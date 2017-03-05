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Стадион:
Кайсериспор
2:1
Второй тайм: 84'
Касымпаша
0'
22' Желтая карточка
Бюйюк Адем
24' Желтая карточка
Сари Вейсел
1:0
25' Гол
Тюрюдж Дениз
1:1
42' Пенальти
Titi I
70' Желтая карточка
Торун Тунай
71' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
2:1
73' Гол
Лаваль Рахим
75' Желтая карточка
Ротман Райко
77' Желтая карточка
Лаваль Рахим
77' Желтая карточка
Titi I
84'
Второй тайм
Желтая карточка
77'
Тити получает желтую карточку.
Желтая карточка
77'
Лаваль Рахим получает желтую карточку.
76'
Касымпаша производит замену. Дурак Абдулла уходит, и Cristian Guanca заменяет его
Желтая карточка
75'
Ротман Райко получает желтую карточку.
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лаваль Рахим.
Желтая карточка
71'
Тюрюдж Дениз получает желтую карточку.
Желтая карточка
70'
Торун Тунай получает желтую карточку.
68'
Касымпаша производит замену. Samuel Emem Eduok уходит, и Шахин Тургут заменяет его
62'
Касымпаша производит замену. Бюйюк Адем уходит, и Торун Тунай заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
42'
Г О О О О О Л - Тити из команды Касымпаша забивает пенальти
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тюрюдж Дениз.
Желтая карточка
24'
Сари Вейсел получает желтую карточку.
Желтая карточка
22'
Бюйюк Адем получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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