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Стадион:
Новара
2:1
Конец матча
Специя
0'
18' Желтая карточка
Пью Алессандро
1:0
29' Гол
Македа Федерико
1:1
34' Гол
Граноче Пабло
2:1
45' Гол
Галабинов Андрей
68' Желтая карточка
Мантовани Андреа
71' Желтая карточка
Да Коста Давид
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Новара производит замену. Орланди Андреа уходит, и Купиш Томаш заменяет его
79'
Новара производит замену. Македа Федерико уходит, и Адорьян Кристиан заменяет его
Желтая карточка
71'
Да Коста Давид получает желтую карточку.
Желтая карточка
68'
Мантовани Андреа получает желтую карточку.
67'
Новара производит замену. Чинелли Антонио уходит, и Селаси Рансфорд заменяет его

64'
Специя производит замену. Шаудоне Даниэле уходит, и Giulio Maggiore заменяет его
64'
Специя производит замену. Пью Алессандро уходит, и Пикколо Антонио заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Специя производит замену. Эррасти Хон уходит, и Синьорелли Франко заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галабинов Андрей.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Граноче Пабло.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Македа Федерико.
Желтая карточка
18'
Пью Алессандро получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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