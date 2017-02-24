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  5. Серия B
Стадион:
Брешия
4:1
Конец матча
Читтаделла
0'
1:0
10' Гол
Караччоло Андреа
12' Красная карточка
Marco Martin
1:1
23' Гол
Andrea Arrighini
2:1
29' Гол
Бланкард Леонардо
33' Желтая карточка
Вальцания Лука
3:1
37' Гол
Колин Расин
4:1
43' Гол
Даль'Ольо Якопо
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
79'
Брешия производит замену. Пинци Джампьеро уходит, и Модич Андрэй заменяет его
77'
Брешия производит замену. Бонаццоли Федерико уходит, и Маури Стефано заменяет его
68'
Брешия производит замену. Мартинелли Алессандро уходит, и Сбрисса Джованни заменяет его
61'
Читтаделла производит замену. Luca Strizzolo уходит, и Видо Лука заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!

46'
Читтаделла производит замену. Andrea Arrighini уходит, и Andrea Schenetti заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Даль'Ольо Якопо.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Колин Расин.
Желтая карточка
33'
Вальцания Лука получает желтую карточку.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бланкард Леонардо.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Andrea Arrighini.
19'
Читтаделла производит замену. Lucas Cossenzo Chiaretti уходит, и Иван Педрелли заменяет его
12'
УДАЛЕНИЕ! Марко Мартин получил жёлтую карточку и покинул поле.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Караччоло Андреа.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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