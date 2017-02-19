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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 21691
Реал Сосьедад
0:1
Конец матча
Вильярреал
0'
29' Желтая карточка
Черышев Денис
49' Желтая карточка
Марио Гаспар
56' Желтая карточка
Прието Хаби
70' Желтая карточка
Родри Эрнандес
70' Желтая карточка
Бруно Сориано
90' Желтая карточка
Навас Рауль
0:1
90' Гол
Кастильехо Самуэль
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
94'
Хауме Коста сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Кастильехо Самуэль эффектным ударом переправил мяч в ворота.
93'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает навес
93'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает навес
Желтая карточка
93'
Навас Рауль сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
93'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад делает подножку. Сансоне Никола заработал фол.
Угловой
92'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал подал угловой слева.
92'
Сансоне Никола из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
92'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Иньиго Мартинес.
91'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
90'
Удар от ворот произведет Вильярреал
Угловой
90'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
90'
Альваро Гонсалес выбил мяч на угловой.
89'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
89'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
89'
Асенхо Серхио вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
88'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
88'
Удар от ворот произведет Вильярреал
88'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
Фол, нарушение
87'
Мусаккио Матео из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Рульи Херонимо.
Угловой
87'
Сансоне Никола из команды Вильярреал подал угловой справа.
87'
Навас Рауль выбил мяч на угловой.
86'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
85'
Сансоне Никола ныряет в штрафной
84'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
Фол, нарушение
84'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Альваро Гонсалес.
Офсайд
83'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад в офсайде
83'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
83'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
83'
Ильяраменди Асьер исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
82'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
82'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Удар от ворот произведет Вильярреал
81'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
80'
Хауме Коста выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ильяраменди Асьер нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Каналес Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Тактическая замена. Оярсабаль Микель уходит с поля и его заменяет Конча Давид
79'
Баутиста Хон имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
79'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
79'
Удар от ворот произведет Вильярреал
79'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
79'
Тактическая замена. Черышев Денис уходит с поля и его заменяет Кастильехо Самуэль
79'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
78'
Альваро Гонсалес выбил мяч на угловой.
Угловой
78'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
78'
Альваро Гонсалес выбил мяч на угловой.
Угловой
78'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
78'
Каналес Серхио бьет и мяч от рикошета проходит мимо
77'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
77'
Мусаккио Матео бьет с лета, но не забивает и упускает момент!
76'
После удара головой, который сделал Бруно Сориано мяч попадает в перекладину
76'
После удара головой, который нанес Адриан Лопес, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Угловой
76'
Сансоне Никола из команды Вильярреал подал угловой справа.
75'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
74'
Удар от ворот произведет Вильярреал
74'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
73'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
72'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает подножку. Иньиго Мартинес заработал фол.
71'
Удар от ворот произведет Вильярреал
71'
Тактическая замена. Прието Хаби уходит с поля и его заменяет Каналес Серхио
71'
Юри Берчиче отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Юри Берчиче на финте ушёл от оппонента.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Желтая карточка
70'
Бруно Сориано получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
70'
Родри Эрнандес получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
70'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает подножку. Бакамбу Седрик заработал фол.
68'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тактическая замена. Дос Сантос Хонатан уходит с поля и его заменяет Сансоне Никола
Фол, нарушение
68'
Черышев Денис из команды Вильярреал. Это Арсальюс Альваро заработал фол.
67'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
66'
Удар от ворот произведет Вильярреал
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Тактическая замена. Хуанми Мигель уходит с поля и его заменяет Баутиста Хон
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
65'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
65'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
65'
Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля
65'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает навес
65'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает пас партнеру.
64'
Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает навес
Фол, нарушение
64'
Арсальюс Альваро наказан за толчок Бруно Сориано
63'
После дальнего удара, который нанес Бакамбу Седрик мяч отбит вратарем
63'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает навес
Фол, нарушение
62'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает подножку. Адриан Лопес заработал фол.
Офсайд
61'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
61'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
60'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
60'
Черышев Денис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
58'
Удар от ворот произведет Вильярреал
58'
Хуанми Мигель имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
58'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
Фол, нарушение
58'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал делает подножку. Прието Хаби заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Вильярреал
57'
Вела Карлос бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
56'
Прието Хаби получает желтую карточку за споры
56'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
55'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
55'
Асенхо Серхио вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад делает навес
54'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
53'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Бакамбу Седрик имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
52'
Рульи Херонимо ошибается в защите.
52'
Хауме Коста выбил мяч подальше от ворот.
51'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
50'
Асенхо Серхио вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
Желтая карточка
49'
Марио Гаспар сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
49'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает подножку. Оярсабаль Микель заработал фол.
48'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
48'
Родри Эрнандес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
48'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
48'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 21691 болельщиков
Фол, нарушение
46'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает подножку. Оярсабаль Микель заработал фол.
46'
Тактическая замена. Тригерос Мануэль уходит с поля и его заменяет Родри Эрнандес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
45'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает подножку. Ильяраменди Асьер заработал фол.
44'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Вильярреал
Желтая карточка
42'
Вела Карлос бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
42'
Мусаккио Матео сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
42'
Мусаккио Матео из команды Вильярреал делает подножку. Сурутуса Давид заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Вильярреал
41'
Вела Карлос отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
40'
Асенхо Серхио вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает навес
Офсайд
39'
Адриан Лопес из команды Вильярреал в офсайде
39'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Сурутуса Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
38'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Вильярреал
37'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
36'
Удар от ворот произведет Вильярреал
36'
Юри Берчиче бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Юри Берчиче нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Адриан Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
35'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Мусаккио Матео из команды Вильярреал отвел угрозу отличным подкатом
33'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает навес
32'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
32'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает неудачный навес.
31'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал делает навес
30'
Удар от ворот произведет Вильярреал
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
30'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Желтая карточка
29'
Черышев Денис сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
29'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает подножку. Сурутуса Давид заработал фол.
29'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
Угловой
29'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
Офсайд
27'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад в офсайде
27'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает навес
Фол, нарушение
27'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал. Это Оярсабаль Микель заработал фол.
Фол, нарушение
26'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает подножку. Черышев Денис заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
25'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
24'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Тригерос Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес
23'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
22'
Хауме Коста выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
22'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
21'
Мусаккио Матео из команды Вильярреал. Это Хуанми Мигель заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Альваро Гонсалес.
20'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
19'
Асенхо Серхио вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес
18'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Адриан Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
17'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
Угловой
17'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
16'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
16'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
16'
Вела Карлос выбил мяч подальше от ворот.
16'
Игроки ФК "Реал Сосьедад" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал подал угловой справа.
15'
Марио Гаспар бьет и мяч от рикошета проходит мимо
15'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает пас партнеру.
15'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
15'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
14'
Вела Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Черышев Денис наказан за толчок Прието Хаби
14'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мусаккио Матео сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
14'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
13'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Черышев Денис коснулся мяча рукой.
Офсайд
11'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад в офсайде
11'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
9'
Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
8'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
8'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
5'
Удар от ворот произведет Вильярреал
5'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
Фол, нарушение
5'
Бакамбу Седрик коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
4'
Арсальюс Альваро наказан за толчок Хауме Коста
3'
Удар от ворот произведет Вильярреал
3'
Навас Рауль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
2'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
2'
Хауме Коста из команды Вильярреал. Это Прието Хаби заработал фол.
2'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Черышев Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Реал Сосьедад". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал
Реал Сосьедад
66.7% (148)
Ничья:
23% (51)
Вильярреал
10.4% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Сосьедад:
36.5% (81)
Реал Сосьедад:
21.6% (48)
Ничья:
18.5% (41)
Вильярреал:
5.4% (12)
Реал Сосьедад:
4.1% (9)
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