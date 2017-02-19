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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 13000
Пескара
5:0
Конец матча
Дженоа
0'
1:0
5' Гол в свои ворота
Орбан Лукас
9' Желтая карточка
Ригони Лука
12' Желтая карточка
Бираги Кристиано
2:0
19' Гол
Капрари Джанлука
3:0
31' Гол
Бенали Ахмед
49' Желтая карточка
Капрари Джанлука
4:0
81' Гол
Капрари Джанлука
5:0
87' Гол
Черри Альберто
90'+1
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
91'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
90'
Бово Чезаре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес

90'
Дзампано Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Катальди Данило из команды Дженоа подал угловой слева.
90'
Мемушай Ледиан выбил мяч на угловой.
90'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
87'
Дзампано Франческо сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Черри Альберто записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
87'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает отличный пас
Фол, нарушение
87'
Иццо Армандо из команды Дженоа. Это Капрари Джанлука заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
84'
Мунтари Салли из команды Пескара делает подножку. Эденилсон дос Сантос заработал фол.
84'
Ригони Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Пепе Симоне из команды Пескара подал угловой справа.
84'
Мемушай Ледиан из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
83'
Орбан Лукас атакует сзади соперника. Мунтари Салли пострадал.
Угловой
83'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа подал угловой справа.
83'
Стендардо Гильерме выбил мяч на угловой.
83'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
82'
Тактическая замена. Кода Андреа уходит с поля и его заменяет Бово Чезаре
81'
Мемушай Ледиан сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Капрари Джанлука записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
80'
Удар от ворот произведет Пескара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Лашальт Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа подал угловой справа.
79'
Ригони Лука бьет и мяч от рикошета проходит мимо
79'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа делает навес
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 13000 болельщиков
77'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Катальди Данило из команды Дженоа делает навес
Угловой
76'
Катальди Данило из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
76'
Стендардо Гильерме выбил мяч на угловой.
76'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Тактическая замена. Бенали Ахмед уходит с поля и его заменяет Пепе Симоне
Фол, нарушение
75'
Кода Андреа из команды Пескара делает подножку. Пинилья Маурисио заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
Мунтари Салли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Катальди Данило из команды Дженоа делает навес
Угловой
74'
Катальди Данило из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
74'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
73'
Черри Альберто из команды Пескара в офсайде
73'
Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа делает навес
72'
Тактическая замена. Верре Валерио уходит с поля и его заменяет Мунтари Салли
71'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа остановил атаку, перехватив мяч.
71'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Черри Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Катальди Данило из команды Дженоа подал угловой слева.
71'
Дзампано Франческо выбил мяч на угловой.
70'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
69'
Черри Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Катальди Данило из команды Дженоа подал угловой справа.
68'
Пандев Горан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
68'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа делает навес
Фол, нарушение
68'
Черри Альберто нарушает правила. Иццо Армандо пострадал
68'
Удар от ворот произведет Пескара
68'
Палладино Раффаэле наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
68'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
67'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа делает навес
Фол, нарушение
67'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Черри Альберто.
65'
Удар от ворот произведет Пескара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
64'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес
Угловой
64'
Капрари Джанлука из команды Пескара разыграл угловой с левого угла.
63'
Удар от ворот произведет Пескара
62'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
62'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает навес
62'
Эденилсон дос Сантос из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Катальди Данило из команды Дженоа делает навес
62'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тактическая замена. Симеоне Джованни уходит с поля и его заменяет Эденилсон дос Сантос
Офсайд
61'
Черри Альберто из команды Пескара в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа делает навес
Фол, нарушение
58'
Бурдиссо Николас атакует сзади соперника. Черри Альберто пострадал.
56'
Орбан Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Верре Валерио из команды Пескара делает навес
56'
После удара головой, который нанес Палладино Раффаэле, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Угловой
56'
Катальди Данило из команды Дженоа подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
55'
Черри Альберто нарушает правила. Лашальт Диего пострадал
Фол, нарушение
54'
Пинилья Маурисио атакует сзади соперника. Мемушай Ледиан пострадал.
54'
Удар от ворот произведет Дженоа
53'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Дженоа
53'
Бенали Ахмед имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
53'
Черри Альберто из команды Пескара делает передачу одноклубнику.
53'
Верре Валерио из команды Пескара делает навес
Угловой
53'
Капрари Джанлука из команды Пескара разыграл угловой с правого угла.
51'
После дальнего удара, который нанес Катальди Данило мяч отбит вратарем
51'
Капрари Джанлука попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
Капрари Джанлука из команды Пескара устремляется вперед с мячом.
51'
Кода Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа делает навес
51'
Дзампано Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Пандев Горан из команды Дженоа делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
Удар от ворот произведет Пескара
50'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
49'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
49'
Капрари Джанлука получает желтую карточку.
Фол, нарушение
49'
Капрари Джанлука из команды Пескара опасно играет. Чуть не пострадал Иццо Армандо.
Фол, нарушение
49'
Черри Альберто нарушает правила. Ригони Лука пострадал
48'
Удар от ворот произведет Пескара
48'
Симеоне Джованни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Катальди Данило нарушает правила. Черри Альберто пострадал
46'
Тактическая замена. Лазович Дарко уходит с поля и его заменяет Пинилья Маурисио
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
47'
Удар от ворот произведет Пескара
47'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
Фол, нарушение
46'
Бруно Алессандро из команды Пескара делает подножку. Пандев Горан заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Дзампано Франческо из команды Пескара подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
Удар от ворот произведет Дженоа
41'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
40'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Кода Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Бруно Алессандро нарушает правила. Катальди Данило пострадал
38'
Удар от ворот произведет Пескара
38'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
Фол, нарушение
38'
Бруно Алессандро из команды Пескара делает подножку. Бурдиссо Николас заработал фол.
Фол, нарушение
37'
Палладино Раффаэле нарушает правила. Дзампано Франческо пострадал
Фол, нарушение
36'
Симеоне Джованни нарушает правила. Дзампано Франческо пострадал
35'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
35'
Ламанна Эугенио вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Бенали Ахмед не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
35'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает передачу за спину защитников.
34'
Удар от ворот произведет Дженоа
34'
Дзампано Франческо из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
34'
Орбан Лукас из команды Дженоа делает подножку. Черри Альберто заработал фол.
Фол, нарушение
33'
Палладино Раффаэле нарушает правила. Дзампано Франческо пострадал
31'
Мемушай Ледиан сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бенали Ахмед записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
31'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
31'
Орбан Лукас из команды Дженоа делает подножку. Капрари Джанлука заработал фол.
30'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Кода Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
30'
Тактическая замена. Хильемарк Оскар уходит с поля и его заменяет Пандев Горан
Фол, нарушение
29'
Дзампано Франческо нарушает правила. Лашальт Диего пострадал
28'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
26'
Лазович Дарко нарушает правила. Бираги Кристиано пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
25'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает подножку. Палладино Раффаэле заработал фол.
25'
Бенали Ахмед из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
21'
Бруно Алессандро из команды Пескара делает подножку. Хильемарк Оскар заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
19'
Бираги Кристиано сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Капрари Джанлука записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
19'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает пас партнеру.
Угловой
19'
Мемушай Ледиан из команды Пескара разыграл угловой с левого угла.
19'
Орбан Лукас выбил мяч на угловой.
19'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Капрари Джанлука из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
17'
Мемушай Ледиан из команды Пескара в офсайде
16'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает передачу за спину защитников.
16'
Удар от ворот произведет Пескара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
15'
Удар от ворот произведет Пескара
15'
Палладино Раффаэле отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Лазович Дарко нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает пас партнеру.
14'
Удар от ворот произведет Дженоа
13'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает навес
13'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Палладино Раффаэле из команды Дженоа делает навес
12'
Кода Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бурдиссо Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
12'
Бираги Кристиано получает желтую карточку.
Фол, нарушение
12'
Бираги Кристиано атакует сзади соперника. Ригони Лука пострадал.
11'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Желтая карточка
9'
Ригони Лука получает желтую карточку.
Фол, нарушение
9'
Ригони Лука из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Бираги Кристиано.
Фол, нарушение
8'
Симеоне Джованни нарушает правила. Стендардо Гильерме пострадал
8'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
Описание гола
5'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Орбан Лукас отправил мяч в свои ворота.
5'
Черри Альберто из команды Пескара делает пас партнеру.
5'
Черри Альберто на финте ушёл от оппонента.
5'
Бруно Алессандро из команды Пескара делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
4'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает подножку. Бираги Кристиано заработал фол.
4'
Удар от ворот произведет Пескара
4'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
3'
Мемушай Ледиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Катальди Данило из команды Дженоа подал угловой справа.
2'
Капрари Джанлука из команды Пескара в офсайде
Офсайд
2'
Черри Альберто из команды Пескара в офсайде
2'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
1'
Дзампано Франческо нарушает правила. Лашальт Диего пострадал
1'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Пескара". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Пескара 5:0 Дженоа
Пескара
14.2% (31)
Ничья:
39% (85)
Дженоа
46.8% (102)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.9% (76)
Дженоа:
22.9% (50)
Дженоа:
16.5% (36)
Пескара:
6.9% (15)
Пескара:
4.6% (10)
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