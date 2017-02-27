Стадион: Артемио Франки Зрители: 23260
2:2
Конец матча
1:0
8' ГолСапонара Риккардо
27' Желтая карточкаЛукич Саша
34' Желтая карточкаБенасси Марко
2:0
38' ГолКалинич Никола
42' Желтая карточкаСапонара Риккардо
2:0
62' Не забитый пенальтиБелотти Андреа
2:1
65' ГолБелотти Андреа
2:2
85' ГолБелотти Андреа
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
94'
Бадель Милан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
94'
Кристофоро Себастьян из команды Фиорентина делает навес
94'
Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Кристофоро Себастьян из команды Фиорентина делает навес
94'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
После дальнего удара, который нанес Ляич Адем мяч отбит вратарем
92'
Астори Давид из команды Фиорентина делает навес
92'
Фальке Яго наказан за толчок Астори Давид
92'
Гонсало Родригес из команды Фиорентина делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
92'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой слева.
91'
Россеттини Лука выбил мяч на угловой.
91'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Харт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Оливера Максимильяно из команды Фиорентина делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Оливера Максимильяно из команды Фиорентина делает подножку. Густафссон Самуэль заработал фол.
89'
Тактическая замена. Тельо Кристиан уходит с поля и его заменяет Оливера Максимильяно
88'
Томович Ненад из команды Фиорентина делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
88'
Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает навес
88'
88'
87'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина подал угловой слева.
87'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Базелли Даниэле сделал результативную передачу.
85'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Белотти Андреа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
85'
Базелли Даниэле из команды Торино сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
85'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
84'
Баррека Антонио из команды Торино делает подножку. Кьеза Федерико заработал фол.
83'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина остановил атаку, перехватив мяч.
83'
83'
83'
83'
83'
82'
Бадель Милан из команды Фиорентина. Это Базелли Даниэле заработал фол.
82'
Татарушану Чиприан вышел из ворот и забрал мяч.
82'
81'
81'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Тактическая замена. Сапонара Риккардо уходит с поля и его заменяет Кристофоро Себастьян
80'
Томович Ненад наказан за толчок Баррека Антонио
79'
Валеро Борха из команды Фиорентина подал угловой слева.
79'
Калинич Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
Валеро Борха из команды Фиорентина делает навес
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 23260 болельщиков
77'
77'
После дальнего удара, который нанес Базелли Даниэле мяч отбит вратарем
76'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Карлос Санчес получил травму и заменен. Томович Ненад выходит на поле.
76'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает подножку. Баррека Антонио заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Астори Давид наказан за толчок Белотти Андреа
75'
Карлос Санчес возвращается на поле, всё в порядке.
75'
Белотти Андреа наказан за толчок Астори Давид
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Карлос Санчес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
73'
Карлос Санчес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Лукич Саша из команды Торино остановил атаку, перехватив мяч.
72'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
72'
72'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает навес
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
70'
69'
69'
Лукич Саша бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает подножку. Базелли Даниэле заработал фол.
66'
66'
Сальседо Карлос из команды Фиорентина делает неудачный навес.
66'
Белотти Андреа из команды Торино делает подножку. Астори Давид заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Моретти Эмилиано сделал результативную передачу.
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Белотти Андреа из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
65'
Моретти Эмилиано из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
65'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино подал угловой справа.
64'
64'
64'
Лукич Саша из команды Торино делает навес
63'
Карлос Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
63'
Кьеза Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
62'
ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ! Белотти Андреа бьет пенальти, но сотрясает каркас ворот
61'
ПЕНАЛЬТИ! – Сальседо Карлос серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Бое Лукас заработал пенальти для своей команды
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
60'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает подножку. Густафссон Самуэль заработал фол.
60'
Лукич Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
59'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
58'
58'
Тактическая замена. Бенасси Марко уходит с поля и его заменяет Густафссон Самуэль
58'
Баррека Антонио из команды Торино делает неудачный навес.
57'
После дальнего удара, который нанес Тельо Кристиан мяч отбит вратарем
57'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина играет в стеночку с партнером по команде. Калинич Никола это был.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
После дальнего удара, который нанес Кьеза Федерико мяч отбит вратарем
55'
Бенасси Марко из команды Торино делает подножку. Сапонара Риккардо заработал фол.
55'
Карлос Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Бадель Милан из команды Фиорентина остановил атаку, перехватив мяч.
54'
Бенасси Марко из команды Торино делает навес
53'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
53'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
53'
Валеро Борха из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
51'
Сапонара Риккардо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
51'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
Бое Лукас наказан за толчок Бадель Милан
48'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
47'
47'
Тельо Кристиан из команды Фиорентина делает навес
46'
Тактическая замена. Айети Арлинд уходит с поля и его заменяет Россеттини Лука
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
45'
45'
44'
Сальседо Карлос наказан за толчок Базелли Даниэле
43'
Сальседо Карлос из команды Фиорентина остановил атаку, перехватив мяч.
43'
Дзаппакоста Давиде навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Сапонара Риккардо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
42'
Сапонара Риккардо совершает грубый фол. Дзаппакоста Давиде был жертвой
41'
41'
Тельо Кристиан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Айети Арлинд из команды Торино делает подножку. Кьеза Федерико заработал фол.
38'
Валеро Борха сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Калинич Никола из клуба "Фиорентина" отправил мяч головой в ворота.
38'
38'
Айети Арлинд выбил мяч на угловой.
38'
Сальседо Карлос из команды Фиорентина делает навес
36'
Бое Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Бенасси Марко сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
34'
Бенасси Марко совершает грубый фол. Бадель Милан был жертвой
34'
34'
Сапонара Риккардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Сальседо Карлос из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
Калинич Никола имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
33'
Тельо Кристиан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
33'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников.
32'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
32'
31'
Калинич Никола наказан за толчок Моретти Эмилиано
31'
31'
Карлос Санчес из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
30'
Айети Арлинд выбил мяч на угловой.
28'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает подножку. Баррека Антонио заработал фол.
28'
28'
Тельо Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Лукич Саша сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
27'
Лукич Саша атакует сзади соперника. Сапонара Риккардо пострадал.
26'
26'
26'
Тельо Кристиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
25'
Игроки ФК "Фиорентина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
25'
25'
Белотти Андреа из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Валеро Борха выбил мяч подальше от ворот.
24'
Айети Арлинд из команды Торино остановил атаку, перехватив мяч.
24'
Тельо Кристиан пасует партнеру в штрафной
24'
24'
Бенасси Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Астори Давид наказан за толчок Белотти Андреа
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
19'
Дзаппакоста Давиде из команды Торино делает подножку. Тельо Кристиан заработал фол.
19'
19'
19'
18'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
Карлос Санчес из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
16'
16'
Калинич Никола нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
16'
Калинич Никола оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
16'
Айети Арлинд ошибается в защите.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
Бое Лукас наказан за толчок Гонсало Родригес
14'
13'
После дальнего удара, который нанес Бое Лукас мяч отбит вратарем
12'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
12'
12'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает неудачный навес.
11'
11'
Калинич Никола из команды Фиорентина бьет головой мимо ворот
11'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
11'
Валеро Борха из команды Фиорентина разыграл угловой с правого угла.
11'
11'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Астори Давид из команды Фиорентина сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Сальседо Карлос из команды Фиорентина делает навес
8'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Сапонара Риккардо!
8'
Харт Джо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
8'
Вратарь парирует удар, который нанес Валеро Борха, и мяч снова в игре
8'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
6'
Калинич Никола из команды Фиорентина делает подножку. Баррека Антонио заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
3'
Астори Давид из команды Фиорентина делает подножку. Бенасси Марко заработал фол.
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
2'
2'
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
2'
Фальке Яго из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Лукич Саша из команды Торино делает подножку. Бадель Милан заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фиорентина 2:2 Торино
Фиорентина
89.2% (199)
Ничья:
8.5% (19)
Торино
2.2% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Фиорентина:
48% (107)
1:0 Фиорентина:
19.3% (43)
2:0 Фиорентина:
10.3% (23)
3:1 Фиорентина:
6.3% (14)
1:1 Ничья:
5.8% (13)
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