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Стадион: Комунале ди Кьявари
2:0
Конец матча
34' Желтая карточкаБьянко Раффаэле
45' Желтая карточкаТрояно Микеле
1:0
58' ГолКапуто Франческо
65' Желтая карточкаПоли Фабрицио
2:0
72' ГолКателлани Андреа
90' Желтая карточкаФилиппини Лоренцо
90' Желтая карточкаПеллиццер Микеле
|
34'
45'
58'
1:0
65'
72'
2:0
90'
Состав команд
12
Белек
Вид
17
Сек
Мустафа
32
Ласицки
Игор
Виртус Энтелла 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 4 Белли Франческо Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 3 Филиппини Лоренцо Защитник
- 30 Marco Moscati Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 11 Simone Palermo Полузащитник
- 14 Тремолада Лука Полузащитник
- 9 Капуто Франческо Нападающий
- 10 Кателлани Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Сини Симоне Защитник
- 28 Joel Baraye Защитник
- 6 Пекорини Симоне Защитник
- 33 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 13 Бенедетти Симоне Нападающий
- 20 Davide Diaw Нападающий
- 21 Nicolo Zaniolo
- 1 Andrea Paroni
- 25 Dany Mota
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Карпи 4-4-2
- Основной состав
- 12 Белек Вид Вратарь
- 5 Струна Альяж Защитник
- 17 Сек Мустафа Защитник
- 32 Ласицки Игор Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 3 Летиция Гаэтано Полузащитник
- 8 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 28 Федато Франческо Полузащитник
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 15 Ласанья Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Коломби Симоне Вратарь
- 6 Гальоло Риккардо Защитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 11 Ди Гаудио Антонио Полузащитник
- 23 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 33 Форте Лука Нападающий
- 30 Francesco Mezzoni
- 18 Cristian Carletti
- 14 Alfredo Bifulco
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 18.02.2017 Перуджа 0:0 Виртус Энтелла СB
- 11.02.2017 Виртус Энтелла 0:3 Спал-2013 СB
- 04.02.2017 Пиза 1:1 Виртус Энтелла СB
- 28.01.2017 Авеллино 2:2 Виртус Энтелла СB
- 21.01.2017 Виртус Энтелла 2:1 Фрозиноне СB
- 30.12.2016 Читтаделла 2:1 Виртус Энтелла СB
- 24.12.2016 Виртус Энтелла 4:1 Новара СB
- 19.12.2016 Верона 1:0 Виртус Энтелла СB
- 13.12.2016 Асколи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 10.12.2016 Виртус Энтелла 2:2 Трапани СB
- 03.12.2016 Латина 1:1 Виртус Энтелла СB
- 25.11.2016 Виртус Энтелла 1:1 Специя СB
- 19.11.2016 Тернана 3:0 Виртус Энтелла СB
- 13.11.2016 Виртус Энтелла 0:0 Про Верчелли СB
- 29.10.2016 Виртус Энтелла 4:0 Брешия СB
- 25.10.2016 Чезена 0:1 Виртус Энтелла СB
- 22.10.2016 Салернитана 1:1 Виртус Энтелла СB
- 15.10.2016 Виртус Энтелла 3:2 Беневенто СB
- 09.10.2016 Бари 1:1 Виртус Энтелла СB
- 01.10.2016 Виртус Энтелла 4:1 Виченца СB
Карпи (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 18.02.2017 Карпи 2:1 Брешия СB
- 11.02.2017 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 05.02.2017 Карпи 1:2 Чезена СB
- 28.01.2017 Беневенто 3:0 Карпи СB
- 21.01.2017 Карпи 0:0 Виченца СB
- 30.12.2016 Новара 2:1 Карпи СB
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона СB
- 17.12.2016 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 10.12.2016 Карпи 1:1 Тернана СB
- 02.12.2016 Трапани 0:1 Карпи СB
- 26.11.2016 Карпи 2:0 Читтаделла СB
- 19.11.2016 Бари 2:0 Карпи СB
- 13.11.2016 Карпи 1:1 Авеллино СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 29.10.2016 Карпи 0:2 Асколи СB
- 25.10.2016 Перуджа 0:2 Карпи СB
- 22.10.2016 Спал-2013 3:1 Карпи СB
- 15.10.2016 Карпи 2:0 Латина СB
- 09.10.2016 Специя 0:1 Карпи СB
- 03.10.2016 Карпи 1:1 Пиза СB
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Карпи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|27
|15
|6
|6
|36 - 26
|51
|2.
|Спал-2013
|27
|13
|9
|5
|43 - 26
|48
|3.
|Беневенто
|27
|13
|8
|6
|39 - 23
|47
|4.
|Верона
|27
|13
|7
|7
|44 - 30
|46
|5.
|Бари
|27
|10
|10
|7
|32 - 28
|40
|6.
|Читтаделла
|27
|12
|3
|12
|36 - 35
|39
|7.
|Перуджа
|27
|9
|12
|6
|33 - 27
|39
|8.
|Виртус Энтелла
|27
|9
|11
|7
|38 - 32
|38
|9.
|Специя
|27
|9
|11
|7
|27 - 23
|38
|10.
|Новара
|27
|10
|7
|10
|32 - 31
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|9
|9
|26 - 28
|36
|12.
|Авеллино
|27
|9
|8
|10
|27 - 32
|35
|13.
|Асколи
|27
|7
|13
|7
|32 - 34
|34
|14.
|Салернитана
|27
|7
|11
|9
|29 - 31
|32
|15.
|Брешия
|27
|7
|10
|10
|32 - 38
|31
|16.
|Пиза
|27
|6
|13
|8
|15 - 17
|31
|17.
|Чезена
|27
|6
|11
|10
|33 - 34
|29
|18.
|Латина
|27
|5
|14
|8
|28 - 32
|29
|19.
|Про Верчелли
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|20.
|Виченца
|27
|6
|10
|11
|20 - 33
|28
|21.
|Трапани
|27
|4
|13
|10
|23 - 37
|25
|22.
|Тернана
|27
|5
|8
|14
|22 - 38
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Пеллиццер Микеле получает желтую карточку.
90'
Филиппини Лоренцо получает желтую карточку.
86'
Карпи производит замену. Бьянко Раффаэле уходит, и Д'Урсо Кристиан заменяет его
84'
Виртус Энтелла производит замену. Белли Франческо уходит, и Пекорини Симоне заменяет его
81'
Виртус Энтелла производит замену. Кателлани Андреа уходит, и Сини Симоне заменяет его
75'
Виртус Энтелла производит замену. Тремолада Лука уходит, и Davide Diaw заменяет его
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кателлани Андреа.
71'
Карпи производит замену. Сек Мустафа уходит, и Alfredo Bifulco заменяет его
65'
Поли Фабрицио получает желтую карточку.
59'
Карпи производит замену. Федато Франческо уходит, и Ди Гаудио Антонио заменяет его
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Капуто Франческо.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Трояно Микеле получает желтую карточку.
34'
Бьянко Раффаэле получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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