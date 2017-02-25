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Стадион:
Фрозиноне
1:0
Конец матча
Верона
0'
1:0
16' Пенальти
Чофани Даниэль
29' Желтая карточка
Бесса Даниэль
31' Желтая карточка
Феррари Алекс
57' Желтая карточка
Дионизи Федерико
89' Желтая карточка
Крайнц Лука
90'+7
Второй тайм
90'
Верона производит замену. Бесса Даниэль уходит, и Луппи Давиде заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Фрозиноне производит замену. Соддимо Данило уходит, и Фрара Алессандро заменяет его
89'
Фрозиноне производит замену. Дионизи Федерико уходит, и Крагль Оливер заменяет его
Желтая карточка
89'
Крайнц Лука получает желтую карточку.
80'
Фрозиноне производит замену. Саммарко Паоло уходит, и Гори Мирко заменяет его

71'
Верона производит замену. Каппеллуццо Пьерлуиджи уходит, и Ганц Симоне заменяет его
Желтая карточка
57'
Дионизи Федерико получает желтую карточку.
55'
Верона производит замену. Фарес Мохамед уходит, и Сукулини Франко заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
31'
Феррари Алекс получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
Бесса Даниэль получает желтую карточку.
Описание гола
16'
Г О О О О О Л - Чофани Даниэль из команды Фрозиноне забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Matusa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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