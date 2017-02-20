Стадион: Ла Росаледа Зрители: 20345
2:1
Конец матча
0:1
19' ГолЛемос Маурисио
21' Желтая карточкаШарлес Диас
23' Желтая карточкаРодригес Хосе
1:1
27' ГолФорнальс Пабло
2:1
35' ГолШарлес Диас
56' Желтая карточкаКамачо Начо
60' Желтая карточкаКевин-Принс Боатенг
64' Желтая карточкаХесе Родригес
69' Желтая карточкаКеко Серхио
70' Вторая желтая карточкаРодригес Хосе
84' Желтая карточкаКастельяно Дани
84' Желтая карточкаАйтами Артилес
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
94'
Матео Гарсия наказан за толчок Майкл Сантос
93'
93'
92'
92'
Хесе Родригес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
92'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
91'
91'
Демикелис Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
90'
Демикелис Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Матео Гарсия из команды Лас-Пальмас делает навес
90'
Симон Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
90'
Камачо Начо выбил мяч на угловой.
89'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
88'
Лас-Пальмас остается без одного игрока, потому что Кастельяно Хави уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
88'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас в офсайде
88'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес прямо в штрафную.
88'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
87'
86'
86'
Кевин-Принс Боатенг блокирует соперника. Камени Карлос заработал своей команде штрафной.
86'
Висенте Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас играет в стеночку с партнером по команде. Симон Давид это был.
86'
86'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
84'
Айтами Артилес получает желтую карточку за споры
84'
Кастельяно Дани получает желтую карточку за споры
84'
Кастельяно Хави из команды Лас-Пальмас делает подножку. Камачо Начо заработал фол.
83'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
82'
82'
Тактическая замена. Роке Меса уходит с поля и его заменяет Кастельяно Хави
82'
Тактическая замена. Форнальс Пабло уходит с поля и его заменяет Торрес Мигель
82'
Хуан Карлос Перес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Хесе Родригес нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас играет в стеночку с партнером по команде. Кевин-Принс Боатенг это был.
81'
Майкл Сантос из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Висенте Гомес.
80'
Чори Кастро из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
79'
79'
Лемос Маурисио бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
78'
78'
Тактическая замена. Шарлес Диас уходит с поля и его заменяет Майкл Сантос
77'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас в офсайде
77'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
76'
Тактическая замена. Кастельяно Дани уходит с поля и его заменяет Тана Домингес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
75'
Кевин-Принс Боатенг пробил головой, вратарь справился с ударом.
75'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
74'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
74'
74'
73'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Льоренте Диего
73'
Висенте Гомес наказан за толчок Шарлес Диас
72'
72'
Симон Давид делает скидку назад вдоль ворот
72'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Родригес Хосе получает вторую желтую карточку. Удаление.
70'
Родригес Хосе из команды Малага. Это Висенте Гомес заработал фол.
69'
Кеко Серхио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
69'
Кеко Серхио из команды Малага. Это Роке Меса заработал фол.
68'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас делает подножку. Родригес Хосе заработал фол.
68'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
67'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
67'
Кевин-Принс Боатенг бьет и мяч от рикошета проходит мимо
67'
66'
Висенте Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает подножку. Чори Кастро заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
64'
Хесе Родригес получает желтую карточку за споры
64'
Хесе Родригес наказан за толчок Хуан Карлос Перес
64'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
63'
63'
Тактическая замена. Халилович Ален уходит с поля и его заменяет Матео Гарсия
63'
Шарлес Диас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Камачо Начо нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
После удара головой, который сделал Демикелис Мартин мяч попадает в перекладину
62'
61'
Симон Давид блокирует соперника. Чори Кастро заработал своей команде штрафной.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Кевин-Принс Боатенг получает желтую карточку за неспортивное поведение
60'
Кевин-Принс Боатенг наказан за толчок Росалес Роберто
60'
Кеко Серхио из команды Малага делает подножку. Кастельяно Дани заработал фол.
59'
Росалес Роберто из команды Малага делает подножку. Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
58'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
58'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас в офсайде
57'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает навес
57'
56'
Камачо Начо получает желтую карточку за споры
56'
Хуан Карлос Перес блокирует соперника. Халилович Ален заработал своей команде штрафной.
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Чори Кастро из команды Малага. Это Висенте Гомес заработал фол.
54'
Форнальс Пабло не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
54'
Форнальс Пабло оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
54'
Форнальс Пабло из команды Малага устремляется вперед с мячом.
54'
Лемос Маурисио ошибается в защите.
53'
Форнальс Пабло блокирует соперника. Бигас Педро заработал своей команде штрафной.
53'
52'
Шарлес Диас наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
52'
Чори Кастро из команды Малага делает передачу одноклубнику.
51'
51'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Варас Хави неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
51'
51'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Кевин-Принс Боатенг своим ударом проверил на прочность штангу.
51'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
50'
50'
Кеко Серхио из команды Малага делает подножку. Хесе Родригес заработал фол.
50'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает подножку. Хуан Карлос Перес заработал фол.
49'
Симон Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Вратарь парирует удар, который нанес Родригес Хосе, и мяч снова в игре
49'
Лемос Маурисио сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
49'
Шарлес Диас из команды Малага делает передачу одноклубнику.
48'
48'
Камачо Начо из команды Малага делает передачу за спину защитников.
47'
Кеко Серхио из команды Малага в офсайде
47'
Шарлес Диас из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Кастельяно Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Чори Кастро из команды Малага делает навес
46'
Чори Кастро из команды Малага устремляется вперед с мячом.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Сегодняшная посещаемость составляет 20345 болельщиков
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Кеко Серхио.
44'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
44'
44'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Камачо Начо атакует сзади соперника. Виера Хонатан пострадал.
42'
Кеко Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
42'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
41'
Симон Давид из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Халилович Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Демикелис Мартин из команды Малага делает подножку. Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
38'
38'
38'
Виера Хонатан выбил мяч подальше от ворот.
38'
Чори Кастро из команды Малага. Это Висенте Гомес заработал фол.
38'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
37'
Шарлес Диас наказан за толчок Бигас Педро
35'
Кеко Серхио сделал результативную передачу.
35'
Шарлес Диас из команды Малага добил мяч в ворота.
35'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
35'
Росалес Роберто из команды Малага делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Симон Давид пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает подножку. Халилович Ален заработал фол.
34'
Висенте Гомес возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Родригес Хосе наказан за толчок Лемос Маурисио
33'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
33'
Виера Хонатан выбил мяч подальше от ворот.
33'
Висенте Гомес возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Эрнандес Луис наказан за толчок Кевин-Принс Боатенг
32'
32'
Чори Кастро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Висенте Гомес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
Висенте Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Кеко Серхио из команды Малага в офсайде
30'
Шарлес Диас из команды Малага делает пас партнеру.
30'
29'
Камачо Начо из команды Малага делает подножку. Хесе Родригес заработал фол.
28'
Кастельяно Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
27'
сделал результативную передачу.
27'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Форнальс Пабло из команды команды Малага.
26'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
26'
Симон Давид выбил мяч на угловой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Кеко Серхио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
24'
24'
Виера Хонатан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
23'
Родригес Хосе получает желтую карточку.
23'
Родригес Хосе атакует сзади соперника. Хесе Родригес пострадал.
23'
Хесе Родригес из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
22'
21'
Шарлес Диас получает желтую карточку за споры
21'
Лемос Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хуан Карлос Перес из команды Малага делает навес
20'
Форнальс Пабло атакует сзади соперника. Роке Меса пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лемос Маурисио отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
17'
Росалес Роберто из команды Малага делает подножку. Виера Хонатан заработал фол.
17'
Кевин-Принс Боатенг из команды Лас-Пальмас делает подножку. Эрнандес Луис заработал фол.
16'
Варас Хави вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Форнальс Пабло из команды Малага делает навес
15'
Халилович Ален попал в створ, но вратарь справился с ударом.
15'
Халилович Ален на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
15'
Чори Кастро из команды Малага делает передачу за спину защитников.
14'
14'
13'
Роке Меса из команды Лас-Пальмас. Это Форнальс Пабло заработал фол.
12'
После дальнего удара, который нанес Чори Кастро мяч отбит вратарем
12'
Кеко Серхио из команды Малага делает передачу за спину защитников.
12'
Родригес Хосе из команды Малага. Это Кевин-Принс Боатенг заработал фол.
10'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
9'
9'
9'
9'
8'
Росалес Роберто из команды Малага делает неудачный навес.
8'
8'
Камачо Начо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Лемос Маурисио сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
7'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Хуан Карлос Перес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас делает навес
4'
3'
3'
Шарлес Диас из команды Малага нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
3'
Кеко Серхио из команды Малага подал угловой слева.
2'
Симон Давид выбил мяч на угловой.
2'
2'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает подножку. Камачо Начо заработал фол.
1'
Кеко Серхио коснулся мяча рукой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Малага 2:1 Лас-Пальмас
Малага
70.4% (164)
Ничья:
24.9% (58)
Лас-Пальмас
4.7% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Малага:
29.6% (69)
1:0 Малага:
26.6% (62)
1:1 Ничья:
20.2% (47)
2:0 Малага:
7.7% (18)
1:2 Лас-Пальмас:
3% (7)
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