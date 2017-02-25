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Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
1:0
3' ГолФавилли Андреа
7' Желтая карточкаЛонги Алессандро
1:1
26' ГолМазуччи Гаэтано
35' Желтая карточкаАвгустин Блажей
1:2
37' ГолМаннини Даниэле
1:3
43' ГолМазуччи Гаэтано
2:3
48' ГолКачиа Даниэле
52' Желтая карточкаFrancesco Di Tacchio
2:4
64' ГолFederico Angiulli
78' Желтая карточкаМаннини Даниэле
|
3'
1:0
26'
1:1
35'
37'
1:2
43'
1:3
48'
2:3
64'
2:4
78'
Состав команд
19
Аддэ
Брайт
Асколи 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 39 Альмичи Альберто Защитник
- 3 Августин Блажей Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 44 Сливка Выкинтас Защитник
- 14 Феличоли Джанфилиппо Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 11 Орсолини Риккардо Полузащитник
- 30 Фавилли Андреа Полузащитник
- 20 Флавио Лаззари Полузащитник
- 21 Качиа Даниэле Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Daniele Mignanelli Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 42 Vasile Mogos Защитник
- 7 Бентивенья Аккурсио Полузащитник
- 6 Бьянки Томмазо Полузащитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 9 Перес Леонардо Нападающий
- 28 Гатто Леонардо Нападающий
- 22 Riccardo Ragni
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Пиза 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Уйкани Самир Вратарь
- 38 Мазуччи Гаэтано Защитник
- 15 Дель Фабро Дарио Защитник
- 27 Миланович Милан Защитник
- 3 Лонги Алессандро Защитник
- 8 Luca Verna Полузащитник
- 6 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 18 Federico Angiulli Полузащитник
- 7 Маннини Даниэле Полузащитник
- 28 Гатто Массимилиано Нападающий
- 11 Манай Рею Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Petar Golubovic Защитник
- 21 Табанелли Андреа Полузащитник
- 19 Лаццари Андреа Полузащитник
- 36 Roberto Zammarini Полузащитник
- 23 Дзонта Лорис Полузащитник
- 9 Цани Эдгар Нападающий
- 20 Diego Peralta II
- 14 Samuele Birindelli
- 22 Daniele Cardelli
Предыдущие игры
Асколи (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 18.02.2017 Виченца 1:1 Асколи СB
- 14.02.2017 Асколи 3:1 Про Верчелли СB
- 11.02.2017 Асколи 2:2 Трапани СB
- 04.02.2017 Спал-2013 1:1 Асколи СB
- 28.01.2017 Чезена 2:2 Асколи СB
- 30.12.2016 Тернана 0:1 Асколи СB
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари СB
- 18.12.2016 Беневенто 0:0 Асколи СB
- 13.12.2016 Асколи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Асколи 2:2 Латина СB
- 03.12.2016 Авеллино 1:2 Асколи СB
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи СB
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 13.11.2016 Фрозиноне 3:1 Асколи СB
- 29.10.2016 Карпи 0:2 Асколи СB
- 25.10.2016 Асколи 0:0 Салернитана СB
- 21.10.2016 Читтаделла 0:1 Асколи СB
- 15.10.2016 Асколи 1:4 Верона СB
- 08.10.2016 Новара 1:0 Асколи СB
- 02.10.2016 Асколи 0:2 Специя СB
Пиза (последние 20 матчей: +2 =10 -8)
- 19.02.2017 Пиза 0:0 Фрозиноне СB
- 11.02.2017 Брешия 1:1 Пиза СB
- 04.02.2017 Пиза 1:1 Виртус Энтелла СB
- 28.01.2017 Новара 1:1 Пиза СB
- 21.01.2017 Пиза 1:0 Тернана СB
- 30.12.2016 Беневенто 1:0 Пиза СB
- 24.12.2016 Пиза 0:0 Специя СB
- 17.12.2016 Читтаделла 1:0 Пиза СB
- 09.12.2016 Пиза 0:0 Бари СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 29.11.2016 Торино 4:0 Пиза КИ
- 26.11.2016 Пиза 1:0 Трапани СB
- 19.11.2016 Авеллино 1:0 Пиза СB
- 13.11.2016 Чезена 2:0 Пиза СB
- 05.11.2016 Пиза 0:1 Перуджа СB
- 29.10.2016 Салернитана 0:0 Пиза СB
- 25.10.2016 Пиза 0:0 Верона СB
- 22.10.2016 Латина 1:1 Пиза СB
- 15.10.2016 Пиза 0:1 Виченца СB
- 09.10.2016 Пиза 0:1 Спал-2013 СB
Последние игры между собой
Асколи: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Пиза: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
- 24.09.2016 Пиза 2:1 Асколи Серия B
- 27.02.2015 Пиза 0:1 Асколи Лега Про
- 27.02.2015 Пиза 0:1 Асколи Лега Про
- 10.10.2014 Асколи 1:1 Пиза Лега Про
- 09.03.2014 Асколи 2:1 Пиза Про Прима Дивизионе
- 03.11.2013 Пиза 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе
- 04.04.2009 Асколи 1:0 Пиза Серия B
- 08.11.2008 Пиза 1:1 Асколи Серия B
- 08.03.2008 Асколи 1:0 Пиза Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|27
|15
|6
|6
|36 - 26
|51
|2.
|Спал-2013
|27
|13
|9
|5
|43 - 26
|48
|3.
|Беневенто
|27
|13
|8
|6
|39 - 23
|47
|4.
|Верона
|27
|13
|7
|7
|44 - 30
|46
|5.
|Бари
|27
|10
|10
|7
|32 - 28
|40
|6.
|Читтаделла
|27
|12
|3
|12
|36 - 35
|39
|7.
|Перуджа
|27
|9
|12
|6
|33 - 27
|39
|8.
|Виртус Энтелла
|27
|9
|11
|7
|38 - 32
|38
|9.
|Специя
|27
|9
|11
|7
|27 - 23
|38
|10.
|Новара
|27
|10
|7
|10
|32 - 31
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|9
|9
|26 - 28
|36
|12.
|Авеллино
|27
|9
|8
|10
|27 - 32
|35
|13.
|Асколи
|27
|7
|13
|7
|32 - 34
|34
|14.
|Салернитана
|27
|7
|11
|9
|29 - 31
|32
|15.
|Брешия
|27
|7
|10
|10
|32 - 38
|31
|16.
|Пиза
|27
|6
|13
|8
|15 - 17
|31
|17.
|Чезена
|27
|6
|11
|10
|33 - 34
|29
|18.
|Латина
|27
|5
|14
|8
|28 - 32
|29
|19.
|Про Верчелли
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|20.
|Виченца
|27
|6
|10
|11
|20 - 33
|28
|21.
|Трапани
|27
|4
|13
|10
|23 - 37
|25
|22.
|Тернана
|27
|5
|8
|14
|22 - 38
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Пиза производит замену. Luca Verna уходит, и Roberto Zammarini заменяет его
78'
Маннини Даниэле получает желтую карточку.
75'
Асколи производит замену. Сливка Выкинтас уходит, и Бьянки Томмазо заменяет его
75'
Пиза производит замену. Гатто Массимилиано уходит, и Цани Эдгар заменяет его
71'
Асколи производит замену. Орсолини Риккардо уходит, и Бентивенья Аккурсио заменяет его
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Federico Angiulli.
61'
Пиза производит замену. Манай Рею уходит, и Petar Golubovic заменяет его
52'
Франческо Ди Тачио получает желтую карточку.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Качиа Даниэле.
46'
Начался второй тайм!
46'
Асколи производит замену. Флавио Лаззари уходит, и Гатто Леонардо заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мазуччи Гаэтано.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маннини Даниэле.
35'
Августин Блажей получает желтую карточку.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мазуччи Гаэтано.
7'
Лонги Алессандро получает желтую карточку.
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фавилли Андреа.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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