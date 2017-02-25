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Стадион:
Виртус Энтелла
2:0
Конец матча
Карпи
0'
34' Желтая карточка
Бьянко Раффаэле
45' Желтая карточка
Трояно Микеле
1:0
58' Гол
Капуто Франческо
65' Желтая карточка
Поли Фабрицио
2:0
72' Гол
Кателлани Андреа
90' Желтая карточка
Филиппини Лоренцо
90' Желтая карточка
Пеллиццер Микеле
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Пеллиццер Микеле получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Филиппини Лоренцо получает желтую карточку.
86'
Карпи производит замену. Бьянко Раффаэле уходит, и Д'Урсо Кристиан заменяет его
84'
Виртус Энтелла производит замену. Белли Франческо уходит, и Пекорини Симоне заменяет его
81'
Виртус Энтелла производит замену. Кателлани Андреа уходит, и Сини Симоне заменяет его

75'
Виртус Энтелла производит замену. Тремолада Лука уходит, и Davide Diaw заменяет его
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кателлани Андреа.
71'
Карпи производит замену. Сек Мустафа уходит, и Alfredo Bifulco заменяет его
Желтая карточка
65'
Поли Фабрицио получает желтую карточку.
59'
Карпи производит замену. Федато Франческо уходит, и Ди Гаудио Антонио заменяет его
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Капуто Франческо.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Трояно Микеле получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Бьянко Раффаэле получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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