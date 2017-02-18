Стадион: Карло Кастеллани Зрители: 9500
2' Желтая карточкаКоста Андреа
60' Желтая карточкаБилья Лукас
1:0
67' ГолКрунич Раде
1:1
68' ГолИммобиле Чиро
1:2
80' ГолКейта Бальде
84' Желтая карточкаДиуссе Ассан
90' Желтая карточкаВесели Фредерик
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
94'
Беллучи Джузеппе наказан за толчок Джорджевич Филип
93'
Весели Фредерик получает желтую карточку.
93'
Весели Фредерик из команды Эмполи делает подножку. Билья Лукас заработал фол.
92'
92'
Пуччарелли Мануэль из команды Эмполи делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
91'
91'
Кейта Бальде попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
Джорджевич Филип из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
90'
89'
Пароло Марко исполняет штрафной удар, но его блокируют
88'
Коста Андреа из команды Эмполи делает подножку. Джорджевич Филип заработал фол.
86'
Весели Фредерик наказан за толчок Кейта Бальде
86'
Тактическая замена. Баста Душан уходит с поля и его заменяет Баштуш Бартоломеу
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 9500 болельщиков
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
Диуссе Ассан получает желтую карточку.
84'
Диуссе Ассан совершает грубый фол. Билья Лукас был жертвой
84'
83'
83'
Кейта Бальде из команды Лацио наносит неточный удар с лета
82'
81'
Диуссе Ассан из команды Эмполи делает подножку. Кейта Бальде заработал фол.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
ГОЛ! - Кейта Бальде из команды Лацио наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
80'
79'
78'
78'
Тактическая замена. Раду Стефан уходит с поля и его заменяет Джорджевич Филип
78'
78'
Тактическая замена. Лорини Венсан уходит с поля и его заменяет Весели Фредерик
77'
75'
75'
Кейта Бальде из команды Лацио наносит неточный удар с лета
75'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Кроче Даниэле получил травму и заменен. Маури Хосе выходит на поле.
73'
Кроче Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
71'
Тактическая замена. Маккароне Массимо уходит с поля и его заменяет Тиам Маме
71'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
71'
Билья Лукас из команды Лацио разыграл угловой с правого угла.
71'
Кроче Даниэле выбил мяч на угловой.
71'
Андерсон Фелипе на финте ушёл от оппонента.
70'
Эль-Каддури Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Паскуаль Мануэль выбил мяч на угловой.
70'
Раду Стефан из команды Лацио делает навес
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Иммобиле Чиро!
68'
Андерсон Фелипе из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Паскуаль Мануэль сделал результативную передачу.
67'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Крунич Раде отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
67'
66'
Лулич Сенад из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Кроче Даниэле наказан за толчок Андерсон Фелипе
64'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи подал угловой справа.
63'
Крунич Раде бьет и мяч от рикошета проходит мимо
62'
Пуччарелли Мануэль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Паскуаль Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Билья Лукас получает желтую карточку.
60'
Билья Лукас атакует сзади соперника. Эль-Каддури Омар пострадал.
60'
Билья Лукас ошибается в защите.
59'
59'
59'
58'
Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Крунич Раде выбил мяч на угловой.
58'
Кейта Бальде из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
57'
57'
Тактическая замена. Милинкович-Савич Сергей уходит с поля и его заменяет Кейта Бальде
56'
После удара головой, который нанес Милинкович-Савич Сергей, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
56'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Скорупски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
55'
55'
Лорини Венсан выбил мяч на угловой.
54'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Билья Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
51'
51'
Билья Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
Эль-Каддури Омар мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
50'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи играет в стеночку. Пуччарелли Мануэль был стеночкой.
49'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи в офсайде
48'
47'
Крунич Раде из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Милинкович-Савич Сергей.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
45'
45'
Раду Стефан из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
43'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает неудачный навес.
43'
Пароло Марко бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
43'
Лорини Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
42'
Билья Лукас из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Кроче Даниэле наказан за толчок Пароло Марко
41'
41'
41'
Пуччарелли Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает пас партнеру.
40'
Эль-Каддури Омар на финте ушёл от оппонента.
40'
Кроче Даниэле из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Андерсон Фелипе мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
39'
Лулич Сенад из команды Лацио делает пас партнеру.
39'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
37'
37'
Иммобиле Чиро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Иммобиле Чиро из команды Лацио разыграл угловой с правого угла.
37'
Крунич Раде выбил мяч на угловой.
37'
Иммобиле Чиро из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Иммобиле Чиро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
36'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает пас партнеру.
35'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Эль-Каддури Омар из команды Эмполи делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
Худт Уэсли из команды Лацио в офсайде
34'
Крунич Раде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Коста Андреа выбил мяч на угловой.
33'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
32'
Билья Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Маккароне Массимо коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Баста Душан из команды Лацио отвел угрозу отличным подкатом
30'
Эль-Каддури Омар на финте ушёл от оппонента.
30'
Игроки ФК "Эмполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Раду Стефан из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Билья Лукас из команды Лацио подал угловой справа.
29'
Пароло Марко бьет и мяч от рикошета проходит мимо
29'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает пас партнеру.
29'
Диуссе Ассан из команды Эмполи опасно играет. Чуть не пострадал Иммобиле Чиро.
28'
26'
Эль-Каддури Омар нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Коста Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
24'
Билья Лукас из команды Лацио делает подножку. Эль-Каддури Омар заработал фол.
23'
Скорупски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
23'
23'
23'
23'
Коста Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
22'
Баста Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Билья Лукас из команды Лацио разыграл угловой с правого угла.
21'
Коста Андреа выбил мяч на угловой.
21'
Пароло Марко из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Иммобиле Чиро из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Лорини Венсан.
19'
18'
Крунич Раде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
18'
Милинкович-Савич Сергей наказан за толчок Кроче Даниэле
18'
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Иммобиле Чиро, и мяч снова в игре
17'
16'
Маккароне Массимо наказан за толчок Баста Душан
15'
Маккароне Массимо из команды Эмполи в офсайде
15'
Крунич Раде из команды Эмполи делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
14'
Пароло Марко наказан за толчок Эль-Каддури Омар
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
9'
Иммобиле Чиро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
9'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает пас партнеру.
9'
8'
Андерсон Фелипе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Удар от ворот произведет Лацио
7'
Пуччарелли Мануэль наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
7'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес
6'
Баста Душан коснулся мяча рукой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
4'
Беллучи Джузеппе из команды Эмполи. Это Лулич Сенад заработал фол.
4'
Милинкович-Савич Сергей наказан за толчок Крунич Раде
3'
Пароло Марко пробил головой, вратарь справился с ударом.
3'
Билья Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Коста Андреа получает желтую карточку.
2'
Коста Андреа из команды Эмполи делает подножку. Милинкович-Савич Сергей заработал фол.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лацио". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эмполи 1:2 Лацио
Эмполи
2.8% (6)
Ничья:
10.4% (22)
Лацио
86.8% (184)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лацио:
43.4% (92)
0:1 Лацио:
25% (53)
0:2 Лацио:
11.8% (25)
1:1 Ничья:
9% (19)
1:3 Лацио:
2.4% (5)
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