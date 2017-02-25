- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Stadio Provinciale
1:0
Конец матча
36' Желтая карточкаСкьяви Раффаэле
1:0
40' ГолFederico Maracchi
45' Желтая карточкаФацио Паскуале
77' Желтая карточкаНиццетто Лука
|
36'
40'
1:0
45'
77'
Состав команд
Трапани 3-5-2
- Основной состав
- 16 Пильячелли Мирко Вратарь
- 13 Фацио Паскуале Защитник
- 6 Matteo Legittimo Защитник
- 4 Пальяруло Лука Защитник
- 27 Джаллоу Ламин Полузащитник
- 19 Federico Maracchi Полузащитник
- 26 Santiago Colombatto Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 29 Риццато Симоне Полузащитник
- 9 Манкони Якопо Нападающий
- 20 Коронадо Игор Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гуерриери Гуидо Вратарь
- 23 Висконти Пьетро Защитник
- 34 Крешич Антон Защитник
- 25 Luigi Canotto Полузащитник
- 14 Чарамитаро Маурицио Полузащитник
- 7 Ниццетто Лука Полузащитник
- 11 Davis Curiale Нападающий
- 2 Stefano Cason
- 24 Davide Raffaello
- Главный тренер: Косми Серсе
Салернитана 4-3-3
- Основной состав
- 27 Гомис Альфред Вратарь
- 2 Биттанте Лука Защитник
- 6 Скьяви Раффаэле Защитник
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 29 Перико Габриэле Защитник
- 8 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 5 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 13 Мантовани Валерио Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Нападающий
- 9 Кода Массимо Нападающий
- 11 Доннарумма Альфредо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Террачано Пьетро Вратарь
- 33 Спрокати Маттиа Полузащитник
- 28 Зито Антонио Полузащитник
- 19 Импрота Риккардо Нападающий
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 7 Сильва Жоао Нападающий
- 18 Luiz Felipe II
- 15 Antonio Grillo
- 20 Оджер Мозес
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Трапани (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 18.02.2017 Специя 2:2 Трапани СB
- 11.02.2017 Асколи 2:2 Трапани СB
- 06.02.2017 Трапани 0:0 Авеллино СB
- 28.01.2017 Про Верчелли 1:3 Трапани СB
- 21.01.2017 Трапани 2:1 Новара СB
- 30.12.2016 Трапани 0:0 Брешия СB
- 24.12.2016 Чезена 3:1 Трапани СB
- 16.12.2016 Трапани 1:4 Фрозиноне СB
- 10.12.2016 Виртус Энтелла 2:2 Трапани СB
- 02.12.2016 Трапани 0:1 Карпи СB
- 26.11.2016 Пиза 1:0 Трапани СB
- 21.11.2016 Трапани 1:1 Спал-2013 СB
- 13.11.2016 Перуджа 1:1 Трапани СB
- 05.11.2016 Трапани 0:1 Виченца СB
- 30.10.2016 Верона 2:0 Трапани СB
- 25.10.2016 Трапани 1:0 Беневенто СB
- 22.10.2016 Бари 3:0 Трапани СB
- 17.10.2016 Трапани 2:2 Тернана СB
- 09.10.2016 Латина 2:0 Трапани СB
- 01.10.2016 Трапани 0:2 Читтаделла СB
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 18.02.2017 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 10.02.2017 Виченца 0:1 Салернитана СB
- 04.02.2017 Салернитана 0:0 Новара СB
- 29.01.2017 Верона 2:0 Салернитана СB
- 22.01.2017 Салернитана 1:0 Специя СB
- 30.12.2016 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 24.12.2016 Авеллино 3:2 Салернитана СB
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана СB
- 03.12.2016 Бари 2:0 Салернитана СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Латина 1:1 Салернитана СB
- 13.11.2016 Салернитана 4:2 Тернана СB
- 05.11.2016 Читтаделла 2:0 Салернитана СB
- 29.10.2016 Салернитана 0:0 Пиза СB
- 25.10.2016 Асколи 0:0 Салернитана СB
- 22.10.2016 Салернитана 1:1 Виртус Энтелла СB
- 15.10.2016 Брешия 1:1 Салернитана СB
- 09.10.2016 Салернитана 2:1 Беневенто СB
- 01.10.2016 Спал-2013 3:2 Салернитана СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|27
|15
|6
|6
|36 - 26
|51
|2.
|Спал-2013
|27
|13
|9
|5
|43 - 26
|48
|3.
|Беневенто
|27
|13
|8
|6
|39 - 23
|47
|4.
|Верона
|27
|13
|7
|7
|44 - 30
|46
|5.
|Бари
|27
|10
|10
|7
|32 - 28
|40
|6.
|Читтаделла
|27
|12
|3
|12
|36 - 35
|39
|7.
|Перуджа
|27
|9
|12
|6
|33 - 27
|39
|8.
|Виртус Энтелла
|27
|9
|11
|7
|38 - 32
|38
|9.
|Специя
|27
|9
|11
|7
|27 - 23
|38
|10.
|Новара
|27
|10
|7
|10
|32 - 31
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|9
|9
|26 - 28
|36
|12.
|Авеллино
|27
|9
|8
|10
|27 - 32
|35
|13.
|Асколи
|27
|7
|13
|7
|32 - 34
|34
|14.
|Салернитана
|27
|7
|11
|9
|29 - 31
|32
|15.
|Брешия
|27
|7
|10
|10
|32 - 38
|31
|16.
|Пиза
|27
|6
|13
|8
|15 - 17
|31
|17.
|Чезена
|27
|6
|11
|10
|33 - 34
|29
|18.
|Латина
|27
|5
|14
|8
|28 - 32
|29
|19.
|Про Верчелли
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|20.
|Виченца
|27
|6
|10
|11
|20 - 33
|28
|21.
|Трапани
|27
|4
|13
|10
|23 - 37
|25
|22.
|Тернана
|27
|5
|8
|14
|22 - 38
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Трапани производит замену. Барилла Антонио уходит, и Давиде Раффаелло заменяет его
81'
Салернитана производит замену. Доннарумма Альфредо уходит, и Импрота Риккардо заменяет его
77'
Ниццетто Лука получает желтую карточку.
75'
Салернитана производит замену. Скьяви Раффаэле уходит, и Сильва Жоао заменяет его
73'
Трапани производит замену. Джаллоу Ламин уходит, и Дэвис Куриале заменяет его
69'
Трапани производит замену. Коронадо Игор уходит, и Ниццетто Лука заменяет его
46'
Салернитана производит замену. Помпеу Роналдо уходит, и Розина Алессандро заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Фацио Паскуале получает желтую карточку.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Federico Maracchi.
36'
Скьяви Раффаэле получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация