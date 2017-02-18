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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 9500
Эмполи
1:2
Конец матча
Лацио
0'
2' Желтая карточка
Коста Андреа
60' Желтая карточка
Билья Лукас
1:0
67' Гол
Крунич Раде
1:1
68' Гол
Иммобиле Чиро
1:2
80' Гол
Кейта Бальде
84' Желтая карточка
Диуссе Ассан
90' Желтая карточка
Весели Фредерик
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Желтая карточка
93'
Весели Фредерик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
93'
Весели Фредерик из команды Эмполи делает подножку. Билья Лукас заработал фол.
92'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
91'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Кейта Бальде попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
Джорджевич Филип из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
90'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Пароло Марко исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
88'
Коста Андреа из команды Эмполи делает подножку. Джорджевич Филип заработал фол.
Фол, нарушение
86'
Весели Фредерик наказан за толчок Кейта Бальде
86'
Тактическая замена. Баста Душан уходит с поля и его заменяет Баштуш Бартоломеу
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 9500 болельщиков
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Желтая карточка
84'
Диуссе Ассан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
84'
Диуссе Ассан совершает грубый фол. Билья Лукас был жертвой
84'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Удар от ворот произведет Эмполи
83'
Кейта Бальде из команды Лацио наносит неточный удар с лета
82'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
81'
Диуссе Ассан из команды Эмполи делает подножку. Кейта Бальде заработал фол.
81'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Описание гола
80'
ГОЛ! - Кейта Бальде из команды Лацио наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
80'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Эмполи
78'
Тактическая замена. Раду Стефан уходит с поля и его заменяет Джорджевич Филип
78'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Тактическая замена. Лорини Венсан уходит с поля и его заменяет Весели Фредерик
77'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Удар от ворот произведет Эмполи
75'
Кейта Бальде из команды Лацио наносит неточный удар с лета
75'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Кроче Даниэле получил травму и заменен. Маури Хосе выходит на поле.
Травма, повреждение
73'
Кроче Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Удар от ворот произведет Эмполи
71'
Тактическая замена. Маккароне Массимо уходит с поля и его заменяет Тиам Маме
71'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Угловой
71'
Билья Лукас из команды Лацио разыграл угловой с правого угла.
71'
Кроче Даниэле выбил мяч на угловой.
71'
Андерсон Фелипе на финте ушёл от оппонента.
70'
Эль-Каддури Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Паскуаль Мануэль выбил мяч на угловой.
70'
Раду Стефан из команды Лацио делает навес
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Иммобиле Чиро!
68'
Андерсон Фелипе из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Паскуаль Мануэль сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Крунич Раде отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
67'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Лулич Сенад из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
64'
Кроче Даниэле наказан за толчок Андерсон Фелипе
64'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи подал угловой справа.
63'
Крунич Раде бьет и мяч от рикошета проходит мимо
62'
Пуччарелли Мануэль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Паскуаль Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
60'
Билья Лукас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
60'
Билья Лукас атакует сзади соперника. Эль-Каддури Омар пострадал.
60'
Билья Лукас ошибается в защите.
59'
Беллучи Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
59'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой слева.
58'
Крунич Раде выбил мяч на угловой.
58'
Кейта Бальде из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
57'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Тактическая замена. Милинкович-Савич Сергей уходит с поля и его заменяет Кейта Бальде
56'
После удара головой, который нанес Милинкович-Савич Сергей, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
56'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Скорупски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
55'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой слева.
55'
Лорини Венсан выбил мяч на угловой.
54'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Билья Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Эмполи
51'
Билья Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
Эль-Каддури Омар мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
50'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи играет в стеночку. Пуччарелли Мануэль был стеночкой.
Офсайд
49'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи в офсайде
48'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Крунич Раде из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Милинкович-Савич Сергей.
46'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Удар от ворот произведет Эмполи
45'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Раду Стефан из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает неудачный навес.
43'
Пароло Марко бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
43'
Лорини Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
42'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Билья Лукас из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
41'
Кроче Даниэле наказан за толчок Пароло Марко
41'
Беллучи Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
41'
Пуччарелли Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает пас партнеру.
40'
Эль-Каддури Омар на финте ушёл от оппонента.
40'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Андерсон Фелипе мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
39'
Лулич Сенад из команды Лацио делает пас партнеру.
39'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
37'
Удар от ворот произведет Эмполи
37'
Иммобиле Чиро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
37'
Иммобиле Чиро из команды Лацио разыграл угловой с правого угла.
37'
Крунич Раде выбил мяч на угловой.
37'
Иммобиле Чиро из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой слева.
36'
Иммобиле Чиро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
36'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает пас партнеру.
35'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
34'
Худт Уэсли из команды Лацио в офсайде
34'
Крунич Раде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой слева.
33'
Коста Андреа выбил мяч на угловой.
33'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Удар от ворот произведет Эмполи
32'
Билья Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
31'
Маккароне Массимо коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Баста Душан из команды Лацио отвел угрозу отличным подкатом
30'
Эль-Каддури Омар на финте ушёл от оппонента.
30'
Игроки ФК "Эмполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Раду Стефан из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
30'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой справа.
29'
Пароло Марко бьет и мяч от рикошета проходит мимо
29'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает пас партнеру.
Фол, нарушение
29'
Диуссе Ассан из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Иммобиле Чиро.
28'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Эль-Каддури Омар нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Коста Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
24'
Билья Лукас из команды Лацио делает подножку. Эль-Каддури Омар заработал фол.
23'
Скорупски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
23'
Беллучи Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
23'
Коста Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
22'
Удар от ворот произведет Эмполи
22'
Баста Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
22'
Билья Лукас из команды Лацио разыграл угловой с правого угла.
21'
Коста Андреа выбил мяч на угловой.
21'
Пароло Марко из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
20'
Иммобиле Чиро из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Лорини Венсан.
19'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
18'
Крунич Раде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес
18'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Иммобиле Чиро, и мяч снова в игре
17'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
Фол, нарушение
16'
Маккароне Массимо наказан за толчок Баста Душан
Офсайд
15'
Маккароне Массимо из команды Эмполи в офсайде
15'
Крунич Раде из команды Эмполи делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Игрок клуба "Эмполи" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Пароло Марко наказан за толчок Эль-Каддури Омар
11'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
9'
Иммобиле Чиро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
9'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает пас партнеру.
9'
Удар от ворот произведет Эмполи
8'
Андерсон Фелипе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Удар от ворот произведет Лацио
7'
Пуччарелли Мануэль наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
7'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
Фол, нарушение
6'
Баста Душан коснулся мяча рукой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
4'
Беллучи Джузеппе из команды Эмполи. Это Лулич Сенад заработал фол.
3'
Пароло Марко пробил головой, вратарь справился с ударом.
3'
Билья Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
2'
Коста Андреа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
2'
Коста Андреа из команды Эмполи делает подножку. Милинкович-Савич Сергей заработал фол.
1'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лацио". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эмполи 1:2 Лацио
Эмполи
2.8% (6)
Ничья:
10.4% (22)
Лацио
86.8% (184)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
43.4% (92)
Лацио:
25% (53)
Лацио:
11.8% (25)
Ничья:
9% (19)
Лацио:
2.4% (5)
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