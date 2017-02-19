Стадион: Стадио Адриатико Зрители: 13000
1:0
5' Гол в свои воротаОрбан Лукас
9' Желтая карточкаРигони Лука
12' Желтая карточкаБираги Кристиано
2:0
19' ГолКапрари Джанлука
3:0
31' ГолБенали Ахмед
49' Желтая карточкаКапрари Джанлука
4:0
81' ГолКапрари Джанлука
5:0
87' ГолЧерри Альберто
Новости после матча
Второй тайм
91'
Судья свистит, и матч окончен
90'
90'
90'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
90'
Бово Чезаре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
90'
Дзампано Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Катальди Данило из команды Дженоа подал угловой слева.
90'
Мемушай Ледиан выбил мяч на угловой.
90'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
87'
Дзампано Франческо сделал результативную передачу.
87'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Черри Альберто записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
87'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает отличный пас
87'
Иццо Армандо из команды Дженоа. Это Капрари Джанлука заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
84'
Мунтари Салли из команды Пескара делает подножку. Эденилсон дос Сантос заработал фол.
84'
Ригони Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Пепе Симоне из команды Пескара подал угловой справа.
84'
Мемушай Ледиан из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Орбан Лукас атакует сзади соперника. Мунтари Салли пострадал.
83'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа подал угловой справа.
83'
Стендардо Гильерме выбил мяч на угловой.
83'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
82'
Тактическая замена. Кода Андреа уходит с поля и его заменяет Бово Чезаре
81'
Мемушай Ледиан сделал результативную передачу.
81'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Капрари Джанлука записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Лашальт Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
79'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа подал угловой справа.
79'
Ригони Лука бьет и мяч от рикошета проходит мимо
79'
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 13000 болельщиков
77'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
76'
76'
Катальди Данило из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
76'
Стендардо Гильерме выбил мяч на угловой.
76'
75'
Тактическая замена. Бенали Ахмед уходит с поля и его заменяет Пепе Симоне
75'
Кода Андреа из команды Пескара делает подножку. Пинилья Маурисио заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
Мунтари Салли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Катальди Данило из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
74'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
73'
73'
72'
Тактическая замена. Верре Валерио уходит с поля и его заменяет Мунтари Салли
72'
Пинилья Маурисио наказан за толчок Дзампано Франческо
71'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа остановил атаку, перехватив мяч.
71'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Черри Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Катальди Данило из команды Дженоа подал угловой слева.
71'
Дзампано Франческо выбил мяч на угловой.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
69'
Черри Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
Пандев Горан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
68'
68'
Черри Альберто нарушает правила. Иццо Армандо пострадал
68'
68'
Палладино Раффаэле наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
68'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
67'
67'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Черри Альберто.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
64'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес
64'
Капрари Джанлука из команды Пескара разыграл угловой с левого угла.
63'
62'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
62'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает навес
62'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
61'
Тактическая замена. Симеоне Джованни уходит с поля и его заменяет Эденилсон дос Сантос
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
60'
58'
Бурдиссо Николас атакует сзади соперника. Черри Альберто пострадал.
56'
Орбан Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Верре Валерио из команды Пескара делает навес
56'
После удара головой, который нанес Палладино Раффаэле, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
55'
Черри Альберто нарушает правила. Лашальт Диего пострадал
54'
Пинилья Маурисио атакует сзади соперника. Мемушай Ледиан пострадал.
54'
53'
53'
53'
Бенали Ахмед имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
53'
Черри Альберто из команды Пескара делает передачу одноклубнику.
53'
Верре Валерио из команды Пескара делает навес
53'
Капрари Джанлука из команды Пескара разыграл угловой с правого угла.
51'
После дальнего удара, который нанес Катальди Данило мяч отбит вратарем
51'
Капрари Джанлука попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
Капрари Джанлука из команды Пескара устремляется вперед с мячом.
51'
51'
51'
Дзампано Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Пандев Горан из команды Дженоа делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
50'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
49'
49'
Капрари Джанлука получает желтую карточку.
49'
Капрари Джанлука из команды Пескара опасно играет. Чуть не пострадал Иццо Армандо.
49'
Черри Альберто нарушает правила. Ригони Лука пострадал
48'
48'
Симеоне Джованни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
46'
Катальди Данило нарушает правила. Черри Альберто пострадал
46'
Тактическая замена. Лазович Дарко уходит с поля и его заменяет Пинилья Маурисио
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
47'
47'
46'
Бруно Алессандро из команды Пескара делает подножку. Пандев Горан заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Дзампано Франческо из команды Пескара подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
41'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
40'
40'
40'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
39'
39'
Бруно Алессандро нарушает правила. Катальди Данило пострадал
38'
38'
38'
Бруно Алессандро из команды Пескара делает подножку. Бурдиссо Николас заработал фол.
37'
Палладино Раффаэле нарушает правила. Дзампано Франческо пострадал
36'
Симеоне Джованни нарушает правила. Дзампано Франческо пострадал
35'
35'
Ламанна Эугенио вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Бенали Ахмед не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
35'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает передачу за спину защитников.
34'
34'
Дзампано Франческо из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Орбан Лукас из команды Дженоа делает подножку. Черри Альберто заработал фол.
33'
Палладино Раффаэле нарушает правила. Дзампано Франческо пострадал
31'
Мемушай Ледиан сделал результативную передачу.
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бенали Ахмед записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
31'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает передачу за спину защитников.
31'
Орбан Лукас из команды Дженоа делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
30'
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
30'
Тактическая замена. Хильемарк Оскар уходит с поля и его заменяет Пандев Горан
29'
Дзампано Франческо нарушает правила. Лашальт Диего пострадал
28'
28'
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Лазович Дарко нарушает правила. Бираги Кристиано пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает подножку. Палладино Раффаэле заработал фол.
25'
Бенали Ахмед из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Бруно Алессандро из команды Пескара делает подножку. Хильемарк Оскар заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
19'
Бираги Кристиано сделал результативную передачу.
19'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Капрари Джанлука записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
19'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает пас партнеру.
19'
Мемушай Ледиан из команды Пескара разыграл угловой с левого угла.
19'
Орбан Лукас выбил мяч на угловой.
19'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
18'
18'
Капрари Джанлука из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Мемушай Ледиан из команды Пескара в офсайде
16'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает передачу за спину защитников.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
15'
15'
Палладино Раффаэле отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Лазович Дарко нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает пас партнеру.
14'
13'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает навес
13'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
12'
12'
Бурдиссо Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Бираги Кристиано получает желтую карточку.
12'
Бираги Кристиано атакует сзади соперника. Ригони Лука пострадал.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
9'
Ригони Лука получает желтую карточку.
9'
Ригони Лука из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Бираги Кристиано.
8'
Симеоне Джованни нарушает правила. Стендардо Гильерме пострадал
8'
5'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Орбан Лукас отправил мяч в свои ворота.
5'
Черри Альберто из команды Пескара делает пас партнеру.
5'
Черри Альберто на финте ушёл от оппонента.
5'
Бруно Алессандро из команды Пескара делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
4'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает подножку. Бираги Кристиано заработал фол.
4'
4'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
3'
Мемушай Ледиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Капрари Джанлука из команды Пескара в офсайде
2'
2'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает передачу за спину защитников.
1'
Дзампано Франческо нарушает правила. Лашальт Диего пострадал
1'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Пескара". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Пескара 5:0 Дженоа
Пескара
14.2% (31)
Ничья:
39% (85)
Дженоа
46.8% (102)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.9% (76)
1:2 Дженоа:
22.9% (50)
0:1 Дженоа:
16.5% (36)
1:0 Пескара:
6.9% (15)
2:1 Пескара:
4.6% (10)
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