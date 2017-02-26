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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 15000
Палермо
1:1
Конец матча
Сампдория
0'
18' Желтая карточка
Чигарини Лука
19' Желтая карточка
Гацци Алессандро
1:0
31' Пенальти
Несторовски Илья
46' Желтая карточка
Джуричич Филип
53' Желтая карточка
Энрике Бруно
1:1
90' Гол
Квальярелла Фабио
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
96'
Диаманти Алессандро из команды Палермо подал угловой справа.
96'
Сильвестре Матиас выбил мяч на угловой.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
Анджелкович Синиша получил травму и заменен. Шунич Тони выходит на поле.

95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
94'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
92'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
92'
Эмбало Карлос из команды Палермо подал угловой слева.
92'
Диаманти Алессандро имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
91'
Удар от ворот произведет Сампдория
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Муриэль Луис сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Квальярелла Фабио записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
Муриэль Луис из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Офсайд
89'
Несторовски Илья из команды Палермо в офсайде
89'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Диаманти Алессандро из команды Палермо подал угловой слева.
88'
Берешиньски Бартош выбил мяч на угловой.
88'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
Фол, нарушение
88'
Реджини Васко из команды Сампдория делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
87'
Посавец Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Реджини Васко из команды Сампдория делает навес
87'
Удар от ворот произведет Палермо
86'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Фернандеш Бруну имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
86'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный навес.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Удар от ворот произведет Палермо
84'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
83'
Тактическая замена. Балог Норберт уходит с поля и его заменяет Эмбало Карлос
83'
Тактическая замена. Прает Деннис уходит с поля и его заменяет Фернандеш Бруну
Фол, нарушение
83'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает подножку. Несторовски Илья заработал фол.
82'
Посавец Йосип вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает навес
81'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Прает Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Энрике Бруно из команды Палермо подал угловой справа.
79'
Берешиньски Бартош выбил мяч на угловой.
Угловой
79'
Диаманти Алессандро из команды Палермо подал угловой слева.
79'
Алеесами Хайтам из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Диаманти Алессандро из команды Палермо делает навес
78'
Энрике Бруно на финте ушёл от оппонента.
77'
Тактическая замена. Шаллаи Роланд уходит с поля и его заменяет Диаманти Алессандро
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
Фол, нарушение
76'
Реджини Васко наказан за толчок Шаллаи Роланд
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
75'
Муриэль Луис из команды Сампдория в офсайде
74'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Удар от ворот произведет Сампдория
74'
Алеесами Хайтам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Реджини Васко из команды Сампдория делает навес
72'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Энрике Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Прает Деннис блокирует соперника. Балог Норберт заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
71'
Муриэль Луис наказан за толчок Ционек Тьяго
71'
Шаллаи Роланд бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
71'
Алеесами Хайтам из команды Палермо делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
70'
Балог Норберт из команды Палермо в офсайде
70'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Энрике Бруно из команды Палермо подал угловой справа.
69'
Рисполи Андреа из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Анджелкович Синиша сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
68'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
68'
Балог Норберт из команды Палермо. Это Линетти Кароль заработал фол.
67'
Алеесами Хайтам из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Удар от ворот произведет Сампдория
67'
Балог Норберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Несторовски Илья имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
65'
Шаллаи Роланд нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Анджелкович Синиша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой слева.
64'
Ционек Тьяго выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
63'
Сильвестре Матиас блокирует соперника. Несторовски Илья заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
62'
Прает Деннис из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Несторовски Илья.
62'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Посавец Йосип выбил мяч подальше от ворот.
61'
Алеесами Хайтам из команды Палермо делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Тактическая замена. Чигарини Лука уходит с поля и его заменяет Линетти Кароль
59'
Удар от ворот произведет Палермо
59'
Сильвестре Матиас из команды Сампдория бьет головой мимо ворот
Угловой
59'
Чигарини Лука из команды Сампдория подал угловой справа.
58'
Алеесами Хайтам выбил мяч на угловой.
58'
Рисполи Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Шаллаи Роланд из команды Палермо делает навес
57'
Балог Норберт из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает отличный навес.
57'
Алеесами Хайтам из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
55'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
54'
Алеесами Хайтам из команды Палермо в офсайде
54'
Балог Норберт из команды Палермо делает передачу за спину защитников.
53'
Тактическая замена. Джуричич Филип уходит с поля и его заменяет Муриэль Луис
Желтая карточка
53'
Энрике Бруно получает желтую карточку.
Фол, нарушение
53'
Энрике Бруно из команды Палермо опасно играет. Чуть не пострадал Чигарини Лука.
52'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Реджини Васко из команды Сампдория делает навес
51'
Посавец Йосип вышел из ворот и забрал мяч.
Офсайд
51'
Балог Норберт из команды Палермо в офсайде
50'
Анджелкович Синиша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
50'
Алеесами Хайтам из команды Палермо опасно играет. Чуть не пострадал Шик Патрик.
49'
Реджини Васко из команды Сампдория делает неудачный навес.
Травма, повреждение
49'
Несторовски Илья возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Вивиано Эмильяно сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Несторовски Илья получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
47'
Несторовски Илья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
46'
Джуричич Филип получает желтую карточку.
Фол, нарушение
46'
Джуричич Филип из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Рисполи Андреа.
46'
Рисполи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
46'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
46'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает передачу за спину защитников.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Алеесами Хайтам из команды Палермо делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
44'
Балог Норберт из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
44'
Шаллаи Роланд наказан за толчок Шик Патрик
43'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
43'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Сампдория
42'
Чочев Ивайло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
40'
Чигарини Лука из команды Сампдория остановил атаку, перехватив мяч.
40'
Посавец Йосип выбил мяч подальше от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Энрике Бруно из команды Палермо делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
38'
Удар от ворот произведет Сампдория
38'
Шаллаи Роланд бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Вивиано Эмильяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ционек Тьяго выбил мяч подальше от ворот.
37'
Шаллаи Роланд из команды Палермо остановил атаку, перехватив мяч.
37'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
35'
Шик Патрик из команды Сампдория. Это Анджелкович Синиша заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
35'
Чочев Ивайло из команды Палермо делает подножку. Чигарини Лука заработал фол.
34'
Алеесами Хайтам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Сампдория
33'
Балог Норберт бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
33'
Алеесами Хайтам из команды Палермо делает навес
33'
Сильвестре Матиас из команды Сампдория остановил атаку, перехватив мяч.
32'
Рисполи Андреа из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
Описание гола
31'
Г О О О О О Л - Несторовски Илья из команды Палермо забивает пенальти
Фол, нарушение
31'
ПЕНАЛЬТИ! – Берешиньски Бартош серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Балог Норберт заработал пенальти для своей команды
30'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Офсайд
29'
Шик Патрик из команды Сампдория в офсайде
28'
Посавец Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
28'
Несторовски Илья из команды Палермо в офсайде
27'
Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля
27'
Алеесами Хайтам из команды Палермо делает навес
27'
Энрике Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Берешиньски Бартош наказан за толчок Чочев Ивайло
Фол, нарушение
26'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Чигарини Лука заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
25'
Несторовски Илья из команды Палермо опасно играет. Чуть не пострадал Сильвестре Матиас.
24'
Удар от ворот произведет Палермо
24'
Шик Патрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Реджини Васко из команды Сампдория делает неудачный навес.
23'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Анджелкович Синиша сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
23'
Вивиано Эмильяно выбил мяч подальше от ворот.
21'
Энрике Бруно из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
21'
Балог Норберт из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Игрок клуба "Палермо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Рисполи Андреа из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Желтая карточка
19'
Гацци Алессандро получает желтую карточку.
Фол, нарушение
19'
Гацци Алессандро наказан за толчок Джуричич Филип
Желтая карточка
18'
Чигарини Лука получает желтую карточку.
Фол, нарушение
18'
Чигарини Лука из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Чочев Ивайло.
Фол, нарушение
17'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Чигарини Лука заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Балог Норберт наказан за толчок Берешиньски Бартош
16'
Балог Норберт не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
16'
Несторовски Илья нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Алеесами Хайтам из команды Палермо делает навес
Фол, нарушение
16'
Прает Деннис атакует сзади соперника. Гацци Алессандро пострадал.
Фол, нарушение
15'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает подножку. Алеесами Хайтам заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
14'
Чигарини Лука из команды Сампдория делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
14'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Анджелкович Синиша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Чигарини Лука из команды Сампдория подал угловой слева.
13'
Чочев Ивайло выбил мяч на угловой.
12'
Посавец Йосип вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
12'
Чигарини Лука из команды Сампдория подал угловой слева.
12'
Прает Деннис из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
12'
Чигарини Лука из команды Сампдория подал угловой слева.
11'
Баррето Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
11'
Шик Патрик из команды Сампдория подал угловой слева.
11'
Чигарини Лука бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Удар от ворот произведет Палермо
9'
Гацци Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Энрике Бруно из команды Палермо подал угловой справа.
8'
Шкриньяр Милан выбил мяч на угловой.
7'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
Офсайд
6'
Несторовски Илья из команды Палермо в офсайде
Фол, нарушение
6'
Шик Патрик наказан за толчок Рисполи Андреа
6'
Удар от ворот произведет Палермо
5'
Квальярелла Фабио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
5'
Квальярелла Фабио оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
5'
Шаллаи Роланд из команды Палермо опасно играет. Чуть не пострадал Джуричич Филип.
Травма, повреждение
4'
Гацци Алессандро возвращается на поле, всё в порядке.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
4'
Гацци Алессандро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
3'
Гацци Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Прает Деннис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Ционек Тьяго ошибается в защите.
2'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает навес
1'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Шаллаи Роланд из команды Палермо делает навес
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Палермо". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Палермо 1:1 Сампдория
Палермо
21.3% (43)
Ничья:
40.1% (81)
Сампдория
38.6% (78)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.7% (70)
Сампдория:
20.3% (41)
Сампдория:
14.4% (29)
Палермо:
9.9% (20)
Палермо:
5.9% (12)
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