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  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 11851
Газиантепспор
1:1
Конец матча
Фенербахче
0'
1:0
11' Гол
Йилмаз Сефа
16' Желтая карточка
Marcos IV
1:1
23' Гол
Ленс Джермейн
45' Желтая карточка
Кисляк Сергей
45' Желтая карточка
Потук Алпер
63' Желтая карточка
Фатау Мохаммед
88' Желтая карточка
Гилас Набиль
88' Желтая карточка
Соуза Жосеф
90' Желтая карточка
Elyasa Sueme
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
96'
Соуза Жосеф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
95'
Кангва Эванс бьет в штангу и упускает момент забить!
95'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор делает навес прямо в штрафную.
95'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор устремляется вперед с мячом.

95'
Игроки ФК "Газиантепспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
95'
Низам Муса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
95'
Эльяса Сюме получает желтую карточку.
Фол, нарушение
94'
Эльяса Сюме из команды Газиантепспор. Это Ленс Джермейн заработал фол.
94'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор делает навес
Фол, нарушение
93'
Низам Муса наказан за толчок Фабиано Фрейтас
93'
Фатау Мохаммед из команды Газиантепспор делает навес
Фол, нарушение
92'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче делает подножку. Гилас Набиль заработал фол.
92'
Игрок клуба "Газиантепспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
91'
Соуза Жосеф наказан за толчок Фатау Мохаммед
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Реис да Сильва Валлаке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес
90'
Фернандао нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
90'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает пас партнеру.
89'
Игрок клуба "Газиантепспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
89'
Кейбаши Исмаил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Пауло Виктор Милео Видотти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче подал угловой слева.
Желтая карточка
88'
Соуза Жосеф получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
88'
Гилас Набиль получает желтую карточку за неспортивное поведение
87'
Фернандао бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Травма, повреждение
87'
Реис да Сильва Валлаке возвращается на поле, всё в порядке.
87'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
87'
Реис да Сильва Валлаке получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
86'
Реис да Сильва Валлаке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Удар от ворот произведет Фенербахче
85'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
85'
Шахешух Атиф отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Ленс Джермейн на финте ушёл от оппонента.
84'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
84'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой справа.
84'
Низам Муса выбил мяч на угловой.
84'
Вратарь парирует удар, который нанес Шкртел Мартин, и мяч снова в игре
Угловой
84'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой справа.
83'
Тактическая замена. Марсио Жуниор уходит с поля и его заменяет Кангва Эванс
83'
Марсио Жуниор выбил мяч на угловой.
83'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
82'
Шахешух Атиф наказан за толчок Чынар Оркан
81'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
81'
Кейбаши Исмаил бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
81'
Гилас Набиль коснулся мяча рукой.
80'
Эльяса Сюме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес
80'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Фернандао из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
79'
Игрок из команды Фенербахче делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
78'
Бен-Хатира Энис из команды Газиантепспор в офсайде
78'
Низам Муса из команды Газиантепспор делает передачу за спину защитников.
Угловой
78'
Марсио Жуниор из команды Газиантепспор разыграл угловой с левого угла.
78'
Соуза Жосеф выбил мяч на угловой.
78'
Бен-Хатира Энис из команды Газиантепспор устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
77'
Шахешух Атиф наказан за толчок Йардымджи Барис
76'
Тактическая замена. Потук Алпер уходит с поля и его заменяет Соуза Жосеф
76'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
75'
Потук Алпер наказан за толчок Фатау Мохаммед
Фол, нарушение
74'
Ленс Джермейн совершает грубый фол. Йардымджи Барис был жертвой
Фол, нарушение
73'
Марсио Жуниор из команды Газиантепспор опасно играет. Чуть не пострадал Кейбаши Исмаил.
72'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
72'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой справа.
72'
Тактическая замена. Шен Волкан уходит с поля и его заменяет Шахешух Атиф
72'
Тактическая замена. Соу Мусса уходит с поля и его заменяет Фернандао
71'
Эльяса Сюме выбил мяч на угловой.
71'
Реис да Сильва Валлаке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес
70'
Фатау Мохаммед из команды Газиантепспор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
70'
Пауло Виктор Милео Видотти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
69'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор. Это Нойштедтер Роман заработал фол.
69'
Эльяса Сюме из команды Газиантепспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Низам Муса из команды Газиантепспор делает навес
Угловой
69'
Бен-Хатира Энис из команды Газиантепспор разыграл угловой с левого угла.
68'
Марсио Жуниор бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
67'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
66'
Марсио Жуниор наказан за толчок Шкртел Мартин
65'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
Фол, нарушение
64'
Гилас Набиль наказан за толчок Топал Мехмет
64'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
Желтая карточка
63'
Фатау Мохаммед зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
63'
Фатау Мохаммед наказан за толчок Туфан Озан
63'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Марсио Жуниор из команды Газиантепспор делает навес
62'
Пауло Виктор Милео Видотти вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает навес
62'
После дальнего удара, который нанес Чынар Оркан мяч отбит вратарем
61'
Тактическая замена. Йилмаз Сефа уходит с поля и его заменяет Чынар Оркан
Фол, нарушение
61'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Бен-Хатира Энис.
60'
Игрок клуба "Газиантепспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор делает навес
Фол, нарушение
58'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче. Это Йардымджи Барис заработал фол.
Офсайд
57'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор в офсайде
57'
После дальнего удара, который нанес Ленс Джермейн мяч отбит вратарем
57'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче устремляется вперед с мячом.
57'
Марсио Жуниор из команды Газиантепспор делает навес
56'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Йардымджи Барис из команды Газиантепспор делает навес
56'
Игрок клуба "Газиантепспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Удар от ворот произведет Фенербахче
54'
Реис да Сильва Валлаке отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Марсио Жуниор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает подножку. Бен-Хатира Энис заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Соу Мусса из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Реис да Сильва Валлаке.
Офсайд
52'
Соу Мусса из команды Фенербахче в офсайде
52'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
52'
Соу Мусса из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
52'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой слева.
51'
Бен-Хатира Энис выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
50'
Низам Муса наказан за толчок Ленс Джермейн
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Травма, повреждение
49'
Гилас Набиль возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Гилас Набиль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 11851 болельщиков
Травма, повреждение
49'
Гилас Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Фабиано Фрейтас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
46'
Бен-Хатира Энис из команды Газиантепспор в офсайде
46'
Кисляк Сергей нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
46'
Ленс Джермейн наказан за толчок Низам Муса
46'
Тактическая замена. Marcos уходит с поля и его заменяет Низам Муса
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
48'
Фабиано Фрейтас вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Марсио Жуниор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Потук Алпер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
47'
Потук Алпер из команды Фенербахче. Это Йардымджи Барис заработал фол.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
46'
Шкртел Мартин наказан за толчок Фатау Мохаммед
45'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
45'
Кисляк Сергей получает желтую карточку.
Фол, нарушение
45'
Кисляк Сергей атакует сзади соперника. Шен Волкан пострадал.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
44'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
44'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
43'
Фабиано Фрейтас вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Йардымджи Барис из команды Газиантепспор делает навес
Фол, нарушение
43'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Marcos.
42'
Удар от ворот произведет Фенербахче
41'
Реис да Сильва Валлаке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Соу Мусса нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
40'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
Офсайд
40'
Бен-Хатира Энис из команды Газиантепспор в офсайде
40'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор делает передачу за спину защитников.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
38'
Marcos из команды Газиантепспор отвел угрозу отличным подкатом
37'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
36'
Шен Волкан наказан за толчок Йардымджи Барис
36'
Пауло Виктор Милео Видотти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче делает навес
36'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
35'
Потук Алпер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
35'
Бен-Хатира Энис из команды Газиантепспор делает подножку. Топал Мехмет заработал фол.
Фол, нарушение
34'
Потук Алпер из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Марсио Жуниор.
Фол, нарушение
33'
Marcos наказан за толчок Ленс Джермейн
32'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Йардымджи Барис из команды Газиантепспор делает навес
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Пауло Виктор Милео Видотти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
30'
Фатау Мохаммед из команды Газиантепспор отвел угрозу отличным подкатом
30'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
29'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
29'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Marcos выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Соу Мусса из команды Фенербахче делает навес
Травма, повреждение
28'
Фатау Мохаммед возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
28'
Фатау Мохаммед получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
27'
Фатау Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
26'
Шен Волкан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче делает навес
26'
Удар от ворот произведет Фенербахче
Фол, нарушение
25'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче делает подножку. Йилмаз Сефа заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
23'
Потук Алпер сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Ленс Джермейн эффектным ударом переправил мяч в ворота.
23'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает навес
22'
Удар от ворот произведет Фенербахче
Фол, нарушение
22'
Кейбаши Исмаил коснулся мяча рукой.
21'
Пауло Виктор Милео Видотти вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес
Угловой
20'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Йардымджи Барис выбил мяч на угловой.
Офсайд
19'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче в офсайде
19'
Кейбаши Исмаил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Фатау Мохаммед наказан за толчок Потук Алпер
17'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Туфан Озан пробил головой, вратарь справился с ударом.
17'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает навес
Желтая карточка
16'
Marcos получает желтую карточку.
Фол, нарушение
16'
Marcos из команды Газиантепспор. Это Ленс Джермейн заработал фол.
16'
После дальнего удара, который нанес Кисляк Сергей мяч отбит вратарем
16'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
15'
Игрок клуба "Газиантепспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Соу Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Марсио Жуниор из команды Газиантепспор подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
15'
Кисляк Сергей из команды Газиантепспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Кисляк Сергей из команды Газиантепспор делает навес
Фол, нарушение
14'
Ленс Джермейн наказан за толчок Marcos
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена из-за технических проблем.
13'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
Описание гола
11'
Йилмаз Сефа из команды Газиантепспор добил мяч в ворота.
11'
Вратарь парирует удар, который нанес Гилас Набиль, и мяч снова в игре
10'
Бен-Хатира Энис из команды Газиантепспор делает передачу за спину защитников.
10'
Удар от ворот произведет Фенербахче
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
10'
Йилмаз Сефа наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
10'
Йардымджи Барис из команды Газиантепспор делает навес
Фол, нарушение
10'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче. Это Бен-Хатира Энис заработал фол.
9'
Пауло Виктор Милео Видотти вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Кейбаши Исмаил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Marcos из команды Газиантепспор. Это Ленс Джермейн заработал фол.
7'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
7'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче бьет головой мимо ворот
7'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Йардымджи Барис наказан за толчок Шен Волкан
Фол, нарушение
6'
Гилас Набиль нарушает правила. Кейбаши Исмаил пострадал
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Удар от ворот произведет Газиантепспор
5'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
5'
Эльяса Сюме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
5'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Удар от ворот произведет Фенербахче
3'
Игрок клуба "Газиантепспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Газиантепспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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