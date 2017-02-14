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Стадион:
Спортинг Хихон
 
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Атлетико М
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 58 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спортинг Хихон - Атлетико М, который состоится 18.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Спортинг Хихон - Атлетико М
Спортинг Хихон
10.7% (3)
Ничья:
7.1% (2)
Атлетико М
82.1% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
28.6% (8)
Атлетико М:
21.4% (6)
Атлетико М:
14.3% (4)
Атлетико М:
10.7% (3)
Ничья:
7.1% (2)
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