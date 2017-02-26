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1:0
Конец матча
25' Желтая карточкаLuccas Claro
1:0
39' ПенальтиСелезнёв Евгений
51' Желтая карточкаШчекич Александар
52' Желтая карточкаРанти Токело
76' Желтая карточкаКараер Аныл
88' Желтая карточкаКарабулут Айдын
90' Желтая карточкаГэман Валерикэ
|
25'
39'
1:0
52'
76'
88'
90'
Состав команд
Карабюкспор
- Основной состав
- 78 Шахин Ахмет Вратарь
- 11 Зенгин Керим Защитник
- 14 Латовлевич Ясмин Защитник
- 13 Нункеу Дани Защитник
- 5 Гэман Валерикэ Защитник
- 17 Поко Андре Полузащитник
- 30 Тэнасе Кристиан Полузащитник
- 12 Траоре Абду II Полузащитник
- 6 Гюлселам Джейхун Полузащитник
- 29 Селезнёв Евгений Нападающий
- 9 Ятабаре Мустафа Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Папп Пол Защитник
- 99 Атик Фатих Полузащитник
- 16 Скуласон Олафур Полузащитник
- 7 Депе Илхан Полузащитник
- 28 Зец Эрмин Нападающий
- 23 Деликташ Сердар Нападающий
- 98 Ercument Kafkasyali
- Главный тренер: Тудор Игор
Генчлербирлиги
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 15 Политевич Сергей Защитник
- 79 Караер Аныл Защитник
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 7 Гюрлер Сердар Полузащитник
- 20 Карабулут Айдын Полузащитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 31 Ранти Токело Нападающий
- 21 Selcuk Sahin II
- 12 Luccas Claro
- 30 Матей Космин
- Запасные игроки
- 11 Милинкович Марко Полузащитник
- 8 Шчекич Александар Полузащитник
- 93 Сёзен Умут Полузащитник
- 9 Мурики Ведат Нападающий
- 88 Великонья Этьен Нападающий
- 22 Bady
- 29 Taha Demirtas
- Главный тренер: Умит Озат
Предыдущие игры
Карабюкспор (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 18.02.2017 Антальяспор 1:0 Карабюкспор С
- 10.02.2017 Карабюкспор 2:1 Бешикташ С
- 28.01.2017 Ризеспор 1:0 Карабюкспор С
- 21.01.2017 Карабюкспор 2:1 Галатасарай С
- 14.01.2017 Карабюкспор 1:0 Акхисар Беледиеспор С
- 25.12.2016 Кайсериспор 2:0 Карабюкспор С
- 18.12.2016 Карабюкспор 1:1 Коньяспор С
- 11.12.2016 Карабюкспор 0:2 Аланьяспор С
- 04.12.2016 Османлыспор 2:1 Карабюкспор С
- 26.11.2016 Карабюкспор 2:0 Газиантепспор С
- 20.11.2016 Касымпаша 2:2 Карабюкспор С
- 05.11.2016 Карабюкспор 0:0 Бурсаспор С
- 30.10.2016 Фенербахче 5:0 Карабюкспор С
- 23.10.2016 Карабюкспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 15.10.2016 Аданаспор 1:2 Карабюкспор С
- 01.10.2016 Карабюкспор 4:0 Трабзонспор С
- 25.09.2016 Генчлербирлиги 2:0 Карабюкспор С
- 20.09.2016 Офспор 5:3 Карабюкспор К
- 16.09.2016 Карабюкспор 3:2 Антальяспор С
- 10.09.2016 Бешикташ 3:1 Карабюкспор С
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 19.02.2017 Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор С
- 11.02.2017 Аланьяспор 3:0 Генчлербирлиги С
- 29.01.2017 Генчлербирлиги 1:1 Османлыспор С
- 15.01.2017 Касымпаша 3:0 Генчлербирлиги С
- 26.12.2016 Генчлербирлиги 3:1 Бурсаспор С
- 19.12.2016 Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги С
- 10.12.2016 Генчлербирлиги 0:0 Истанбул Башакшехир С
- 04.12.2016 Аданаспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 27.11.2016 Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор С
- 20.11.2016 Кайсериспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 05.11.2016 Антальяспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 28.10.2016 Генчлербирлиги 1:1 Бешикташ С
- 21.10.2016 Ризеспор 2:1 Генчлербирлиги С
- 15.10.2016 Генчлербирлиги 0:1 Галатасарай С
- 30.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:0 Генчлербирлиги С
- 25.09.2016 Генчлербирлиги 2:0 Карабюкспор С
- 18.09.2016 Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 10.09.2016 Генчлербирлиги 0:0 Аланьяспор С
- 28.08.2016 Османлыспор 2:2 Генчлербирлиги С
- 21.08.2016 Генчлербирлиги 2:0 Газиантепспор С
Последние игры между собой
Карабюкспор: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Генчлербирлиги: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
- 25.09.2016 Генчлербирлиги 2:0 Карабюкспор Суперлига
- 14.11.2015 Генчлербирлиги 1:0 Карабюкспор Товарищеские матчи. Клубы
- 18.04.2015 Карабюкспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 23.11.2014 Генчлербирлиги 2:2 Карабюкспор Суперлига
- 10.02.2014 Генчлербирлиги 1:2 Карабюкспор Суперлига
- 01.09.2013 Карабюкспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 16.03.2013 Генчлербирлиги 2:1 Карабюкспор Суперлига
- 28.10.2012 Карабюкспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 08.01.2012 Карабюкспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 17.09.2011 Генчлербирлиги 2:1 Карабюкспор Суперлига
- 19.02.2011 Генчлербирлиги 2:3 Карабюкспор Суперлига
- 19.09.2010 Карабюкспор 3:0 Генчлербирлиги Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|21
|14
|5
|2
|43 - 18
|47
|2.
|Истанбул Башакшехир
|22
|13
|7
|2
|38 - 16
|46
|3.
|Галатасарай
|21
|12
|4
|5
|40 - 21
|40
|4.
|Фенербахче
|22
|10
|8
|4
|40 - 20
|38
|5.
|Антальяспор
|22
|10
|5
|7
|25 - 26
|35
|6.
|Трабзонспор
|22
|9
|5
|8
|21 - 22
|32
|7.
|Карабюкспор
|22
|9
|3
|10
|25 - 29
|30
|8.
|Османлыспор
|22
|7
|9
|6
|28 - 24
|30
|9.
|Коньяспор
|22
|7
|8
|7
|25 - 27
|29
|10.
|Касымпаша
|22
|8
|4
|10
|29 - 28
|28
|11.
|Бурсаспор
|22
|8
|4
|10
|22 - 28
|28
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|22
|7
|6
|9
|16 - 27
|27
|13.
|Генчлербирлиги
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|14.
|Аланьяспор
|22
|7
|4
|11
|33 - 41
|25
|15.
|Кайсериспор
|22
|7
|4
|11
|26 - 35
|25
|16.
|Ризеспор
|22
|5
|5
|12
|23 - 37
|20
|17.
|Аданаспор
|22
|4
|5
|13
|20 - 36
|17
|18.
|Газиантепспор
|21
|4
|4
|13
|17 - 35
|16
Второй тайм
90'
Гэман Валерикэ получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Карабюкспор производит замену. Траоре Абду II уходит, и Папп Пол заменяет его
88'
Карабулут Айдын получает желтую карточку.
80'
Карабюкспор производит замену. Тэнасе Кристиан уходит, и Депе Илхан заменяет его
76'
Караер Аныл получает желтую карточку.
66'
Карабюкспор производит замену. Ятабаре Мустафа уходит, и Скуласон Олафур заменяет его
57'
Генчлербирлиги производит замену. Ранти Токело уходит, и Великонья Этьен заменяет его
52'
Ранти Токело получает желтую карточку.
51'
Шчекич Александар получает желтую карточку.
46'
Генчлербирлиги производит замену. Халили Абдул уходит, и Милинкович Марко заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Г О О О О О Л - Селезнёв Евгений из команды Карабюкспор забивает пенальти
26'
Генчлербирлиги производит замену. Матей Космин уходит, и Шчекич Александар заменяет его
25'
Luccas Claro получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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