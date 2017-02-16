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Стадион:
Рома
 
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Торино
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 1 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Торино, который состоится 19.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Рома - Торино
Рома
87.8% (65)
Ничья:
6.8% (5)
Торино
5.4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
36.5% (27)
Рома:
28.4% (21)
Рома:
12.2% (9)
Ничья:
5.4% (4)
Рома:
4.1% (3)
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