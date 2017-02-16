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Стадион:
Милан
 
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Фиорентина
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 46 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Фиорентина, который состоится 19.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Милан - Фиорентина
Милан
69.3% (52)
Ничья:
17.3% (13)
Фиорентина
13.3% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
48% (36)
Ничья:
16% (12)
Милан:
13.3% (10)
Фиорентина:
5.3% (4)
Фиорентина:
4% (3)
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