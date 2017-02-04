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Стадион:
Наполи
 
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Аталанта
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 35 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Аталанта, который состоится 25.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Наполи - Аталанта
Наполи
90% (99)
Ничья:
6.4% (7)
Аталанта
3.6% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
30% (33)
Наполи:
24.5% (27)
Наполи:
17.3% (19)
Наполи:
10% (11)
Ничья:
5.5% (6)
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