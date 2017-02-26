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Стадион: Еникент АСАШ
0:1
Конец матча
2' Желтая карточкаЕпуряну Александр
0:1
7' ГолПектемек Мустафа
25' Желтая карточкаДелардж Джон
37' Желтая карточкаПрохазка Вацлав
90' Вторая желтая карточкаЕпуряну Александр
|
7'
0:1
25'
37'
Состав команд
Османлыспор
- Основной состав
- 99 Карчемарскас Жидрунас Вратарь
- 21 Прохазка Вацлав Защитник
- 15 Пинту Тьягу Защитник
- 2 Врсайевич Авдийя Защитник
- 61 Чюрюксу Нуман Защитник
- 10 Н'Диайе Папа Полузащитник
- 35 Чагиран Муса Полузащитник
- 6 Гювен Мехмет Полузащитник
- 93 Махер Адам Полузащитник
- 39 Тьеви Бифума Полузащитник
- 28 Делардж Джон Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Арыкан Хакан Вратарь
- 5 Демир Айкут Защитник
- 33 Байыр Мухаммед Защитник
- 4 Алтынай Корай Защитник
- 20 Карлос Луис Полузащитник
- 11 Кылычаслан Эрдал Полузащитник
- 9 Вебо Пьер Нападающий
- Главный тренер: Акчай Мустафа Решит
Истанбул Башакшехир
- Основной состав
- 1 Бабаджан Волкан Вратарь
- 39 Альпарслан Эрдем Защитник
- 6 Епуряну Александр Защитник
- 80 Кайсара Жуниор Защитник
- 2 Айхан Ялчын Защитник
- 21 Текдемир Махмут Полузащитник
- 8 Моссоро Марсио Полузащитник
- 5 Белёзоглу Эмре Полузащитник
- 7 Вишча Эдин Полузащитник
- 17 Юндер Дженгиз Полузащитник
- 19 Пектемек Мустафа Нападающий
- Запасные игроки
- 86 Джейлан Уфук Вратарь
- 11 Альбайрак Эрен Защитник
- 23 Холмен Самуэль Полузащитник
- 18 Наполеони Стефано Полузащитник
- 10 Мадурейра Дока Полузащитник
- 77 Кавечи Ирфан Полузащитник
- 15 Аттама Джозеф
- Главный тренер: Авджи Абдулла
Предыдущие игры
Османлыспор (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 19.02.2017 Аданаспор 1:5 Османлыспор С
- 11.02.2017 Османлыспор 0:1 Трабзонспор С
- 29.01.2017 Генчлербирлиги 1:1 Османлыспор С
- 22.01.2017 Османлыспор 1:2 Антальяспор С
- 16.01.2017 Османлыспор 0:2 Бешикташ С
- 25.12.2016 Ризеспор 0:1 Османлыспор С
- 18.12.2016 Османлыспор 2:2 Галатасарай С
- 11.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:2 Османлыспор С
- 08.12.2016 Османлыспор 2:0 Цюрих ЛЕ
- 04.12.2016 Османлыспор 2:1 Карабюкспор С
- 28.11.2016 Коньяспор 1:1 Османлыспор С
- 24.11.2016 Стяуа 2:1 Османлыспор ЛЕ
- 19.11.2016 Османлыспор 2:0 Аланьяспор С
- 06.11.2016 Османлыспор 1:1 Кайсериспор С
- 03.11.2016 Вильярреал 1:2 Османлыспор ЛЕ
- 29.10.2016 Газиантепспор 3:1 Османлыспор С
- 23.10.2016 Османлыспор 1:2 Касымпаша С
- 20.10.2016 Османлыспор 2:2 Вильярреал ЛЕ
- 16.10.2016 Бурсаспор 0:0 Османлыспор С
- 02.10.2016 Османлыспор 1:1 Фенербахче С
Истанбул Башакшехир (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 18.02.2017 Истанбул Башакшехир 0:0 Газиантепспор С
- 12.02.2017 Касымпаша 4:0 Истанбул Башакшехир С
- 29.01.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Бурсаспор С
- 22.01.2017 Фенербахче 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 14.01.2017 Истанбул Башакшехир 5:0 Кайсериспор С
- 24.12.2016 Аданаспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 17.12.2016 Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор С
- 10.12.2016 Генчлербирлиги 0:0 Истанбул Башакшехир С
- 03.12.2016 Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор С
- 26.11.2016 Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 21.11.2016 Истанбул Башакшехир 2:1 Ризеспор С
- 04.11.2016 Галатасарай 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 30.10.2016 Истанбул Башакшехир 5:1 Акхисар Беледиеспор С
- 23.10.2016 Карабюкспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 16.10.2016 Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор С
- 02.10.2016 Аланьяспор 0:5 Истанбул Башакшехир С
- 24.09.2016 Истанбул Башакшехир 2:2 Османлыспор С
- 18.09.2016 Газиантепспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 10.09.2016 Истанбул Башакшехир 3:1 Касымпаша С
- 28.08.2016 Бурсаспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|21
|14
|5
|2
|43 - 18
|47
|2.
|Истанбул Башакшехир
|22
|13
|7
|2
|38 - 16
|46
|3.
|Галатасарай
|21
|12
|4
|5
|40 - 21
|40
|4.
|Фенербахче
|22
|10
|8
|4
|40 - 20
|38
|5.
|Антальяспор
|22
|10
|5
|7
|25 - 26
|35
|6.
|Трабзонспор
|22
|9
|5
|8
|21 - 22
|32
|7.
|Карабюкспор
|22
|9
|3
|10
|25 - 29
|30
|8.
|Османлыспор
|22
|7
|9
|6
|28 - 24
|30
|9.
|Коньяспор
|22
|7
|8
|7
|25 - 27
|29
|10.
|Касымпаша
|22
|8
|4
|10
|29 - 28
|28
|11.
|Бурсаспор
|22
|8
|4
|10
|22 - 28
|28
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|22
|7
|6
|9
|16 - 27
|27
|13.
|Генчлербирлиги
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|14.
|Аланьяспор
|22
|7
|4
|11
|33 - 41
|25
|15.
|Кайсериспор
|22
|7
|4
|11
|26 - 35
|25
|16.
|Ризеспор
|22
|5
|5
|12
|23 - 37
|20
|17.
|Аданаспор
|22
|4
|5
|13
|20 - 36
|17
|18.
|Газиантепспор
|21
|4
|4
|13
|17 - 35
|16
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Епуряну Александр получает вторую желтую карточку. Удаление.
89'
Буюкшехир производит замену. Вишча Эдин уходит, и Альбайрак Эрен заменяет его
79'
Буюкшехир производит замену. Моссоро Марсио уходит, и Кавечи Ирфан заменяет его
77'
Османлыспор производит замену. Махер Адам уходит, и Кылычаслан Эрдал заменяет его
74'
Буюкшехир производит замену. Юндер Дженгиз уходит, и Наполеони Стефано заменяет его
59'
Османлыспор производит замену. Делардж Джон уходит, и Карлос Луис заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Османлыспор производит замену. Гювен Мехмет уходит, и Вебо Пьер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Прохазка Вацлав получает желтую карточку.
25'
Делардж Джон получает желтую карточку.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пектемек Мустафа.
2'
Епуряну Александр получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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