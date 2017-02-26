Стадион: Луиджи Феррарис Зрители: 20000
45' Желтая карточкаОйконому Мариос
56' Желтая карточкаКатальди Данило
0:1
57' ГолВивиани Федерико
75' Красная карточкаТоросидис Василис
1:1
90' ГолНтшан Жюль
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
94'
94'
Адель Таарабт сделал результативную передачу.
94'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Нтшан Жюль отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
94'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает пас партнеру.
93'
93'
Нтшан Жюль из команды Дженоа наносит неточный удар с лета
93'
Тактическая замена. Хильемарк Оскар уходит с поля и его заменяет Нтшан Жюль
92'
Тайдер Сафир ошибается в защите.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Миранте Антонио.
90'
Пинилья Маурисио имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Тактическая замена. Муньос Эсекьель уходит с поля и его заменяет Морозини Леонардо
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
88'
Лашальт Диего нанёс удар по воротам.
88'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный навес.
88'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Лазович Дарко на финте ушёл от оппонента.
86'
86'
Петкович Бруно из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
85'
84'
Адель Таарабт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Тактическая замена. Крейчи Ладислав уходит с поля и его заменяет Риццо Лука
83'
Лашальт Диего отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Лашальт Диего имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
83'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает пас партнеру.
83'
82'
Лашальт Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Иццо Армандо блокирует соперника. Крейчи Ладислав заработал своей команде штрафной.
81'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
80'
79'
78'
Бурдиссо Николас из команды Дженоа делает подножку. Петкович Бруно заработал фол.
78'
78'
Катальди Данило бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
77'
Тактическая замена. Верди Симоне уходит с поля и его заменяет Хеландер Филип
76'
Тактическая замена. Ригони Лука уходит с поля и его заменяет Адель Таарабт
75'
УДАЛЕНИЕ! Торосидис Василис получил жёлтую карточку и покинул поле.
75'
Торосидис Василис совершает грубый фол. Симеоне Джованни был жертвой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
74'
Пинилья Маурисио наказан за толчок Ойконому Мариос
74'
74'
Петкович Бруно из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
73'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Масина Адам из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
72'
72'
Миранте Антонио выбил мяч подальше от ворот.
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
69'
69'
Масина Адам имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Джемаили Блерим, и мяч снова в игре
68'
68'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
68'
68'
68'
67'
67'
67'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
66'
65'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
64'
Крейчи Ладислав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Верди Симоне выбил мяч подальше от ворот.
63'
62'
62'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Верди Симоне из команды Болонья делает навес
62'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья делает пас партнеру.
60'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа в офсайде
60'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа остановил атаку, перехватив мяч.
60'
Джемаили Блерим из команды Болонья устремляется вперед с мячом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
59'
59'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Ойконому Мариос.
59'
Лазович Дарко выбил мяч подальше от ворот.
58'
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вивиани Федерико отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
56'
Катальди Данило получает желтую карточку.
56'
Катальди Данило из команды Дженоа делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
55'
55'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
54'
Катальди Данило из команды Дженоа делает подножку. Джемаили Блерим заработал фол.
54'
53'
Крафт Эмиль получил травму и заменен. М'Байе Ибрахим выходит на поле.
53'
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Крафт Эмиль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
50'
Крафт Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отвел угрозу отличным подкатом
49'
Крафт Эмиль из команды Болонья устремляется вперед с мячом.
48'
48'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
48'
Катальди Данило из команды Дженоа подал угловой слева.
48'
Крафт Эмиль выбил мяч на угловой.
47'
Миранте Антонио из команды Болонья отвел угрозу отличным подкатом
47'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает отличный пас
47'
47'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Ойконому Мариос из команды Болонья опасно играет. Чуть не пострадал Пинилья Маурисио.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Петкович Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Иццо Армандо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Ойконому Мариос получает желтую карточку.
46'
Ойконому Мариос совершает грубый фол. Хильемарк Оскар был жертвой
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает подножку. Тайдер Сафир заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
45'
45'
Масина Адам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Петкович Бруно из команды Болонья сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Верди Симоне мяча так и не получил
44'
Ойконому Мариос из команды Болонья отвел угрозу отличным подкатом
43'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Петкович Бруно из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Симеоне Джованни из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Миранте Антонио.
42'
42'
41'
40'
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
39'
39'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает подножку. Петкович Бруно заработал фол.
38'
37'
Лашальт Диего из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
37'
Ойконому Мариос выбил мяч на угловой.
37'
Муньос Эсекьель из команды Дженоа подал угловой справа.
37'
Лазович Дарко из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
36'
Джемаили Блерим имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
35'
35'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
34'
Иццо Армандо из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Петкович Бруно.
34'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Хильемарк Оскар на финте ушёл от оппонента.
33'
33'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой справа.
32'
Торосидис Василис выбил мяч на угловой.
32'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой справа.
32'
Ригони Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает пас партнеру.
31'
Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает навес
31'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
30'
30'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает навес
29'
29'
28'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
27'
27'
Вивиани Федерико из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
26'
Лазович Дарко возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Лазович Дарко получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
24'
24'
Петкович Бруно блокирует соперника. Лазович Дарко заработал своей команде штрафной.
23'
23'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Масина Адам из команды Болонья делает подножку. Муньос Эсекьель заработал фол.
22'
22'
21'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа в офсайде
21'
Верди Симоне наказан за толчок Муньос Эсекьель
21'
20'
Крейчи Ладислав из команды Болонья подал угловой слева.
20'
Вивиани Федерико бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
19'
19'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой слева.
18'
Ойконому Мариос выбил мяч на угловой.
18'
Ригони Лука из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
18'
Лашальт Диего из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
17'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Вивиани Федерико из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
15'
Пинилья Маурисио из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
14'
Муньос Эсекьель наказан за толчок Петкович Бруно
14'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Джемаили Блерим, и мяч снова в игре
12'
Верди Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
12'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает подножку. Вивиани Федерико заработал фол.
12'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
10'
Крафт Эмиль из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
9'
Симеоне Джованни из команды Дженоа делает подножку. Масина Адам заработал фол.
9'
Тайдер Сафир из команды Болонья делает неудачный навес.
9'
9'
Крейчи Ладислав из команды Болонья подал угловой слева.
8'
Крейчи Ладислав бьет и мяч от рикошета проходит мимо
7'
7'
Пинилья Маурисио бьет с лета, но не забивает и упускает момент!
7'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
6'
6'
6'
Лашальт Диего из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
5'
Вивиани Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
4'
3'
3'
Пинилья Маурисио нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Верди Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Вивиани Федерико из команды Болонья делает передачу за спину защитников.
2'
Вивиани Федерико из команды Болонья попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Пинилья Маурисио наказан за толчок Крафт Эмиль
1'
1'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Крафт Эмиль выбил мяч подальше от ворот.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Болонья
Дженоа
75.1% (151)
Ничья:
19.4% (39)
Болонья
5.5% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Дженоа:
39.8% (80)
2:1 Дженоа:
28.9% (58)
1:1 Ничья:
15.4% (31)
2:0 Дженоа:
4% (8)
0:0 Ничья:
3% (6)
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