- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Марио Ригамонти
4:1
Конец матча
1:0
10' ГолКараччоло Андреа
12' Красная карточкаMarco Martin
1:1
23' ГолAndrea Arrighini
2:1
29' ГолБланкард Леонардо
33' Желтая карточкаВальцания Лука
3:1
37' ГолКолин Расин
4:1
43' ГолДаль'Ольо Якопо
|
10'
1:0
12'
23'
1:1
29'
2:1
33'
37'
3:1
43'
4:1
Состав команд
Брешия 4-3-1-2
- Основной состав
- 15 Минелли Стефано Вратарь
- 2 Унтерзее Жоэль Защитник
- 6 Бланкард Леонардо Защитник
- 19 Романья Филиппо Защитник
- 4 Колин Расин Защитник
- 28 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 3 Пинци Джампьеро Полузащитник
- 8 Даль'Ольо Якопо Полузащитник
- 7 Камара Гастон Полузащитник
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- 21 Бонаццоли Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Прце Фране Защитник
- 17 Калабрези Артуро Защитник
- 14 Крочьята Джованни Полузащитник
- 33 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 23 Маури Стефано Нападающий
- 32 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 29 Модич Андрэй
- 18 Jonathan Alexis Ferrante
- 22 Federico Serraiocco
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Enrico Alfonso Вратарь
- 2 Alessandro Salvi Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 29 Паскали Мануэль Защитник
- 21 Marco Martin Защитник
- 5 Вальцания Лука Полузащитник
- 4 Manuel Iori Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 10 Lucas Cossenzo Chiaretti Полузащитник
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- 18 Andrea Arrighini Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 13 Marco Varnier Защитник
- 7 Andrea Schenetti Полузащитник
- 28 Видо Лука Нападающий
- 26 Юнко Антимо Нападающий
- 23 Andrea Paolucci
- 11 Ivan Pedrelli
- 16 Paolo Bartolomei
- 22 Alberto Paleari
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 18.02.2017 Карпи 2:1 Брешия СB
- 11.02.2017 Брешия 1:1 Пиза СB
- 04.02.2017 Перуджа 3:2 Брешия СB
- 27.01.2017 Фрозиноне 1:0 Брешия СB
- 21.01.2017 Брешия 0:2 Авеллино СB
- 30.12.2016 Трапани 0:0 Брешия СB
- 24.12.2016 Брешия 2:1 Про Верчелли СB
- 17.12.2016 Латина 1:1 Брешия СB
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара СB
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия СB
- 26.11.2016 Брешия 1:0 Асколи СB
- 19.11.2016 Беневенто 4:0 Брешия СB
- 12.11.2016 Спал-2013 3:2 Брешия СB
- 04.11.2016 Брешия 3:2 Чезена СB
- 29.10.2016 Виртус Энтелла 4:0 Брешия СB
- 25.10.2016 Брешия 2:1 Виченца СB
- 21.10.2016 Специя 2:0 Брешия СB
- 15.10.2016 Брешия 1:1 Салернитана СB
- 09.10.2016 Верона 2:2 Брешия СB
- 30.09.2016 Брешия 1:1 Бари СB
Читтаделла (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 18.02.2017 Читтаделла 1:3 Авеллино СB
- 11.02.2017 Новара 1:1 Читтаделла СB
- 04.02.2017 Читтаделла 0:0 Про Верчелли СB
- 28.01.2017 Тернана 1:0 Читтаделла СB
- 21.01.2017 Читтаделла 2:0 Бари СB
- 30.12.2016 Читтаделла 2:1 Виртус Энтелла СB
- 24.12.2016 Виченца 2:0 Читтаделла СB
- 17.12.2016 Читтаделла 1:0 Пиза СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 03.12.2016 Читтаделла 1:2 Спал-2013 СB
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла СB
- 18.11.2016 Читтаделла 5:1 Верона СB
- 13.11.2016 Беневенто 1:0 Читтаделла СB
- 05.11.2016 Читтаделла 2:0 Салернитана СB
- 29.10.2016 Читтаделла 2:1 Латина СB
- 24.10.2016 Специя 1:1 Читтаделла СB
- 21.10.2016 Читтаделла 0:1 Асколи СB
- 15.10.2016 Перуджа 2:0 Читтаделла СB
- 08.10.2016 Читтаделла 2:3 Фрозиноне СB
- 01.10.2016 Трапани 0:2 Читтаделла СB
Последние игры между собой
Брешия: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 2
Читтаделла: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 8
- 24.09.2016 Читтаделла 0:3 Брешия Серия B
- 25.04.2015 Брешия 0:0 Читтаделла Серия B
- 29.11.2014 Читтаделла 1:1 Брешия Серия B
- 25.03.2014 Читтаделла 0:1 Брешия Серия B
- 19.10.2013 Брешия 4:1 Читтаделла Серия B
- 24.03.2013 Брешия 2:2 Читтаделла Серия B
- 30.10.2012 Читтаделла 1:1 Брешия Серия B
- 11.02.2012 Читтаделла 0:2 Брешия Серия B
- 24.09.2011 Брешия 2:0 Читтаделла Серия B
- 27.10.2010 Брешия 1:0 Читтаделла Кубок Италии
- 06.06.2010 Брешия 0:1 Читтаделла Серия B
- 02.06.2010 Читтаделла 0:1 Брешия Серия B
- 16.01.2010 Читтаделла 1:1 Брешия Серия B
- 21.08.2009 Брешия 1:0 Читтаделла Серия B
- 09.05.2009 Брешия 0:0 Читтаделла Серия B
- 13.12.2008 Читтаделла 2:0 Брешия Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|26
|14
|6
|6
|35 - 26
|48
|2.
|Беневенто
|27
|13
|8
|6
|39 - 23
|47
|3.
|Верона
|26
|13
|7
|6
|44 - 29
|46
|4.
|Спал-2013
|26
|12
|9
|5
|41 - 26
|45
|5.
|Бари
|27
|10
|10
|7
|32 - 28
|40
|6.
|Перуджа
|26
|9
|12
|5
|33 - 25
|39
|7.
|Читтаделла
|27
|12
|3
|12
|36 - 35
|39
|8.
|Специя
|26
|9
|11
|6
|26 - 21
|38
|9.
|Карпи
|26
|9
|9
|8
|26 - 26
|36
|10.
|Виртус Энтелла
|26
|8
|11
|7
|36 - 32
|35
|11.
|Новара
|26
|9
|7
|10
|30 - 30
|34
|12.
|Асколи
|26
|7
|13
|6
|30 - 30
|34
|13.
|Авеллино
|26
|8
|8
|10
|24 - 31
|32
|14.
|Салернитана
|26
|7
|11
|8
|29 - 30
|32
|15.
|Брешия
|27
|7
|10
|10
|32 - 38
|31
|16.
|Чезена
|26
|6
|11
|9
|32 - 32
|29
|17.
|Виченца
|26
|6
|10
|10
|19 - 30
|28
|18.
|Пиза
|26
|5
|13
|8
|11 - 15
|28
|19.
|Латина
|26
|4
|14
|8
|27 - 32
|26
|20.
|Про Верчелли
|26
|5
|10
|11
|22 - 35
|25
|21.
|Тернана
|26
|5
|8
|13
|22 - 37
|23
|22.
|Трапани
|26
|3
|13
|10
|22 - 37
|22
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
79'
Брешия производит замену. Пинци Джампьеро уходит, и Модич Андрэй заменяет его
77'
Брешия производит замену. Бонаццоли Федерико уходит, и Маури Стефано заменяет его
68'
Брешия производит замену. Мартинелли Алессандро уходит, и Сбрисса Джованни заменяет его
61'
Читтаделла производит замену. Luca Strizzolo уходит, и Видо Лука заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Читтаделла производит замену. Andrea Arrighini уходит, и Andrea Schenetti заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Даль'Ольо Якопо.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Колин Расин.
33'
Вальцания Лука получает желтую карточку.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бланкард Леонардо.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andrea Arrighini.
19'
Читтаделла производит замену. Lucas Cossenzo Chiaretti уходит, и Иван Педрелли заменяет его
12'
УДАЛЕНИЕ! Марко Мартин получил жёлтую карточку и покинул поле.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Караччоло Андреа.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация