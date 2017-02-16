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Стадион:
Барселона
 
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Леганес
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 45 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Леганес, который состоится 19.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Барселона - Леганес
Барселона
91.1% (72)
Ничья:
6.3% (5)
Леганес
2.5% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
27.8% (22)
Барселона:
20.3% (16)
Барселона:
17.7% (14)
Барселона:
6.3% (5)
Барселона:
5.1% (4)
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