Стадион: Ренцо Барбера Зрители: 15000
18' Желтая карточкаЧигарини Лука
19' Желтая карточкаГацци Алессандро
1:0
31' ПенальтиНесторовски Илья
46' Желтая карточкаДжуричич Филип
53' Желтая карточкаЭнрике Бруно
1:1
90' ГолКвальярелла Фабио
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Диаманти Алессандро из команды Палермо подал угловой справа.
96'
Сильвестре Матиас выбил мяч на угловой.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
Анджелкович Синиша получил травму и заменен. Шунич Тони выходит на поле.
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
94'
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
92'
Эмбало Карлос из команды Палермо подал угловой слева.
92'
Диаманти Алессандро имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Муриэль Луис сделал результативную передачу.
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Квальярелла Фабио записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
Муриэль Луис из команды Сампдория сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
89'
89'
89'
Диаманти Алессандро из команды Палермо подал угловой слева.
88'
Берешиньски Бартош выбил мяч на угловой.
88'
88'
Реджини Васко из команды Сампдория делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
87'
Посавец Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
86'
86'
Фернандеш Бруну имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
86'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный навес.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
84'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
83'
Тактическая замена. Балог Норберт уходит с поля и его заменяет Эмбало Карлос
83'
Тактическая замена. Прает Деннис уходит с поля и его заменяет Фернандеш Бруну
83'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает подножку. Несторовски Илья заработал фол.
82'
82'
Муриэль Луис из команды Сампдория делает навес
81'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Прает Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Берешиньски Бартош выбил мяч на угловой.
79'
Диаманти Алессандро из команды Палермо подал угловой слева.
79'
Алеесами Хайтам из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
78'
Диаманти Алессандро из команды Палермо делает навес
78'
Энрике Бруно на финте ушёл от оппонента.
77'
Тактическая замена. Шаллаи Роланд уходит с поля и его заменяет Диаманти Алессандро
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
76'
Реджини Васко наказан за толчок Шаллаи Роланд
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Муриэль Луис из команды Сампдория в офсайде
74'
74'
74'
Алеесами Хайтам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
72'
72'
Энрике Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Прает Деннис блокирует соперника. Балог Норберт заработал своей команде штрафной.
71'
Муриэль Луис наказан за толчок Ционек Тьяго
71'
Шаллаи Роланд бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Балог Норберт из команды Палермо в офсайде
70'
70'
69'
Рисполи Андреа из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Анджелкович Синиша сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
68'
68'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Балог Норберт из команды Палермо. Это Линетти Кароль заработал фол.
67'
Алеесами Хайтам из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
67'
Балог Норберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Несторовски Илья имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
65'
Шаллаи Роланд нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
64'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой слева.
64'
Ционек Тьяго выбил мяч на угловой.
63'
Сильвестре Матиас блокирует соперника. Несторовски Илья заработал своей команде штрафной.
62'
Прает Деннис из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Несторовски Илья.
62'
62'
Посавец Йосип выбил мяч подальше от ворот.
61'
Алеесами Хайтам из команды Палермо делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Тактическая замена. Чигарини Лука уходит с поля и его заменяет Линетти Кароль
59'
59'
Сильвестре Матиас из команды Сампдория бьет головой мимо ворот
59'
Чигарини Лука из команды Сампдория подал угловой справа.
58'
Алеесами Хайтам выбил мяч на угловой.
58'
Рисполи Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Шаллаи Роланд из команды Палермо делает навес
57'
Балог Норберт из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
57'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает отличный навес.
57'
Алеесами Хайтам из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
56'
Рисполи Андреа из команды Палермо делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
55'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Алеесами Хайтам из команды Палермо в офсайде
54'
Балог Норберт из команды Палермо делает передачу за спину защитников.
53'
Тактическая замена. Джуричич Филип уходит с поля и его заменяет Муриэль Луис
53'
Энрике Бруно получает желтую карточку.
53'
Энрике Бруно из команды Палермо опасно играет. Чуть не пострадал Чигарини Лука.
52'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
51'
Балог Норберт из команды Палермо в офсайде
50'
50'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Алеесами Хайтам из команды Палермо опасно играет. Чуть не пострадал Шик Патрик.
49'
Реджини Васко из команды Сампдория делает неудачный навес.
49'
Несторовски Илья возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Вивиано Эмильяно сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Несторовски Илья получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
47'
Несторовски Илья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Джуричич Филип получает желтую карточку.
46'
Джуричич Филип из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Рисполи Андреа.
46'
Рисполи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
46'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает передачу за спину защитников.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Алеесами Хайтам из команды Палермо делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
44'
Балог Норберт из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
44'
Шаллаи Роланд наказан за толчок Шик Патрик
43'
43'
43'
42'
42'
Чочев Ивайло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
41'
41'
40'
Чигарини Лука из команды Сампдория остановил атаку, перехватив мяч.
40'
Посавец Йосип выбил мяч подальше от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Энрике Бруно из команды Палермо делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
38'
38'
Шаллаи Роланд бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Вивиано Эмильяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ционек Тьяго выбил мяч подальше от ворот.
37'
Шаллаи Роланд из команды Палермо остановил атаку, перехватив мяч.
37'
36'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Шик Патрик из команды Сампдория. Это Анджелкович Синиша заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Чочев Ивайло из команды Палермо делает подножку. Чигарини Лука заработал фол.
34'
Алеесами Хайтам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
33'
Балог Норберт бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
33'
33'
Сильвестре Матиас из команды Сампдория остановил атаку, перехватив мяч.
32'
Рисполи Андреа из команды Палермо устремляется вперед с мячом.
31'
Г О О О О О Л - Несторовски Илья из команды Палермо забивает пенальти
31'
ПЕНАЛЬТИ! – Берешиньски Бартош серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Балог Норберт заработал пенальти для своей команды
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
29'
Шик Патрик из команды Сампдория в офсайде
28'
Посавец Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
27'
Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля
27'
27'
Энрике Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Берешиньски Бартош наказан за толчок Чочев Ивайло
26'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Чигарини Лука заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
Несторовски Илья из команды Палермо опасно играет. Чуть не пострадал Сильвестре Матиас.
24'
24'
Шик Патрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Реджини Васко из команды Сампдория делает неудачный навес.
23'
Джуричич Филип из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Анджелкович Синиша сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
23'
Вивиано Эмильяно выбил мяч подальше от ворот.
21'
Энрике Бруно из команды Палермо делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
21'
Балог Норберт из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
21'
Рисполи Андреа из команды Палермо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
19'
Гацци Алессандро получает желтую карточку.
19'
Гацци Алессандро наказан за толчок Джуричич Филип
18'
Чигарини Лука получает желтую карточку.
18'
Чигарини Лука из команды Сампдория опасно играет. Чуть не пострадал Чочев Ивайло.
17'
Энрике Бруно из команды Палермо делает подножку. Чигарини Лука заработал фол.
17'
Балог Норберт наказан за толчок Берешиньски Бартош
16'
Балог Норберт не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
16'
Несторовски Илья нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
Прает Деннис атакует сзади соперника. Гацци Алессандро пострадал.
15'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает подножку. Алеесами Хайтам заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
14'
Чигарини Лука из команды Сампдория делает подножку. Энрике Бруно заработал фол.
14'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
13'
13'
Чочев Ивайло выбил мяч на угловой.
12'
12'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
12'
Прает Деннис из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
11'
Баррето Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Шик Патрик из команды Сампдория подал угловой слева.
11'
Чигарини Лука бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
9'
Гацци Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
8'
8'
Шкриньяр Милан выбил мяч на угловой.
7'
6'
6'
Шик Патрик наказан за толчок Рисполи Андреа
6'
5'
Квальярелла Фабио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
5'
Квальярелла Фабио оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
5'
Шаллаи Роланд из команды Палермо опасно играет. Чуть не пострадал Джуричич Филип.
4'
Гацци Алессандро возвращается на поле, всё в порядке.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Гацци Алессандро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
3'
Гацци Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Прает Деннис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Ционек Тьяго ошибается в защите.
2'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
2'
1'
1'
Шаллаи Роланд из команды Палермо делает навес
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Палермо". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Палермо 1:1 Сампдория
Палермо
21.3% (43)
Ничья:
40.1% (81)
Сампдория
38.6% (78)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.7% (70)
1:2 Сампдория:
20.3% (41)
0:1 Сампдория:
14.4% (29)
2:1 Палермо:
9.9% (20)
1:0 Палермо:
5.9% (12)
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