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Стадион:
Коньяспор
0:0
Первый тайм: 35'
Трабзонспор
0'
6' Желтая карточка
Акбаш Мустафа
35'
Первый тайм
34'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Сонмез Халил из команды Коньяспор делает навес
33'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Шахан Олджай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Вукович Ягош наказан за толчок Родальега Уго
Фол, нарушение
31'
Родальега Уго наказан за толчок Туран Али
30'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
28'
Хаджиахметович Амир из команды Коньяспор делает подножку. Онази Оджени заработал фол.
27'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Кырынтылы Серкан вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Акбаш Мустафа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Офсайд
26'
Рангелов Димитар из команды Коньяспор в офсайде
26'
После дальнего удара, который нанес Онази Оджени мяч отбит вратарем
Травма, повреждение
26'
Акбаш Мустафа возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Кырынтылы Серкан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
25'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор подал угловой слева.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
25'
Акбаш Мустафа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
25'
Акбаш Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Вукович Ягош выбил мяч на угловой.
Угловой
24'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой слева.
23'
Йонссон Йенс выбил мяч на угловой.
23'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
22'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает подножку. Фофана Морике заработал фол.
22'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Родальега Уго мяча так и не получил
21'
Мас Эмануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Хаджиахметович Амир и мяч снова в игре
21'
Рангелов Димитар из команды Коньяспор делает передачу за спину защитников.
20'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Вукович Ягош из команды Коньяспор делает навес
Офсайд
19'
Сонмез Халил из команды Коньяспор в офсайде
19'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Скубич Нейц из команды Коньяспор делает навес
18'
Скубич Нейц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Yusuf Yazici навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Сонмез Халил атакует сзади соперника. Перейра Жоау пострадал.
17'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Рангелов Димитар из команды Коньяспор делает подножку. Перейра Жоау заработал фол.
17'
Шахан Олджай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Дуглас Барри из команды Коньяспор подал угловой справа.
16'
Демирок Угур выбил мяч на угловой.
16'
Хаджиахметович Амир из команды Коньяспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Рангелов Димитар попал в створ, но вратарь справился с ударом.
15'
Дуглас Барри из команды Коньяспор делает навес
Фол, нарушение
14'
Рангелов Димитар из команды Коньяспор опасно играет. Чуть не пострадал Демирок Угур.
Фол, нарушение
14'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает подножку. Фындыклы Волкан заработал фол.
13'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
13'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
12'
Туран Али из команды Коньяспор бьет головой мимо ворот
12'
Дуглас Барри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает подножку. Дуглас Барри заработал фол.
11'
Акбаш Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Фофана Морике из команды Коньяспор делает навес прямо в штрафную.
Угловой
11'
Дуглас Барри из команды Коньяспор разыграл угловой с левого угла.
11'
Фындыклы Волкан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
10'
Сонмез Халил из команды Коньяспор делает пас партнеру.
Фол, нарушение
10'
Родальега Уго коснулся мяча рукой.
9'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
9'
Рангелов Димитар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
8'
Вукович Ягош из команды Коньяспор делает навес
8'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Трабзонспор совершает вбрасывание на своей половине поля
7'
Йонссон Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
6'
Акбаш Мустафа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
6'
Акбаш Мустафа совершает грубый фол. Рангелов Димитар был жертвой
Фол, нарушение
5'
Сонмез Халил наказан за толчок Акбаш Мустафа
Фол, нарушение
4'
Фофана Морике из команды Коньяспор делает подножку. Мас Эмануэль заработал фол.
2'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает навес
2'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
1'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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