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  5. Серия B
Стадион:
Асколи
2:4
Конец матча
Пиза
0'
1:0
3' Гол
Фавилли Андреа
7' Желтая карточка
Лонги Алессандро
1:1
26' Гол
Мазуччи Гаэтано
35' Желтая карточка
Августин Блажей
1:2
37' Гол
Маннини Даниэле
1:3
43' Гол
Мазуччи Гаэтано
2:3
48' Гол
Качиа Даниэле
52' Желтая карточка
Francesco Di Tacchio
2:4
64' Гол
Federico Angiulli
78' Желтая карточка
Маннини Даниэле
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Пиза производит замену. Luca Verna уходит, и Roberto Zammarini заменяет его
Желтая карточка
78'
Маннини Даниэле получает желтую карточку.
75'
Асколи производит замену. Сливка Выкинтас уходит, и Бьянки Томмазо заменяет его
75'
Пиза производит замену. Гатто Массимилиано уходит, и Цани Эдгар заменяет его
71'
Асколи производит замену. Орсолини Риккардо уходит, и Бентивенья Аккурсио заменяет его

Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Federico Angiulli.
61'
Пиза производит замену. Манай Рею уходит, и Petar Golubovic заменяет его
Желтая карточка
52'
Франческо Ди Тачио получает желтую карточку.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Качиа Даниэле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Асколи производит замену. Флавио Лаззари уходит, и Гатто Леонардо заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мазуччи Гаэтано.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маннини Даниэле.
Желтая карточка
35'
Августин Блажей получает желтую карточку.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мазуччи Гаэтано.
Желтая карточка
7'
Лонги Алессандро получает желтую карточку.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фавилли Андреа.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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