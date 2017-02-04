- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сан-Паоло
Предыдущие игры
Наполи (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 19.02.2017 Кьево 1:3 Наполи СA
- 10.02.2017 Наполи 2:0 Дженоа СA
- 04.02.2017 Болонья 1:7 Наполи СA
- 29.01.2017 Наполи 1:1 Палермо СA
- 21.01.2017 Милан 1:2 Наполи СA
- 15.01.2017 Наполи 3:1 Пескара СA
- 10.01.2017 Наполи 3:1 Специя КИ
- 07.01.2017 Наполи 2:1 Сампдория СA
- 22.12.2016 Фиорентина 3:3 Наполи СA
- 18.12.2016 Наполи 5:3 Торино СA
- 11.12.2016 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 06.12.2016 Бенфика 1:2 Наполи ЛЧ
- 02.12.2016 Наполи 3:0 Интер Милан СA
- 28.11.2016 Наполи 1:1 Сассуоло СA
- 23.11.2016 Наполи 0:0 Динамо Киев ЛЧ
- 19.11.2016 Удинезе 1:2 Наполи СA
- 05.11.2016 Наполи 1:1 Лацио СA
- 01.11.2016 Бешикташ 1:1 Наполи ЛЧ
- 29.10.2016 Ювентус 2:1 Наполи СA
- 26.10.2016 Наполи 2:0 Эмполи СA
Аталанта (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 18.02.2017 Аталанта 1:0 Кротоне СA
- 12.02.2017 Палермо 1:3 Аталанта СA
- 05.02.2017 Аталанта 2:0 Кальяри СA
- 29.01.2017 Торино 1:1 Аталанта СA
- 22.01.2017 Аталанта 1:0 Сампдория СA
- 15.01.2017 Лацио 2:1 Аталанта СA
- 11.01.2017 Ювентус 3:2 Аталанта КИ
- 08.01.2017 Кьево 1:4 Аталанта СA
- 20.12.2016 Аталанта 2:1 Эмполи СA
- 17.12.2016 Милан 0:0 Аталанта СA
- 11.12.2016 Аталанта 1:3 Удинезе СA
- 03.12.2016 Ювентус 3:1 Аталанта СA
- 30.11.2016 Аталанта 3:0 Пескара КИ
- 27.11.2016 Болонья 0:2 Аталанта СA
- 20.11.2016 Аталанта 2:1 Рома СA
- 06.11.2016 Сассуоло 0:3 Аталанта СA
- 30.10.2016 Аталанта 3:0 Дженоа СA
- 26.10.2016 Пескара 0:1 Аталанта СA
- 23.10.2016 Аталанта 2:1 Интер Милан СA
- 16.10.2016 Фиорентина 0:0 Аталанта СA
Последние игры между собой
Наполи: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Аталанта: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
- 02.10.2016 Аталанта 1:0 Наполи Серия A
- 02.05.2016 Наполи 2:1 Аталанта Серия A
- 20.12.2015 Аталанта 1:3 Наполи Серия A
- 22.03.2015 Наполи 1:1 Аталанта Серия A
- 29.10.2014 Аталанта 1:1 Наполи Серия A
- 02.02.2014 Аталанта 3:0 Наполи Серия A
- 16.01.2014 Наполи 3:1 Аталанта Кубок Италии
- 14.09.2013 Наполи 2:0 Аталанта Серия A
- 17.03.2013 Наполи 3:2 Аталанта Серия A
- 31.10.2012 Аталанта 1:0 Наполи Серия A
- 11.04.2012 Наполи 1:3 Аталанта Серия A
- 26.11.2011 Аталанта 1:1 Наполи Серия A
- 09.05.2010 Наполи 2:0 Аталанта Серия A
- 06.01.2010 Аталанта 0:2 Наполи Серия A
- 11.04.2009 Наполи 0:0 Аталанта Серия A
- 16.11.2008 Аталанта 3:1 Наполи Серия A
- 13.04.2008 Наполи 2:0 Аталанта Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|25
|21
|0
|4
|53 - 17
|63
|2.
|Рома
|Заявка
|25
|18
|2
|5
|54 - 22
|56
|3.
|Наполи
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|60 - 27
|54
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|40 - 24
|48
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|40 - 26
|48
|6.
|Лацио
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|44 - 29
|47
|7.
|Милан
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|36 - 29
|44
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|42 - 35
|40
|9.
|Торино
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|46 - 40
|35
|10.
|Сампдория
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|30 - 31
|34
|11.
|Кьево
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|26 - 34
|32
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|35 - 41
|30
|13.
|Удинезе
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|28 - 34
|29
|14.
|Кальяри
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|33 - 51
|28
|15.
|Болонья
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|23 - 38
|27
|16.
|Дженоа
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|27 - 40
|25
|17.
|Эмполи
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|15 - 35
|22
|18.
|Палермо
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|21 - 49
|14
|19.
|Кротоне
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|20 - 43
|13
|20.
|Пескара
|Заявка
|25
|2
|6
|17
|27 - 55
|12
-
До начала матча осталось 2 дня 10 часов 35 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Аталанта, который состоится 25.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Аталанта, который состоится 25.02.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Наполи - Аталанта
Наполи
90% (99)
Ничья:
6.4% (7)
Аталанта
3.6% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Наполи:
30% (33)
2:1 Наполи:
24.5% (27)
3:1 Наполи:
17.3% (19)
1:0 Наполи:
10% (11)
1:1 Ничья:
5.5% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация