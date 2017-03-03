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Стадион:
Трабзонспор
0:0
Первый тайм: 45'
Карабюкспор
0'
24' Желтая карточка
Мас Эмануэль
29' Желтая карточка
Поко Андре
45'
Первый тайм
45'
Гэман Валерикэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор подал угловой слева.
44'
Yusuf Yazici бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
Yusuf Yazici на финте ушёл от оппонента.
44'
Траоре Абду II из команды Карабюкспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
43'
Зенгин Керим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
42'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
41'
Селезнёв Евгений имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
41'
Латовлевич Ясмин из команды Карабюкспор делает навес
40'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
40'
Поко Андре атакует сзади соперника. Йокушлу Окай пострадал.
39'
Латовлевич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Yusuf Yazici навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Селезнёв Евгений из команды Карабюкспор делает подножку. Онази Оджени заработал фол.
38'
Родальега Уго пробил головой, вратарь справился с ударом.
38'
Демирок Угур из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
38'
Шахан Олджай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
36'
Шахан Олджай возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Шахан Олджай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
35'
Шахан Олджай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Траоре Абду II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Селезнёв Евгений заработал фол.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
29'
Поко Андре получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
29'
Поко Андре наказан за толчок Перейра Жоау
28'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Нункеу Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Зенгин Керим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес
26'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
25'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
25'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
25'
Тэнасе Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
24'
Мас Эмануэль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
24'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор. Это Гюлселам Джейхун заработал фол.
24'
Нункеу Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес
24'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Йокушлу Окай бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
23'
Меджани Карл из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
23'
Yusuf Yazici навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Гюлселам Джейхун наказан за толчок Родальега Уго
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
23'
Гюлселам Джейхун из команды Карабюкспор опасно играет. Чуть не пострадал Мас Эмануэль.
22'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
22'
Мас Эмануэль делает скидку назад вдоль ворот
21'
Yusuf Yazici навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Гюлселам Джейхун из команды Карабюкспор опасно играет. Чуть не пострадал Шахан Олджай.
20'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
20'
Демирок Угур имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
20'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой справа.
19'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Матч возобновится спорным мячом
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
17'
Траоре Абду II бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
16'
Траоре Абду II из команды Карабюкспор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
15'
Демирок Угур из команды Трабзонспор. Это Селезнёв Евгений заработал фол.
15'
Башдаш Барыш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес
15'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
13'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор в офсайде
13'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
13'
Шахин Ахмет вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает навес
12'
Yusuf Yazici нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
12'
Поко Андре возвращается на поле, всё в порядке.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Поко Андре получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
11'
Поко Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
10'
Зенгин Керим из команды Карабюкспор делает неудачный навес.
10'
Тэнасе Кристиан из команды Карабюкспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
9'
Родальега Уго атакует сзади соперника. Нункеу Дани пострадал.
Фол, нарушение
7'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает подножку. Латовлевич Ясмин заработал фол.
7'
Родальега Уго пробил головой, вратарь справился с ударом.
7'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес
6'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Родальега Уго мяча так и не получил
Фол, нарушение
6'
Тэнасе Кристиан из команды Карабюкспор делает подножку. Перейра Жоау заработал фол.
5'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
4'
Тэнасе Кристиан из команды Карабюкспор. Это Перейра Жоау заработал фол.
4'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
4'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
3'
Шахин Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
2'
Yusuf Yazici коснулся мяча рукой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Карабюкспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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