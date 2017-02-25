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Стадион: Маниса 19 Майис
3:0
Конец матча
12' Желтая карточкаЮмлу Мустафа
1:0
23' ГолХурмаджи Озер
2:0
49' ГолДжевикер Айкут
3:0
55' ГолХурмаджи Озер
66' Желтая карточкаЭто'О Самюэль
81' Желтая карточкаЭль-Кабир Мустафа
|
12'
23'
1:0
49'
2:0
55'
3:0
66'
Состав команд
Акхисар Беледиеспор
- Основной состав
- 35 Кёрк Бора Вратарь
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 20 Сиссоко Абдулвхаид Полузащитник
- 19 Байрам Омер Полузащитник
- 13 Лопеш Мигел Полузащитник
- 6 Джевикер Айкут Полузащитник
- 10 Айдогду Сонер Полузащитник
- 5 Хурмаджи Озер Нападающий
- 29 Адын Олкан Нападающий
- 37 Чикалеши Сокол Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 28 Самарджич Мирал Защитник
- 89 Келеш Кадир Защитник
- 18 Аду Энох Полузащитник
- 9 Ваш Те Рикарду Полузащитник
- 30 Бокила Лотетека Нападающий
- 7 Челик Мугдат Нападающий
- Главный тренер: Толунай Кафкас
Антальяспор
- Основной состав
- 32 Форнецци Сашо Вратарь
- 3 Анжело Диего Защитник
- 28 Челюстка Ондржей Защитник
- 23 Айтач Сакыб Защитник
- 90 Данило Кампос Полузащитник
- 7 Йылдырым Зеки Полузащитник
- 20 Чико Луис Полузащитник
- 63 Кадах Дениз Нападающий
- 9 Это'О Самюэль Нападающий
- 8 Шарлес Фернандо
- 99 Serge Mbilla Etame
- Запасные игроки
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 24 Дурсун Салих Защитник
- 17 Макун Жан Полузащитник
- 33 Сандро Раньери Полузащитник
- 10 Озкан Сердар Полузащитник
- 14 Эль-Кабир Мустафа Нападающий
- 22 Алпсой Харун
- Главный тренер: Джалимбай Риза
Предыдущие игры
Акхисар Беледиеспор (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 19.02.2017 Бешикташ 3:1 Акхисар Беледиеспор С
- 12.02.2017 Акхисар Беледиеспор 1:0 Ризеспор С
- 28.01.2017 Галатасарай 6:0 Акхисар Беледиеспор С
- 21.01.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Кайсериспор С
- 14.01.2017 Карабюкспор 1:0 Акхисар Беледиеспор С
- 25.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Коньяспор С
- 18.12.2016 Аланьяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 11.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:2 Османлыспор С
- 04.12.2016 Газиантепспор 1:2 Акхисар Беледиеспор С
- 26.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Касымпаша С
- 19.11.2016 Бурсаспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 06.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:3 Фенербахче С
- 30.10.2016 Истанбул Башакшехир 5:1 Акхисар Беледиеспор С
- 22.10.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Аданаспор С
- 16.10.2016 Трабзонспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 30.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:0 Генчлербирлиги С
- 23.09.2016 Антальяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 18.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:2 Бешикташ С
- 11.09.2016 Ризеспор 1:0 Акхисар Беледиеспор С
- 27.08.2016 Акхисар Беледиеспор 1:3 Галатасарай С
Антальяспор (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 18.02.2017 Антальяспор 1:0 Карабюкспор С
- 12.02.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор С
- 28.01.2017 Антальяспор 2:1 Аланьяспор С
- 22.01.2017 Османлыспор 1:2 Антальяспор С
- 15.01.2017 Газиантепспор 0:3 Антальяспор С
- 25.12.2016 Антальяспор 2:1 Касымпаша С
- 19.12.2016 Бурсаспор 2:1 Антальяспор С
- 12.12.2016 Антальяспор 1:0 Фенербахче С
- 03.12.2016 Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор С
- 26.11.2016 Антальяспор 1:0 Аданаспор С
- 21.11.2016 Трабзонспор 0:1 Антальяспор С
- 05.11.2016 Антальяспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 31.10.2016 Кайсериспор 0:1 Антальяспор С
- 23.10.2016 Бешикташ 3:0 Антальяспор С
- 17.10.2016 Антальяспор 1:1 Ризеспор С
- 02.10.2016 Галатасарай 3:1 Антальяспор С
- 23.09.2016 Антальяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 16.09.2016 Карабюкспор 3:2 Антальяспор С
- 11.09.2016 Антальяспор 1:3 Коньяспор С
- 26.08.2016 Аланьяспор 2:1 Антальяспор С
Последние игры между собой
Акхисар Беледиеспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
- 23.09.2016 Антальяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 03.04.2016 Антальяспор 2:2 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 30.10.2015 Акхисар Беледиеспор 2:1 Антальяспор Суперлига
- 15.03.2014 Акхисар Беледиеспор 0:0 Антальяспор Суперлига
- 20.10.2013 Антальяспор 1:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 05.05.2013 Антальяспор 4:3 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 09.01.2013 Акхисар Беледиеспор 1:0 Антальяспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|21
|14
|5
|2
|43 - 18
|47
|2.
|Истанбул Башакшехир
|21
|12
|7
|2
|37 - 16
|43
|3.
|Галатасарай
|21
|12
|4
|5
|40 - 21
|40
|4.
|Фенербахче
|21
|10
|7
|4
|39 - 19
|37
|5.
|Антальяспор
|22
|10
|5
|7
|25 - 26
|35
|6.
|Трабзонспор
|0:0
|22
|9
|5
|8
|20 - 21
|32
|7.
|Османлыспор
|21
|7
|9
|5
|28 - 23
|30
|8.
|Коньяспор
|0:0
|22
|7
|8
|7
|24 - 26
|29
|9.
|Касымпаша
|22
|8
|4
|10
|29 - 28
|28
|10.
|Бурсаспор
|22
|8
|4
|10
|22 - 28
|28
|11.
|Карабюкспор
|21
|8
|3
|10
|24 - 29
|27
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|22
|7
|6
|9
|16 - 27
|27
|13.
|Генчлербирлиги
|20
|6
|8
|6
|19 - 19
|26
|14.
|Аланьяспор
|22
|7
|4
|11
|33 - 41
|25
|15.
|Кайсериспор
|22
|7
|4
|11
|26 - 35
|25
|16.
|Ризеспор
|22
|5
|5
|12
|23 - 37
|20
|17.
|Аданаспор
|22
|4
|5
|13
|20 - 36
|17
|18.
|Газиантепспор
|20
|4
|3
|13
|16 - 34
|15
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Акхизар Беледье производит замену. Адын Олкан уходит, и Челик Мугдат заменяет его
83'
Акхизар Беледье производит замену. Хурмаджи Озер уходит, и Бокила Лотетека заменяет его
81'
Эль-Кабир Мустафа получает желтую карточку.
73'
Акхизар Беледье производит замену. Чикалеши Сокол уходит, и Ваш Те Рикарду заменяет его
71'
Антальяспор производит замену. Это'О Самюэль уходит, и Сандро Раньери заменяет его
66'
Это'О Самюэль получает желтую карточку.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хурмаджи Озер.
53'
Антальяспор производит замену. Шарлес Фернандо уходит, и Эль-Кабир Мустафа заменяет его
53'
Антальяспор производит замену. Мбилла Этаме уходит, и Озкан Сердар заменяет его
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джевикер Айкут.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хурмаджи Озер.
12'
Юмлу Мустафа получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Manisa 19 Mayis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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