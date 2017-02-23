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Стадион:
Сассуоло
 
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Милан
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 8 часов 30 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сассуоло - Милан, который состоится 26.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Сассуоло - Милан
Сассуоло
11.5% (13)
Ничья:
23% (26)
Милан
65.5% (74)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
40.7% (46)
Ничья:
18.6% (21)
Милан:
13.3% (15)
Сассуоло:
7.1% (8)
Милан:
4.4% (5)
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