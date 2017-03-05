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Стадион: Кадир Хас
2:1
Второй тайм: 84'
22' Желтая карточкаБюйюк Адем
24' Желтая карточкаСари Вейсел
1:0
25' ГолТюрюдж Дениз
1:1
42' ПенальтиTiti I
70' Желтая карточкаТорун Тунай
71' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
2:1
73' ГолЛаваль Рахим
75' Желтая карточкаРотман Райко
77' Желтая карточкаЛаваль Рахим
77' Желтая карточкаTiti I
|
22'
24'
25'
1:0
42'
1:1
70'
71'
73'
2:1
75'
77'
77'
Состав команд
Кайсериспор
- Основной состав
- 16 Аамада Али Вратарь
- 42 Асланташ Хакан Защитник
- 6 Мабьяла Ларрис Защитник
- 76 Кана-Бийик Жан-Армель Защитник
- 23 Каш Эркан Полузащитник
- 12 Лаваль Рахим Полузащитник
- 10 Тюрюдж Дениз Полузащитник
- 5 Ротман Райко Полузащитник
- 7 Сов Самба Полузащитник
- 9 Булут Умут Нападающий
- 18 Варела Силвештре Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йилдирим Муаммер Вратарь
- 38 Озарслан Эфе Защитник
- 4 Гюлен Левент Защитник
- 2 Дуглас Феррейра Защитник
- 24 Н'Гуэмо Ландри Полузащитник
- 8 Kubilay Sonmez Полузащитник
- 13 Umut Sonmez
- Главный тренер: Ялчын Серген
Касымпаша
- Основной состав
- 1 Кёсе Рамазан Вратарь
- 88 Сари Вейсел Защитник
- 31 Вейньо Оливье Защитник
- 6 Садику Лорет Защитник
- 5 Дурак Абдулла Полузащитник
- 13 Samuel Emem Eduok Полузащитник
- 8 Каштру Андре Полузащитник
- 90 Попов Страхил Полузащитник
- 10 Бюйюк Адем Нападающий
- 9 Койта Бенгали-Фоде Нападающий
- 4 Titi I
- Запасные игроки
- 53 Kadem Yasar Вратарь
- 3 Божиков Васил Защитник
- 2 Отигба Кеннет Защитник
- 17 Шахин Тургут Полузащитник
- 12 Павелка Давид Полузащитник
- 11 Торун Тунай Нападающий
- 20 Cristian Guanca
- Главный тренер: Kemal Ozdes
Предыдущие игры
Кайсериспор (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 24.02.2017 Ризеспор 2:4 Кайсериспор С
- 17.02.2017 Кайсериспор 2:0 Бурсаспор С
- 12.02.2017 Галатасарай 1:2 Кайсериспор С
- 29.01.2017 Кайсериспор 4:1 Фенербахче С
- 21.01.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Кайсериспор С
- 14.01.2017 Истанбул Башакшехир 5:0 Кайсериспор С
- 25.12.2016 Кайсериспор 2:0 Карабюкспор С
- 18.12.2016 Аданаспор 2:1 Кайсериспор С
- 11.12.2016 Коньяспор 1:0 Кайсериспор С
- 05.12.2016 Кайсериспор 0:1 Трабзонспор С
- 25.11.2016 Аланьяспор 3:0 Кайсериспор С
- 20.11.2016 Кайсериспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 06.11.2016 Османлыспор 1:1 Кайсериспор С
- 31.10.2016 Кайсериспор 0:1 Антальяспор С
- 21.10.2016 Газиантепспор 1:2 Кайсериспор С
- 15.10.2016 Кайсериспор 0:1 Бешикташ С
- 01.10.2016 Касымпаша 3:1 Кайсериспор С
- 25.09.2016 Кайсериспор 2:1 Ризеспор С
- 20.09.2016 Орхангзиспор 2:3 Кайсериспор К
- 16.09.2016 Бурсаспор 3:1 Кайсериспор С
Касымпаша (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 24.02.2017 Касымпаша 4:0 Бурсаспор С
- 19.02.2017 Фенербахче 0:0 Касымпаша С
- 12.02.2017 Касымпаша 4:0 Истанбул Башакшехир С
- 30.01.2017 Аданаспор 2:0 Касымпаша С
- 22.01.2017 Касымпаша 0:1 Трабзонспор С
- 15.01.2017 Касымпаша 3:0 Генчлербирлиги С
- 25.12.2016 Антальяспор 2:1 Касымпаша С
- 17.12.2016 Касымпаша 2:1 Бешикташ С
- 10.12.2016 Ризеспор 0:1 Касымпаша С
- 04.12.2016 Касымпаша 1:2 Галатасарай С
- 26.11.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Касымпаша С
- 20.11.2016 Касымпаша 2:2 Карабюкспор С
- 06.11.2016 Коньяспор 2:1 Касымпаша С
- 31.10.2016 Касымпаша 2:1 Аланьяспор С
- 23.10.2016 Османлыспор 1:2 Касымпаша С
- 15.10.2016 Касымпаша 0:0 Газиантепспор С
- 01.10.2016 Касымпаша 3:1 Кайсериспор С
- 25.09.2016 Бурсаспор 1:0 Касымпаша С
- 19.09.2016 Касымпаша 1:5 Фенербахче С
- 10.09.2016 Истанбул Башакшехир 3:1 Касымпаша С
Последние игры между собой
Кайсериспор: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Касымпаша: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
- 01.10.2016 Касымпаша 3:1 Кайсериспор Суперлига
- 04.08.2016 Кайсериспор 1:0 Касымпаша Товарищеские матчи. Клубы
- 17.04.2016 Касымпаша 1:2 Кайсериспор Суперлига
- 21.11.2015 Кайсериспор 0:0 Касымпаша Суперлига
- 01.02.2014 Кайсериспор 0:0 Касымпаша Суперлига
- 24.08.2013 Касымпаша 3:1 Кайсериспор Суперлига
- 10.05.2013 Касымпаша 1:2 Кайсериспор Суперлига
- 17.12.2012 Кайсериспор 1:0 Касымпаша Суперлига
- 03.04.2011 Кайсериспор 1:3 Касымпаша Суперлига
- 31.10.2010 Касымпаша 1:2 Кайсериспор Суперлига
- 06.03.2010 Касымпаша 2:2 Кайсериспор Суперлига
- 27.09.2009 Кайсериспор 0:0 Касымпаша Суперлига
- 27.01.2008 Касымпаша 0:2 Кайсериспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|23
|16
|5
|2
|45 - 18
|53
|2.
|Истанбул Башакшехир
|23
|14
|7
|2
|40 - 17
|49
|3.
|Галатасарай
|22
|12
|4
|6
|40 - 22
|40
|4.
|Фенербахче
|0:0
|23
|10
|9
|4
|40 - 20
|39
|5.
|Антальяспор
|22
|10
|5
|7
|25 - 26
|35
|6.
|Трабзонспор
|23
|10
|5
|8
|22 - 22
|35
|7.
|Коньяспор
|23
|8
|8
|7
|26 - 27
|32
|8.
|Бурсаспор
|23
|9
|4
|10
|24 - 29
|31
|9.
|Османлыспор
|0:0
|23
|7
|10
|6
|28 - 24
|31
|10.
|Карабюкспор
|23
|9
|3
|11
|25 - 30
|30
|11.
|Касымпаша
|1:2
|23
|8
|4
|11
|30 - 30
|28
|12.
|Кайсериспор
|2:1
|23
|8
|4
|11
|28 - 36
|28
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|22
|7
|6
|9
|16 - 27
|27
|14.
|Генчлербирлиги
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|15.
|Аланьяспор
|23
|7
|4
|12
|34 - 43
|25
|16.
|Ризеспор
|23
|5
|5
|13
|23 - 38
|20
|17.
|Аданаспор
|23
|4
|5
|14
|20 - 37
|17
|18.
|Газиантепспор
|22
|4
|4
|14
|18 - 37
|16
Второй тайм
77'
Тити получает желтую карточку.
77'
Лаваль Рахим получает желтую карточку.
76'
Касымпаша производит замену. Дурак Абдулла уходит, и Cristian Guanca заменяет его
75'
Ротман Райко получает желтую карточку.
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лаваль Рахим.
71'
Тюрюдж Дениз получает желтую карточку.
70'
Торун Тунай получает желтую карточку.
68'
Касымпаша производит замену. Samuel Emem Eduok уходит, и Шахин Тургут заменяет его
62'
Касымпаша производит замену. Бюйюк Адем уходит, и Торун Тунай заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тюрюдж Дениз.
24'
Сари Вейсел получает желтую карточку.
22'
Бюйюк Адем получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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