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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 6500
Кротоне
1:2
Конец матча
Кальяри
0'
1:0
10' Гол
Стоян Адриан
1:1
32' Гол
Педру Жоау III
51' Желтая карточка
Рози Алеандро
59' Желтая карточка
Акости Максвелл
61' Желтая карточка
Барелла Николо
1:2
69' Гол
Боррьелло Марко
89' Желтая карточка
Барберис Андреа
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Рози Алеандро из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
95'
Удар от ворот произведет Кальяри
95'
Рози Алеандро из команды Кротоне наносит неточный удар с лета
95'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает навес

94'
Удар от ворот произведет Кальяри
94'
Мартелла Бруно бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
92'
Налини Андреа атакует сзади соперника. Барелла Николо пострадал.
Фол, нарушение
92'
Мурру Никола из команды Кальяри. Это Налини Андреа заработал фол.
91'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Кальяри
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
90'
Барберис Андреа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
Барберис Андреа из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Боррьелло Марко.
89'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Клейтон Машадо из команды Кротоне делает навес
89'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Удар от ворот произведет Кротоне
89'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри подал угловой справа.
88'
Исла Маурисио нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Габриэл Васконселлос вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает навес
87'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Кордац Алекс выбил мяч подальше от ворот.
86'
Удар от ворот произведет Кальяри
86'
Роден Маркус из команды Кротоне бьет головой мимо ворот
85'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Удар от ворот произведет Кротоне
85'
Ди Дженнаро Давид бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
85'
Тактическая замена. Стоян Адриан уходит с поля и его заменяет Роден Маркус
Фол, нарушение
84'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне. Это Боррьелло Марко заработал фол.
84'
Габриэл Васконселлос вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
83'
Удар от ворот произведет Кальяри
83'
Стоян Адриан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Удар от ворот произведет Кальяри
82'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне бьет головой мимо ворот
82'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает навес
Фол, нарушение
81'
Капуано Марко атакует сзади соперника. Клейтон Машадо пострадал.
80'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает навес
Фол, нарушение
78'
Сими Нванкво наказан за толчок Ионице Артур
78'
Удар от ворот произведет Кальяри
78'
Барберис Андреа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
Угловой
77'
Стоян Адриан из команды Кротоне разыграл угловой с правого угла.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
76'
Тактическая замена. Сау Марко уходит с поля и его заменяет Капуано Марко
76'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне подал угловой слева.
75'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
75'
Пизакане Фабио выбил мяч на угловой.
75'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне делает навес
74'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает навес
Травма, повреждение
73'
Пизакане Фабио возвращается на поле, всё в порядке.
73'
Удар от ворот произведет Кальяри
73'
Налини Андреа из команды Кротоне бьет головой мимо ворот
73'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает навес
72'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает навес
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
72'
Пизакане Фабио получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
72'
Пизакане Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Исла Маурисио сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Боррьелло Марко записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
Тактическая замена. Тротта Марселло уходит с поля и его заменяет Сими Нванкво
Офсайд
68'
Налини Андреа из команды Кротоне в офсайде
67'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
67'
Педру Жоау III наказан за толчок Фальчинелли Диего
67'
Тактическая замена. Дессена Даниэле уходит с поля и его заменяет Ди Дженнаро Давид
66'
Тротта Марселло из команды Кротоне делает навес
Фол, нарушение
66'
Педру Жоау III атакует сзади соперника. Стоян Адриан пострадал.
65'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Боррьелло Марко из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Удар от ворот произведет Кальяри
65'
Налини Андреа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Удар от ворот произведет Кальяри
64'
Барберис Андреа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Габриэл Васконселлос вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Рози Алеандро делает скидку к воротам
Угловой
63'
Налини Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
63'
Пизакане Фабио выбил мяч на угловой.
63'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает навес
Фол, нарушение
62'
Тротта Марселло из команды Кротоне делает подножку. Барелла Николо заработал фол.
Желтая карточка
61'
Барелла Николо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Барелла Николо атакует сзади соперника. Налини Андреа пострадал.
60'
Удар от ворот произведет Кротоне
60'
Дессена Даниэле бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
Тактическая замена. Акости Максвелл уходит с поля и его заменяет Налини Андреа
Желтая карточка
60'
Акости Максвелл получает желтую карточку.
Фол, нарушение
60'
Акости Максвелл совершил грубый подкат сзади.
59'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 6500 болельщиков
58'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Клейтон Машадо атакует сзади соперника. Боррьелло Марко пострадал.
57'
Удар от ворот произведет Кальяри
57'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне делает неудачный навес.
56'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
55'
Удар от ворот произведет Кальяри
55'
Тротта Марселло из команды Кротоне наносит неточный удар с лета
55'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
54'
Тактическая замена. Падоин Симоне уходит с поля и его заменяет Боррьелло Марко
54'
Удар от ворот произведет Кротоне
54'
Дессена Даниэле из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
52'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
51'
Барелла Николо возвращается на поле, всё в порядке.
Желтая карточка
51'
Рози Алеандро получает желтую карточку.
Фол, нарушение
51'
Рози Алеандро из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Педру Жоау III.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Барелла Николо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
49'
Барелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Габриэл Васконселлос вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Барберис Андреа выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
47'
Педру Жоау III наказан за толчок Чеккерини Федерико
46'
Удар от ворот произведет Кальяри
46'
Акости Максвелл отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
Фол, нарушение
45'
Фальчинелли Диего наказан за толчок Пизакане Фабио
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
43'
Удар от ворот произведет Кальяри
43'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает неудачный навес.
42'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне подал угловой слева.
42'
Пизакане Фабио выбил мяч на угловой.
41'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
Фол, нарушение
41'
Барелла Николо из команды Кальяри. Это Кризетиг Лоренцо заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
39'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
39'
Сау Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Ионице Артур из команды Кальяри делает пас партнеру.
37'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Рози Алеандро из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Габриэл Васконселлос вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Рози Алеандро из команды Кротоне делает навес
Офсайд
36'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Удар от ворот произведет Кальяри
34'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Стоян Адриан из команды Кротоне подал угловой справа.
34'
Акости Максвелл из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Педру Жоау III!
32'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает навес
Офсайд
32'
Тротта Марселло из команды Кротоне в офсайде
32'
Барберис Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
31'
Тротта Марселло совершает грубый фол. Педру Жоау III был жертвой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
30'
Габриэл Васконселлос вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне наносит очень неточный удар.
29'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает пас партнеру.
Фол, нарушение
28'
Рози Алеандро наказан за толчок Педру Жоау III
28'
Акости Максвелл из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Игроки ФК "Кротоне" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Дессена Даниэле из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Мурру Никола из команды Кальяри делает навес
26'
Габриэл Васконселлос вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Тротта Марселло нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
23'
Габриэл Васконселлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
Офсайд
21'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Удар от ворот произведет Кальяри
20'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает пас партнеру.
20'
Фальчинелли Диего на финте ушёл от оппонента.
19'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Барелла Николо делает скидку к воротам
19'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Педру Жоау III атакует сзади соперника. Чеккерини Федерико пострадал.
Фол, нарушение
18'
Чеккерини Федерико наказан за толчок Сау Марко
17'
Удар от ворот произведет Кротоне
Фол, нарушение
17'
Барберис Андреа атакует сзади соперника. Ионице Артур пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Габриэл Васконселлос вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Тротта Марселло бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
14'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Сау Марко наказан за толчок Акости Максвелл
12'
Габриэл Васконселлос вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает неудачный навес.
10'
Тротта Марселло сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Стоян Адриан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Клейтон Машадо из команды Кротоне делает навес
Фол, нарушение
7'
Кризетиг Лоренцо атакует сзади соперника. Дессена Даниэле пострадал.
6'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Акости Максвелл из команды Кротоне делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
Удар от ворот произведет Кротоне
4'
Барелла Николо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
2'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кротоне". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кротоне 1:2 Кальяри
Кротоне
22.3% (45)
Ничья:
51% (103)
Кальяри
26.7% (54)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
47% (95)
Кротоне:
12.4% (25)
Кальяри:
12.4% (25)
Кальяри:
11.4% (23)
Кротоне:
6.9% (14)
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