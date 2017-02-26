  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 20000
Лацио
1:0
Конец матча
Удинезе
0'
45' Желтая карточка
Худт Уэсли
54' Желтая карточка
Де Врей Стефан
71' Желтая карточка
Аднан Али
1:0
72' Пенальти
Иммобиле Чиро
78' Желтая карточка
Данило Ларанжера
90' Желтая карточка
Янкто Якуб
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает навес
94'
Фофана Секо из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
92'
Янкто Якуб получает желтую карточку.

Фол, нарушение
92'
Янкто Якуб из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Мурджа Алессандро.
91'
Аднан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Лулич Сенад наказан за толчок Видмер Сильван
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Перица Стипе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
89'
Перица Стипе на финте ушёл от оппонента.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
87'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает навес
87'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой справа.
86'
Агеманг-Баду Эммануэль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Травма, повреждение
86'
Уоллас Оливейра возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Баста Душан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Фофана Секо из команды Удинезе делает навес прямо в штрафную.
85'
Удар от ворот произведет Лацио
Травма, повреждение
84'
Уоллас Оливейра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
84'
Уоллас Оливейра получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Сапата Дуван из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
84'
Фофана Секо из команды Удинезе делает навес прямо в штрафную.
84'
Фофана Секо на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
83'
Данило Ларанжера из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Милинкович-Савич Сергей.
82'
Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой справа.
82'
Лулич Сенад выбил мяч на угловой.
82'
Видмер Сильван из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Матос Ридер нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Удар от ворот произведет Лацио
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Аднан Али из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Тактическая замена. Раду Стефан уходит с поля и его заменяет Уоллас Оливейра
Желтая карточка
78'
Данило Ларанжера получает желтую карточку.
Фол, нарушение
78'
Данило Ларанжера из команды Удинезе. Это Кейта Бальде заработал фол.
78'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет Удинезе
77'
Кейта Бальде из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
76'
После дальнего удара, который нанес Баста Душан мяч отбит вратарем
Угловой
76'
Андерсон Фелипе из команды Лацио разыграл угловой с правого угла.
76'
Каэтано Самир выбил мяч на угловой.
76'
Андерсон Фелипе из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
74'
Сапата Дуван коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
73'
Перица Стипе из команды Удинезе делает подножку. Иммобиле Чиро заработал фол.
73'
Тактическая замена. Матос Ридер уходит с поля и его заменяет Перица Стипе
Описание гола
72'
Г О О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио забивает пенальти
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Желтая карточка
71'
Аднан Али получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
ПЕНАЛЬТИ! – Аднан Али серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Иммобиле Чиро заработал пенальти для своей команды
71'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
71'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Баста Душан из команды Лацио делает неудачный навес.
71'
Баста Душан из команды Лацио сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Фелипе Диас из команды Удинезе остановил атаку, перехватив мяч.
70'
Мурджа Алессандро из команды Лацио делает навес
69'
Янкто Якуб попал в створ, но вратарь справился с ударом.
69'
Фофана Секо из команды Удинезе делает пас партнеру.
69'
Сапата Дуван нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Удар от ворот произведет Удинезе
68'
Удар от ворот произведет Удинезе
68'
Иммобиле Чиро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
68'
Фофана Секо из команды Удинезе делает подножку. Баста Душан заработал фол.
67'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Баста Душан выбил мяч подальше от ворот.
67'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Тактическая замена. Кумс Свен уходит с поля и его заменяет Аднан Али
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
65'
Фелипе Диас из команды Удинезе делает подножку. Иммобиле Чиро заработал фол.
65'
Удар от ворот произведет Удинезе
65'
Баста Душан из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
Офсайд
64'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио в офсайде
64'
Баста Душан из команды Лацио делает навес
62'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Тактическая замена. Худт Уэсли уходит с поля и его заменяет Баста Душан
59'
Тактическая замена. Габаррон Патрисио уходит с поля и его заменяет Милинкович-Савич Сергей
59'
Тактическая замена. Теро Сириль уходит с поля и его заменяет Фофана Секо
59'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Раду Стефан из команды Лацио делает навес
58'
Стракоша Томас вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает навес
57'
Удар от ворот произведет Лацио
57'
Теро Сириль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
57'
Сапата Дуван из команды Удинезе делает передачу одноклубнику.
57'
Янкто Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Раду Стефан из команды Лацио делает подножку. Матос Ридер заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
54'
Де Врей Стефан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
54'
Де Врей Стефан из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Теро Сириль.
54'
Кейта Бальде нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Мурджа Алессандро из команды Лацио делает навес
54'
Андерсон Фелипе из команды Лацио сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
54'
Карнезис Орестис вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Иммобиле Чиро делает скидку назад вдоль ворот
53'
Агеманг-Баду Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает навес
52'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Кейта Бальде из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Раду Стефан из команды Лацио делает навес
51'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кейта Бальде из команды Лацио делает навес
51'
Раду Стефан из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
50'
Мурджа Алессандро наказан за толчок Каэтано Самир
50'
Андерсон Фелипе нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Андерсон Фелипе из команды Лацио играет в стеночку. Пароло Марко был стеночкой.
49'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кейта Бальде из команды Лацио делает навес
Угловой
49'
Раду Стефан из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
49'
Матос Ридер выбил мяч на угловой.
49'
Раду Стефан из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Кейта Бальде из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
49'
Удар от ворот произведет Лацио
49'
Агеманг-Баду Эммануэль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
49'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает навес
Травма, повреждение
48'
Раду Стефан возвращается на поле, всё в порядке.
Офсайд
48'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
Травма, повреждение
47'
Раду Стефан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Фол, нарушение
47'
Матос Ридер из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Раду Стефан.
Офсайд
46'
Кейта Бальде из команды Лацио в офсайде
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
46'
Худт Уэсли - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
46'
Худт Уэсли наказан за толчок Матос Ридер
46'
Кейта Бальде из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Кейта Бальде из команды Лацио устремляется вперед с мячом.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
45'
Сапата Дуван из команды Удинезе. Это Мурджа Алессандро заработал фол.
45'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Кумс Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Андерсон Фелипе из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Янкто Якуб.
Офсайд
43'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
43'
Кейта Бальде нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
43'
Мурджа Алессандро из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
43'
Данило Ларанжера выбил мяч на угловой.
43'
Андерсон Фелипе на финте ушёл от оппонента.
43'
Мурджа Алессандро из команды Лацио делает пас партнеру.
42'
Лулич Сенад из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
42'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
42'
Кейта Бальде из команды Лацио делает навес
41'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Раду Стефан из команды Лацио делает навес
41'
Удар от ворот произведет Удинезе
41'
Кейта Бальде из команды Лацио делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
40'
Кейта Бальде на финте ушёл от оппонента.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Удар от ворот произведет Удинезе
Травма, повреждение
40'
Янкто Якуб возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес
38'
Удар от ворот произведет Удинезе
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Янкто Якуб получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
37'
Янкто Якуб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Габаррон Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Матос Ридер из команды Удинезе делает навес
Угловой
35'
Кумс Свен из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
34'
Раду Стефан выбил мяч на угловой.
34'
Фелипе Диас из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Стракоша Томас неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
Угловой
34'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой справа.
34'
Лулич Сенад выбил мяч на угловой.
34'
Видмер Сильван из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Пароло Марко из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Кумс Свен.
32'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает навес
Фол, нарушение
31'
Сапата Дуван коснулся мяча рукой.
31'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
29'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает подножку. Кейта Бальде заработал фол.
29'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Лулич Сенад из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает пас партнеру.
28'
Андерсон Фелипе на финте ушёл от оппонента.
27'
Пароло Марко из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
25'
Удар от ворот произведет Удинезе
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Пароло Марко из команды Лацио бьет головой мимо ворот
25'
Раду Стефан из команды Лацио делает навес
24'
Удар от ворот произведет Лацио
24'
Теро Сириль из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
24'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает навес
23'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
23'
Теро Сириль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Андерсон Фелипе из команды Лацио подал угловой справа.
22'
Фелипе Диас выбил мяч на угловой.
22'
Андерсон Фелипе из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Матос Ридер нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Теро Сириль из команды Удинезе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
22'
Матос Ридер наказан за толчок Мурджа Алессандро
20'
Агеманг-Баду Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Видмер Сильван из команды Удинезе. Это Кейта Бальде заработал фол.
18'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает навес
18'
Видмер Сильван из команды Удинезе остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Кейта Бальде из команды Лацио делает навес
18'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Раду Стефан из команды Лацио делает подножку. Агеманг-Баду Эммануэль заработал фол.
Фол, нарушение
16'
Мурджа Алессандро из команды Лацио опасно играет. Чуть не пострадал Матос Ридер.
15'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Мурджа Алессандро из команды Лацио подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Каэтано Самир выбил мяч на угловой.
15'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес
13'
Удар от ворот произведет Удинезе
13'
ШТАНГА! Габаррон Патрисио попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
13'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников.
13'
Удар от ворот произведет Удинезе
11'
Удар от ворот произведет Удинезе
11'
Лулич Сенад из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
10'
Матос Ридер из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Худт Уэсли.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Раду Стефан из команды Лацио делает подножку. Видмер Сильван заработал фол.
9'
Андерсон Фелипе из команды Лацио сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
8'
Удар от ворот произведет Лацио
8'
Агеманг-Баду Эммануэль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
8'
Стракоша Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Кумс Свен из команды Удинезе подал угловой слева.
7'
Сапата Дуван нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
7'
Сапата Дуван из команды Удинезе устремляется вперед с мячом.
7'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Андерсон Фелипе из команды Лацио попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Удар от ворот произведет Лацио
6'
Теро Сириль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
6'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой справа.
5'
Раду Стефан выбил мяч на угловой.
5'
Агеманг-Баду Эммануэль из команды Удинезе делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
3'
Кейта Бальде из команды Лацио делает подножку. Матос Ридер заработал фол.
2'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лацио 1:0 Удинезе
Лацио
96.1% (195)
Ничья:
2.5% (5)
Удинезе
1.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
41.9% (85)
Лацио:
25.1% (51)
Лацио:
18.2% (37)
Лацио:
6.9% (14)
Ничья:
2.5% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



!--BEGIN High media liveresult.ru (High Media)-->
Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация