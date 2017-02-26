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Стадион:
Карабюкспор
1:0
Конец матча
Генчлербирлиги
0'
25' Желтая карточка
Luccas Claro
1:0
39' Пенальти
Селезнёв Евгений
51' Желтая карточка
Шчекич Александар
52' Желтая карточка
Ранти Токело
76' Желтая карточка
Караер Аныл
88' Желтая карточка
Карабулут Айдын
90' Желтая карточка
Гэман Валерикэ
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Гэман Валерикэ получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Карабюкспор производит замену. Траоре Абду II уходит, и Папп Пол заменяет его
Желтая карточка
88'
Карабулут Айдын получает желтую карточку.
80'
Карабюкспор производит замену. Тэнасе Кристиан уходит, и Депе Илхан заменяет его
Желтая карточка
76'
Караер Аныл получает желтую карточку.

66'
Карабюкспор производит замену. Ятабаре Мустафа уходит, и Скуласон Олафур заменяет его
57'
Генчлербирлиги производит замену. Ранти Токело уходит, и Великонья Этьен заменяет его
Желтая карточка
52'
Ранти Токело получает желтую карточку.
Желтая карточка
51'
Шчекич Александар получает желтую карточку.
46'
Генчлербирлиги производит замену. Халили Абдул уходит, и Милинкович Марко заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
39'
Г О О О О О Л - Селезнёв Евгений из команды Карабюкспор забивает пенальти
26'
Генчлербирлиги производит замену. Матей Космин уходит, и Шчекич Александар заменяет его
Желтая карточка
25'
Luccas Claro получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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