Стадион: Марк-Антонио Бентегоди Зрители: 13000
1:0
12' ГолБирса Вальтер
23' Желтая карточкаХетемай Перпарим
25' Желтая карточкаМемушай Ледиан
34' Желтая карточкаСполли Николас
37' Желтая карточкаДе Гузман Джонатан
41' Желтая карточкаЧерри Альберто
57' Желтая карточкаКода Андреа
2:0
61' ГолКастро Лукас
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
93'
Удар от ворот произведет Кьево
93'
Стендардо Гильерме из команды Пескара бьет головой мимо ворот
93'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает передачу одноклубнику.
93'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает навес
93'
Капрари Джанлука из команды Пескара разыграл угловой с правого угла.
92'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес
92'
Пепе Симоне из команды Пескара разыграл угловой с левого угла.
92'
Сполли Николас выбил мяч на угловой.
92'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес
92'
Крешенци Алессандро из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
92'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Кьево
90'
Черри Альберто имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
90'
Стендардо Гильерме выбил мяч подальше от ворот.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Мемушай Ледиан из команды Пескара разыграл угловой с левого угла.
89'
Каччаторе Фабрицио выбил мяч на угловой.
89'
Мемушай Ледиан на финте ушёл от оппонента.
89'
88'
Тактическая замена. Бирса Вальтер уходит с поля и его заменяет Кийине Софиан
88'
Ицко Мариано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Бирса Вальтер из команды Кьево разыграл угловой с правого угла.
87'
Бирса Вальтер бьет и мяч от рикошета проходит мимо
87'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает пас партнеру.
87'
Пепе Симоне из команды Пескара в офсайде
87'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Пепе Симоне из команды Пескара подал угловой справа.
86'
Каччаторе Фабрицио выбил мяч на угловой.
86'
Верре Валерио из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Гакпе Серж из команды Кьево в офсайде
85'
Удар от ворот произведет Кьево
85'
Крешенци Алессандро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает подножку. Ицко Мариано заработал фол.
83'
Верре Валерио совершает грубый фол. Хетемай Перпарим был жертвой
83'
83'
Верре Валерио из команды Пескара делает навес
83'
81'
Пепе Симоне из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
80'
Крешенци Алессандро из команды Пескара делает навес
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Ицко Мариано из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
79'
Кода Андреа наказан за толчок Меджорини Риккардо
78'
Тактическая замена. Кастро Лукас уходит с поля и его заменяет Ицко Мариано
77'
Кода Андреа из команды Пескара в офсайде
77'
Пепе Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Хетемай Перпарим из команды Кьево. Это Крешенци Алессандро заработал фол.
76'
Митрицэ Александру получил травму и заменен. Пепе Симоне выходит на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
74'
Кастро Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
Мемушай Ледиан нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
72'
70'
Мемушай Ледиан нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
70'
Капрари Джанлука из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
70'
Митрицэ Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Капрари Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Удар от ворот произведет Кьево
68'
Митрицэ Александру бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Де Гузман Джонатан наказан за толчок Мемушай Ледиан
68'
68'
Бирса Вальтер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
После дальнего удара, который нанес Мемушай Ледиан мяч отбит вратарем
66'
Бирса Вальтер из команды Кьево в офсайде
66'
После удара головой, который нанес Гобби Массимо, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
66'
66'
Меджорини Риккардо имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
66'
Бирса Вальтер попадает в перекладину ударом головой. Какой шанс!
66'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
65'
Черри Альберто из команды Пескара делает подножку. Де Гузман Джонатан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 13000 болельщиков
64'
Бруно Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает навес
64'
Бирса Вальтер наказан за толчок Бруно Алессандро
63'
Удар от ворот произведет Кьево
63'
Митрицэ Александру из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
62'
Тактическая замена. Дзампано Франческо уходит с поля и его заменяет Крешенци Алессандро
61'
Тактическая замена. Бенали Ахмед уходит с поля и его заменяет Митрицэ Александру
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кастро Лукас оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
61'
Гакпе Серж имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
61'
Меджорини Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Бруно Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает подножку. Каччаторе Фабрицио заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Удар от ворот произведет Кьево
58'
Верре Валерио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Бенали Ахмед из команды Пескара в офсайде
57'
57'
Каччаторе Фабрицио имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
57'
57'
Кода Андреа получает желтую карточку.
57'
Кода Андреа из команды Пескара делает подножку. Гакпе Серж заработал фол.
56'
Кода Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Кода Андреа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Кода Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Меджорини Риккардо из команды Кьево сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
55'
54'
Хетемай Перпарим нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Кода Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Кастро Лукас из команды Кьево устремляется вперед с мячом.
54'
Кастро Лукас коснулся мяча рукой.
53'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает подножку. Меджорини Риккардо заработал фол.
53'
Верре Валерио совершает грубый фол. Хетемай Перпарим был жертвой
53'
53'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес
52'
52'
Хетемай Перпарим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Черри Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Дзампано Франческо из команды Пескара. Это Хетемай Перпарим заработал фол.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Сполли Николас из команды Кьево. Это Кода Андреа заработал фол.
49'
49'
Хетемай Перпарим нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
49'
Кода Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Гакпе Серж из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Удар-перашют, который нанес Хетемай Перпарим из команды Кьево был чудом вытащен с линии вратарем.
48'
После удара головой, который нанес Кастро Лукас, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
48'
Гобби Массимо из команды Кьево делает пас партнеру.
47'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
47'
47'
47'
Кастро Лукас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Меджорини Риккардо из команды Кьево устремляется вперед с мячом.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Гакпе Серж пробил головой, вратарь справился с ударом.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
Де Гузман Джонатан коснулся мяча рукой.
47'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
46'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
46'
Инглесе Роберто получил травму и заменен. Гакпе Серж выходит на поле.
46'
Бираги Кристиано выбил мяч на угловой.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Инглесе Роберто возвращается на поле, всё в порядке.
45'
Кода Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Кода Андреа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
44'
Инглесе Роберто получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
43'
Стендардо Гильерме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Инглесе Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Стендардо Гильерме из команды Пескара опасно играет. Чуть не пострадал Инглесе Роберто.
42'
Гобби Массимо из команды Кьево делает подножку. Бенали Ахмед заработал фол.
42'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
42'
41'
Черри Альберто получает желтую карточку.
41'
Черри Альберто из команды Пескара опасно играет. Чуть не пострадал Дайнелли Дарио.
40'
Кастро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Капрари Джанлука из команды Пескара подал угловой справа.
40'
Сполли Николас выбил мяч на угловой.
40'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес
39'
Капрари Джанлука отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
37'
Де Гузман Джонатан получает желтую карточку.
37'
Де Гузман Джонатан атакует сзади соперника. Капрари Джанлука пострадал.
37'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
36'
Верре Валерио из команды Пескара опасно играет. Чуть не пострадал Хетемай Перпарим.
36'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Сполли Николас получает желтую карточку.
34'
Сполли Николас из команды Кьево. Это Черри Альберто заработал фол.
33'
33'
Хетемай Перпарим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Хетемай Перпарим на финте ушёл от оппонента.
32'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Стендардо Гильерме выбил мяч на угловой.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Кастро Лукас из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
28'
28'
27'
Удар от ворот произведет Кьево
27'
Стендардо Гильерме отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Верре Валерио из команды Пескара делает пас партнеру.
26'
26'
Верре Валерио из команды Пескара подал угловой справа.
26'
Бенали Ахмед из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Бенали Ахмед из команды Пескара устремляется вперед с мячом.
25'
Удар от ворот произведет Кьево
25'
Мемушай Ледиан получает желтую карточку за споры
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Капрари Джанлука не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
24'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает пас партнеру.
23'
Хетемай Перпарим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
23'
Хетемай Перпарим из команды Кьево. Это Верре Валерио заработал фол.
21'
Бруно Алессандро из команды Пескара делает подножку. Бирса Вальтер заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
19'
Бруно Алессандро из команды Пескара делает подножку. Де Гузман Джонатан заработал фол.
18'
18'
Меджорини Риккардо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
18'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Капрари Джанлука из команды Пескара сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
12'
ГОООООЛ - Бирса Вальтер из команды Кьево забивает из-за штрафной площади
12'
Бирса Вальтер на финте ушёл от оппонента.
12'
12'
12'
Стендардо Гильерме сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
12'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
12'
Кастро Лукас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Дзампано Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
10'
Удар от ворот произведет Кьево
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает подножку. Бруно Алессандро заработал фол.
9'
9'
Де Гузман Джонатан из команды Кьево делает навес
9'
9'
9'
Кода Андреа из команды Пескара делает подножку. Меджорини Риккардо заработал фол.
8'
Черри Альберто наказан за толчок Сполли Николас
5'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает подножку. Бенали Ахмед заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Удар от ворот произведет Кьево
4'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает неудачный навес.
2'
2'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
1'
Удар от ворот произведет Кьево
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Пескара". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кьево 2:0 Пескара
Кьево
88.6% (178)
Ничья:
8% (16)
Пескара
3.5% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кьево:
38.3% (77)
2:1 Кьево:
29.4% (59)
2:0 Кьево:
16.4% (33)
1:1 Ничья:
6% (12)
1:2 Пескара:
2.5% (5)
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