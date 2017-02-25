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Стадион:
Аланьяспор
4:1
Конец матча
Аданаспор
0'
1:0
13' Пенальти
Вагнер Лав
28' Желтая карточка
Акбаба Эмре
2:0
37' Гол
Омеруо Кеннет
59' Желтая карточка
Рони
70' Желтая карточка
Омеруо Кеннет
2:1
71' Пенальти
Гуэйе Магайе
73' Желтая карточка
Tevfik Altindag
3:1
74' Гол
Фернандес Джуниор
80' Желтая карточка
Renan Foguinho
83' Желтая карточка
Cem Ozdemir
90' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
4:1
90' Гол
Акбаба Эмре
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Акбаба Эмре.
Желтая карточка
90'
Цавелас Георгиос получает желтую карточку.
85'
Аланьяспор производит замену. Фернандес Джуниор уходит, и Гуррье Вильд-Дональд заменяет его
Желтая карточка
83'
Cem Ozdemir получает желтую карточку.
Желтая карточка
80'
Родригуес да Сильва Ренан получает желтую карточку.

Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фернандес Джуниор.
Желтая карточка
73'
Тевфик Алтындаг получает желтую карточку.
73'
Аданаспор производит замену. Рейналдо уходит, и Ahmet Dereli заменяет его
72'
Аланьяспор производит замену. Кандеяш Даниэл уходит, и Эмир Беркан заменяет его
Описание гола
71'
Г О О О О О Л - Гуэйе Магайе из команды Аданаспор забивает пенальти
Желтая карточка
70'
Омеруо Кеннет получает желтую карточку.
66'
Аланьяспор производит замену. Нефиз Эмре уходит, и Сакей Айзаак заменяет его
Желтая карточка
59'
Рони получает желтую карточку.
57'
Аданаспор производит замену. Коман Владимир уходит, и Гуэйе Магайе заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Аданаспор производит замену. Сантос Сильва Винициус уходит, и Cem Ozdemir заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Омеруо Кеннет.
Желтая карточка
28'
Акбаба Эмре получает желтую карточку.
Описание гола
13'
Г О О О О О Л - Вагнер Лав из команды Аланьяспор забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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