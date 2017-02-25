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Стадион:
Акхисар Беледиеспор
3:0
Конец матча
Антальяспор
0'
12' Желтая карточка
Юмлу Мустафа
1:0
23' Гол
Хурмаджи Озер
2:0
49' Гол
Джевикер Айкут
3:0
55' Гол
Хурмаджи Озер
66' Желтая карточка
Это'О Самюэль
81' Желтая карточка
Эль-Кабир Мустафа
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Акхизар Беледье производит замену. Адын Олкан уходит, и Челик Мугдат заменяет его
83'
Акхизар Беледье производит замену. Хурмаджи Озер уходит, и Бокила Лотетека заменяет его
Желтая карточка
81'
Эль-Кабир Мустафа получает желтую карточку.
73'
Акхизар Беледье производит замену. Чикалеши Сокол уходит, и Ваш Те Рикарду заменяет его
71'
Антальяспор производит замену. Это'О Самюэль уходит, и Сандро Раньери заменяет его

Желтая карточка
66'
Это'О Самюэль получает желтую карточку.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хурмаджи Озер.
53'
Антальяспор производит замену. Шарлес Фернандо уходит, и Эль-Кабир Мустафа заменяет его
53'
Антальяспор производит замену. Мбилла Этаме уходит, и Озкан Сердар заменяет его
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джевикер Айкут.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хурмаджи Озер.
Желтая карточка
12'
Юмлу Мустафа получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Manisa 19 Mayis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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