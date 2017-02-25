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Стадион: Bahcesehir Okullari Arena
4:1
Конец матча
1:0
13' ПенальтиВагнер Лав
28' Желтая карточкаАкбаба Эмре
2:0
37' ГолОмеруо Кеннет
59' Желтая карточкаРони
70' Желтая карточкаОмеруо Кеннет
2:1
71' ПенальтиГуэйе Магайе
73' Желтая карточкаTevfik Altindag
3:1
74' ГолФернандес Джуниор
80' Желтая карточкаRenan Foguinho
83' Желтая карточкаCem Ozdemir
90' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
4:1
90' ГолАкбаба Эмре
|
13'
1:0
28'
37'
2:0
59'
70'
71'
2:1
73'
73'
74'
3:1
80'
83'
90'
90'
4:1
Состав команд
Аланьяспор
- Основной состав
- 1 Haydar Yilmaz Вратарь
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 44 Омеруо Кеннет Защитник
- 89 Гассама Ламин Защитник
- 78 Фернандес Джуниор Полузащитник
- 7 Efecan Karaca Полузащитник
- 23 Кандеяш Даниэл Полузащитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Полузащитник
- 10 Акбаба Эмре Полузащитник
- 99 Вагнер Лав Нападающий
- 24 Нефиз Эмре Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Парлак Бирол Защитник
- 3 Эмир Беркан Защитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 29 Плет Глейнор Нападающий
- 77 Гуррье Вильд-Дональд Нападающий
- 88 Taha Yalciner
- 37 Zdenek Zlamal
- Главный тренер: Сафет Сушич
Аданаспор
- Основной состав
- 26 Итанж Шарль Вратарь
- 3 Виера Усман Защитник
- 77 Коман Владимир Полузащитник
- 80 Рони Нападающий
- 99 Рейналдо Нападающий
- 10 Vinicius XII
- 20 Tevfik Altindag
- 32 Renan Foguinho
- 5 Mauricio Ramos
- 21 Emre Uruc
- 33 Renan Diniz
- Запасные игроки
- 1 Акьюз Хайрулла Вратарь
- 66 Пехливан Халиль Защитник
- 9 Гуэйе Магайе Нападающий
- 7 Ahmet Dereli
- 6 Mustafa Sami Can Keskin
- 53 Didi
- 27 Cem Ozdemir
- Главный тренер: Levent Sahin
Предыдущие игры
Аланьяспор (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 20.02.2017 Трабзонспор 0:0 Аланьяспор С
- 11.02.2017 Аланьяспор 3:0 Генчлербирлиги С
- 28.01.2017 Антальяспор 2:1 Аланьяспор С
- 23.01.2017 Аланьяспор 1:4 Бешикташ С
- 14.01.2017 Аланьяспор 2:3 Ризеспор С
- 25.12.2016 Галатасарай 5:1 Аланьяспор С
- 18.12.2016 Аланьяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 11.12.2016 Карабюкспор 0:2 Аланьяспор С
- 04.12.2016 Аланьяспор 2:3 Коньяспор С
- 25.11.2016 Аланьяспор 3:0 Кайсериспор С
- 19.11.2016 Османлыспор 2:0 Аланьяспор С
- 05.11.2016 Аланьяспор 4:3 Газиантепспор С
- 31.10.2016 Касымпаша 2:1 Аланьяспор С
- 22.10.2016 Аланьяспор 0:2 Бурсаспор С
- 16.10.2016 Фенербахче 1:1 Аланьяспор С
- 02.10.2016 Аланьяспор 0:5 Истанбул Башакшехир С
- 26.09.2016 Аданаспор 3:2 Аланьяспор С
- 20.09.2016 Аланьяспор 0:1 Санджактепе Беледие К
- 17.09.2016 Аланьяспор 3:0 Трабзонспор С
- 10.09.2016 Генчлербирлиги 0:0 Аланьяспор С
Аданаспор (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 19.02.2017 Аданаспор 1:5 Османлыспор С
- 13.02.2017 Газиантепспор 1:0 Аданаспор С
- 30.01.2017 Аданаспор 2:0 Касымпаша С
- 21.01.2017 Бурсаспор 0:1 Аданаспор С
- 15.01.2017 Фенербахче 2:2 Аданаспор С
- 24.12.2016 Аданаспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 18.12.2016 Аданаспор 2:1 Кайсериспор С
- 09.12.2016 Трабзонспор 4:1 Аданаспор С
- 04.12.2016 Аданаспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 26.11.2016 Антальяспор 1:0 Аданаспор С
- 19.11.2016 Аданаспор 1:2 Бешикташ С
- 06.11.2016 Ризеспор 2:2 Аданаспор С
- 29.10.2016 Аданаспор 0:1 Галатасарай С
- 22.10.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Аданаспор С
- 15.10.2016 Аданаспор 1:2 Карабюкспор С
- 02.10.2016 Коньяспор 1:0 Аданаспор С
- 26.09.2016 Аданаспор 3:2 Аланьяспор С
- 21.09.2016 Эрзинкан Рефахиеспор 3:2 Аданаспор К
- 18.09.2016 Османлыспор 1:0 Аданаспор С
- 10.09.2016 Аданаспор 0:0 Газиантепспор С
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Аданаспор: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
- 26.09.2016 Аданаспор 3:2 Аланьяспор Суперлига
- 03.08.2016 Аданаспор 3:2 Аланьяспор Товарищеские матчи. Клубы
- 01.05.2016 Аданаспор 0:2 Аланьяспор Первая лига Турции
- 11.12.2015 Аланьяспор 1:2 Аданаспор Первая лига Турции
- 19.04.2015 Аданаспор 3:0 Аланьяспор Турецкая первая лига
- 30.11.2014 Аланьяспор 2:3 Аданаспор Турецкая первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|21
|14
|5
|2
|43 - 18
|47
|2.
|Истанбул Башакшехир
|21
|12
|7
|2
|37 - 16
|43
|3.
|Галатасарай
|21
|12
|4
|5
|40 - 21
|40
|4.
|Фенербахче
|21
|10
|7
|4
|39 - 19
|37
|5.
|Антальяспор
|22
|10
|5
|7
|25 - 26
|35
|6.
|Трабзонспор
|0:0
|22
|9
|5
|8
|20 - 21
|32
|7.
|Османлыспор
|21
|7
|9
|5
|28 - 23
|30
|8.
|Коньяспор
|0:0
|22
|7
|8
|7
|24 - 26
|29
|9.
|Касымпаша
|22
|8
|4
|10
|29 - 28
|28
|10.
|Бурсаспор
|22
|8
|4
|10
|22 - 28
|28
|11.
|Карабюкспор
|21
|8
|3
|10
|24 - 29
|27
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|22
|7
|6
|9
|16 - 27
|27
|13.
|Генчлербирлиги
|20
|6
|8
|6
|19 - 19
|26
|14.
|Аланьяспор
|22
|7
|4
|11
|33 - 41
|25
|15.
|Кайсериспор
|22
|7
|4
|11
|26 - 35
|25
|16.
|Ризеспор
|22
|5
|5
|12
|23 - 37
|20
|17.
|Аданаспор
|22
|4
|5
|13
|20 - 36
|17
|18.
|Газиантепспор
|20
|4
|3
|13
|16 - 34
|15
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Акбаба Эмре.
90'
Цавелас Георгиос получает желтую карточку.
85'
Аланьяспор производит замену. Фернандес Джуниор уходит, и Гуррье Вильд-Дональд заменяет его
83'
Cem Ozdemir получает желтую карточку.
80'
Родригуес да Сильва Ренан получает желтую карточку.
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фернандес Джуниор.
73'
Тевфик Алтындаг получает желтую карточку.
73'
Аданаспор производит замену. Рейналдо уходит, и Ahmet Dereli заменяет его
72'
Аланьяспор производит замену. Кандеяш Даниэл уходит, и Эмир Беркан заменяет его
71'
Г О О О О О Л - Гуэйе Магайе из команды Аданаспор забивает пенальти
70'
Омеруо Кеннет получает желтую карточку.
66'
Аланьяспор производит замену. Нефиз Эмре уходит, и Сакей Айзаак заменяет его
59'
Рони получает желтую карточку.
57'
Аданаспор производит замену. Коман Владимир уходит, и Гуэйе Магайе заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Аданаспор производит замену. Сантос Сильва Винициус уходит, и Cem Ozdemir заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Омеруо Кеннет.
28'
Акбаба Эмре получает желтую карточку.
13'
Г О О О О О Л - Вагнер Лав из команды Аланьяспор забивает пенальти
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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