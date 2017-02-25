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Стадион: Матуза
1:0
16' ПенальтиЧофани Даниэль
29' Желтая карточкаБесса Даниэль
31' Желтая карточкаФеррари Алекс
57' Желтая карточкаДионизи Федерико
89' Желтая карточкаКрайнц Лука
|
16'
1:0
29'
31'
57'
89'
Состав команд
32
Крайнц
Лука
Фрозиноне 3-4-1-2
- Основной состав
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 13 Чофани Маттео Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 27 Маццотта Антонио Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- 9 Чофани Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дзаппино Массимо Вратарь
- 3 Кривелло Роберто Защитник
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 11 Крагль Оливер Защитник
- 29 Фьямоцци Риккардо Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 24 Прийма Василий Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 19 Мокулу Бенжамен Нападающий
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Верона 4-4-2
- Основной состав
- 1 Николас Давид Вратарь
- 28 Феррари Алекс Защитник
- 5 Болдор Деян Защитник
- 30 Караччоло Антонио Защитник
- 18 Супрайен Самуэль Защитник
- 2 Ромуло Соуза Полузащитник
- 24 Бесса Даниэль Полузащитник
- 33 Сукулини Бруно Полузащитник
- 23 Фарес Мохамед Полузащитник
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- 25 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Коппола Фердинандо Вратарь
- 4 Бьянкетти Маттео Защитник
- 10 Луппи Давиде Полузащитник
- 14 Сукулини Франко Полузащитник
- 8 Фоссати Марко Полузащитник
- 7 Трояниэлло Дженнаро Нападающий
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 17 Simon Stefanec
- 29 Lubomir Tupta
- Главный тренер: Fabio Pecchia
Предыдущие игры
Фрозиноне (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 19.02.2017 Пиза 0:0 Фрозиноне СB
- 11.02.2017 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 04.02.2017 Латина 0:1 Фрозиноне СB
- 27.01.2017 Фрозиноне 1:0 Брешия СB
- 21.01.2017 Виртус Энтелла 2:1 Фрозиноне СB
- 30.12.2016 Про Верчелли 2:0 Фрозиноне СB
- 24.12.2016 Фрозиноне 3:2 Беневенто СB
- 16.12.2016 Трапани 1:4 Фрозиноне СB
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана СB
- 03.12.2016 Специя 0:0 Фрозиноне СB
- 26.11.2016 Фрозиноне 1:1 Тернана СB
- 20.11.2016 Новара 1:2 Фрозиноне СB
- 13.11.2016 Фрозиноне 3:1 Асколи СB
- 06.11.2016 Авеллино 0:1 Фрозиноне СB
- 29.10.2016 Фрозиноне 2:1 Чезена СB
- 25.10.2016 Фрозиноне 2:1 Спал-2013 СB
- 22.10.2016 Виченца 1:1 Фрозиноне СB
- 16.10.2016 Фрозиноне 3:1 Бари СB
- 08.10.2016 Читтаделла 2:3 Фрозиноне СB
- 01.10.2016 Фрозиноне 1:2 Перуджа СB
Верона (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 20.02.2017 Верона 0:0 Спал-2013 СB
- 11.02.2017 Авеллино 2:0 Верона СB
- 03.02.2017 Верона 2:2 Беневенто СB
- 29.01.2017 Верона 2:0 Салернитана СB
- 21.01.2017 Латина 2:0 Верона СB
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Болонья 4:0 Верона КИ
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Верона 0:4 Новара СB
- 05.11.2016 Специя 1:4 Верона СB
- 30.10.2016 Верона 2:0 Трапани СB
- 25.10.2016 Пиза 0:0 Верона СB
- 22.10.2016 Верона 3:0 Про Верчелли СB
- 15.10.2016 Асколи 1:4 Верона СB
- 09.10.2016 Верона 2:2 Брешия СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|27
|15
|6
|6
|36 - 26
|51
|2.
|Спал-2013
|27
|13
|9
|5
|43 - 26
|48
|3.
|Беневенто
|27
|13
|8
|6
|39 - 23
|47
|4.
|Верона
|27
|13
|7
|7
|44 - 30
|46
|5.
|Бари
|27
|10
|10
|7
|32 - 28
|40
|6.
|Читтаделла
|27
|12
|3
|12
|36 - 35
|39
|7.
|Перуджа
|27
|9
|12
|6
|33 - 27
|39
|8.
|Виртус Энтелла
|27
|9
|11
|7
|38 - 32
|38
|9.
|Специя
|27
|9
|11
|7
|27 - 23
|38
|10.
|Новара
|27
|10
|7
|10
|32 - 31
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|9
|9
|26 - 28
|36
|12.
|Авеллино
|27
|9
|8
|10
|27 - 32
|35
|13.
|Асколи
|27
|7
|13
|7
|32 - 34
|34
|14.
|Салернитана
|27
|7
|11
|9
|29 - 31
|32
|15.
|Брешия
|27
|7
|10
|10
|32 - 38
|31
|16.
|Пиза
|27
|6
|13
|8
|15 - 17
|31
|17.
|Чезена
|27
|6
|11
|10
|33 - 34
|29
|18.
|Латина
|27
|5
|14
|8
|28 - 32
|29
|19.
|Про Верчелли
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|20.
|Виченца
|27
|6
|10
|11
|20 - 33
|28
|21.
|Трапани
|27
|4
|13
|10
|23 - 37
|25
|22.
|Тернана
|27
|5
|8
|14
|22 - 38
|23
Второй тайм
90'
Верона производит замену. Бесса Даниэль уходит, и Луппи Давиде заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Фрозиноне производит замену. Соддимо Данило уходит, и Фрара Алессандро заменяет его
89'
Фрозиноне производит замену. Дионизи Федерико уходит, и Крагль Оливер заменяет его
89'
Крайнц Лука получает желтую карточку.
80'
Фрозиноне производит замену. Саммарко Паоло уходит, и Гори Мирко заменяет его
71'
Верона производит замену. Каппеллуццо Пьерлуиджи уходит, и Ганц Симоне заменяет его
57'
Дионизи Федерико получает желтую карточку.
55'
Верона производит замену. Фарес Мохамед уходит, и Сукулини Франко заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Феррари Алекс получает желтую карточку.
29'
Бесса Даниэль получает желтую карточку.
16'
Г О О О О О Л - Чофани Даниэль из команды Фрозиноне забивает пенальти
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Matusa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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