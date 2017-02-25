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Стадион:
Трапани
1:0
Конец матча
Салернитана
0'
36' Желтая карточка
Скьяви Раффаэле
1:0
40' Гол
Federico Maracchi
45' Желтая карточка
Фацио Паскуале
77' Желтая карточка
Ниццетто Лука
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Трапани производит замену. Барилла Антонио уходит, и Давиде Раффаелло заменяет его
81'
Салернитана производит замену. Доннарумма Альфредо уходит, и Импрота Риккардо заменяет его
Желтая карточка
77'
Ниццетто Лука получает желтую карточку.
75'
Салернитана производит замену. Скьяви Раффаэле уходит, и Сильва Жоао заменяет его
73'
Трапани производит замену. Джаллоу Ламин уходит, и Дэвис Куриале заменяет его

69'
Трапани производит замену. Коронадо Игор уходит, и Ниццетто Лука заменяет его
46'
Салернитана производит замену. Помпеу Роналдо уходит, и Розина Алессандро заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Фацио Паскуале получает желтую карточку.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Federico Maracchi.
Желтая карточка
36'
Скьяви Раффаэле получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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