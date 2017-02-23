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Стадион: Сан-Сиро
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Интер Милан (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 19.02.2017 Болонья 0:1 Интер Милан СA
- 12.02.2017 Интер Милан 2:0 Эмполи СA
- 05.02.2017 Ювентус 1:0 Интер Милан СA
- 28.01.2017 Интер Милан 3:0 Пескара СA
- 22.01.2017 Палермо 0:1 Интер Милан СA
- 17.01.2017 Интер Милан 3:2 Болонья КИ
- 14.01.2017 Интер Милан 3:1 Кьево СA
- 08.01.2017 Удинезе 1:2 Интер Милан СA
- 21.12.2016 Интер Милан 3:0 Лацио СA
- 18.12.2016 Сассуоло 0:1 Интер Милан СA
- 11.12.2016 Интер Милан 2:0 Дженоа СA
- 08.12.2016 Интер Милан 2:1 Спарта Прага ЛЕ
- 02.12.2016 Наполи 3:0 Интер Милан СA
- 28.11.2016 Интер Милан 4:2 Фиорентина СA
- 24.11.2016 Хапоэль Беэр-Шева 3:2 Интер Милан ЛЕ
- 20.11.2016 Милан 2:2 Интер Милан СA
- 06.11.2016 Интер Милан 3:0 Кротоне СA
- 03.11.2016 Саутгемптон 2:1 Интер Милан ЛЕ
- 30.10.2016 Сампдория 1:0 Интер Милан СA
- 26.10.2016 Интер Милан 2:1 Торино СA
Рома (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 19.02.2017 Рома 4:1 Торино СA
- 12.02.2017 Кротоне 0:2 Рома СA
- 07.02.2017 Рома 4:0 Фиорентина СA
- 29.01.2017 Сампдория 3:2 Рома СA
- 22.01.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 19.01.2017 Рома 4:0 Сампдория КИ
- 15.01.2017 Удинезе 0:1 Рома СA
- 08.01.2017 Дженоа 0:1 Рома СA
- 22.12.2016 Рома 3:1 Кьево СA
- 17.12.2016 Ювентус 1:0 Рома СA
- 12.12.2016 Рома 1:0 Милан СA
- 08.12.2016 Астра 0:0 Рома ЛЕ
- 04.12.2016 Лацио 0:2 Рома СA
- 27.11.2016 Рома 3:2 Пескара СA
- 24.11.2016 Рома 4:1 Виктория Пльзень ЛЕ
- 20.11.2016 Аталанта 2:1 Рома СA
- 06.11.2016 Рома 3:0 Болонья СA
- 03.11.2016 Аустрия Вена 2:4 Рома ЛЕ
- 30.10.2016 Эмполи 0:0 Рома СA
- 26.10.2016 Сассуоло 1:3 Рома СA
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Рома: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 02.10.2016 Рома 2:1 Интер Милан Серия A
- 19.03.2016 Рома 1:1 Интер Милан Серия A
- 31.10.2015 Интер Милан 1:0 Рома Серия A
- 25.04.2015 Интер Милан 2:1 Рома Серия A
- 30.11.2014 Рома 4:2 Интер Милан Серия A
- 02.08.2014 Рома 0:2 Интер Милан Международный кубок чемпионов
- 01.03.2014 Рома 0:0 Интер Милан Серия A
- 05.10.2013 Интер Милан 0:3 Рома Серия A
- 17.04.2013 Интер Милан 2:3 Рома Кубок Италии
- 23.01.2013 Рома 2:1 Интер Милан Кубок Италии
- 20.01.2013 Рома 1:1 Интер Милан Серия A
- 02.09.2012 Интер Милан 1:3 Рома Серия A
- 05.02.2012 Рома 4:0 Интер Милан Серия A
- 17.09.2011 Интер Милан 0:0 Рома Серия A
- 11.05.2011 Интер Милан 1:1 Рома Кубок Италии
- 19.04.2011 Рома 0:1 Интер Милан Кубок Италии
- 06.02.2011 Интер Милан 5:3 Рома Серия A
- 25.09.2010 Рома 1:0 Интер Милан Серия A
- 21.08.2010 Интер Милан 3:1 Рома Суперкубок
- 05.05.2010 Интер Милан 1:0 Рома Кубок Италии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|25
|21
|0
|4
|53 - 17
|63
|2.
|Рома
|Заявка
|25
|18
|2
|5
|54 - 22
|56
|3.
|Наполи
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|60 - 27
|54
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|40 - 24
|48
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|40 - 26
|48
|6.
|Лацио
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|44 - 29
|47
|7.
|Милан
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|36 - 29
|44
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|42 - 35
|40
|9.
|Торино
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|46 - 40
|35
|10.
|Сампдория
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|30 - 31
|34
|11.
|Кьево
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|26 - 34
|32
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|35 - 41
|30
|13.
|Удинезе
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|28 - 34
|29
|14.
|Кальяри
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|33 - 51
|28
|15.
|Болонья
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|23 - 38
|27
|16.
|Дженоа
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|27 - 40
|25
|17.
|Эмполи
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|15 - 35
|22
|18.
|Палермо
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|21 - 49
|14
|19.
|Кротоне
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|20 - 43
|13
|20.
|Пескара
|Заявка
|25
|2
|6
|17
|27 - 55
|12
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 15 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Интер Милан - Рома, который состоится 26.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Интер Милан - Рома, который состоится 26.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Интер Милан - Рома
Интер Милан
32.8% (38)
Ничья:
40.5% (47)
Рома
26.7% (31)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.9% (37)
2:1 Интер Милан:
22.4% (26)
1:2 Рома:
16.4% (19)
1:0 Интер Милан:
7.8% (9)
2:2 Ничья:
4.3% (5)
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