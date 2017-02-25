- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Дино Мануцци
1:2
Конец матча
0:1
19' ГолБьянки Роландо
1:1
20' ГолMichele Rigione
1:2
82' ГолSimone Emmanuello
|
19'
0:1
20'
1:1
82'
1:2
Состав команд
11
Кокко
Андреа
10
Чано
Камилло
13
Легати
Элия
30
Араму
Маттиа
Чезена 4-4-2
- Основной состав
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 16 Michele Rigione Защитник
- 14 Бальцано Антонио Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 27 Лиджи Алессандро Защитник
- 2 Пертиконе Романо Полузащитник
- 24 Витале Маттиа Полузащитник
- 6 Крими Марко Полузащитник
- 23 Moussa Koné III Полузащитник
- 11 Кокко Андреа Нападающий
- 10 Чано Камилло Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 32 Бардини Лоренцо Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 25 Капелли Даниэле Защитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 7 Гарритано Лука Полузащитник
- 34 Ди Роберто Нунцио Нападающий
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- 20 Nicola Falasco
- 28 Carmine Setola
- Главный тренер: Драго Массимо
Про Верчелли 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Проведель Иван Вратарь
- 2 Берра Филиппо Защитник
- 4 Бани Маттиа Защитник
- 15 Dramane Konate Защитник
- 13 Легати Элия Защитник
- 8 Палацци Андреа Полузащитник
- 33 Маммарелла Карло Полузащитник
- 20 Simone Emmanuello Полузащитник
- 11 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 30 Араму Маттиа Полузащитник
- 16 Бьянки Роландо Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Дзакканьо Андреа Вратарь
- 21 Кастилья Лука Полузащитник
- 23 Бальдини Энрико Полузащитник
- 3 Джермано Умберто Полузащитник
- 26 Коми Джанмарио Нападающий
- 28 Evans Osei
- 18 Fabio Castellano
- 6 Fabio Eguelfi
- 17 Ernesto Starita
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Предыдущие игры
Чезена (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 18.02.2017 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 11.02.2017 Чезена 1:1 Бари СB
- 05.02.2017 Карпи 1:2 Чезена СB
- 28.01.2017 Чезена 2:2 Асколи СB
- 23.01.2017 Перуджа 3:3 Чезена СB
- 18.01.2017 Сассуоло 1:2 Чезена КИ
- 30.12.2016 Верона 3:0 Чезена СB
- 24.12.2016 Чезена 3:1 Трапани СB
- 17.12.2016 Новара 3:1 Чезена СB
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла СB
- 05.12.2016 Беневенто 2:1 Чезена СB
- 29.11.2016 Эмполи 1:2 Чезена КИ
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино СB
- 19.11.2016 Специя 1:0 Чезена СB
- 13.11.2016 Чезена 2:0 Пиза СB
- 04.11.2016 Брешия 3:2 Чезена СB
- 29.10.2016 Фрозиноне 2:1 Чезена СB
- 25.10.2016 Чезена 0:1 Виртус Энтелла СB
- 22.10.2016 Тернана 1:1 Чезена СB
- 14.10.2016 Чезена 1:1 Спал-2013 СB
Про Верчелли (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 18.02.2017 Про Верчелли 0:1 Беневенто СB
- 14.02.2017 Асколи 3:1 Про Верчелли СB
- 11.02.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 04.02.2017 Читтаделла 0:0 Про Верчелли СB
- 28.01.2017 Про Верчелли 1:3 Трапани СB
- 30.12.2016 Про Верчелли 2:0 Фрозиноне СB
- 24.12.2016 Брешия 2:1 Про Верчелли СB
- 17.12.2016 Про Верчелли 3:1 Спал-2013 СB
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли СB
- 03.12.2016 Про Верчелли 0:0 Пиза СB
- 28.11.2016 Салернитана 1:1 Про Верчелли СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 13.11.2016 Виртус Энтелла 0:0 Про Верчелли СB
- 05.11.2016 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 29.10.2016 Бари 2:0 Про Верчелли СB
- 25.10.2016 Про Верчелли 1:1 Латина СB
- 22.10.2016 Верона 3:0 Про Верчелли СB
- 16.10.2016 Про Верчелли 2:1 Новара СB
- 09.10.2016 Про Верчелли 1:0 Тернана СB
- 01.10.2016 Авеллино 3:2 Про Верчелли СB
Последние игры между собой
Чезена: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Про Верчелли: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|27
|15
|6
|6
|36 - 26
|51
|2.
|Спал-2013
|27
|13
|9
|5
|43 - 26
|48
|3.
|Беневенто
|27
|13
|8
|6
|39 - 23
|47
|4.
|Верона
|27
|13
|7
|7
|44 - 30
|46
|5.
|Бари
|27
|10
|10
|7
|32 - 28
|40
|6.
|Читтаделла
|27
|12
|3
|12
|36 - 35
|39
|7.
|Перуджа
|27
|9
|12
|6
|33 - 27
|39
|8.
|Виртус Энтелла
|27
|9
|11
|7
|38 - 32
|38
|9.
|Специя
|27
|9
|11
|7
|27 - 23
|38
|10.
|Новара
|27
|10
|7
|10
|32 - 31
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|9
|9
|26 - 28
|36
|12.
|Авеллино
|27
|9
|8
|10
|27 - 32
|35
|13.
|Асколи
|27
|7
|13
|7
|32 - 34
|34
|14.
|Салернитана
|27
|7
|11
|9
|29 - 31
|32
|15.
|Брешия
|27
|7
|10
|10
|32 - 38
|31
|16.
|Пиза
|27
|6
|13
|8
|15 - 17
|31
|17.
|Чезена
|27
|6
|11
|10
|33 - 34
|29
|18.
|Латина
|27
|5
|14
|8
|28 - 32
|29
|19.
|Про Верчелли
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|20.
|Виченца
|27
|6
|10
|11
|20 - 33
|28
|21.
|Трапани
|27
|4
|13
|10
|23 - 37
|25
|22.
|Тернана
|27
|5
|8
|14
|22 - 38
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Про Верчелли производит замену. Бьянки Роландо уходит, и Коми Джанмарио заменяет его
83'
Чезена производит замену. Бальцано Антонио уходит, и Панико Джузеппе заменяет его
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Simone Emmanuello.
77'
Чезена производит замену. Moussa Kone уходит, и Лариби Карим заменяет его
70'
Про Верчелли производит замену. Бани Маттиа уходит, и Джермано Умберто заменяет его
69'
Про Верчелли производит замену. Араму Маттиа уходит, и Ernesto Starita заменяет его
55'
Чезена производит замену. Витале Маттиа уходит, и Гарритано Лука заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Michele Rigione.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бьянки Роландо.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация