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Стадион: Месталья
Предыдущие игры
Валенсия (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 11.02.2017 Бетис 0:0 Валенсия П
- 04.02.2017 Валенсия 0:4 Эйбар П
- 30.01.2017 Лас-Пальмас 3:1 Валенсия П
- 21.01.2017 Вильярреал 0:2 Валенсия П
- 15.01.2017 Валенсия 2:1 Эспаньол П
- 09.01.2017 Осасуна 3:3 Валенсия П
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия П
- 04.12.2016 Валенсия 2:2 Малага П
- 26.11.2016 Севилья 2:1 Валенсия П
- 20.11.2016 Валенсия 1:1 Гранада П
- 06.11.2016 Сельта 2:1 Валенсия П
- 31.10.2016 Депортиво 1:1 Валенсия П
- 22.10.2016 Валенсия 2:3 Барселона П
- 16.10.2016 Спортинг Хихон 1:2 Валенсия П
- 02.10.2016 Валенсия 0:2 Атлетико М П
- 25.09.2016 Леганес 1:2 Валенсия П
- 22.09.2016 Валенсия 2:1 Алавес П
- 18.09.2016 Атлетик Б 2:1 Валенсия П
- 11.09.2016 Валенсия 2:3 Бетис П
- 27.08.2016 Эйбар 1:0 Валенсия П
Атлетик Б (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 11.02.2017 Атлетик Б 2:1 Депортиво П
- 04.02.2017 Барселона 3:0 Атлетик Б П
- 29.01.2017 Атлетик Б 2:1 Спортинг Хихон П
- 22.01.2017 Атлетик Б 2:2 Атлетико М П
- 14.01.2017 Леганес 0:0 Атлетик Б П
- 08.01.2017 Атлетик Б 0:0 Алавес П
- 19.12.2016 Атлетик Б 2:1 Сельта П
- 11.12.2016 Бетис 1:0 Атлетик Б П
- 08.12.2016 Рапид Вена 1:1 Атлетик Б ЛЕ
- 04.12.2016 Атлетик Б 3:1 Эйбар П
- 28.11.2016 Лас-Пальмас 3:1 Атлетик Б П
- 24.11.2016 Атлетик Б 3:2 Сассуоло ЛЕ
- 20.11.2016 Атлетик Б 1:0 Вильярреал П
- 06.11.2016 Эспаньол 0:0 Атлетик Б П
- 03.11.2016 Атлетик Б 5:3 Генк ЛЕ
- 30.10.2016 Атлетик Б 1:1 Осасуна П
- 23.10.2016 Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б П
- 20.10.2016 Генк 2:0 Атлетик Б ЛЕ
- 16.10.2016 Атлетик Б 3:2 Реал Сосьедад П
- 02.10.2016 Малага 2:1 Атлетик Б П
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 18.09.2016 Атлетик Б 2:1 Валенсия Примера
- 17.03.2016 Валенсия 2:1 Атлетик Б Лига Европы
- 10.03.2016 Атлетик Б 1:0 Валенсия Лига Европы
- 28.02.2016 Валенсия 0:3 Атлетик Б Примера
- 04.10.2015 Атлетик Б 3:1 Валенсия Примера
- 09.04.2015 Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера
- 09.11.2014 Валенсия 0:0 Атлетик Б Примера
- 10.03.2014 Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера
- 06.10.2013 Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера
- 10.03.2013 Атлетик Б 1:0 Валенсия Примера
- 20.10.2012 Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера
- 18.03.2012 Атлетик Б 0:3 Валенсия Примера
- 23.10.2011 Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера
- 27.02.2011 Атлетик Б 1:2 Валенсия Примера
- 03.10.2010 Валенсия 2:1 Атлетик Б Примера
- 16.04.2010 Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера
- 06.12.2009 Атлетик Б 1:2 Валенсия Примера
- 30.05.2009 Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера
- 18.01.2009 Атлетик Б 3:2 Валенсия Примера
- 20.04.2008 Атлетик Б 5:1 Валенсия Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|54 - 18
|49
|2.
|Барселона
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|61 - 18
|48
|3.
|Севилья
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|44 - 28
|46
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|39 - 18
|42
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|13
|2
|7
|36 - 31
|41
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|29 - 15
|36
|7.
|Эйбар
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|36 - 29
|35
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|28 - 26
|35
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 29
|32
|10.
|Сельта
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|33 - 36
|30
|11.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|31 - 33
|28
|12.
|Алавес
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|21 - 28
|27
|13.
|Бетис
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|21 - 31
|24
|14.
|Малага
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|29 - 36
|23
|15.
|Валенсия
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|29 - 40
|20
|16.
|Депортиво
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|26 - 34
|19
|17.
|Леганес
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|15 - 37
|18
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|24 - 43
|16
|19.
|Гранада
|Заявка
|22
|2
|7
|13
|17 - 48
|13
|20.
|Осасуна
|Заявка
|22
|1
|7
|14
|24 - 49
|10
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 15 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Атлетик Б, который состоится 19.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Атлетик Б, который состоится 19.02.2017.
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Прогнозы на матч Валенсия - Атлетик Б
Валенсия
41.3% (31)
Ничья:
44% (33)
Атлетик Б
14.7% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.3% (28)
2:1 Валенсия:
26.7% (20)
1:0 Валенсия:
10.7% (8)
1:2 Атлетик Б:
8% (6)
2:2 Ничья:
4% (3)
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