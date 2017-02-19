Стадион: Аноэта Зрители: 21691
0:1
Конец матча
29' Желтая карточкаЧерышев Денис
49' Желтая карточкаМарио Гаспар
56' Желтая карточкаПрието Хаби
70' Желтая карточкаРодри Эрнандес
70' Желтая карточкаБруно Сориано
90' Желтая карточкаНавас Рауль
0:1
90' ГолКастильехо Самуэль
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
94'
Хауме Коста сделал результативную передачу.
94'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Кастильехо Самуэль эффектным ударом переправил мяч в ворота.
93'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает навес
93'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает навес
93'
Навас Рауль сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
93'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад делает подножку. Сансоне Никола заработал фол.
92'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал подал угловой слева.
92'
Сансоне Никола из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Иньиго Мартинес.
91'
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
90'
90'
90'
89'
89'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
89'
88'
88'
Хауме Коста из команды Вильярреал делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
88'
88'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
87'
Мусаккио Матео из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Рульи Херонимо.
87'
Сансоне Никола из команды Вильярреал подал угловой справа.
87'
Навас Рауль выбил мяч на угловой.
86'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
85'
Сансоне Никола ныряет в штрафной
84'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
84'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Альваро Гонсалес.
83'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад в офсайде
83'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
83'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
83'
Ильяраменди Асьер исполняет штрафной удар, но его блокируют
82'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
82'
81'
81'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
80'
Хауме Коста выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ильяраменди Асьер нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Каналес Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Тактическая замена. Оярсабаль Микель уходит с поля и его заменяет Конча Давид
79'
Баутиста Хон имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
79'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
79'
79'
79'
Тактическая замена. Черышев Денис уходит с поля и его заменяет Кастильехо Самуэль
79'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
78'
Каналес Серхио бьет и мяч от рикошета проходит мимо
77'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
77'
Мусаккио Матео бьет с лета, но не забивает и упускает момент!
76'
После удара головой, который сделал Бруно Сориано мяч попадает в перекладину
76'
После удара головой, который нанес Адриан Лопес, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
76'
Сансоне Никола из команды Вильярреал подал угловой справа.
75'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
74'
74'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
73'
72'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает подножку. Иньиго Мартинес заработал фол.
71'
71'
Тактическая замена. Прието Хаби уходит с поля и его заменяет Каналес Серхио
71'
Юри Берчиче отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Юри Берчиче на финте ушёл от оппонента.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
70'
Бруно Сориано получает желтую карточку за споры
70'
Родри Эрнандес получает желтую карточку за споры
70'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает подножку. Бакамбу Седрик заработал фол.
68'
68'
Тактическая замена. Дос Сантос Хонатан уходит с поля и его заменяет Сансоне Никола
68'
Черышев Денис из команды Вильярреал. Это Арсальюс Альваро заработал фол.
67'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
66'
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Тактическая замена. Хуанми Мигель уходит с поля и его заменяет Баутиста Хон
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
65'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
65'
Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля
65'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает навес
65'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает пас партнеру.
64'
Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает навес
64'
Арсальюс Альваро наказан за толчок Бруно Сориано
63'
После дальнего удара, который нанес Бакамбу Седрик мяч отбит вратарем
63'
63'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает навес
62'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает подножку. Адриан Лопес заработал фол.
61'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
61'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
60'
60'
Черышев Денис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
58'
58'
Хуанми Мигель имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
58'
58'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал делает подножку. Прието Хаби заработал фол.
57'
57'
Вела Карлос бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Прието Хаби получает желтую карточку за споры
56'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
55'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
55'
55'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад делает навес
54'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
53'
53'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Бакамбу Седрик имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
52'
Рульи Херонимо ошибается в защите.
52'
Хауме Коста выбил мяч подальше от ворот.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
50'
50'
49'
Марио Гаспар сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
49'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает подножку. Оярсабаль Микель заработал фол.
48'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
48'
Родри Эрнандес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
48'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
48'
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 21691 болельщиков
46'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает подножку. Оярсабаль Микель заработал фол.
46'
Тактическая замена. Тригерос Мануэль уходит с поля и его заменяет Родри Эрнандес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
45'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает подножку. Ильяраменди Асьер заработал фол.
44'
43'
42'
Вела Карлос бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
42'
Мусаккио Матео сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
42'
Мусаккио Матео из команды Вильярреал делает подножку. Сурутуса Давид заработал фол.
42'
41'
Вела Карлос отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
40'
40'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает навес
39'
Адриан Лопес из команды Вильярреал в офсайде
39'
39'
Сурутуса Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
38'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
37'
37'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
36'
36'
Юри Берчиче бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Юри Берчиче нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Адриан Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
35'
35'
34'
33'
Мусаккио Матео из команды Вильярреал отвел угрозу отличным подкатом
33'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает навес
32'
32'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает неудачный навес.
31'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал делает навес
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
30'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
29'
Черышев Денис сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
29'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает подножку. Сурутуса Давид заработал фол.
29'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
29'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
27'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад в офсайде
27'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает навес
27'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал. Это Оярсабаль Микель заработал фол.
26'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает подножку. Черышев Денис заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
25'
24'
24'
Тригерос Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес
23'
Адриан Лопес из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
22'
Хауме Коста выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Мусаккио Матео из команды Вильярреал. Это Хуанми Мигель заработал фол.
21'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Альваро Гонсалес.
20'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
19'
19'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес
18'
17'
Адриан Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
17'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
17'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
16'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
16'
Вела Карлос выбил мяч подальше от ворот.
16'
Игроки ФК "Реал Сосьедад" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Дос Сантос Хонатан из команды Вильярреал подал угловой справа.
15'
Марио Гаспар бьет и мяч от рикошета проходит мимо
15'
Бруно Сориано из команды Вильярреал делает пас партнеру.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
15'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
14'
Вела Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Черышев Денис наказан за толчок Прието Хаби
14'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мусаккио Матео сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
14'
13'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Черышев Денис коснулся мяча рукой.
11'
Юри Берчиче из команды Реал Сосьедад в офсайде
11'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
9'
Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
8'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
8'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
5'
Бакамбу Седрик коснулся мяча рукой.
4'
Арсальюс Альваро наказан за толчок Хауме Коста
3'
3'
Навас Рауль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
2'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
2'
Хауме Коста из команды Вильярреал. Это Прието Хаби заработал фол.
2'
2'
Черышев Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Реал Сосьедад". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал
Реал Сосьедад
66.7% (148)
Ничья:
23% (51)
Вильярреал
10.4% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Сосьедад:
36.5% (81)
1:0 Реал Сосьедад:
21.6% (48)
1:1 Ничья:
18.5% (41)
1:2 Вильярреал:
5.4% (12)
2:0 Реал Сосьедад:
4.1% (9)
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