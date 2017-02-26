Стадион: Олимпийский (Рим) Зрители: 20000
45' Желтая карточкаХудт Уэсли
54' Желтая карточкаДе Врей Стефан
71' Желтая карточкаАднан Али
1:0
72' ПенальтиИммобиле Чиро
78' Желтая карточкаДанило Ларанжера
90' Желтая карточкаЯнкто Якуб
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
Фофана Секо из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
92'
Янкто Якуб получает желтую карточку.
92'
Янкто Якуб из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Мурджа Алессандро.
91'
Аднан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Лулич Сенад наказан за толчок Видмер Сильван
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Перица Стипе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
89'
Перица Стипе на финте ушёл от оппонента.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
87'
87'
87'
87'
86'
Агеманг-Баду Эммануэль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
86'
Уоллас Оливейра возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Баста Душан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Фофана Секо из команды Удинезе делает навес прямо в штрафную.
85'
84'
Уоллас Оливейра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Уоллас Оливейра получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Сапата Дуван из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
84'
Фофана Секо из команды Удинезе делает навес прямо в штрафную.
84'
Фофана Секо на финте ушёл от оппонента.
83'
Данило Ларанжера из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Милинкович-Савич Сергей.
82'
Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
Лулич Сенад выбил мяч на угловой.
82'
Видмер Сильван из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
82'
Матос Ридер нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Тактическая замена. Раду Стефан уходит с поля и его заменяет Уоллас Оливейра
78'
Данило Ларанжера получает желтую карточку.
78'
Данило Ларанжера из команды Удинезе. Это Кейта Бальде заработал фол.
78'
77'
77'
Кейта Бальде из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
77'
Агеманг-Баду Эммануэль наказан за толчок Пароло Марко
76'
После дальнего удара, который нанес Баста Душан мяч отбит вратарем
76'
Андерсон Фелипе из команды Лацио разыграл угловой с правого угла.
76'
Каэтано Самир выбил мяч на угловой.
76'
75'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Сапата Дуван коснулся мяча рукой.
73'
Перица Стипе из команды Удинезе делает подножку. Иммобиле Чиро заработал фол.
73'
Тактическая замена. Матос Ридер уходит с поля и его заменяет Перица Стипе
72'
Г О О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио забивает пенальти
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
71'
Аднан Али получает желтую карточку.
71'
ПЕНАЛЬТИ! – Аднан Али серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Иммобиле Чиро заработал пенальти для своей команды
71'
71'
71'
Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Баста Душан из команды Лацио делает неудачный навес.
71'
Баста Душан из команды Лацио сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Фелипе Диас из команды Удинезе остановил атаку, перехватив мяч.
70'
Мурджа Алессандро из команды Лацио делает навес
69'
Янкто Якуб попал в створ, но вратарь справился с ударом.
69'
Фофана Секо из команды Удинезе делает пас партнеру.
69'
Сапата Дуван нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
68'
68'
Иммобиле Чиро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Фофана Секо из команды Удинезе делает подножку. Баста Душан заработал фол.
67'
67'
Баста Душан выбил мяч подальше от ворот.
67'
67'
Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Фелипе Диас из команды Удинезе делает подножку. Иммобиле Чиро заработал фол.
65'
65'
Баста Душан из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
64'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио в офсайде
64'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
62'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
60'
Тактическая замена. Худт Уэсли уходит с поля и его заменяет Баста Душан
59'
Тактическая замена. Габаррон Патрисио уходит с поля и его заменяет Милинкович-Савич Сергей
59'
Тактическая замена. Теро Сириль уходит с поля и его заменяет Фофана Секо
59'
59'
58'
Стракоша Томас вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает навес
57'
57'
Теро Сириль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
57'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает передачу одноклубнику.
57'
Янкто Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Раду Стефан из команды Лацио делает подножку. Матос Ридер заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Де Врей Стефан получает желтую карточку.
54'
Де Врей Стефан из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Теро Сириль.
54'
Кейта Бальде нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Мурджа Алессандро из команды Лацио делает навес
54'
Андерсон Фелипе из команды Лацио сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
54'
Карнезис Орестис вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Иммобиле Чиро делает скидку назад вдоль ворот
53'
Агеманг-Баду Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
52'
Кейта Бальде из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
51'
51'
Раду Стефан из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Мурджа Алессандро наказан за толчок Каэтано Самир
50'
Андерсон Фелипе нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Андерсон Фелипе из команды Лацио играет в стеночку. Пароло Марко был стеночкой.
49'
49'
49'
Раду Стефан из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
49'
Матос Ридер выбил мяч на угловой.
49'
Раду Стефан из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Кейта Бальде из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
49'
49'
Агеманг-Баду Эммануэль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
49'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает навес
48'
Раду Стефан возвращается на поле, всё в порядке.
48'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
47'
Раду Стефан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
47'
Матос Ридер из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Раду Стефан.
46'
Кейта Бальде из команды Лацио в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Худт Уэсли - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
46'
Худт Уэсли наказан за толчок Матос Ридер
46'
Кейта Бальде из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Кейта Бальде из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Сапата Дуван из команды Удинезе. Это Мурджа Алессандро заработал фол.
45'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Кумс Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Андерсон Фелипе из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Янкто Якуб.
43'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
43'
Кейта Бальде нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Мурджа Алессандро из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
43'
Данило Ларанжера выбил мяч на угловой.
43'
Андерсон Фелипе на финте ушёл от оппонента.
43'
Мурджа Алессандро из команды Лацио делает пас партнеру.
42'
Лулич Сенад из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
42'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
42'
41'
41'
41'
41'
Кейта Бальде из команды Лацио делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
40'
Кейта Бальде на финте ушёл от оппонента.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
40'
Янкто Якуб возвращается на поле, всё в порядке.
39'
39'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес
38'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Янкто Якуб получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
37'
Янкто Якуб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Габаррон Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Матос Ридер из команды Удинезе делает навес
34'
Раду Стефан выбил мяч на угловой.
34'
Фелипе Диас из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Стракоша Томас неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
34'
34'
Лулич Сенад выбил мяч на угловой.
34'
Видмер Сильван из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
32'
Пароло Марко из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Кумс Свен.
32'
32'
31'
Сапата Дуван коснулся мяча рукой.
31'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает подножку. Кейта Бальде заработал фол.
29'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
28'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Лулич Сенад из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает пас партнеру.
28'
Андерсон Фелипе на финте ушёл от оппонента.
27'
Пароло Марко из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Пароло Марко из команды Лацио бьет головой мимо ворот
25'
24'
24'
Теро Сириль из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
24'
23'
23'
23'
Теро Сириль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Андерсон Фелипе из команды Лацио подал угловой справа.
22'
Фелипе Диас выбил мяч на угловой.
22'
22'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Матос Ридер нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Теро Сириль из команды Удинезе делает пас партнеру.
22'
Матос Ридер наказан за толчок Мурджа Алессандро
21'
Лулич Сенад наказан за толчок Агеманг-Баду Эммануэль
20'
Агеманг-Баду Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
18'
Видмер Сильван из команды Удинезе. Это Кейта Бальде заработал фол.
18'
18'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает навес
18'
Видмер Сильван из команды Удинезе остановил атаку, перехватив мяч.
18'
18'
17'
Раду Стефан из команды Лацио делает подножку. Агеманг-Баду Эммануэль заработал фол.
16'
Мурджа Алессандро из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Матос Ридер.
15'
15'
15'
Мурджа Алессандро из команды Лацио подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Каэтано Самир выбил мяч на угловой.
15'
13'
13'
ШТАНГА! Габаррон Патрисио попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
13'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
13'
11'
11'
Лулич Сенад из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
Матос Ридер из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Худт Уэсли.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
9'
Раду Стефан из команды Лацио делает подножку. Видмер Сильван заработал фол.
9'
Андерсон Фелипе из команды Лацио сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
8'
8'
Агеманг-Баду Эммануэль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
8'
Стракоша Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сапата Дуван нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
7'
Сапата Дуван из команды Удинезе устремляется вперед с мячом.
7'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
7'
6'
6'
Теро Сириль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
6'
5'
Раду Стефан выбил мяч на угловой.
5'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
3'
Кейта Бальде из команды Лацио делает подножку. Матос Ридер заработал фол.
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лацио 1:0 Удинезе
Лацио
96.1% (195)
Ничья:
2.5% (5)
Удинезе
1.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лацио:
41.9% (85)
2:0 Лацио:
25.1% (51)
1:0 Лацио:
18.2% (37)
3:1 Лацио:
6.9% (14)
1:1 Ничья:
2.5% (5)
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