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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 23260
Фиорентина
2:2
Конец матча
Торино
0'
1:0
8' Гол
Сапонара Риккардо
27' Желтая карточка
Лукич Саша
34' Желтая карточка
Бенасси Марко
2:0
38' Гол
Калинич Никола
42' Желтая карточка
Сапонара Риккардо
2:0
62' Не забитый пенальти
Белотти Андреа
2:1
65' Гол
Белотти Андреа
2:2
85' Гол
Белотти Андреа
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
Удар от ворот произведет Торино
94'
Бадель Милан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
94'
Кристофоро Себастьян из команды Фиорентина делает навес
94'
Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94'
Кристофоро Себастьян из команды Фиорентина делает навес
94'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
После дальнего удара, который нанес Ляич Адем мяч отбит вратарем
92'
Астори Давид из команды Фиорентина делает навес
Фол, нарушение
92'
Фальке Яго наказан за толчок Астори Давид
Фол, нарушение
92'
Гонсало Родригес из команды Фиорентина делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
92'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Густафссон Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой слева.
91'
Россеттини Лука выбил мяч на угловой.
91'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Харт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Оливера Максимильяно из команды Фиорентина делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
89'
Оливера Максимильяно из команды Фиорентина делает подножку. Густафссон Самуэль заработал фол.
89'
Тактическая замена. Тельо Кристиан уходит с поля и его заменяет Оливера Максимильяно
Фол, нарушение
88'
Томович Ненад из команды Фиорентина делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
88'
Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает навес
88'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Густафссон Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина подал угловой слева.
87'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Базелли Даниэле сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Белотти Андреа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
85'
Базелли Даниэле из команды Торино сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
85'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ляич Адем из команды Торино делает навес
85'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ляич Адем из команды Торино делает навес
85'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
Фол, нарушение
84'
Баррека Антонио из команды Торино делает подножку. Кьеза Федерико заработал фол.
83'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина остановил атаку, перехватив мяч.
83'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
83'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
83'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
82'
Бадель Милан из команды Фиорентина. Это Базелли Даниэле заработал фол.
82'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
81'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Тактическая замена. Сапонара Риккардо уходит с поля и его заменяет Кристофоро Себастьян
Фол, нарушение
80'
Томович Ненад наказан за толчок Баррека Антонио
Угловой
79'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой слева.
79'
Калинич Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает навес
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 23260 болельщиков
77'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
После дальнего удара, который нанес Базелли Даниэле мяч отбит вратарем
76'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Карлос Санчес получил травму и заменен. Томович Ненад выходит на поле.
Фол, нарушение
76'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает подножку. Баррека Антонио заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
75'
Астори Давид наказан за толчок Белотти Андреа
Травма, повреждение
75'
Карлос Санчес возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
75'
Белотти Андреа наказан за толчок Астори Давид
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
73'
Карлос Санчес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
73'
Карлос Санчес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Лукич Саша из команды Торино остановил атаку, перехватив мяч.
72'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
72'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает навес
71'
Густафссон Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Угловой
70'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой справа.
70'
Моретти Эмилиано выбил мяч на угловой.
69'
Удар от ворот произведет Фиорентина
69'
Тактическая замена. Бое Лукас уходит с поля и его заменяет Ляич Адем
69'
Лукич Саша бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
68'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает подножку. Базелли Даниэле заработал фол.
66'
Удар от ворот произведет Торино
66'
Сальседо Карлос из команды Фиорентина делает неудачный навес.
Фол, нарушение
66'
Белотти Андреа из команды Торино делает подножку. Астори Давид заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Моретти Эмилиано сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Белотти Андреа из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
65'
Бое Лукас из команды Торино делает передачу одноклубнику.
65'
Моретти Эмилиано из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
Угловой
65'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино подал угловой справа.
64'
Астори Давид выбил мяч на угловой.
64'
Удар от ворот произведет Фиорентина
64'
Лукич Саша из команды Торино делает навес
63'
Карлос Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бое Лукас из команды Торино делает навес
63'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Торино
63'
Кьеза Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Удар от ворот произведет Фиорентина
Описание гола
62'
ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ! Белотти Андреа бьет пенальти, но сотрясает каркас ворот
Фол, нарушение
61'
ПЕНАЛЬТИ! – Сальседо Карлос серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Бое Лукас заработал пенальти для своей команды
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
60'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает подножку. Густафссон Самуэль заработал фол.
60'
Лукич Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой справа.
59'
Моретти Эмилиано выбил мяч на угловой.
59'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Фиорентина
58'
Тактическая замена. Бенасси Марко уходит с поля и его заменяет Густафссон Самуэль
58'
Баррека Антонио из команды Торино делает неудачный навес.
57'
После дальнего удара, который нанес Тельо Кристиан мяч отбит вратарем
57'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина играет в стеночку с партнером по команде. Калинич Никола это был.
56'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
После дальнего удара, который нанес Кьеза Федерико мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
55'
Бенасси Марко из команды Торино делает подножку. Сапонара Риккардо заработал фол.
55'
Карлос Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
55'
Бадель Милан из команды Фиорентина остановил атаку, перехватив мяч.
54'
Бенасси Марко из команды Торино делает навес
53'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
53'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
53'
Валеро Борха из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
Удар от ворот произведет Торино
51'
Сапонара Риккардо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
51'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
49'
Бое Лукас наказан за толчок Бадель Милан
48'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает навес
46'
Тактическая замена. Айети Арлинд уходит с поля и его заменяет Россеттини Лука
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Астори Давид выбил мяч на угловой.
45'
Баррека Антонио из команды Торино делает навес
45'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
44'
Сальседо Карлос наказан за толчок Базелли Даниэле
43'
Сальседо Карлос из команды Фиорентина остановил атаку, перехватив мяч.
43'
Дзаппакоста Давиде навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Сапонара Риккардо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
42'
Сапонара Риккардо совершает грубый фол. Дзаппакоста Давиде был жертвой
41'
Удар от ворот произведет Торино
41'
Тельо Кристиан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
40'
Айети Арлинд из команды Торино делает подножку. Кьеза Федерико заработал фол.
38'
Валеро Борха сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Калинич Никола из клуба "Фиорентина" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
38'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой справа.
38'
Айети Арлинд выбил мяч на угловой.
38'
Сальседо Карлос из команды Фиорентина делает навес
36'
Бое Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
34'
Бенасси Марко сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
34'
Бенасси Марко совершает грубый фол. Бадель Милан был жертвой
34'
Удар от ворот произведет Торино
34'
Сапонара Риккардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Сальседо Карлос из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Удар от ворот произведет Торино
33'
Калинич Никола имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
33'
Тельо Кристиан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
33'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников.
Офсайд
32'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
32'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Калинич Никола наказан за толчок Моретти Эмилиано
31'
Удар от ворот произведет Торино
31'
Карлос Санчес из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Угловой
30'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой справа.
30'
Айети Арлинд выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
28'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает подножку. Баррека Антонио заработал фол.
28'
Удар от ворот произведет Торино
28'
Тельо Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
27'
Лукич Саша сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
27'
Лукич Саша атакует сзади соперника. Сапонара Риккардо пострадал.
26'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Торино
26'
Тельо Кристиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
25'
Игроки ФК "Фиорентина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
25'
Белотти Андреа из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Валеро Борха выбил мяч подальше от ворот.
24'
Айети Арлинд из команды Торино остановил атаку, перехватив мяч.
24'
Тельо Кристиан пасует партнеру в штрафной
24'
Удар от ворот произведет Фиорентина
24'
Бенасси Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
23'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Бое Лукас из команды Торино сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
22'
Астори Давид наказан за толчок Белотти Андреа
21'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
19'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает подножку. Тельо Кристиан заработал фол.
19'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
19'
Астори Давид выбил мяч на угловой.
18'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Удар от ворот произведет Торино
17'
Карлос Санчес из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
Угловой
16'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой справа.
16'
Калинич Никола нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
16'
Калинич Никола оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
16'
Айети Арлинд ошибается в защите.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
15'
Бое Лукас наказан за толчок Гонсало Родригес
14'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
После дальнего удара, который нанес Бое Лукас мяч отбит вратарем
12'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
12'
Удар от ворот произведет Торино
12'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает неудачный навес.
11'
Удар от ворот произведет Торино
11'
Калинич Никола из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
11'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
Угловой
11'
Валеро Борха из команды Фиорентина разыграл угловой с правого угла.
11'
Моретти Эмилиано выбил мяч на угловой.
11'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Астори Давид из команды Фиорентина сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Сальседо Карлос из команды Фиорентина делает навес
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Сапонара Риккардо!
8'
Харт Джо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
8'
Вратарь парирует удар, который нанес Валеро Борха, и мяч снова в игре
8'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
6'
Калинич Никола из команды Фиорентина делает подножку. Баррека Антонио заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Фол, нарушение
3'
Астори Давид из команды Фиорентина делает подножку. Бенасси Марко заработал фол.
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
2'
Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Астори Давид выбил мяч на угловой.
2'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
1'
Лукич Саша из команды Торино делает подножку. Бадель Милан заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фиорентина 2:2 Торино
Фиорентина
89.2% (199)
Ничья:
8.5% (19)
Торино
2.2% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Фиорентина:
48% (107)
Фиорентина:
19.3% (43)
Фиорентина:
10.3% (23)
Фиорентина:
6.3% (14)
Ничья:
5.8% (13)
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