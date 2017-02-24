  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Ризеспор
1:2
Перерыв
Кайсериспор
0'
1:0
5' Гол
Квеуке Леони
1:1
15' Гол
Лаваль Рахим
23' Желтая карточка
Асланташ Хакан
27' Желтая карточка
Эдомвоньи Брайт
1:2
43' Гол
Вурал Гюрай
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вурал Гюрай.
Желтая карточка
27'
Эдомвоньи Брайт получает желтую карточку.
Желтая карточка
23'
Асланташ Хакан получает желтую карточку.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лаваль Рахим.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Квеуке Леони.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Rize Sehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



!--BEGIN High media liveresult.ru (High Media)-->
Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация