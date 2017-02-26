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Стадион:
Османлыспор
0:1
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
2' Желтая карточка
Епуряну Александр
0:1
7' Гол
Пектемек Мустафа
25' Желтая карточка
Делардж Джон
37' Желтая карточка
Прохазка Вацлав
90' Вторая желтая карточка
Епуряну Александр
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Епуряну Александр получает вторую желтую карточку. Удаление.
89'
Буюкшехир производит замену. Вишча Эдин уходит, и Альбайрак Эрен заменяет его
79'
Буюкшехир производит замену. Моссоро Марсио уходит, и Кавечи Ирфан заменяет его
77'
Османлыспор производит замену. Махер Адам уходит, и Кылычаслан Эрдал заменяет его
74'
Буюкшехир производит замену. Юндер Дженгиз уходит, и Наполеони Стефано заменяет его

59'
Османлыспор производит замену. Делардж Джон уходит, и Карлос Луис заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Османлыспор производит замену. Гювен Мехмет уходит, и Вебо Пьер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
37'
Прохазка Вацлав получает желтую карточку.
Желтая карточка
25'
Делардж Джон получает желтую карточку.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пектемек Мустафа.
Желтая карточка
2'
Епуряну Александр получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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