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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 13000
Кьево
2:0
Конец матча
Пескара
0'
1:0
12' Гол
Бирса Вальтер
23' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
25' Желтая карточка
Мемушай Ледиан
34' Желтая карточка
Сполли Николас
37' Желтая карточка
Де Гузман Джонатан
41' Желтая карточка
Черри Альберто
57' Желтая карточка
Кода Андреа
2:0
61' Гол
Кастро Лукас
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
93'
Удар от ворот произведет Кьево
93'
Стендардо Гильерме из команды Пескара бьет головой мимо ворот
93'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает передачу одноклубнику.
93'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает навес

Угловой
93'
Капрари Джанлука из команды Пескара разыграл угловой с правого угла.
92'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес
Угловой
92'
Пепе Симоне из команды Пескара разыграл угловой с левого угла.
92'
Сполли Николас выбил мяч на угловой.
92'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес
92'
Крешенци Алессандро из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Кьево
90'
Черри Альберто имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
90'
Стендардо Гильерме выбил мяч подальше от ворот.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Угловой
90'
Мемушай Ледиан из команды Пескара разыграл угловой с левого угла.
89'
Каччаторе Фабрицио выбил мяч на угловой.
89'
Мемушай Ледиан на финте ушёл от оппонента.
89'
Удар от ворот произведет Пескара
88'
Тактическая замена. Бирса Вальтер уходит с поля и его заменяет Кийине Софиан
88'
Ицко Мариано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
88'
Бирса Вальтер из команды Кьево разыграл угловой с правого угла.
87'
Бирса Вальтер бьет и мяч от рикошета проходит мимо
87'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает пас партнеру.
Офсайд
87'
Пепе Симоне из команды Пескара в офсайде
87'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Пепе Симоне из команды Пескара подал угловой справа.
86'
Каччаторе Фабрицио выбил мяч на угловой.
86'
Верре Валерио из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
85'
Гакпе Серж из команды Кьево в офсайде
85'
Удар от ворот произведет Кьево
85'
Крешенци Алессандро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
84'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает подножку. Ицко Мариано заработал фол.
Фол, нарушение
83'
Верре Валерио совершает грубый фол. Хетемай Перпарим был жертвой
83'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Верре Валерио из команды Пескара делает навес
83'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Пепе Симоне из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Крешенци Алессандро из команды Пескара делает навес
80'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Ицко Мариано из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
79'
Кода Андреа наказан за толчок Меджорини Риккардо
78'
Тактическая замена. Кастро Лукас уходит с поля и его заменяет Ицко Мариано
Офсайд
77'
Кода Андреа из команды Пескара в офсайде
77'
Пепе Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Хетемай Перпарим из команды Кьево. Это Крешенци Алессандро заработал фол.
76'
Митрицэ Александру получил травму и заменен. Пепе Симоне выходит на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Удар от ворот произведет Пескара
74'
Кастро Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
Мемушай Ледиан нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
70'
Мемушай Ледиан нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Капрари Джанлука из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Митрицэ Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Капрари Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Удар от ворот произведет Кьево
68'
Митрицэ Александру бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Удар от ворот произведет Пескара
68'
Бирса Вальтер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
После дальнего удара, который нанес Мемушай Ледиан мяч отбит вратарем
Офсайд
66'
Бирса Вальтер из команды Кьево в офсайде
66'
После удара головой, который нанес Гобби Массимо, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
66'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
66'
Меджорини Риккардо имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
66'
Бирса Вальтер попадает в перекладину ударом головой. Какой шанс!
66'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
Фол, нарушение
65'
Черри Альберто из команды Пескара делает подножку. Де Гузман Джонатан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 13000 болельщиков
64'
Бруно Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает навес
Фол, нарушение
64'
Бирса Вальтер наказан за толчок Бруно Алессандро
63'
Удар от ворот произведет Кьево
63'
Митрицэ Александру из команды Пескара делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
62'
Тактическая замена. Дзампано Франческо уходит с поля и его заменяет Крешенци Алессандро
61'
Тактическая замена. Бенали Ахмед уходит с поля и его заменяет Митрицэ Александру
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кастро Лукас оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
61'
Гакпе Серж имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
61'
Меджорини Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Бруно Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Капрари Джанлука из команды Пескара делает подножку. Каччаторе Фабрицио заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Удар от ворот произведет Кьево
58'
Верре Валерио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
57'
Бенали Ахмед из команды Пескара в офсайде
57'
Удар от ворот произведет Пескара
57'
Каччаторе Фабрицио имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
57'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
57'
Кода Андреа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
57'
Кода Андреа из команды Пескара делает подножку. Гакпе Серж заработал фол.
Травма, повреждение
56'
Кода Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Кода Андреа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
55'
Кода Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Меджорини Риккардо из команды Кьево сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
55'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
54'
Хетемай Перпарим нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Кода Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
54'
Кастро Лукас из команды Кьево устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
54'
Кастро Лукас коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
53'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает подножку. Меджорини Риккардо заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Верре Валерио совершает грубый фол. Хетемай Перпарим был жертвой
53'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает навес
52'
Удар от ворот произведет Пескара
52'
Хетемай Перпарим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Черри Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Дзампано Франческо из команды Пескара. Это Хетемай Перпарим заработал фол.
50'
Удар от ворот произведет Пескара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
50'
Сполли Николас из команды Кьево. Это Кода Андреа заработал фол.
Угловой
49'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
49'
Хетемай Перпарим нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
49'
Кода Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
48'
Гакпе Серж из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Удар-перашют, который нанес Хетемай Перпарим из команды Кьево был чудом вытащен с линии вратарем.
48'
После удара головой, который нанес Кастро Лукас, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
48'
Гобби Массимо из команды Кьево делает пас партнеру.
47'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
47'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Кастро Лукас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Меджорини Риккардо из команды Кьево устремляется вперед с мячом.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Гакпе Серж пробил головой, вратарь справился с ударом.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
47'
Де Гузман Джонатан коснулся мяча рукой.
47'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
Угловой
46'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
46'
Инглесе Роберто получил травму и заменен. Гакпе Серж выходит на поле.
46'
Бираги Кристиано выбил мяч на угловой.
46'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Травма, повреждение
45'
Инглесе Роберто возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
45'
Кода Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
44'
Кода Андреа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
44'
Инглесе Роберто получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
43'
Стендардо Гильерме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
43'
Инглесе Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
42'
Стендардо Гильерме из команды Пескара опасно играет. Чуть не пострадал Инглесе Роберто.
Фол, нарушение
42'
Гобби Массимо из команды Кьево делает подножку. Бенали Ахмед заработал фол.
42'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
Желтая карточка
41'
Черри Альберто получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Черри Альберто из команды Пескара опасно играет. Чуть не пострадал Дайнелли Дарио.
40'
Кастро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Капрари Джанлука из команды Пескара подал угловой справа.
40'
Сполли Николас выбил мяч на угловой.
40'
Бенали Ахмед из команды Пескара делает навес
39'
Капрари Джанлука отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
37'
Де Гузман Джонатан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Де Гузман Джонатан атакует сзади соперника. Капрари Джанлука пострадал.
Офсайд
37'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
Фол, нарушение
36'
Верре Валерио из команды Пескара опасно играет. Чуть не пострадал Хетемай Перпарим.
36'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
34'
Сполли Николас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Сполли Николас из команды Кьево. Это Черри Альберто заработал фол.
33'
Удар от ворот произведет Пескара
33'
Хетемай Перпарим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Хетемай Перпарим на финте ушёл от оппонента.
32'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
32'
Стендардо Гильерме выбил мяч на угловой.
31'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Кастро Лукас из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
28'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Кьево
27'
Стендардо Гильерме отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Верре Валерио из команды Пескара делает пас партнеру.
26'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Верре Валерио из команды Пескара подал угловой справа.
26'
Бенали Ахмед из команды Пескара попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Бенали Ахмед из команды Пескара устремляется вперед с мячом.
25'
Удар от ворот произведет Кьево
Желтая карточка
25'
Мемушай Ледиан получает желтую карточку за споры
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Капрари Джанлука не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
24'
Мемушай Ледиан из команды Пескара делает пас партнеру.
Желтая карточка
23'
Хетемай Перпарим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
23'
Хетемай Перпарим из команды Кьево. Это Верре Валерио заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Бруно Алессандро из команды Пескара делает подножку. Бирса Вальтер заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Игрок клуба "Пескара" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
19'
Бруно Алессандро из команды Пескара делает подножку. Де Гузман Джонатан заработал фол.
18'
Удар от ворот произведет Пескара
18'
Меджорини Риккардо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
18'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Капрари Джанлука из команды Пескара сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
Дзампано Франческо из команды Пескара делает навес
Описание гола
12'
ГОООООЛ - Бирса Вальтер из команды Кьево забивает из-за штрафной площади
12'
Бирса Вальтер на финте ушёл от оппонента.
12'
Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
12'
Стендардо Гильерме сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
12'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
12'
Кастро Лукас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Дзампано Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
10'
Удар от ворот произведет Кьево
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
10'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает подножку. Бруно Алессандро заработал фол.
9'
Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Де Гузман Джонатан из команды Кьево делает навес
9'
Стендардо Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Кода Андреа из команды Пескара делает подножку. Меджорини Риккардо заработал фол.
Фол, нарушение
8'
Черри Альберто наказан за толчок Сполли Николас
Фол, нарушение
5'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает подножку. Бенали Ахмед заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Удар от ворот произведет Кьево
4'
Бираги Кристиано из команды Пескара делает неудачный навес.
2'
Удар от ворот произведет Пескара
2'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
1'
Удар от ворот произведет Кьево
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Пескара". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кьево 2:0 Пескара
Кьево
88.6% (178)
Ничья:
8% (16)
Пескара
3.5% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Кьево:
38.3% (77)
Кьево:
29.4% (59)
Кьево:
16.4% (33)
Ничья:
6% (12)
Пескара:
2.5% (5)
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