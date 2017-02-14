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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Эспаньол
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 13 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Эспаньол, который состоится 18.02.2017.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Эспаньол
Реал Мадрид
73.1% (19)
Ничья:
19.2% (5)
Эспаньол
7.7% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
30.8% (8)
Реал Мадрид:
11.5% (3)
Реал Мадрид:
11.5% (3)
Ничья:
11.5% (3)
Эспаньол:
7.7% (2)
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