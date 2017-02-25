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  5. Серия B
Стадион:
Тернана
0:1
Конец матча
Латина
0'
0:1
22' Гол
Alessandro De Vitis I
40' Желтая карточка
Брускаджин Маттео
76' Желтая карточка
Дефенди Марино
80' Желтая карточка
Палумбо Антонио
90' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Меккарьелло Бьяджо получает желтую карточку.
Желтая карточка
80'
Палумбо Антонио получает желтую карточку.
78'
Латина производит замену. Корвия Даниэле уходит, и Gabriele Rolando заменяет его
77'
Тернана производит замену. Паломби Симоне уходит, и Петтинари Стефано заменяет его
Желтая карточка
76'
Дефенди Марино получает желтую карточку.

71'
Латина производит замену. Alessandro De Vitis уходит, и Марига Макдоналд заменяет его
63'
Латина производит замену. Filippo Bandinelli уходит, и Де Джорджо Пьетро заменяет его
54'
Тернана производит замену. Диаките Мобидо уходит, и Дзанон Дамиано заменяет его
46'
Тернана производит замену. Моначелло Гаетано уходит, и Авенатти Фелипе заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Брускаджин Маттео получает желтую карточку.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Alessandro De Vitis.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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