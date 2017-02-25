- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Паоло Мацца
1:0
37' ГолФлоккари Сержио
38' Желтая карточкаФлоккари Сержио
39' Желтая карточкаSalvatore Monaco II
45' Желтая карточкаДель Прете Лоренцо
72' Желтая карточкаТеррани Джованни
2:0
90' ГолСкьяттарелла Паскуале
|
37'
1:0
38'
72'
90'
2:0
Состав команд
Спал-2013 3-5-2
- Основной состав
- 1 Мерет Алекс Вратарь
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 23 Викари Франческо Защитник
- 14 Kevin Bonifazi Защитник
- 29 Manuel Lazzari Полузащитник
- 28 Скьяттарелла Паскуале Полузащитник
- 20 Michele Castagnetti Полузащитник
- 4 Арини Мариано Полузащитник
- 33 Коста Филиппо Полузащитник
- 7 Антенуччи Мирко Нападающий
- 10 Флоккари Сержио Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Дель Гроссо Кристиано Защитник
- 21 Понтиссо Симоне Полузащитник
- 27 Гильоне Паоло Нападающий
- 17 Зигони Джанмарко Нападающий
- 11 Mattia Finotto Нападающий
- 3 Tomasso Silvestri
- 18 Eros Schiavon
- 22 Giacomo Poluzzi
- 2 Daniele Gasparetto
Перуджа 4-3-2-1
- Основной состав
- 16 Бриньоли Альберто Вратарь
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 6 Salvatore Monaco II Защитник
- 27 Gianluca Di Chiara Защитник
- 33 Бриги Маттео Полузащитник
- 8 Matteo Ricci II Полузащитник
- 5 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 11 Дези Якопо Полузащитник
- 7 Губерти Стефано Полузащитник
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 4 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 2 Фацци Николо Полузащитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Нападающий
- 21 Никастро Франческо Нападающий
- 26 Террани Джованни Нападающий
- 37 Francesco Forte I
- 13 Alberto Dossena
- 22 Entonjo Elezaj
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Спал-2013 (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 20.02.2017 Верона 0:0 Спал-2013 СB
- 11.02.2017 Виртус Энтелла 0:3 Спал-2013 СB
- 04.02.2017 Спал-2013 1:1 Асколи СB
- 28.01.2017 Виченца 1:1 Спал-2013 СB
- 21.01.2017 Спал-2013 2:0 Беневенто СB
- 29.12.2016 Бари 1:1 Спал-2013 СB
- 24.12.2016 Спал-2013 4:0 Тернана СB
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Спал-2013 2:1 Специя СB
- 03.12.2016 Читтаделла 1:2 Спал-2013 СB
- 26.11.2016 Спал-2013 0:0 Латина СB
- 21.11.2016 Трапани 1:1 Спал-2013 СB
- 12.11.2016 Спал-2013 3:2 Брешия СB
- 05.11.2016 Новара 0:1 Спал-2013 СB
- 31.10.2016 Спал-2013 3:0 Авеллино СB
- 25.10.2016 Фрозиноне 2:1 Спал-2013 СB
- 22.10.2016 Спал-2013 3:1 Карпи СB
- 14.10.2016 Чезена 1:1 Спал-2013 СB
- 09.10.2016 Пиза 0:1 Спал-2013 СB
- 01.10.2016 Спал-2013 3:2 Салернитана СB
Перуджа (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 18.02.2017 Перуджа 0:0 Виртус Энтелла СB
- 12.02.2017 Тернана 0:1 Перуджа СB
- 04.02.2017 Перуджа 3:2 Брешия СB
- 28.01.2017 Бари 0:0 Перуджа СB
- 23.01.2017 Перуджа 3:3 Чезена СB
- 30.12.2016 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 24.12.2016 Перуджа 1:1 Латина СB
- 17.12.2016 Специя 2:1 Перуджа СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 04.12.2016 Верона 2:2 Перуджа СB
- 01.12.2016 Дженоа 4:3 Перуджа КИ
- 26.11.2016 Перуджа 0:0 Новара СB
- 20.11.2016 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 13.11.2016 Перуджа 1:1 Трапани СB
- 05.11.2016 Пиза 0:1 Перуджа СB
- 30.10.2016 Виченца 1:4 Перуджа СB
- 25.10.2016 Перуджа 0:2 Карпи СB
- 22.10.2016 Беневенто 0:0 Перуджа СB
- 15.10.2016 Перуджа 2:0 Читтаделла СB
- 09.10.2016 Перуджа 3:0 Авеллино СB
Последние игры между собой
Спал-2013: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Перуджа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 26.09.2016 Перуджа 1:0 Спал-2013 Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|27
|15
|6
|6
|36 - 26
|51
|2.
|Спал-2013
|27
|13
|9
|5
|43 - 26
|48
|3.
|Беневенто
|27
|13
|8
|6
|39 - 23
|47
|4.
|Верона
|27
|13
|7
|7
|44 - 30
|46
|5.
|Бари
|27
|10
|10
|7
|32 - 28
|40
|6.
|Читтаделла
|27
|12
|3
|12
|36 - 35
|39
|7.
|Перуджа
|27
|9
|12
|6
|33 - 27
|39
|8.
|Виртус Энтелла
|27
|9
|11
|7
|38 - 32
|38
|9.
|Специя
|27
|9
|11
|7
|27 - 23
|38
|10.
|Новара
|27
|10
|7
|10
|32 - 31
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|9
|9
|26 - 28
|36
|12.
|Авеллино
|27
|9
|8
|10
|27 - 32
|35
|13.
|Асколи
|27
|7
|13
|7
|32 - 34
|34
|14.
|Салернитана
|27
|7
|11
|9
|29 - 31
|32
|15.
|Брешия
|27
|7
|10
|10
|32 - 38
|31
|16.
|Пиза
|27
|6
|13
|8
|15 - 17
|31
|17.
|Чезена
|27
|6
|11
|10
|33 - 34
|29
|18.
|Латина
|27
|5
|14
|8
|28 - 32
|29
|19.
|Про Верчелли
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|20.
|Виченца
|27
|6
|10
|11
|20 - 33
|28
|21.
|Трапани
|27
|4
|13
|10
|23 - 37
|25
|22.
|Тернана
|27
|5
|8
|14
|22 - 38
|23
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Скьяттарелла Паскуале.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Спал-2013 производит замену. Антенуччи Мирко уходит, и Mattia Finotto заменяет его
88'
Спал-2013 производит замену. Kevin Bonifazi уходит, и Даниэле Гаспаретто заменяет его
76'
Перуджа производит замену. Бриги Маттео уходит, и Акампора Дженнаро заменяет его
74'
Спал-2013 производит замену. Michele Castagnetti уходит, и Эрос Скиавон заменяет его
72'
Террани Джованни получает желтую карточку.
71'
Перуджа производит замену. Ди Кармине Самуэль уходит, и Никастро Франческо заменяет его
58'
Перуджа производит замену. Гнаоре Эдди уходит, и Террани Джованни заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Дель Прете Лоренцо получает желтую карточку.
39'
Вольта Массимо получает желтую карточку.
39'
Вольта Массимо получает желтую карточку.
39'
Salvatore Monaco получает желтую карточку.
38'
Флоккари Сержио получает желтую карточку.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Флоккари Сержио.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация