  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Спал-2013
2:0
Конец матча
Перуджа
0'
1:0
37' Гол
Флоккари Сержио
38' Желтая карточка
Флоккари Сержио
39' Желтая карточка
Salvatore Monaco II
45' Желтая карточка
Дель Прете Лоренцо
72' Желтая карточка
Террани Джованни
2:0
90' Гол
Скьяттарелла Паскуале
90'+4
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Скьяттарелла Паскуале.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Спал-2013 производит замену. Антенуччи Мирко уходит, и Mattia Finotto заменяет его
88'
Спал-2013 производит замену. Kevin Bonifazi уходит, и Даниэле Гаспаретто заменяет его
76'
Перуджа производит замену. Бриги Маттео уходит, и Акампора Дженнаро заменяет его
74'
Спал-2013 производит замену. Michele Castagnetti уходит, и Эрос Скиавон заменяет его

Желтая карточка
72'
Террани Джованни получает желтую карточку.
71'
Перуджа производит замену. Ди Кармине Самуэль уходит, и Никастро Франческо заменяет его
58'
Перуджа производит замену. Гнаоре Эдди уходит, и Террани Джованни заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Дель Прете Лоренцо получает желтую карточку.
Желтая карточка
39'
Вольта Массимо получает желтую карточку.
Желтая карточка
39'
Вольта Массимо получает желтую карточку.
Желтая карточка
39'
Salvatore Monaco получает желтую карточку.
Желтая карточка
38'
Флоккари Сержио получает желтую карточку.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Флоккари Сержио.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



!--BEGIN High media liveresult.ru (High Media)-->
Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация