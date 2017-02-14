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Стадион:
Севилья
 
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Эйбар
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 43 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Эйбар, который состоится 18.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Севилья - Эйбар
Севилья
80.8% (21)
Ничья:
7.7% (2)
Эйбар
11.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
38.5% (10)
Севилья:
19.2% (5)
Севилья:
19.2% (5)
Эйбар:
7.7% (2)
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