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Стадион:
Валенсия
 
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Атлетик Б
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 15 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Атлетик Б, который состоится 19.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Валенсия - Атлетик Б
Валенсия
41.3% (31)
Ничья:
44% (33)
Атлетик Б
14.7% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.3% (28)
Валенсия:
26.7% (20)
Валенсия:
10.7% (8)
Атлетик Б:
8% (6)
Ничья:
4% (3)
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