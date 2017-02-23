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Стадион:
Интер Милан
 
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Рома
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 15 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Интер Милан - Рома, который состоится 26.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Интер Милан - Рома
Интер Милан
32.8% (38)
Ничья:
40.5% (47)
Рома
26.7% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.9% (37)
Интер Милан:
22.4% (26)
Рома:
16.4% (19)
Интер Милан:
7.8% (9)
Ничья:
4.3% (5)
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