Стадион: Эцио Шида Зрители: 6500
1:0
10' ГолСтоян Адриан
1:1
32' ГолПедру Жоау III
51' Желтая карточкаРози Алеандро
59' Желтая карточкаАкости Максвелл
61' Желтая карточкаБарелла Николо
1:2
69' ГолБоррьелло Марко
89' Желтая карточкаБарберис Андреа
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Рози Алеандро из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
95'
95'
Рози Алеандро из команды Кротоне наносит неточный удар с лета
95'
95'
94'
94'
Мартелла Бруно бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Налини Андреа атакует сзади соперника. Барелла Николо пострадал.
92'
Мурру Никола из команды Кальяри. Это Налини Андреа заработал фол.
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Барберис Андреа получает желтую карточку.
90'
Барберис Андреа из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Боррьелло Марко.
89'
89'
Клейтон Машадо из команды Кротоне делает навес
89'
89'
89'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ди Дженнаро Давид из команды Кальяри подал угловой справа.
88'
Исла Маурисио нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
87'
87'
86'
86'
Кордац Алекс выбил мяч подальше от ворот.
86'
86'
Роден Маркус из команды Кротоне бьет головой мимо ворот
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
85'
Ди Дженнаро Давид бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
85'
Тактическая замена. Стоян Адриан уходит с поля и его заменяет Роден Маркус
84'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне. Это Боррьелло Марко заработал фол.
84'
83'
83'
83'
Стоян Адриан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
82'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне бьет головой мимо ворот
82'
81'
Капуано Марко атакует сзади соперника. Клейтон Машадо пострадал.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
80'
80'
78'
Сими Нванкво наказан за толчок Ионице Артур
78'
78'
Барберис Андреа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
77'
Стоян Адриан из команды Кротоне разыграл угловой с правого угла.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
76'
Тактическая замена. Сау Марко уходит с поля и его заменяет Капуано Марко
76'
76'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне подал угловой слева.
75'
75'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
75'
75'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне делает навес
74'
74'
73'
Пизакане Фабио возвращается на поле, всё в порядке.
73'
73'
Налини Андреа из команды Кротоне бьет головой мимо ворот
73'
72'
72'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает навес
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Пизакане Фабио получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
72'
Пизакане Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Исла Маурисио сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Боррьелло Марко записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
Тактическая замена. Тротта Марселло уходит с поля и его заменяет Сими Нванкво
68'
Налини Андреа из команды Кротоне в офсайде
67'
67'
Педру Жоау III наказан за толчок Фальчинелли Диего
67'
Тактическая замена. Дессена Даниэле уходит с поля и его заменяет Ди Дженнаро Давид
66'
Тротта Марселло из команды Кротоне делает навес
66'
Педру Жоау III атакует сзади соперника. Стоян Адриан пострадал.
65'
65'
Боррьелло Марко из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
65'
Налини Андреа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
64'
Барберис Андреа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
63'
Рози Алеандро делает скидку к воротам
63'
Налини Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
63'
63'
62'
Тротта Марселло из команды Кротоне делает подножку. Барелла Николо заработал фол.
61'
Барелла Николо получает желтую карточку.
61'
Барелла Николо атакует сзади соперника. Налини Андреа пострадал.
60'
60'
Дессена Даниэле бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
Тактическая замена. Акости Максвелл уходит с поля и его заменяет Налини Андреа
60'
Акости Максвелл получает желтую карточку.
60'
Акости Максвелл совершил грубый подкат сзади.
59'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 6500 болельщиков
58'
58'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Клейтон Машадо атакует сзади соперника. Боррьелло Марко пострадал.
57'
57'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне делает неудачный навес.
56'
56'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
55'
55'
Тротта Марселло из команды Кротоне наносит неточный удар с лета
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
54'
Тактическая замена. Падоин Симоне уходит с поля и его заменяет Боррьелло Марко
54'
54'
Дессена Даниэле из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
52'
51'
Барелла Николо возвращается на поле, всё в порядке.
51'
Рози Алеандро получает желтую карточку.
51'
Рози Алеандро из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Педру Жоау III.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Барелла Николо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
49'
Барелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
47'
47'
Барберис Андреа выбил мяч подальше от ворот.
47'
Педру Жоау III наказан за толчок Чеккерини Федерико
46'
46'
Акости Максвелл отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
45'
45'
Фальчинелли Диего наказан за толчок Пизакане Фабио
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
43'
43'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает неудачный навес.
42'
42'
Кризетиг Лоренцо из команды Кротоне подал угловой слева.
42'
41'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
41'
Барелла Николо из команды Кальяри. Это Кризетиг Лоренцо заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
39'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
39'
Сау Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Ионице Артур из команды Кальяри делает пас партнеру.
37'
37'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
37'
Рози Алеандро из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
36'
36'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
34'
34'
34'
Стоян Адриан из команды Кротоне подал угловой справа.
34'
Акости Максвелл из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Педру Жоау III!
32'
Исла Маурисио из команды Кальяри делает навес
32'
Тротта Марселло из команды Кротоне в офсайде
32'
Барберис Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Тротта Марселло совершает грубый фол. Педру Жоау III был жертвой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
30'
29'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне наносит очень неточный удар.
29'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает пас партнеру.
28'
Рози Алеандро наказан за толчок Педру Жоау III
28'
Акости Максвелл из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Игроки ФК "Кротоне" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Дессена Даниэле из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
27'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
27'
Мурру Никола из команды Кальяри делает навес
26'
26'
Тротта Марселло нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
23'
Габриэл Васконселлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
21'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
20'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне делает пас партнеру.
20'
Фальчинелли Диего на финте ушёл от оппонента.
19'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Барелла Николо делает скидку к воротам
19'
18'
Педру Жоау III атакует сзади соперника. Чеккерини Федерико пострадал.
18'
Чеккерини Федерико наказан за толчок Сау Марко
17'
17'
Барберис Андреа атакует сзади соперника. Ионице Артур пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
15'
Тротта Марселло бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
14'
13'
Сау Марко наказан за толчок Акости Максвелл
12'
12'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает неудачный навес.
10'
Тротта Марселло сделал результативную передачу.
10'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Стоян Адриан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
9'
9'
Клейтон Машадо из команды Кротоне делает навес
7'
Кризетиг Лоренцо атакует сзади соперника. Дессена Даниэле пострадал.
6'
5'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Акости Максвелл из команды Кротоне делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
4'
Барелла Николо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
3'
2'
2'
Фальчинелли Диего из команды Кротоне в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кротоне". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кротоне 1:2 Кальяри
Кротоне
22.3% (45)
Ничья:
51% (103)
Кальяри
26.7% (54)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
47% (95)
1:0 Кротоне:
12.4% (25)
1:2 Кальяри:
12.4% (25)
0:1 Кальяри:
11.4% (23)
2:1 Кротоне:
6.9% (14)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация