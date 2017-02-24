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Стадион: Йени Ризе Сехир
1:2
Перерыв
1:0
5' ГолКвеуке Леони
1:1
15' ГолЛаваль Рахим
23' Желтая карточкаАсланташ Хакан
27' Желтая карточкаЭдомвоньи Брайт
1:2
43' ГолВурал Гюрай
|
5'
1:0
15'
1:1
23'
27'
43'
1:2
Состав команд
Ризеспор
- Основной состав
- 1 Диалло Абдулайе Вратарь
- 60 Чек Озгюр Защитник
- 30 Али Якуби Мохамед Защитник
- 2 Обоабона Годфри Защитник
- 78 Озек Ахмет Полузащитник
- 21 Нияз Реджеп Полузащитник
- 7 Янтшер Якоб Полузащитник
- 16 Marwane Saadane Полузащитник
- 40 Носа Игьебор Полузащитник
- 9 Квеуке Леони Нападающий
- 34 Эдомвоньи Брайт Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Оваджиклы Орхан Защитник
- 6 Ялчин Робин Полузащитник
- 4 Петруччи Давиде Полузащитник
- 53 Исмаил Дхурхам Полузащитник
- 19 Чаглаян Огулджан Нападающий
- 8 Тушыньски Патрык Нападающий
- 23 Gokhan Akkan II
- Главный тренер: Караман Хикмет
Кайсериспор
- Основной состав
- 16 Аамада Али Вратарь
- 76 Кана-Бийик Жан-Армель Защитник
- 42 Асланташ Хакан Защитник
- 23 Каш Эркан Защитник
- 6 Мабьяла Ларрис Защитник
- 5 Ротман Райко Полузащитник
- 12 Лаваль Рахим Полузащитник
- 10 Тюрюдж Дениз Полузащитник
- 77 Вурал Гюрай Полузащитник
- 9 Булут Умут Нападающий
- 11 Веллитон Соарес Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йилдирим Муаммер Вратарь
- 2 Дуглас Феррейра Защитник
- 4 Гюлен Левент Защитник
- 7 Сов Самба Полузащитник
- 8 Kubilay Sonmez Полузащитник
- 24 Н'Гуэмо Ландри Полузащитник
- 20 Траоре Ален Нападающий
- Главный тренер: Ялчын Серген
Предыдущие игры
Ризеспор (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 18.02.2017 Ризеспор 1:1 Галатасарай С
- 12.02.2017 Акхисар Беледиеспор 1:0 Ризеспор С
- 28.01.2017 Ризеспор 1:0 Карабюкспор С
- 21.01.2017 Коньяспор 2:1 Ризеспор С
- 14.01.2017 Аланьяспор 2:3 Ризеспор С
- 25.12.2016 Ризеспор 0:1 Османлыспор С
- 18.12.2016 Газиантепспор 1:2 Ризеспор С
- 10.12.2016 Ризеспор 0:1 Касымпаша С
- 05.12.2016 Бурсаспор 2:1 Ризеспор С
- 27.11.2016 Ризеспор 1:5 Фенербахче С
- 21.11.2016 Истанбул Башакшехир 2:1 Ризеспор С
- 06.11.2016 Ризеспор 2:2 Аданаспор С
- 30.10.2016 Трабзонспор 2:2 Ризеспор С
- 21.10.2016 Ризеспор 2:1 Генчлербирлиги С
- 17.10.2016 Антальяспор 1:1 Ризеспор С
- 01.10.2016 Ризеспор 0:1 Бешикташ С
- 25.09.2016 Кайсериспор 2:1 Ризеспор С
- 21.09.2016 Маниса ББ 2:4 Ризеспор К
- 17.09.2016 Галатасарай 2:0 Ризеспор С
- 11.09.2016 Ризеспор 1:0 Акхисар Беледиеспор С
Кайсериспор (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 17.02.2017 Кайсериспор 2:0 Бурсаспор С
- 12.02.2017 Галатасарай 1:2 Кайсериспор С
- 29.01.2017 Кайсериспор 4:1 Фенербахче С
- 21.01.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Кайсериспор С
- 14.01.2017 Истанбул Башакшехир 5:0 Кайсериспор С
- 25.12.2016 Кайсериспор 2:0 Карабюкспор С
- 18.12.2016 Аданаспор 2:1 Кайсериспор С
- 11.12.2016 Коньяспор 1:0 Кайсериспор С
- 05.12.2016 Кайсериспор 0:1 Трабзонспор С
- 25.11.2016 Аланьяспор 3:0 Кайсериспор С
- 20.11.2016 Кайсериспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 06.11.2016 Османлыспор 1:1 Кайсериспор С
- 31.10.2016 Кайсериспор 0:1 Антальяспор С
- 21.10.2016 Газиантепспор 1:2 Кайсериспор С
- 15.10.2016 Кайсериспор 0:1 Бешикташ С
- 01.10.2016 Касымпаша 3:1 Кайсериспор С
- 25.09.2016 Кайсериспор 2:1 Ризеспор С
- 20.09.2016 Орхангзиспор 2:3 Кайсериспор К
- 16.09.2016 Бурсаспор 3:1 Кайсериспор С
- 10.09.2016 Кайсериспор 1:1 Галатасарай С
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Кайсериспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
- 25.09.2016 Кайсериспор 2:1 Ризеспор Суперлига
- 04.04.2016 Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига
- 28.10.2015 Кайсериспор 0:0 Ризеспор Суперлига
- 12.04.2014 Кайсериспор 0:2 Ризеспор Суперлига
- 23.11.2013 Ризеспор 0:2 Кайсериспор Суперлига
- 29.07.2013 Кайсериспор 1:1 Ризеспор Товарищеские матчи. Сборные
- 26.04.2008 Кайсериспор 3:0 Ризеспор Суперлига
- 16.04.2008 Кайсериспор 4:1 Ризеспор Кубок
- 18.03.2008 Ризеспор 0:3 Кайсериспор Кубок
- 08.12.2007 Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|21
|14
|5
|2
|43 - 18
|47
|2.
|Истанбул Башакшехир
|21
|12
|7
|2
|37 - 16
|43
|3.
|Галатасарай
|21
|12
|4
|5
|40 - 21
|40
|4.
|Фенербахче
|21
|10
|7
|4
|39 - 19
|37
|5.
|Антальяспор
|21
|10
|5
|6
|25 - 23
|35
|6.
|Трабзонспор
|21
|9
|4
|8
|20 - 21
|31
|7.
|Османлыспор
|21
|7
|9
|5
|28 - 23
|30
|8.
|Бурсаспор
|21
|8
|4
|9
|22 - 24
|28
|9.
|Коньяспор
|21
|7
|7
|7
|24 - 26
|28
|10.
|Карабюкспор
|21
|8
|3
|10
|24 - 29
|27
|11.
|Генчлербирлиги
|20
|6
|8
|6
|19 - 19
|26
|12.
|Касымпаша
|21
|7
|4
|10
|25 - 28
|25
|13.
|Кайсериспор
|2:1
|22
|7
|4
|11
|24 - 34
|25
|14.
|Акхисар Беледиеспор
|21
|6
|6
|9
|13 - 27
|24
|15.
|Аланьяспор
|21
|6
|4
|11
|29 - 40
|22
|16.
|Ризеспор
|1:2
|22
|5
|5
|12
|22 - 35
|20
|17.
|Аданаспор
|21
|4
|5
|12
|19 - 32
|17
|18.
|Газиантепспор
|20
|4
|3
|13
|16 - 34
|15
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вурал Гюрай.
27'
Эдомвоньи Брайт получает желтую карточку.
23'
Асланташ Хакан получает желтую карточку.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лаваль Рахим.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Квеуке Леони.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Rize Sehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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