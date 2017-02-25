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Стадион: Конья Бююкшехир
0:0
Первый тайм: 35'
6' Желтая карточкаАкбаш Мустафа
Состав команд
89
Скубич
Нейц
26
Вукович
Ягош
61
Сонмез
Халил
47
Перейра
Жоау
15
Демирок
Угур
17
Онази
Оджени
97
Yusuf
Yazici
20
Шахан
Олджай
Коньяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 26 Вукович Ягош Защитник
- 3 Дуглас Барри Защитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 2 Фындыклы Волкан Полузащитник
- 61 Сонмез Халил Полузащитник
- 18 Хаджиахметович Амир Полузащитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 9 Рангелов Димитар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Таракчи Кайя Вратарь
- 5 Ай Селим Защитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 27 Меха Албан Полузащитник
- 8 Чамдалы Али Полузащитник
- 88 Хора Иоан Нападающий
- 10 Баич Риад Нападающий
- Главный тренер: Коджаман Айкют
- Травмы и дисквалификации
- Мбамба Марк Травмирован
- Шахинер Омер Али Дисквалифицирован
Трабзонспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кыврак Онур Вратарь
- 47 Перейра Жоау Защитник
- 15 Демирок Угур Защитник
- 25 Акбаш Мустафа Защитник
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 6 Меджани Карл Полузащитник
- 17 Онази Оджени Полузащитник
- 11 Fabian Castillo II Полузащитник
- 97 Yusuf Yazici Полузащитник
- 20 Шахан Олджай Полузащитник
- 28 Родальега Уго Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Альварадо Эстебан Вратарь
- 88 Ибаньес Луис Защитник
- 2 Явру Зеки Защитник
- 21 Беро Матуш Полузащитник
- 32 Эрдоган Юсуф Полузащитник
- 14 Н'Дойе Даме Нападающий
- 35 Aytac Kara II
- Главный тренер: Янал Эрсун
- Травмы и дисквалификации
- Дюрица Ян Травмирован
- Йокушлу Окай Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Коньяспор (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 19.02.2017 Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор С
- 12.02.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор С
- 30.01.2017 Бешикташ 5:1 Коньяспор С
- 21.01.2017 Коньяспор 2:1 Ризеспор С
- 14.01.2017 Коньяспор 0:1 Галатасарай С
- 25.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Коньяспор С
- 18.12.2016 Карабюкспор 1:1 Коньяспор С
- 11.12.2016 Коньяспор 1:0 Кайсериспор С
- 08.12.2016 Коньяспор 0:1 Гент ЛЕ
- 04.12.2016 Аланьяспор 2:3 Коньяспор С
- 28.11.2016 Коньяспор 1:1 Османлыспор С
- 24.11.2016 Шахтёр Дн 4:0 Коньяспор ЛЕ
- 19.11.2016 Газиантепспор 0:3 Коньяспор С
- 06.11.2016 Коньяспор 2:1 Касымпаша С
- 03.11.2016 Брага 3:1 Коньяспор ЛЕ
- 29.10.2016 Бурсаспор 2:0 Коньяспор С
- 24.10.2016 Коньяспор 0:1 Фенербахче С
- 20.10.2016 Коньяспор 1:1 Брага ЛЕ
- 16.10.2016 Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор С
- 02.10.2016 Коньяспор 1:0 Аданаспор С
Трабзонспор (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 20.02.2017 Трабзонспор 0:0 Аланьяспор С
- 11.02.2017 Османлыспор 0:1 Трабзонспор С
- 29.01.2017 Трабзонспор 4:0 Газиантепспор С
- 22.01.2017 Касымпаша 0:1 Трабзонспор С
- 13.01.2017 Бурсаспор 1:2 Трабзонспор С
- 26.12.2016 Трабзонспор 0:3 Фенербахче С
- 17.12.2016 Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор С
- 09.12.2016 Трабзонспор 4:1 Аданаспор С
- 05.12.2016 Кайсериспор 0:1 Трабзонспор С
- 27.11.2016 Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор С
- 21.11.2016 Трабзонспор 0:1 Антальяспор С
- 05.11.2016 Бешикташ 2:1 Трабзонспор С
- 30.10.2016 Трабзонспор 2:2 Ризеспор С
- 22.10.2016 Галатасарай 0:1 Трабзонспор С
- 16.10.2016 Трабзонспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 01.10.2016 Карабюкспор 4:0 Трабзонспор С
- 24.09.2016 Трабзонспор 1:0 Коньяспор С
- 21.09.2016 Трабзонспор 6:0 Серат Ардараспор К
- 17.09.2016 Аланьяспор 3:0 Трабзонспор С
- 11.09.2016 Трабзонспор 0:2 Османлыспор С
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Трабзонспор: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
- 24.09.2016 Трабзонспор 1:0 Коньяспор Суперлига
- 06.03.2016 Коньяспор 2:0 Трабзонспор Суперлига
- 02.10.2015 Трабзонспор 1:2 Коньяспор Суперлига
- 05.04.2015 Коньяспор 1:0 Трабзонспор Суперлига
- 09.11.2014 Трабзонспор 3:2 Коньяспор Суперлига
- 02.03.2014 Коньяспор 0:0 Трабзонспор Суперлига
- 29.09.2013 Трабзонспор 2:0 Коньяспор Суперлига
- 02.04.2011 Трабзонспор 1:0 Коньяспор Суперлига
- 01.11.2010 Коньяспор 1:2 Трабзонспор Суперлига
- 07.03.2009 Трабзонспор 0:1 Коньяспор Суперлига
- 04.10.2008 Коньяспор 2:3 Трабзонспор Суперлига
- 29.02.2008 Коньяспор 1:0 Трабзонспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|21
|14
|5
|2
|43 - 18
|47
|2.
|Истанбул Башакшехир
|21
|12
|7
|2
|37 - 16
|43
|3.
|Галатасарай
|21
|12
|4
|5
|40 - 21
|40
|4.
|Фенербахче
|21
|10
|7
|4
|39 - 19
|37
|5.
|Антальяспор
|22
|10
|5
|7
|25 - 26
|35
|6.
|Трабзонспор
|0:0
|22
|9
|5
|8
|20 - 21
|32
|7.
|Османлыспор
|21
|7
|9
|5
|28 - 23
|30
|8.
|Коньяспор
|0:0
|22
|7
|8
|7
|24 - 26
|29
|9.
|Касымпаша
|22
|8
|4
|10
|29 - 28
|28
|10.
|Бурсаспор
|22
|8
|4
|10
|22 - 28
|28
|11.
|Карабюкспор
|21
|8
|3
|10
|24 - 29
|27
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|22
|7
|6
|9
|16 - 27
|27
|13.
|Генчлербирлиги
|20
|6
|8
|6
|19 - 19
|26
|14.
|Аланьяспор
|22
|7
|4
|11
|33 - 41
|25
|15.
|Кайсериспор
|22
|7
|4
|11
|26 - 35
|25
|16.
|Ризеспор
|22
|5
|5
|12
|23 - 37
|20
|17.
|Аданаспор
|22
|4
|5
|13
|20 - 36
|17
|18.
|Газиантепспор
|20
|4
|3
|13
|16 - 34
|15
Первый тайм
34'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Сонмез Халил из команды Коньяспор делает навес
33'
33'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Шахан Олджай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Вукович Ягош наказан за толчок Родальега Уго
31'
Родальега Уго наказан за толчок Туран Али
30'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
28'
Хаджиахметович Амир из команды Коньяспор делает подножку. Онази Оджени заработал фол.
27'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Кырынтылы Серкан вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Акбаш Мустафа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Рангелов Димитар из команды Коньяспор в офсайде
26'
После дальнего удара, который нанес Онази Оджени мяч отбит вратарем
26'
Акбаш Мустафа возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Кырынтылы Серкан вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор подал угловой слева.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Акбаш Мустафа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
25'
Акбаш Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Вукович Ягош выбил мяч на угловой.
24'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой слева.
23'
Йонссон Йенс выбил мяч на угловой.
23'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает навес
23'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
22'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает подножку. Фофана Морике заработал фол.
22'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Родальега Уго мяча так и не получил
21'
Мас Эмануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Хаджиахметович Амир и мяч снова в игре
21'
Рангелов Димитар из команды Коньяспор делает передачу за спину защитников.
20'
19'
Вукович Ягош из команды Коньяспор делает навес
19'
Сонмез Халил из команды Коньяспор в офсайде
19'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Скубич Нейц из команды Коньяспор делает навес
18'
Скубич Нейц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Yusuf Yazici навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Сонмез Халил атакует сзади соперника. Перейра Жоау пострадал.
17'
17'
Рангелов Димитар из команды Коньяспор делает подножку. Перейра Жоау заработал фол.
17'
Шахан Олджай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Дуглас Барри из команды Коньяспор подал угловой справа.
16'
Демирок Угур выбил мяч на угловой.
16'
Хаджиахметович Амир из команды Коньяспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Рангелов Димитар попал в створ, но вратарь справился с ударом.
15'
Дуглас Барри из команды Коньяспор делает навес
14'
Рангелов Димитар из команды Коньяспор опасно играет. Чуть не пострадал Демирок Угур.
14'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает подножку. Фындыклы Волкан заработал фол.
13'
13'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
13'
12'
Дуглас Барри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает подножку. Дуглас Барри заработал фол.
11'
Акбаш Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Фофана Морике из команды Коньяспор делает навес прямо в штрафную.
11'
Дуглас Барри из команды Коньяспор разыграл угловой с левого угла.
11'
Фындыклы Волкан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
10'
Сонмез Халил из команды Коньяспор делает пас партнеру.
10'
Родальега Уго коснулся мяча рукой.
9'
9'
Рангелов Димитар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
8'
Вукович Ягош из команды Коньяспор делает навес
8'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Трабзонспор совершает вбрасывание на своей половине поля
7'
Йонссон Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Акбаш Мустафа получает желтую карточку.
6'
Акбаш Мустафа совершает грубый фол. Рангелов Димитар был жертвой
5'
Сонмез Халил наказан за толчок Акбаш Мустафа
4'
Фофана Морике из команды Коньяспор делает подножку. Мас Эмануэль заработал фол.
2'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает навес
2'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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