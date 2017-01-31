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Стадион:
Ювентус
 
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Эмполи
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 20 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Эмполи, который состоится 25.02.2017.
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Прогнозы на матч Ювентус - Эмполи
Ювентус
94.4% (102)
Ничья:
1.9% (2)
Эмполи
3.7% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
49.1% (53)
Ювентус:
14.8% (16)
Ювентус:
11.1% (12)
Ювентус:
7.4% (8)
Ювентус:
5.6% (6)
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