Стадион: Gaziantep Stadyumu Зрители: 11851
1:1
Конец матча
1:0
11' ГолЙилмаз Сефа
16' Желтая карточкаMarcos IV
1:1
23' ГолЛенс Джермейн
45' Желтая карточкаКисляк Сергей
45' Желтая карточкаПотук Алпер
63' Желтая карточкаФатау Мохаммед
88' Желтая карточкаГилас Набиль
88' Желтая карточкаСоуза Жосеф
90' Желтая карточкаElyasa Sueme
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
96'
Соуза Жосеф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
95'
Кангва Эванс бьет в штангу и упускает момент забить!
95'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор делает навес прямо в штрафную.
95'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор устремляется вперед с мячом.
95'
Игроки ФК "Газиантепспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
95'
Низам Муса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
95'
Эльяса Сюме получает желтую карточку.
94'
Эльяса Сюме из команды Газиантепспор. Это Ленс Джермейн заработал фол.
94'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор делает навес
93'
Низам Муса наказан за толчок Фабиано Фрейтас
93'
Фатау Мохаммед из команды Газиантепспор делает навес
92'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче делает подножку. Гилас Набиль заработал фол.
92'
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
Соуза Жосеф наказан за толчок Фатау Мохаммед
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
90'
Фернандао нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
90'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает пас партнеру.
89'
89'
89'
Кейбаши Исмаил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
88'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче подал угловой слева.
88'
Соуза Жосеф получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Гилас Набиль получает желтую карточку за неспортивное поведение
87'
Фернандао бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
87'
Реис да Сильва Валлаке возвращается на поле, всё в порядке.
87'
Матч возобновится спорным мячом
87'
Реис да Сильва Валлаке получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
86'
Реис да Сильва Валлаке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
85'
85'
Шахешух Атиф отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Ленс Джермейн на финте ушёл от оппонента.
84'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
84'
Низам Муса выбил мяч на угловой.
84'
Вратарь парирует удар, который нанес Шкртел Мартин, и мяч снова в игре
84'
83'
Тактическая замена. Марсио Жуниор уходит с поля и его заменяет Кангва Эванс
83'
Марсио Жуниор выбил мяч на угловой.
83'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает навес
82'
Шахешух Атиф наказан за толчок Чынар Оркан
81'
81'
Кейбаши Исмаил бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
81'
Гилас Набиль коснулся мяча рукой.
80'
Эльяса Сюме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Фернандао из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
79'
Игрок из команды Фенербахче делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
78'
Низам Муса из команды Газиантепспор делает передачу за спину защитников.
78'
Марсио Жуниор из команды Газиантепспор разыграл угловой с левого угла.
78'
Соуза Жосеф выбил мяч на угловой.
78'
Бен-Хатира Энис из команды Газиантепспор устремляется вперед с мячом.
77'
Шахешух Атиф наказан за толчок Йардымджи Барис
76'
Тактическая замена. Потук Алпер уходит с поля и его заменяет Соуза Жосеф
76'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Потук Алпер наказан за толчок Фатау Мохаммед
74'
Ленс Джермейн совершает грубый фол. Йардымджи Барис был жертвой
73'
Марсио Жуниор из команды Газиантепспор опасно играет. Чуть не пострадал Кейбаши Исмаил.
72'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
72'
Тактическая замена. Шен Волкан уходит с поля и его заменяет Шахешух Атиф
71'
Эльяса Сюме выбил мяч на угловой.
71'
71'
70'
Фатау Мохаммед из команды Газиантепспор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
70'
70'
69'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор. Это Нойштедтер Роман заработал фол.
69'
Эльяса Сюме из команды Газиантепспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Низам Муса из команды Газиантепспор делает навес
69'
Бен-Хатира Энис из команды Газиантепспор разыграл угловой с левого угла.
68'
Марсио Жуниор бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
67'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
66'
Марсио Жуниор наказан за толчок Шкртел Мартин
65'
64'
Гилас Набиль наказан за толчок Топал Мехмет
64'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
63'
Фатау Мохаммед зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
63'
Фатау Мохаммед наказан за толчок Туфан Озан
63'
63'
Марсио Жуниор из команды Газиантепспор делает навес
62'
62'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает навес
62'
После дальнего удара, который нанес Чынар Оркан мяч отбит вратарем
61'
Тактическая замена. Йилмаз Сефа уходит с поля и его заменяет Чынар Оркан
61'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Бен-Хатира Энис.
60'
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
59'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор делает навес
58'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче. Это Йардымджи Барис заработал фол.
57'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор в офсайде
57'
После дальнего удара, который нанес Ленс Джермейн мяч отбит вратарем
57'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче устремляется вперед с мячом.
57'
Марсио Жуниор из команды Газиантепспор делает навес
56'
56'
56'
55'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
54'
Реис да Сильва Валлаке отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Марсио Жуниор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает подножку. Бен-Хатира Энис заработал фол.
53'
Соу Мусса из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Реис да Сильва Валлаке.
52'
Соу Мусса из команды Фенербахче в офсайде
52'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
52'
Соу Мусса из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче подал угловой слева.
51'
Бен-Хатира Энис выбил мяч на угловой.
50'
Низам Муса наказан за толчок Ленс Джермейн
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
49'
Гилас Набиль возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Гилас Набиль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 11851 болельщиков
49'
Гилас Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Фабиано Фрейтас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
Кисляк Сергей нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Ленс Джермейн наказан за толчок Низам Муса
46'
Тактическая замена. Marcos уходит с поля и его заменяет Низам Муса
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
48'
Фабиано Фрейтас вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Марсио Жуниор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Потук Алпер получает желтую карточку.
47'
Потук Алпер из команды Фенербахче. Это Йардымджи Барис заработал фол.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
46'
Шкртел Мартин наказан за толчок Фатау Мохаммед
45'
45'
Кисляк Сергей получает желтую карточку.
45'
Кисляк Сергей атакует сзади соперника. Шен Волкан пострадал.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
44'
44'
43'
Фабиано Фрейтас вышел из ворот и забрал мяч.
43'
43'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Marcos.
42'
41'
40'
Соу Мусса нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
40'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
40'
40'
Гилас Набиль из команды Газиантепспор делает передачу за спину защитников.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
38'
Marcos из команды Газиантепспор отвел угрозу отличным подкатом
37'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Шен Волкан наказан за толчок Йардымджи Барис
36'
36'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче делает навес
36'
35'
Потук Алпер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
35'
Бен-Хатира Энис из команды Газиантепспор делает подножку. Топал Мехмет заработал фол.
34'
Потук Алпер из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Марсио Жуниор.
33'
Marcos наказан за толчок Ленс Джермейн
32'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Пауло Виктор Милео Видотти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Шен Волкан наказан за толчок Пауло Виктор Милео Видотти
30'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
30'
Фатау Мохаммед из команды Газиантепспор отвел угрозу отличным подкатом
30'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
29'
29'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Marcos выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Соу Мусса из команды Фенербахче делает навес
28'
Фатау Мохаммед возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Матч возобновится спорным мячом
28'
Фатау Мохаммед получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
27'
Фатау Мохаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
26'
Шен Волкан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче делает навес
26'
25'
Ван дер Виль Грегори из команды Фенербахче делает подножку. Йилмаз Сефа заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
23'
Потук Алпер сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Ленс Джермейн эффектным ударом переправил мяч в ворота.
23'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает навес
22'
22'
Кейбаши Исмаил коснулся мяча рукой.
21'
20'
20'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Йардымджи Барис выбил мяч на угловой.
19'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче в офсайде
19'
Кейбаши Исмаил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Фатау Мохаммед наказан за толчок Потук Алпер
17'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Туфан Озан пробил головой, вратарь справился с ударом.
17'
Шен Волкан из команды Фенербахче делает навес
16'
Marcos получает желтую карточку.
16'
Marcos из команды Газиантепспор. Это Ленс Джермейн заработал фол.
16'
После дальнего удара, который нанес Кисляк Сергей мяч отбит вратарем
16'
16'
15'
15'
Соу Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Марсио Жуниор из команды Газиантепспор подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
15'
Кисляк Сергей из команды Газиантепспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Кисляк Сергей из команды Газиантепспор делает навес
14'
Ленс Джермейн наказан за толчок Marcos
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена из-за технических проблем.
13'
11'
Йилмаз Сефа из команды Газиантепспор добил мяч в ворота.
11'
Вратарь парирует удар, который нанес Гилас Набиль, и мяч снова в игре
10'
Бен-Хатира Энис из команды Газиантепспор делает передачу за спину защитников.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
10'
Йилмаз Сефа наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
10'
10'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче. Это Бен-Хатира Энис заработал фол.
9'
9'
Кейбаши Исмаил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Marcos из команды Газиантепспор. Это Ленс Джермейн заработал фол.
7'
7'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче бьет головой мимо ворот
7'
6'
Йардымджи Барис наказан за толчок Шен Волкан
6'
Гилас Набиль нарушает правила. Кейбаши Исмаил пострадал
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
5'
Ленс Джермейн из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
5'
Эльяса Сюме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
3'
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Газиантепспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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