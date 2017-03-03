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Стадион: Senol Gunes Akyazi Stadium
0:0
Первый тайм: 45'
24' Желтая карточкаМас Эмануэль
29' Желтая карточкаПоко Андре
|
24'
29'
Состав команд
47
Перейра
Жоау
15
Демирок
Угур
17
Онази
Оджени
97
Yusuf
Yazici
20
Шахан
Олджай
78
Шахин
Ахмет
11
Зенгин
Керим
13
Нункеу
Дани
22
Башдаш
Барыш
17
Поко
Андре
Трабзонспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кыврак Онур Вратарь
- 47 Перейра Жоау Защитник
- 15 Демирок Угур Защитник
- 6 Меджани Карл Защитник
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 17 Онази Оджени Полузащитник
- 5 Йокушлу Окай Полузащитник
- 11 Fabian Castillo II Полузащитник
- 97 Yusuf Yazici Полузащитник
- 20 Шахан Олджай Полузащитник
- 28 Родальега Уго Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Альварадо Эстебан Вратарь
- 2 Явру Зеки Защитник
- 21 Беро Матуш Полузащитник
- 25 Акбаш Мустафа Полузащитник
- 32 Эрдоган Юсуф Полузащитник
- 14 Н'Дойе Даме Нападающий
- 35 Aytac Kara II
- Главный тренер: Янал Эрсун
- Травмы и дисквалификации
- Дюрица Ян Травмирован
Карабюкспор 4-1-4-1
- Основной состав
- 78 Шахин Ахмет Вратарь
- 11 Зенгин Керим Защитник
- 13 Нункеу Дани Защитник
- 5 Гэман Валерикэ Защитник
- 14 Латовлевич Ясмин Защитник
- 22 Башдаш Барыш Полузащитник
- 12 Траоре Абду II Полузащитник
- 6 Гюлселам Джейхун Полузащитник
- 17 Поко Андре Полузащитник
- 30 Тэнасе Кристиан Полузащитник
- 29 Селезнёв Евгений Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Папп Пол Защитник
- 21 Лазаревич Деян Полузащитник
- 7 Депе Илхан Полузащитник
- 16 Скуласон Олафур Полузащитник
- 9 Ятабаре Мустафа Нападающий
- 23 Деликташ Сердар Нападающий
- 98 Ercument Kafkasyali
- Главный тренер: Баришич Зоран
Предыдущие игры
Трабзонспор (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 25.02.2017 Коньяспор 1:1 Трабзонспор С
- 20.02.2017 Трабзонспор 0:0 Аланьяспор С
- 11.02.2017 Османлыспор 0:1 Трабзонспор С
- 29.01.2017 Трабзонспор 4:0 Газиантепспор С
- 22.01.2017 Касымпаша 0:1 Трабзонспор С
- 13.01.2017 Бурсаспор 1:2 Трабзонспор С
- 26.12.2016 Трабзонспор 0:3 Фенербахче С
- 17.12.2016 Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор С
- 09.12.2016 Трабзонспор 4:1 Аданаспор С
- 05.12.2016 Кайсериспор 0:1 Трабзонспор С
- 27.11.2016 Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор С
- 21.11.2016 Трабзонспор 0:1 Антальяспор С
- 05.11.2016 Бешикташ 2:1 Трабзонспор С
- 30.10.2016 Трабзонспор 2:2 Ризеспор С
- 22.10.2016 Галатасарай 0:1 Трабзонспор С
- 16.10.2016 Трабзонспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 01.10.2016 Карабюкспор 4:0 Трабзонспор С
- 24.09.2016 Трабзонспор 1:0 Коньяспор С
- 21.09.2016 Трабзонспор 6:0 Серат Ардараспор К
- 17.09.2016 Аланьяспор 3:0 Трабзонспор С
Карабюкспор (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 26.02.2017 Карабюкспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 18.02.2017 Антальяспор 1:0 Карабюкспор С
- 10.02.2017 Карабюкспор 2:1 Бешикташ С
- 28.01.2017 Ризеспор 1:0 Карабюкспор С
- 21.01.2017 Карабюкспор 2:1 Галатасарай С
- 14.01.2017 Карабюкспор 1:0 Акхисар Беледиеспор С
- 25.12.2016 Кайсериспор 2:0 Карабюкспор С
- 18.12.2016 Карабюкспор 1:1 Коньяспор С
- 11.12.2016 Карабюкспор 0:2 Аланьяспор С
- 04.12.2016 Османлыспор 2:1 Карабюкспор С
- 26.11.2016 Карабюкспор 2:0 Газиантепспор С
- 20.11.2016 Касымпаша 2:2 Карабюкспор С
- 05.11.2016 Карабюкспор 0:0 Бурсаспор С
- 30.10.2016 Фенербахче 5:0 Карабюкспор С
- 23.10.2016 Карабюкспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 15.10.2016 Аданаспор 1:2 Карабюкспор С
- 01.10.2016 Карабюкспор 4:0 Трабзонспор С
- 25.09.2016 Генчлербирлиги 2:0 Карабюкспор С
- 20.09.2016 Офспор 5:3 Карабюкспор К
- 16.09.2016 Карабюкспор 3:2 Антальяспор С
Последние игры между собой
Трабзонспор: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Карабюкспор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
- 01.10.2016 Карабюкспор 4:0 Трабзонспор Суперлига
- 02.03.2015 Трабзонспор 3:2 Карабюкспор Суперлига
- 05.10.2014 Карабюкспор 3:0 Трабзонспор Суперлига
- 15.02.2014 Карабюкспор 2:2 Трабзонспор Суперлига
- 14.09.2013 Трабзонспор 1:0 Карабюкспор Суперлига
- 20.01.2013 Трабзонспор 1:3 Карабюкспор Суперлига
- 18.08.2012 Карабюкспор 1:1 Трабзонспор Суперлига
- 21.01.2012 Карабюкспор 2:1 Трабзонспор Суперлига
- 24.09.2011 Трабзонспор 3:1 Карабюкспор Суперлига
- 22.05.2011 Карабюкспор 0:4 Трабзонспор Суперлига
- 17.12.2010 Трабзонспор 3:0 Карабюкспор Суперлига
- 24.09.2008 Трабзонспор 2:0 Карабюкспор Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|22
|15
|5
|2
|44 - 18
|50
|2.
|Истанбул Башакшехир
|22
|13
|7
|2
|38 - 16
|46
|3.
|Галатасарай
|22
|12
|4
|6
|40 - 22
|40
|4.
|Фенербахче
|22
|10
|8
|4
|40 - 20
|38
|5.
|Антальяспор
|22
|10
|5
|7
|25 - 26
|35
|6.
|Трабзонспор
|0:0
|23
|9
|6
|8
|21 - 22
|33
|7.
|Карабюкспор
|0:0
|23
|9
|4
|10
|25 - 29
|31
|8.
|Османлыспор
|22
|7
|9
|6
|28 - 24
|30
|9.
|Коньяспор
|22
|7
|8
|7
|25 - 27
|29
|10.
|Касымпаша
|22
|8
|4
|10
|29 - 28
|28
|11.
|Бурсаспор
|22
|8
|4
|10
|22 - 28
|28
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|22
|7
|6
|9
|16 - 27
|27
|13.
|Генчлербирлиги
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|14.
|Аланьяспор
|22
|7
|4
|11
|33 - 41
|25
|15.
|Кайсериспор
|22
|7
|4
|11
|26 - 35
|25
|16.
|Ризеспор
|22
|5
|5
|12
|23 - 37
|20
|17.
|Аданаспор
|22
|4
|5
|13
|20 - 36
|17
|18.
|Газиантепспор
|21
|4
|4
|13
|17 - 35
|16
Первый тайм
45'
Гэман Валерикэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор подал угловой слева.
44'
Yusuf Yazici бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
Yusuf Yazici на финте ушёл от оппонента.
44'
Траоре Абду II из команды Карабюкспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
43'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
43'
Зенгин Керим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
42'
41'
41'
Селезнёв Евгений имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
41'
Латовлевич Ясмин из команды Карабюкспор делает навес
40'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Поко Андре атакует сзади соперника. Йокушлу Окай пострадал.
39'
Латовлевич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Селезнёв Евгений из команды Карабюкспор делает подножку. Онази Оджени заработал фол.
38'
Родальега Уго пробил головой, вратарь справился с ударом.
38'
Демирок Угур из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
38'
Шахан Олджай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Гюлселам Джейхун наказан за толчок Фабиан Андрес Кастильо Санчес
36'
Шахан Олджай возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Шахан Олджай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Шахан Олджай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Траоре Абду II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает подножку. Селезнёв Евгений заработал фол.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Поко Андре получает желтую карточку за неспортивное поведение
29'
Поко Андре наказан за толчок Перейра Жоау
28'
27'
Нункеу Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает навес
27'
Зенгин Керим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
25'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
25'
25'
Тэнасе Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Мас Эмануэль получает желтую карточку.
24'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор. Это Гюлселам Джейхун заработал фол.
24'
Нункеу Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
24'
Йокушлу Окай бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
23'
Меджани Карл из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
23'
23'
Гюлселам Джейхун наказан за толчок Родальега Уго
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
23'
Гюлселам Джейхун из команды Карабюкспор опасно играет. Чуть не пострадал Мас Эмануэль.
22'
22'
Мас Эмануэль делает скидку назад вдоль ворот
21'
21'
Гюлселам Джейхун из команды Карабюкспор опасно играет. Чуть не пострадал Шахан Олджай.
20'
20'
Демирок Угур имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
20'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой справа.
19'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Матч возобновится спорным мячом
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
17'
Траоре Абду II бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
16'
Траоре Абду II из команды Карабюкспор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
15'
Демирок Угур из команды Трабзонспор. Это Селезнёв Евгений заработал фол.
15'
Башдаш Барыш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор в офсайде
13'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
13'
Шахин Ахмет вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает навес
12'
Yusuf Yazici нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Поко Андре возвращается на поле, всё в порядке.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Поко Андре получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
11'
Поко Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
10'
Зенгин Керим из команды Карабюкспор делает неудачный навес.
10'
Тэнасе Кристиан из команды Карабюкспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Родальега Уго атакует сзади соперника. Нункеу Дани пострадал.
7'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает подножку. Латовлевич Ясмин заработал фол.
7'
Родальега Уго пробил головой, вратарь справился с ударом.
7'
6'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Родальега Уго мяча так и не получил
6'
Тэнасе Кристиан из команды Карабюкспор делает подножку. Перейра Жоау заработал фол.
5'
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
4'
Тэнасе Кристиан из команды Карабюкспор. Это Перейра Жоау заработал фол.
4'
4'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
3'
Шахин Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
2'
Yusuf Yazici коснулся мяча рукой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Карабюкспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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