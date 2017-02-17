Стадион: Нуэво Лос Карменес Зрители: 15952
1:0
18' ГолКарсела-Гонсалес Мехди
2:0
28' ГолРамос Адриан
3:0
33' ГолПерейра Андреас
40' Желтая карточкаМубарак Вакасо
49' Желтая карточкаМартин Йонас
55' Желтая карточкаПерейра Андреас
62' Желтая карточкаРамос Адриан
4:0
64' ГолРамос Адриан
66' Красная карточкаПерейра Андреас
66' Красная карточкаНауэль Матиас
4:1
75' ГолПетрос Матеус
81' Желтая карточкаУче Агбо
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
93'
После дальнего удара, который нанес Куэнка Исаак мяч отбит вратарем
93'
93'
92'
Дурмиси Риза из команды Бетис подал угловой слева.
92'
Рубен Кастро из команды Бетис в офсайде
92'
Манди Аисса из команды Бетис делает передачу одноклубнику.
92'
91'
91'
91'
После дальнего удара, который нанес Куэнка Исаак мяч отбит вратарем
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Коне Панайотис из команды Гранада разыграл угловой с левого угла.
90'
Сехудо Альваро выбил мяч на угловой.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
90'
Петрос Матеус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
88'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает неудачный навес.
86'
Рубен Кастро наказан за толчок Сильва Гастон
85'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Коне Панайотис из команды Гранада подал угловой справа.
84'
Фулкье Димитри из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Пардо Рубен наказан за толчок Рамос Адриан
83'
83'
Тошка Алин из команды Бетис делает навес
82'
82'
81'
Уче Агбо получает желтую карточку за неспортивное поведение
81'
Рамос Адриан из команды Гранада делает подножку. Тошка Алин заработал фол.
80'
Дурмиси Риза из команды Бетис подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
79'
Тактическая замена. Карсела-Гонсалес Мехди уходит с поля и его заменяет Коне Панайотис
79'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает подножку. Дурмиси Риза заработал фол.
78'
Петрос Матеус из команды Бетис делает подножку. Карсела-Гонсалес Мехди заработал фол.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Дурмиси Риза сделал результативную передачу.
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Петрос Матеус из клуба "Бетис" отправил мяч головой в ворота.
75'
Дурмиси Риза из команды Бетис подал угловой слева.
74'
74'
74'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Пардо Рубен из команды Бетис делает навес
74'
Сехудо Альваро из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
74'
Сильва Гастон выбил мяч на угловой.
73'
Удар от ворот произведет Бетис
73'
Сампер Серхи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
72'
Тактическая замена. Эктор Эрнандес уходит с поля и его заменяет Куэнка Исаак
71'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Тактическая замена. Пиччини Кристиано уходит с поля и его заменяет Сехудо Альваро
70'
Тактическая замена. Мубарак Вакасо уходит с поля и его заменяет Сампер Серхи
68'
68'
Санабрия Антонио из команды Бетис делает подножку. Мубарак Вакасо заработал фол.
66'
УДАЛЕНИЕ! Науэль Матиас удаляет рефери за жёсткий фол.
66'
УДАЛЕНИЕ! Перейра Андреас удаляет рефери за жёсткий фол.
66'
Науэль Матиас совершает грубый фол. Мубарак Вакасо был жертвой
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рамос Адриан оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
64'
Адан Антонио из команды Бетис отвел угрозу отличным подкатом
64'
Рамос Адриан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
64'
Очоа Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Перейра Андреас из команды Гранада. Это Пиччини Кристиано заработал фол.
63'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Науэль Матиас из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Рамос Адриан получает желтую карточку за споры
62'
Уче Агбо получает желтую карточку.
61'
Тактическая замена. Алегрия Алекс уходит с поля и его заменяет Науэль Матиас
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
58'
Рамос Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Мартин Йонас из команды Бетис подал угловой справа.
58'
58'
Мартин Йонас из команды Бетис делает навес
56'
Петрос Матеус из команды Бетис делает подножку. Мубарак Вакасо заработал фол.
56'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Мубарак Вакасо из команды Гранада делает навес
55'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Перейра Андреас получает желтую карточку за неспортивное поведение
55'
Рамос Адриан из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Пиччини Кристиано.
54'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада в офсайде
54'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Мубарак Вакасо из команды Гранада подал угловой справа.
53'
Карсела-Гонсалес Мехди бьет и мяч от рикошета проходит мимо
53'
Игроки ФК "Гранада" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
52'
Перейра Андреас из команды Гранада делает навес
52'
Рамос Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Рубен Кастро бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
50'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
Мартин Йонас получает желтую карточку.
49'
Мартин Йонас из команды Бетис. Это Уче Агбо заработал фол.
49'
48'
Алегрия Алекс из команды Бетис делает подножку. Уче Агбо заработал фол.
47'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада в офсайде
46'
46'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает навес
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 15952 болельщиков
46'
Тактическая замена. Донк Райан уходит с поля и его заменяет Санабрия Антонио
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Мубарак Вакасо из команды Гранада разыграл угловой с левого угла.
46'
Эктор Эрнандес из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Карсела-Гонсалес Мехди попал в створ, но вратарь справился с ударом.
44'
Алегрия Алекс пробил головой, вратарь справился с ударом.
44'
44'
Рамос Адриан из команды Гранада делает подножку. Донк Райан заработал фол.
43'
Мубарак Вакасо из команды Гранада делает подножку. Петрос Матеус заработал фол.
41'
41'
41'
Мубарак Вакасо из команды Гранада делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Мубарак Вакасо получает желтую карточку.
40'
Мубарак Вакасо из команды Гранада делает подножку. Мартин Йонас заработал фол.
35'
Алегрия Алекс из команды Бетис делает подножку. Мубарак Вакасо заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Перейра Андреас оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Карсела-Гонсалес Мехди, и мяч снова в игре
33'
Карсела-Гонсалес Мехди на финте ушёл от оппонента.
33'
Эктор Эрнандес из команды Гранада делает подножку. Петрос Матеус заработал фол.
32'
Петрос Матеус наказан за толчок Уче Агбо
32'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Пиччини Кристиано из команды Бетис делает навес
32'
30'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
30'
Пиччини Кристиано из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
28'
Эктор Эрнандес сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рамос Адриан из клуба "Гранада" отправил мяч головой в ворота.
28'
Эктор Эрнандес из команды Гранада делает навес
28'
27'
Перейра Андреас из команды Гранада делает пас партнеру.
26'
Рубен Кастро из команды Бетис в офсайде
26'
26'
Перейра Андреас из команды Гранада делает подножку. Петрос Матеус заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Петрос Матеус.
24'
24'
23'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
22'
22'
Эктор Эрнандес из команды Гранада делает подножку. Рубен Кастро заработал фол.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
21'
Мартин Йонас из команды Бетис в офсайде
20'
20'
Рамос Адриан из команды Гранада делает навес
19'
Перейра Андреас из команды Гранада делает подножку. Манди Аисса заработал фол.
18'
Мубарак Вакасо сделал результативную передачу.
18'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Карсела-Гонсалес Мехди из команды команды Гранада.
18'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада устремляется вперед с мячом.
18'
Мубарак Вакасо из команды Гранада делает передачу за спину защитников.
18'
17'
Пардо Рубен из команды Бетис подал угловой справа.
17'
Сильва Гастон выбил мяч на угловой.
17'
17'
Уче Агбо из команды Гранада делает подножку. Алегрия Алекс заработал фол.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Уче Агбо из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Мартин Йонас.
15'
После дальнего удара, который нанес Хонгла Мартин мяч отбит вратарем
15'
14'
Хонгла Мартин из команды Гранада делает навес
14'
13'
Алегрия Алекс из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Алегрия Алекс на финте ушёл от оппонента.
13'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Рамос Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Хонгла Мартин из команды Гранада делает подножку. Алегрия Алекс заработал фол.
11'
Мубарак Вакасо из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Петрос Матеус.
11'
11'
Алегрия Алекс из команды Бетис бьет головой мимо ворот
11'
Мартин Йонас из команды Бетис подал угловой слева.
10'
Рубен Кастро имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
10'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
10'
Хонгла Мартин из команды Гранада делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
8'
8'
Алегрия Алекс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Мубарак Вакасо из команды Гранада делает подножку. Алегрия Алекс заработал фол.
5'
Сильва Гастон наказан за толчок Алегрия Алекс
5'
Донк Райан возвращается на поле, всё в порядке.
5'
Матч возобновится спорным мячом
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Донк Райан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
3'
Удар от ворот произведет Бетис
2'
Сегодня отличная погода для футбола.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Дурмиси Риза из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гранада". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Гранада 4:1 Бетис
Гранада
26.9% (57)
Ничья:
48.1% (102)
Бетис
25% (53)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
43.4% (92)
1:0 Гранада:
13.2% (28)
2:1 Гранада:
10.8% (23)
0:1 Бетис:
10.4% (22)
1:2 Бетис:
8.5% (18)
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