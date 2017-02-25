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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Партенио
17' Желтая карточкаГухер Роберт
1:0
28' ГолД'Анджело Анджело
35' Желтая карточкаЛашик Ричард
2:0
38' ГолД'Анджело Анджело
3:0
48' ГолАрдеманьи Маттео
64' Желтая карточкаБелломо Никола
3:1
65' ГолБелломо Никола
78' Желтая карточкаJoseph Ombiogno
81' Желтая карточкаРадунович Борис
90' Желтая карточкаDavide Bianchi
|
17'
28'
1:0
35'
38'
2:0
48'
3:0
64'
65'
3:1
78'
81'
90'
Состав команд
15
Лашик
Ричард
15
Гухер
Роберт
Авеллино 4-4-2
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 19 Лавероне Лоренцо Защитник
- 32 Alejandro Gonzalez V Защитник
- 5 Джимсити Берат Защитник
- 25 Джидайи Виллиам Защитник
- 15 Лашик Ричард Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 20 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 7 Верде Даниэле Нападающий
- 33 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Леццерини Лука Вратарь
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 3 Marco Perrotta Защитник
- 21 Stephane Omeonga Полузащитник
- 30 Камара Идрисса Нападающий
- 9 Эусепи Умберто Нападающий
- 23 Matthias Solerio
- 10 Luigi Castaldo I
- 18 Mohamed Soumare
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Виченца 4-3-3
- Основной состав
- 1 Бенусси Франческо Вратарь
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 23 Адехо Даниэль Защитник
- 17 Эспозито Андреа Защитник
- 26 Davide Bianchi Защитник
- 15 Гухер Роберт Полузащитник
- 21 Урсо Франческо Полузащитник
- 16 Белломо Никола Полузащитник
- 7 Вита Алессио Нападающий
- 11 Де Лука Джузеппе Нападающий
- 10 Джакомелли Стефано Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Думбия Сулейман Защитник
- 18 Риццо Джузеппе Полузащитник
- 37 Alessandro Pavan
- 13 Luigi Cuppone
- 30 Joseph Ombiogno
- 4 Luka Bogdan
- 12 Filippo Dani
- Главный тренер: Марино Паскуале
Предыдущие игры
Авеллино (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 18.02.2017 Читтаделла 1:3 Авеллино СB
- 11.02.2017 Авеллино 2:0 Верона СB
- 06.02.2017 Трапани 0:0 Авеллино СB
- 28.01.2017 Авеллино 2:2 Виртус Энтелла СB
- 21.01.2017 Брешия 0:2 Авеллино СB
- 30.12.2016 Латина 0:0 Авеллино СB
- 24.12.2016 Авеллино 3:2 Салернитана СB
- 17.12.2016 Бари 2:1 Авеллино СB
- 10.12.2016 Авеллино 1:1 Беневенто СB
- 03.12.2016 Авеллино 1:2 Асколи СB
- 26.11.2016 Чезена 3:0 Авеллино СB
- 19.11.2016 Авеллино 1:0 Пиза СB
- 13.11.2016 Карпи 1:1 Авеллино СB
- 06.11.2016 Авеллино 0:1 Фрозиноне СB
- 31.10.2016 Спал-2013 3:0 Авеллино СB
- 25.10.2016 Авеллино 1:0 Тернана СB
- 22.10.2016 Новара 1:0 Авеллино СB
- 15.10.2016 Авеллино 1:0 Специя СB
- 09.10.2016 Перуджа 3:0 Авеллино СB
- 01.10.2016 Авеллино 3:2 Про Верчелли СB
Виченца (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 18.02.2017 Виченца 1:1 Асколи СB
- 10.02.2017 Виченца 0:1 Салернитана СB
- 04.02.2017 Бари 2:1 Виченца СB
- 28.01.2017 Виченца 1:1 Спал-2013 СB
- 21.01.2017 Карпи 0:0 Виченца СB
- 28.12.2016 Специя 0:0 Виченца СB
- 24.12.2016 Виченца 2:0 Читтаделла СB
- 17.12.2016 Тернана 1:2 Виченца СB
- 10.12.2016 Виченца 1:0 Верона СB
- 03.12.2016 Новара 2:1 Виченца СB
- 26.11.2016 Виченца 0:0 Беневенто СB
- 19.11.2016 Про Верчелли 1:1 Виченца СB
- 12.11.2016 Виченца 0:1 Латина СB
- 05.11.2016 Трапани 0:1 Виченца СB
- 30.10.2016 Виченца 1:4 Перуджа СB
- 25.10.2016 Брешия 2:1 Виченца СB
- 22.10.2016 Виченца 1:1 Фрозиноне СB
- 15.10.2016 Пиза 0:1 Виченца СB
- 09.10.2016 Виченца 0:0 Чезена СB
- 01.10.2016 Виртус Энтелла 4:1 Виченца СB
Последние игры между собой
Авеллино: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Виченца: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
- 24.09.2016 Виченца 0:0 Авеллино Серия B
- 20.02.2016 Виченца 0:0 Авеллино Серия B
- 03.10.2015 Авеллино 1:4 Виченца Серия B
- 10.04.2015 Виченца 1:0 Авеллино Серия B
- 16.11.2014 Авеллино 0:1 Виченца Серия B
- 21.02.2009 Авеллино 1:0 Виченца Серия B
- 27.09.2008 Виченца 3:0 Авеллино Серия B
- 12.04.2008 Виченца 2:1 Авеллино Серия B
- 10.11.2007 Авеллино 3:0 Виченца Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|27
|15
|6
|6
|36 - 26
|51
|2.
|Спал-2013
|27
|13
|9
|5
|43 - 26
|48
|3.
|Беневенто
|27
|13
|8
|6
|39 - 23
|47
|4.
|Верона
|27
|13
|7
|7
|44 - 30
|46
|5.
|Бари
|27
|10
|10
|7
|32 - 28
|40
|6.
|Читтаделла
|27
|12
|3
|12
|36 - 35
|39
|7.
|Перуджа
|27
|9
|12
|6
|33 - 27
|39
|8.
|Виртус Энтелла
|27
|9
|11
|7
|38 - 32
|38
|9.
|Специя
|27
|9
|11
|7
|27 - 23
|38
|10.
|Новара
|27
|10
|7
|10
|32 - 31
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|9
|9
|26 - 28
|36
|12.
|Авеллино
|27
|9
|8
|10
|27 - 32
|35
|13.
|Асколи
|27
|7
|13
|7
|32 - 34
|34
|14.
|Салернитана
|27
|7
|11
|9
|29 - 31
|32
|15.
|Брешия
|27
|7
|10
|10
|32 - 38
|31
|16.
|Пиза
|27
|6
|13
|8
|15 - 17
|31
|17.
|Чезена
|27
|6
|11
|10
|33 - 34
|29
|18.
|Латина
|27
|5
|14
|8
|28 - 32
|29
|19.
|Про Верчелли
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|20.
|Виченца
|27
|6
|10
|11
|20 - 33
|28
|21.
|Трапани
|27
|4
|13
|10
|23 - 37
|25
|22.
|Тернана
|27
|5
|8
|14
|22 - 38
|23
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Davide Bianchi получает желтую карточку.
84'
Авеллино производит замену. Ардеманьи Маттео уходит, и Эусепи Умберто заменяет его
81'
Радунович Борис получает желтую карточку.
78'
Joseph Ombiogno получает желтую карточку.
77'
Авеллино производит замену. Пагера Фабрицио уходит, и Luigi Castaldo заменяет его
76'
Виченца производит замену. Гухер Роберт уходит, и Joseph Ombiogno заменяет его
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Белломо Никола.
64'
Белломо Никола получает желтую карточку.
54'
Авеллино производит замену. Лашик Ричард уходит, и Stephane Omeonga заменяет его
51'
Виченца производит замену. Бенусси Франческо уходит, и Filippo Dani заменяет его
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ардеманьи Маттео.
46'
Виченца производит замену. Пучино Раффаэле уходит, и Думбия Сулейман заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Д'Анджело Анджело.
35'
Лашик Ричард получает желтую карточку.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Д'Анджело Анджело.
17'
Гухер Роберт получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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