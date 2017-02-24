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Стадион: Stadio Ciro Vigorito (Santa Colomba)
1:0
12' ГолLopez Walter II
1:1
14' ГолГалано Кристиан
19' Желтая карточкаСабелли Стефано
1:2
23' ГолФлоро Флорес Антонио
36' Желтая карточкаТонуччи Денис
1:3
39' ПенальтиСальцано Аньелло
2:3
42' ГолKaramoko Cisse
3:3
49' ГолЧераволо Фабио
51' Желтая карточкаЧибсах Юссиф
3:4
55' ГолГалано Кристиан
56' Желтая карточкаAmato Ciciretti
56' Желтая карточкаСальцано Аньелло
84' Желтая карточкаAlessandro Micai
88' Желтая карточкаEnrico Pezzi
|
12'
1:0
14'
1:1
19'
23'
1:2
36'
39'
1:3
42'
2:3
49'
3:3
51'
55'
3:4
56'
56'
84'
88'
Состав команд
13
Чибсах
Юссиф
Беневенто 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Краньо Алессио Вратарь
- 23 Венути Лоренцо Защитник
- 2 Enrico Pezzi Защитник
- 15 Кампорезе Микеле Защитник
- 6 Lopez Walter II Защитник
- 13 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 35 Виола Николас Полузащитник
- 10 Amato Ciciretti Полузащитник
- 20 Фалько Филиппо Полузащитник
- 19 Karamoko Cisse Полузащитник
- 9 Чераволо Фабио Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 4 Lorenzo Del Pinto Полузащитник
- 16 Багадур Рикардо Нападающий
- 36 Antonio Matera
- 32 Christian Rutjens
- 18 Гьямфи Брайт
- 7 Fabrizio Melara
- 12 Pier Graziano Gori
- 25 Enrico Brignola
Бари 4-3-2-1
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 23 Сабелли Стефано Защитник
- 30 Капрадосси Элио Защитник
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 25 Морлео Арчимеде Защитник
- 7 Мацек Роман Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 21 Сальцано Аньелло Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Полузащитник
- 20 Бриенца Франко Полузащитник
- 33 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гори Стефано Вратарь
- 18 Морас Евангелос Защитник
- 6 Кассани Маттиа Защитник
- 29 Суагер Эмануэле Защитник
- 17 Фурлан Федерико Полузащитник
- 14 Феделе Маттео Полузащитник
- 10 Греко Леандро Полузащитник
- 19 Маньеро Риккардо Нападающий
- 27 Париджини Витторио Нападающий
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Беневенто (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 18.02.2017 Про Верчелли 0:1 Беневенто СB
- 11.02.2017 Беневенто 2:1 Латина СB
- 03.02.2017 Верона 2:2 Беневенто СB
- 28.01.2017 Беневенто 3:0 Карпи СB
- 21.01.2017 Спал-2013 2:0 Беневенто СB
- 30.12.2016 Беневенто 1:0 Пиза СB
- 24.12.2016 Фрозиноне 3:2 Беневенто СB
- 18.12.2016 Беневенто 0:0 Асколи СB
- 10.12.2016 Авеллино 1:1 Беневенто СB
- 05.12.2016 Беневенто 2:1 Чезена СB
- 26.11.2016 Виченца 0:0 Беневенто СB
- 19.11.2016 Беневенто 4:0 Брешия СB
- 13.11.2016 Беневенто 1:0 Читтаделла СB
- 07.11.2016 Тернана 0:1 Беневенто СB
- 29.10.2016 Беневенто 1:0 Специя СB
- 25.10.2016 Трапани 1:0 Беневенто СB
- 22.10.2016 Беневенто 0:0 Перуджа СB
- 15.10.2016 Виртус Энтелла 3:2 Беневенто СB
- 09.10.2016 Салернитана 2:1 Беневенто СB
- 01.10.2016 Беневенто 1:0 Новара СB
Бари (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 18.02.2017 Бари 3:1 Тернана СB
- 11.02.2017 Чезена 1:1 Бари СB
- 04.02.2017 Бари 2:1 Виченца СB
- 28.01.2017 Бари 0:0 Перуджа СB
- 21.01.2017 Читтаделла 2:0 Бари СB
- 29.12.2016 Бари 1:1 Спал-2013 СB
- 24.12.2016 Асколи 1:1 Бари СB
- 17.12.2016 Бари 2:1 Авеллино СB
- 09.12.2016 Пиза 0:0 Бари СB
- 03.12.2016 Бари 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2016 Верона 1:0 Бари СB
- 19.11.2016 Бари 2:0 Карпи СB
- 13.11.2016 Бари 1:1 Специя СB
- 05.11.2016 Латина 2:1 Бари СB
- 29.10.2016 Бари 2:0 Про Верчелли СB
- 25.10.2016 Новара 1:0 Бари СB
- 22.10.2016 Бари 3:0 Трапани СB
- 16.10.2016 Фрозиноне 3:1 Бари СB
- 09.10.2016 Бари 1:1 Виртус Энтелла СB
- 30.09.2016 Брешия 1:1 Бари СB
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Бари: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 24.09.2016 Бари 0:4 Беневенто Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|26
|14
|6
|6
|35 - 26
|48
|2.
|Беневенто
|27
|13
|8
|6
|39 - 23
|47
|3.
|Верона
|26
|13
|7
|6
|44 - 29
|46
|4.
|Спал-2013
|26
|12
|9
|5
|41 - 26
|45
|5.
|Бари
|27
|10
|10
|7
|32 - 28
|40
|6.
|Перуджа
|26
|9
|12
|5
|33 - 25
|39
|7.
|Читтаделла
|27
|12
|3
|12
|36 - 35
|39
|8.
|Специя
|26
|9
|11
|6
|26 - 21
|38
|9.
|Карпи
|26
|9
|9
|8
|26 - 26
|36
|10.
|Виртус Энтелла
|26
|8
|11
|7
|36 - 32
|35
|11.
|Новара
|26
|9
|7
|10
|30 - 30
|34
|12.
|Асколи
|26
|7
|13
|6
|30 - 30
|34
|13.
|Авеллино
|26
|8
|8
|10
|24 - 31
|32
|14.
|Салернитана
|26
|7
|11
|8
|29 - 30
|32
|15.
|Брешия
|27
|7
|10
|10
|32 - 38
|31
|16.
|Чезена
|26
|6
|11
|9
|32 - 32
|29
|17.
|Виченца
|26
|6
|10
|10
|19 - 30
|28
|18.
|Пиза
|26
|5
|13
|8
|11 - 15
|28
|19.
|Латина
|26
|4
|14
|8
|27 - 32
|26
|20.
|Про Верчелли
|26
|5
|10
|11
|22 - 35
|25
|21.
|Тернана
|26
|5
|8
|13
|22 - 37
|23
|22.
|Трапани
|26
|3
|13
|10
|22 - 37
|22
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Энрико Пецци получает желтую карточку.
84'
Alessandro Micai получает желтую карточку.
80'
Беневенто производит замену. Вальтер Лопес уходит, и Фабрицио Мелара заменяет его
80'
Беневенто производит замену. Чибсах Юссиф уходит, и Буццеголи Даниэле заменяет его
80'
Бари производит замену. Флоро Флорес Антонио уходит, и Маньеро Риккардо заменяет его
67'
Бари производит замену. Галано Кристиан уходит, и Суагер Эмануэле заменяет его
61'
Беневенто производит замену. Венути Лоренцо уходит, и Гьямфи Брайт заменяет его
58'
Бари производит замену. Мацек Роман уходит, и Греко Леандро заменяет его
56'
Сальцано Аньелло получает желтую карточку.
56'
Amato Ciciretti получает желтую карточку.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галано Кристиан.
51'
Чибсах Юссиф получает желтую карточку.
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чераволо Фабио.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Карамоко Сиссе.
39'
Г О О О О О Л - Сальцано Аньелло из команды Бари забивает пенальти
36'
Тонуччи Денис получает желтую карточку.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Флоро Флорес Антонио.
19'
Сабелли Стефано получает желтую карточку.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Галано Кристиан.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вальтер Лопес.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito (Santa Colomba). Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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