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  5. Примера
Стадион: Зрители: 15952
Гранада
4:1
Конец матча
Бетис
0'
1:0
18' Гол
Карсела-Гонсалес Мехди
2:0
28' Гол
Рамос Адриан
3:0
33' Гол
Перейра Андреас
40' Желтая карточка
Мубарак Вакасо
49' Желтая карточка
Мартин Йонас
55' Желтая карточка
Перейра Андреас
62' Желтая карточка
Рамос Адриан
4:0
64' Гол
Рамос Адриан
66' Красная карточка
Перейра Андреас
66' Красная карточка
Науэль Матиас
4:1
75' Гол
Петрос Матеус
81' Желтая карточка
Уче Агбо
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
93'
После дальнего удара, который нанес Куэнка Исаак мяч отбит вратарем
93'
Ингасон Сверрир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Сехудо Альваро из команды Бетис делает навес
Угловой
92'
Дурмиси Риза из команды Бетис подал угловой слева.

Офсайд
92'
Рубен Кастро из команды Бетис в офсайде
92'
Манди Аисса из команды Бетис делает передачу одноклубнику.
92'
Сехудо Альваро из команды Бетис делает навес
91'
Ингасон Сверрир выбил мяч на угловой.
91'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес
91'
После дальнего удара, который нанес Куэнка Исаак мяч отбит вратарем
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Угловой
91'
Коне Панайотис из команды Гранада разыграл угловой с левого угла.
90'
Сехудо Альваро выбил мяч на угловой.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Удар от ворот произведет Гранада
90'
Петрос Матеус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Гранада
88'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает неудачный навес.
Фол, нарушение
86'
Рубен Кастро наказан за толчок Сильва Гастон
85'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Угловой
85'
Коне Панайотис из команды Гранада подал угловой справа.
84'
Фулкье Димитри из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
84'
Пардо Рубен наказан за толчок Рамос Адриан
83'
Ингасон Сверрир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Тошка Алин из команды Бетис делает навес
82'
Ингасон Сверрир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Сехудо Альваро из команды Бетис делает навес
Желтая карточка
81'
Уче Агбо получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
81'
Рамос Адриан из команды Гранада делает подножку. Тошка Алин заработал фол.
Угловой
80'
Дурмиси Риза из команды Бетис подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Ингасон Сверрир выбил мяч на угловой.
79'
Тактическая замена. Карсела-Гонсалес Мехди уходит с поля и его заменяет Коне Панайотис
Фол, нарушение
79'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает подножку. Дурмиси Риза заработал фол.
Фол, нарушение
78'
Петрос Матеус из команды Бетис делает подножку. Карсела-Гонсалес Мехди заработал фол.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Дурмиси Риза сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Петрос Матеус из клуба "Бетис" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
75'
Дурмиси Риза из команды Бетис подал угловой слева.
74'
Хонгла Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес
74'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Пардо Рубен из команды Бетис делает навес
Угловой
74'
Сехудо Альваро из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
74'
Сильва Гастон выбил мяч на угловой.
73'
Удар от ворот произведет Бетис
73'
Сампер Серхи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Удар от ворот произведет Гранада
72'
Тактическая замена. Эктор Эрнандес уходит с поля и его заменяет Куэнка Исаак
71'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Тактическая замена. Пиччини Кристиано уходит с поля и его заменяет Сехудо Альваро
70'
Тактическая замена. Мубарак Вакасо уходит с поля и его заменяет Сампер Серхи
Офсайд
68'
Рамос Адриан из команды Гранада в офсайде
Фол, нарушение
68'
Санабрия Антонио из команды Бетис делает подножку. Мубарак Вакасо заработал фол.
66'
УДАЛЕНИЕ! Науэль Матиас удаляет рефери за жёсткий фол.
66'
УДАЛЕНИЕ! Перейра Андреас удаляет рефери за жёсткий фол.
Фол, нарушение
66'
Науэль Матиас совершает грубый фол. Мубарак Вакасо был жертвой
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рамос Адриан оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
64'
Адан Антонио из команды Бетис отвел угрозу отличным подкатом
64'
Рамос Адриан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
64'
Уче Агбо из команды Гранада делает навес
64'
Очоа Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Дурмиси Риза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Перейра Андреас из команды Гранада. Это Пиччини Кристиано заработал фол.
63'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Науэль Матиас из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
62'
Рамос Адриан получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
62'
Уче Агбо получает желтую карточку.
61'
Тактическая замена. Алегрия Алекс уходит с поля и его заменяет Науэль Матиас
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
58'
Рамос Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Мартин Йонас из команды Бетис подал угловой справа.
58'
Ингасон Сверрир выбил мяч на угловой.
58'
Мартин Йонас из команды Бетис делает навес
Фол, нарушение
56'
Петрос Матеус из команды Бетис делает подножку. Мубарак Вакасо заработал фол.
56'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Мубарак Вакасо из команды Гранада делает навес
55'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
55'
Перейра Андреас получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
55'
Рамос Адриан из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Пиччини Кристиано.
Офсайд
54'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада в офсайде
54'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Мубарак Вакасо из команды Гранада подал угловой справа.
53'
Карсела-Гонсалес Мехди бьет и мяч от рикошета проходит мимо
53'
Игроки ФК "Гранада" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Перейра Андреас из команды Гранада делает навес
52'
Рамос Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Рубен Кастро бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
50'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
49'
Мартин Йонас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
49'
Мартин Йонас из команды Бетис. Это Уче Агбо заработал фол.
49'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Алегрия Алекс из команды Бетис делает подножку. Уче Агбо заработал фол.
Офсайд
47'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада в офсайде
Офсайд
46'
Рамос Адриан из команды Гранада в офсайде
46'
Фулкье Димитри из команды Гранада делает навес
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 15952 болельщиков
46'
Тактическая замена. Донк Райан уходит с поля и его заменяет Санабрия Антонио
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Угловой
47'
Мубарак Вакасо из команды Гранада разыграл угловой с левого угла.
46'
Эктор Эрнандес из команды Гранада попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Карсела-Гонсалес Мехди попал в створ, но вратарь справился с ударом.
44'
Алегрия Алекс пробил головой, вратарь справился с ударом.
44'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес
Фол, нарушение
44'
Рамос Адриан из команды Гранада делает подножку. Донк Райан заработал фол.
Фол, нарушение
43'
Мубарак Вакасо из команды Гранада делает подножку. Петрос Матеус заработал фол.
Офсайд
41'
Рамос Адриан из команды Гранада в офсайде
41'
Донк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Мубарак Вакасо из команды Гранада делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
40'
Мубарак Вакасо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Мубарак Вакасо из команды Гранада делает подножку. Мартин Йонас заработал фол.
Фол, нарушение
35'
Алегрия Алекс из команды Бетис делает подножку. Мубарак Вакасо заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Перейра Андреас оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Карсела-Гонсалес Мехди, и мяч снова в игре
33'
Карсела-Гонсалес Мехди на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
33'
Эктор Эрнандес из команды Гранада делает подножку. Петрос Матеус заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Петрос Матеус наказан за толчок Уче Агбо
32'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Пиччини Кристиано из команды Бетис делает навес
32'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Хонгла Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Пиччини Кристиано из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
28'
Эктор Эрнандес сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рамос Адриан из клуба "Гранада" отправил мяч головой в ворота.
28'
Эктор Эрнандес из команды Гранада делает навес
28'
Донк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Перейра Андреас из команды Гранада делает пас партнеру.
Офсайд
26'
Рубен Кастро из команды Бетис в офсайде
26'
Дурмиси Риза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Перейра Андреас из команды Гранада делает подножку. Петрос Матеус заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
24'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Петрос Матеус.
24'
Удар от ворот произведет Гранада
24'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес
23'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Очоа Гильермо вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Дурмиси Риза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Эктор Эрнандес из команды Гранада делает подножку. Рубен Кастро заработал фол.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
21'
Мартин Йонас из команды Бетис в офсайде
20'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Рамос Адриан из команды Гранада делает навес
Фол, нарушение
19'
Перейра Андреас из команды Гранада делает подножку. Манди Аисса заработал фол.
18'
Мубарак Вакасо сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Карсела-Гонсалес Мехди из команды команды Гранада.
18'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Гранада устремляется вперед с мячом.
18'
Мубарак Вакасо из команды Гранада делает передачу за спину защитников.
18'
Хонгла Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Пардо Рубен из команды Бетис подал угловой справа.
17'
Сильва Гастон выбил мяч на угловой.
17'
Дурмиси Риза из команды Бетис делает навес
Фол, нарушение
17'
Уче Агбо из команды Гранада делает подножку. Алегрия Алекс заработал фол.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
15'
Уче Агбо из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Мартин Йонас.
15'
После дальнего удара, который нанес Хонгла Мартин мяч отбит вратарем
15'
Донк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Хонгла Мартин из команды Гранада делает навес
14'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Алегрия Алекс из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Алегрия Алекс на финте ушёл от оппонента.
13'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Рамос Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Хонгла Мартин из команды Гранада делает подножку. Алегрия Алекс заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Мубарак Вакасо из команды Гранада опасно играет. Чуть не пострадал Петрос Матеус.
11'
Удар от ворот произведет Гранада
11'
Алегрия Алекс из команды Бетис бьет головой мимо ворот
Угловой
11'
Мартин Йонас из команды Бетис подал угловой слева.
10'
Рубен Кастро имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
10'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Адан Антонио вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Хонгла Мартин из команды Гранада делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
8'
Удар от ворот произведет Гранада
8'
Алегрия Алекс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Мубарак Вакасо из команды Гранада делает подножку. Алегрия Алекс заработал фол.
Фол, нарушение
5'
Сильва Гастон наказан за толчок Алегрия Алекс
Травма, повреждение
5'
Донк Райан возвращается на поле, всё в порядке.
5'
Матч возобновится спорным мячом
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
5'
Донк Райан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Игрок клуба "Гранада" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Бетис
2'
Сегодня отличная погода для футбола.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Дурмиси Риза из команды Бетис попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гранада". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Гранада 4:1 Бетис
Гранада
26.9% (57)
Ничья:
48.1% (102)
Бетис
25% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
43.4% (92)
Гранада:
13.2% (28)
Гранада:
10.8% (23)
Бетис:
10.4% (22)
Бетис:
8.5% (18)
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