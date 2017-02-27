Второй тайм

95' Судья свистит, и матч окончен

95' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

94' Удар от ворот произведет Торино

94' Бадель Милан бьет из пределов штрафной и упускает момент!

94' Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' После дальнего удара, который нанес Ляич Адем мяч отбит вратарем

92' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' [4] - столько добавил арбитр времени.

91' Густафссон Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Харт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

88' Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Игрок клуба " Фиорентина " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

88' Густафссон Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

85' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Белотти Андреа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

85' Базелли Даниэле из команды Торино сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.

85' Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Гонсало Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.

81' Игрок клуба " Торино " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

79' Сапонара Риккардо из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

77' Сегодняшная посещаемость составляет 23260 болельщиков

77' Игрок клуба " Фиорентина " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

77' После дальнего удара, который нанес Базелли Даниэле мяч отбит вратарем

76' Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

73' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

73' Карлос Санчес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.

73' Карлос Санчес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Сапонара Риккардо из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.

72' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Густафссон Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.

69' Удар от ворот произведет Фиорентина

69' Лукич Саша бьет из пределов штрафной и упускает момент!

66' Удар от ворот произведет Торино

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

64' Удар от ворот произведет Фиорентина

63' Карлос Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Игрок клуба " Торино " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

63' Удар от ворот произведет Торино

63' Кьеза Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!

62' Удар от ворот произведет Фиорентина

62' ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ! Белотти Андреа бьет пенальти, но сотрясает каркас ворот

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

60' Игрок клуба " Торино " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

60' Лукич Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Игрок клуба " Торино " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

58' Удар от ворот произведет Фиорентина

57' После дальнего удара, который нанес Тельо Кристиан мяч отбит вратарем

56' Игрок клуба " Фиорентина " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

55' После дальнего удара, который нанес Кьеза Федерико мяч отбит вратарем

55' Карлос Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.

53' Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.

53' Валеро Борха из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.

51' Удар от ворот произведет Торино

51' Сапонара Риккардо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.

51' Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

48' Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Игрок клуба " Фиорентина " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

47' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота