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  5. Серия B
Стадион:
Беневенто
3:4
Конец матча
Бари
0'
1:0
12' Гол
Lopez Walter II
1:1
14' Гол
Галано Кристиан
19' Желтая карточка
Сабелли Стефано
1:2
23' Гол
Флоро Флорес Антонио
36' Желтая карточка
Тонуччи Денис
1:3
39' Пенальти
Сальцано Аньелло
2:3
42' Гол
Karamoko Cisse
3:3
49' Гол
Чераволо Фабио
51' Желтая карточка
Чибсах Юссиф
3:4
55' Гол
Галано Кристиан
56' Желтая карточка
Amato Ciciretti
56' Желтая карточка
Сальцано Аньелло
84' Желтая карточка
Alessandro Micai
88' Желтая карточка
Enrico Pezzi
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
88'
Энрико Пецци получает желтую карточку.
Желтая карточка
84'
Alessandro Micai получает желтую карточку.
80'
Беневенто производит замену. Вальтер Лопес уходит, и Фабрицио Мелара заменяет его
80'
Беневенто производит замену. Чибсах Юссиф уходит, и Буццеголи Даниэле заменяет его
80'
Бари производит замену. Флоро Флорес Антонио уходит, и Маньеро Риккардо заменяет его

67'
Бари производит замену. Галано Кристиан уходит, и Суагер Эмануэле заменяет его
61'
Беневенто производит замену. Венути Лоренцо уходит, и Гьямфи Брайт заменяет его
58'
Бари производит замену. Мацек Роман уходит, и Греко Леандро заменяет его
Желтая карточка
56'
Сальцано Аньелло получает желтую карточку.
Желтая карточка
56'
Amato Ciciretti получает желтую карточку.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галано Кристиан.
Желтая карточка
51'
Чибсах Юссиф получает желтую карточку.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чераволо Фабио.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Карамоко Сиссе.
Описание гола
39'
Г О О О О О Л - Сальцано Аньелло из команды Бари забивает пенальти
Желтая карточка
36'
Тонуччи Денис получает желтую карточку.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Флоро Флорес Антонио.
Желтая карточка
19'
Сабелли Стефано получает желтую карточку.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галано Кристиан.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вальтер Лопес.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito (Santa Colomba). Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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