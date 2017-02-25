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  5. Серия B
Стадион:
Чезена
1:2
Конец матча
Про Верчелли
0'
0:1
19' Гол
Бьянки Роландо
1:1
20' Гол
Michele Rigione
1:2
82' Гол
Simone Emmanuello
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Про Верчелли производит замену. Бьянки Роландо уходит, и Коми Джанмарио заменяет его
83'
Чезена производит замену. Бальцано Антонио уходит, и Панико Джузеппе заменяет его
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Simone Emmanuello.
77'
Чезена производит замену. Moussa Kone уходит, и Лариби Карим заменяет его
70'
Про Верчелли производит замену. Бани Маттиа уходит, и Джермано Умберто заменяет его

69'
Про Верчелли производит замену. Араму Маттиа уходит, и Ernesto Starita заменяет его
55'
Чезена производит замену. Витале Маттиа уходит, и Гарритано Лука заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Michele Rigione.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бьянки Роландо.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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