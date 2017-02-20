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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 20345
Малага
2:1
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
0:1
19' Гол
Лемос Маурисио
21' Желтая карточка
Шарлес Диас
23' Желтая карточка
Родригес Хосе
1:1
27' Гол
Форнальс Пабло
2:1
35' Гол
Шарлес Диас
56' Желтая карточка
Камачо Начо
60' Желтая карточка
Кевин-Принс Боатенг
64' Желтая карточка
Хесе Родригес
69' Желтая карточка
Кеко Серхио
70' Вторая желтая карточка
Родригес Хосе
84' Желтая карточка
Кастельяно Дани
84' Желтая карточка
Айтами Артилес
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
94'
Матео Гарсия наказан за толчок Майкл Сантос
93'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
93'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Удар от ворот произведет Малага

92'
Хесе Родригес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
Угловой
92'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
91'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Демикелис Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Демикелис Мартин выбил мяч на угловой.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
90'
Демикелис Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас делает навес
90'
Симон Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
90'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
90'
Камачо Начо выбил мяч на угловой.
89'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
Травма, повреждение
88'
Лас-Пальмас остается без одного игрока, потому что Кастельяно Хави уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
Офсайд
88'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас в офсайде
88'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес прямо в штрафную.
88'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
87'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
Офсайд
86'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас в офсайде
Фол, нарушение
86'
Кевин-Принс Боатенг блокирует соперника. Камени Карлос заработал своей команде штрафной.
86'
Висенте Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас играет в стеночку с партнером по команде. Симон Давид это был.
86'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Желтая карточка
84'
Айтами Артилес получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
84'
Кастельяно Дани получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
84'
Кастельяно Хави из команды Лас-Пальмас делает подножку. Камачо Начо заработал фол.
83'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
82'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Роке Меса уходит с поля и его заменяет Кастельяно Хави
82'
Тактическая замена. Форнальс Пабло уходит с поля и его заменяет Торрес Мигель
82'
Хуан Карлос Перес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Хесе Родригес нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас играет в стеночку с партнером по команде. Кевин-Принс Боатенг это был.
Фол, нарушение
81'
Майкл Сантос из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Висенте Гомес.
80'
Чори Кастро из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
79'
Удар от ворот произведет Малага
79'
Лемос Маурисио бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
78'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Тактическая замена. Шарлес Диас уходит с поля и его заменяет Майкл Сантос
Офсайд
77'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас в офсайде
77'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
76'
Тактическая замена. Кастельяно Дани уходит с поля и его заменяет Тана Домингес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
75'
Кевин-Принс Боатенг пробил головой, вратарь справился с ударом.
75'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
Угловой
74'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
74'
Демикелис Мартин выбил мяч на угловой.
74'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес
73'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Льоренте Диего
Фол, нарушение
73'
Висенте Гомес наказан за толчок Шарлес Диас
Офсайд
72'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас в офсайде
72'
Симон Давид делает скидку назад вдоль ворот
72'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Родригес Хосе получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
70'
Родригес Хосе из команды Малага. Это Висенте Гомес заработал фол.
Желтая карточка
69'
Кеко Серхио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
69'
Кеко Серхио из команды Малага. Это Роке Меса заработал фол.
Фол, нарушение
68'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает подножку. Родригес Хосе заработал фол.
68'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
67'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
67'
Кевин-Принс Боатенг бьет и мяч от рикошета проходит мимо
67'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес
66'
Висенте Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает подножку. Чори Кастро заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
64'
Хесе Родригес получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
64'
Хесе Родригес наказан за толчок Хуан Карлос Перес
64'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
63'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
63'
Тактическая замена. Халилович Ален уходит с поля и его заменяет Матео Гарсия
63'
Шарлес Диас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Камачо Начо нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
После удара головой, который сделал Демикелис Мартин мяч попадает в перекладину
62'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Симон Давид блокирует соперника. Чори Кастро заработал своей команде штрафной.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
60'
Кевин-Принс Боатенг получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
60'
Кеко Серхио из команды Малага делает подножку. Кастельяно Дани заработал фол.
Фол, нарушение
59'
Росалес Роберто из команды Малага делает подножку. Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
58'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
Офсайд
58'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас в офсайде
57'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает навес
57'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
56'
Камачо Начо получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
56'
Хуан Карлос Перес блокирует соперника. Халилович Ален заработал своей команде штрафной.
Офсайд
55'
Шарлес Диас из команды Малага в офсайде
55'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
55'
Чори Кастро из команды Малага. Это Висенте Гомес заработал фол.
54'
Форнальс Пабло не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
54'
Форнальс Пабло оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
54'
Форнальс Пабло из команды Малага устремляется вперед с мячом.
54'
Лемос Маурисио ошибается в защите.
Фол, нарушение
53'
Форнальс Пабло блокирует соперника. Бигас Педро заработал своей команде штрафной.
53'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
52'
Шарлес Диас наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
52'
Чори Кастро из команды Малага делает передачу одноклубнику.
51'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Варас Хави неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
51'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
51'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Кевин-Принс Боатенг своим ударом проверил на прочность штангу.
51'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
50'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес
Фол, нарушение
50'
Кеко Серхио из команды Малага делает подножку. Хесе Родригес заработал фол.
50'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает подножку. Хуан Карлос Перес заработал фол.
49'
Симон Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Вратарь парирует удар, который нанес Родригес Хосе, и мяч снова в игре
49'
Лемос Маурисио сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
49'
Шарлес Диас из команды Малага делает передачу одноклубнику.
Офсайд
48'
Шарлес Диас из команды Малага в офсайде
48'
Камачо Начо из команды Малага делает передачу за спину защитников.
Офсайд
47'
Кеко Серхио из команды Малага в офсайде
47'
Шарлес Диас из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Кастельяно Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
46'
Чори Кастро из команды Малага делает навес
46'
Чори Кастро из команды Малага устремляется вперед с мячом.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Сегодняшная посещаемость составляет 20345 болельщиков
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
45'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Кеко Серхио.
44'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
44'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
44'
Демикелис Мартин выбил мяч на угловой.
44'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Камачо Начо атакует сзади соперника. Виера Хонатан пострадал.
42'
Кеко Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
42'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Удар от ворот произведет Малага
41'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Халилович Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
39'
Демикелис Мартин из команды Малага делает подножку. Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
Офсайд
38'
Шарлес Диас из команды Малага в офсайде
Офсайд
38'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас в офсайде
38'
Виера Хонатан выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
38'
Чори Кастро из команды Малага. Это Висенте Гомес заработал фол.
38'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
37'
Шарлес Диас наказан за толчок Бигас Педро
35'
Кеко Серхио сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Шарлес Диас из команды Малага добил мяч в ворота.
35'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
35'
Росалес Роберто из команды Малага делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Симон Давид пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает подножку. Халилович Ален заработал фол.
Травма, повреждение
34'
Висенте Гомес возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
34'
Родригес Хосе наказан за толчок Лемос Маурисио
33'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
33'
Виера Хонатан выбил мяч подальше от ворот.
Травма, повреждение
33'
Висенте Гомес возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
32'
Чори Кастро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Висенте Гомес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
30'
Висенте Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Офсайд
30'
Кеко Серхио из команды Малага в офсайде
30'
Шарлес Диас из команды Малага делает пас партнеру.
30'
Удар от ворот произведет Малага
Фол, нарушение
29'
Камачо Начо из команды Малага делает подножку. Хесе Родригес заработал фол.
28'
Кастельяно Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Форнальс Пабло из команды команды Малага.
Угловой
26'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
26'
Симон Давид выбил мяч на угловой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Кеко Серхио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
24'
Удар от ворот произведет Малага
24'
Виера Хонатан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
23'
Родригес Хосе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
23'
Родригес Хосе атакует сзади соперника. Хесе Родригес пострадал.
23'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
22'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
Желтая карточка
21'
Шарлес Диас получает желтую карточку за споры
21'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
20'
Форнальс Пабло атакует сзади соперника. Роке Меса пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лемос Маурисио отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
17'
Росалес Роберто из команды Малага делает подножку. Виера Хонатан заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает подножку. Эрнандес Луис заработал фол.
16'
Варас Хави вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Форнальс Пабло из команды Малага делает навес
15'
Халилович Ален попал в створ, но вратарь справился с ударом.
15'
Халилович Ален на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
15'
Шарлес Диас из команды Малага в офсайде
15'
Чори Кастро из команды Малага делает передачу за спину защитников.
14'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
14'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас. Это Форнальс Пабло заработал фол.
12'
После дальнего удара, который нанес Чори Кастро мяч отбит вратарем
12'
Кеко Серхио из команды Малага делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
12'
Родригес Хосе из команды Малага. Это Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
10'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Офсайд
9'
Шарлес Диас из команды Малага в офсайде
9'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
9'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
8'
Росалес Роберто из команды Малага делает неудачный навес.
8'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
8'
Камачо Начо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Лемос Маурисио сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
7'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
6'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Хуан Карлос Перес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает навес
4'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
3'
Шарлес Диас из команды Малага нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
3'
Кеко Серхио из команды Малага подал угловой слева.
2'
Симон Давид выбил мяч на угловой.
2'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес
Фол, нарушение
2'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает подножку. Камачо Начо заработал фол.
Фол, нарушение
1'
Кеко Серхио коснулся мяча рукой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Малага 2:1 Лас-Пальмас
Малага
70.4% (164)
Ничья:
24.9% (58)
Лас-Пальмас
4.7% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Малага:
29.6% (69)
Малага:
26.6% (62)
Ничья:
20.2% (47)
Малага:
7.7% (18)
Лас-Пальмас:
3% (7)
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