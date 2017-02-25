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  5. Серия B
Стадион:
Авеллино
3:1
Конец матча
Виченца
0'
17' Желтая карточка
Гухер Роберт
1:0
28' Гол
Д'Анджело Анджело
35' Желтая карточка
Лашик Ричард
2:0
38' Гол
Д'Анджело Анджело
3:0
48' Гол
Ардеманьи Маттео
64' Желтая карточка
Белломо Никола
3:1
65' Гол
Белломо Никола
78' Желтая карточка
Joseph Ombiogno
81' Желтая карточка
Радунович Борис
90' Желтая карточка
Davide Bianchi
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Davide Bianchi получает желтую карточку.
84'
Авеллино производит замену. Ардеманьи Маттео уходит, и Эусепи Умберто заменяет его
Желтая карточка
81'
Радунович Борис получает желтую карточку.
Желтая карточка
78'
Joseph Ombiogno получает желтую карточку.
77'
Авеллино производит замену. Пагера Фабрицио уходит, и Luigi Castaldo заменяет его

76'
Виченца производит замену. Гухер Роберт уходит, и Joseph Ombiogno заменяет его
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Белломо Никола.
Желтая карточка
64'
Белломо Никола получает желтую карточку.
54'
Авеллино производит замену. Лашик Ричард уходит, и Stephane Omeonga заменяет его
51'
Виченца производит замену. Бенусси Франческо уходит, и Filippo Dani заменяет его
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ардеманьи Маттео.
46'
Виченца производит замену. Пучино Раффаэле уходит, и Думбия Сулейман заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Д'Анджело Анджело.
Желтая карточка
35'
Лашик Ричард получает желтую карточку.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Д'Анджело Анджело.
Желтая карточка
17'
Гухер Роберт получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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