89'
Гобби Массимо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
88'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Кьево
87'
Милик Аркадиуш из команды Наполи наносит очень неточный удар.
87'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
87'
Джаккерини Эммануэле из команды Наполи делает пас партнеру.
87'
86'
86'
86'
Кулибали Калиду выбил мяч на угловой.
86'
Максимович Никола ошибается в защите.
86'
Гамберини Алессандро пробил головой, вратарь справился с ударом.
85'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
85'
85'
85'
Кальехон Хосе выбил мяч на угловой.
85'
Меджорини Риккардо на финте ушёл от оппонента.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
84'
Де Гузман Джонатан наказан за толчок Максимович Никола
83'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
82'
82'
Ицко Мариано из команды Кьево делает навес
82'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Гобби Массимо из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
80'
80'
Гакпе Серж отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Удар от ворот произведет Кьево
79'
Тактическая замена. Инсинье Лоренцо уходит с поля и его заменяет Джаккерини Эммануэле
79'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
78'
78'
Ицко Мариано из команды Кьево делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
78'
Де Гузман Джонатан из команды Кьево делает пас партнеру.
78'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
77'
Бирса Вальтер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Де Гузман Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Ицко Мариано нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Рейна Пепе сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
77'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
77'
Хетемай Перпарим нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Рейна Пепе неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
76'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес
75'
Бирса Вальтер из команды Кьево разыграл угловой с левого угла.
75'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
75'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
72'
Де Гузман Джонатан сделал результативную передачу.
72'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Меджорини Риккардо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
72'
Кулибали Калиду ошибается в защите.
72'
Де Гузман Джонатан выбил мяч подальше от ворот.
71'
Тактическая замена. Паволетти Леонардо уходит с поля и его заменяет Милик Аркадиуш
71'
Тактическая замена. Инглесе Роберто уходит с поля и его заменяет Гакпе Серж
71'
70'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
70'
Паволетти Леонардо выбил мяч на угловой.
70'
Меджорини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Кулибали Калиду из команды Наполи делает подножку. Бирса Вальтер заработал фол.
69'
Ицко Мариано из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Гамшик Марек из команды Наполи. Это Каччаторе Фабрицио заработал фол.
68'
68'
Бирса Вальтер нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Максимович Никола ошибается в защите.
67'
Соррентино Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Гулам Фаузи из команды Наполи подал угловой справа.
67'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Зелиньски Петр из команды Наполи опасно играет. Чуть не пострадал Меджорини Риккардо.
66'
Соррентино Стефано неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
66'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
65'
Гамшик Марек нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Паволетти Леонардо из команды Наполи делает пас партнеру.
65'
Гулам Фаузи из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
65'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает пас партнеру.
64'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает подножку. Кальехон Хосе заработал фол.
63'
Тактическая замена. Кастро Лукас уходит с поля и его заменяет Де Гузман Джонатан
63'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает подножку. Кальехон Хосе заработал фол.
63'
Кулибали Калиду из команды Наполи отвел угрозу отличным подкатом
63'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес
62'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Паволетти Леонардо атакует сзади соперника. Хетемай Перпарим пострадал.
60'
Паволетти Леонардо из команды Наполи делает подножку. Каччаторе Фабрицио заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
58'
Инсинье Лоренцо сделал результативную передачу.
58'
ГОЛ! - Зелиньски Петр из команды Наполи наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
57'
Удар от ворот произведет Кьево
57'
Зелиньски Петр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Кулибали Калиду из команды Наполи опасно играет. Чуть не пострадал Меджорини Риккардо.
56'
56'
56'
Максимович Никола из команды Наполи опасно играет. Чуть не пострадал Гобби Массимо.
55'
Жоржиньо Фрелло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
54'
Каччаторе Фабрицио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
54'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево. Это Жоржиньо Фрелло заработал фол.
54'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
53'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
52'
После дальнего удара, который нанес Инсинье Лоренцо мяч отбит вратарем
52'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Жоржиньо Фрелло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Гобби Массимо из команды Кьево делает подножку. Максимович Никола заработал фол.
51'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
50'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
50'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает пас партнеру.
49'
Паволетти Леонардо из команды Наполи в офсайде
49'
Сполли Николас из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Кальехон Хосе.
49'
Паволетти Леонардо из команды Наполи делает подножку. Кастро Лукас заработал фол.
48'
Максимович Никола из команды Наполи отвел угрозу отличным подкатом
48'
Кастро Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Ицко Мариано из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Жоржиньо Фрелло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Гобби Массимо из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Жоржиньо Фрелло.
47'
Гамшик Марек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Меджорини Риккардо из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
46'
Тактическая замена. Радованович Иван уходит с поля и его заменяет Меджорини Риккардо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Кулибали Калиду возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Кулибали Калиду получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
45'
Кулибали Калиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Инсинье Лоренцо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
Ицко Мариано из команды Кьево делает навес прямо в штрафную.
45'
44'
После дальнего удара, который нанес Инсинье Лоренцо мяч отбит вратарем
44'
43'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Зелиньски Петр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
43'
Паволетти Леонардо выбил мяч на угловой.
42'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Аллан Маркес получил травму и заменен. Зелиньски Петр выходит на поле.
41'
Аллан Маркес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Аллан Маркес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
40'
40'
Ицко Мариано из команды Кьево делает навес
40'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
38'
Аллан Маркес из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
38'
Аллан Маркес сделал результативную передачу.
38'
Аллан Маркес из команды Наполи играет в стеночку. Инсинье Лоренцо был стеночкой.
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гамшик Марек записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
37'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес
36'
Удар от ворот произведет Кьево
36'
Жоржиньо Фрелло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
36'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает пас партнеру.
36'
Аллан Маркес из команды Наполи делает отличный пас
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
35'
Гулам Фаузи из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
35'
Хюсай Эльсейд нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
33'
33'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Хюсай Эльсейд сделал результативную передачу.
31'
Инсинье Лоренцо на финте ушёл от оппонента.
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Инсинье Лоренцо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
31'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
30'
Удар от ворот произведет Кьево
30'
Аллан Маркес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
30'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи делает пас партнеру.
30'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает пас партнеру.
29'
Гамберини Алессандро из команды Кьево отвел угрозу отличным подкатом
29'
28'
Ицко Мариано из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Кулибали Калиду.
28'
Инглесе Роберто не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
28'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников.
28'
Игроки ФК "Кьево" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Аллан Маркес из команды Наполи сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
27'
Кальехон Хосе из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
26'
Гулам Фаузи из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Ицко Мариано коснулся мяча рукой.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
24'
24'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
23'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Кьево
22'
Кальехон Хосе из команды Наполи наносит неточный удар с лета
22'
Сполли Николас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
22'
Аллан Маркес из команды Наполи делает навес
22'
21'
Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
21'
Кальехон Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хюсай Эльсейд выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
19'
19'
Гамшик Марек из команды Наполи делает навес
18'
Жоржиньо Фрелло нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
16'
Кьево совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Рейна Пепе вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Ицко Мариано выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 16% времени, а гости – 84%.
15'
Кастро Лукас из команды Кьево в офсайде
14'
Кьево совершает вбрасывание на своей половине поля
14'
14'
13'
Паволетти Леонардо из команды Наполи сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
12'
12'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
12'
Кальехон Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Гамшик Марек из команды Наполи делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
9'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
7'
Удар от ворот произведет Кьево
7'
Инсинье Лоренцо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
6'
Гамберини Алессандро из команды Кьево делает подножку. Инсинье Лоренцо заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
5'
Максимович Никола из команды Наполи. Это Инглесе Роберто заработал фол.
4'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кальехон Хосе из команды Наполи подал угловой слева.
3'
Гулам Фаузи из команды Наполи попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Кальехон Хосе из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
3'
Каччаторе Фабрицио выбил мяч на угловой.
2'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес
2'
Паволетти Леонардо из команды Наполи делает пас партнеру.
2'
Кьево совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Удар от ворот произведет Кьево
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Наполи". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кьево 1:3 Наполи
Кьево
3.2% (7)
Ничья:
5% (11)
Наполи
91.9% (203)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Наполи:
41.2% (91)
0:2 Наполи:
19% (42)
0:1 Наполи:
14.5% (32)
1:3 Наполи:
13.1% (29)
1:1 Ничья:
3.6% (8)
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