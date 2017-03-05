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Стадион:
Истанбул Башакшехир
2:1
Конец матча
Аланьяспор
0'
25' Желтая карточка
Вишча Эдин
1:0
38' Гол
Вишча Эдин
2:0
50' Гол
Пектемек Мустафа
2:1
57' Гол
Фернандес Джуниор
72' Желтая карточка
Омеруо Кеннет
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
Буюкшехир производит замену. Юндер Дженгиз уходит, и Наполеони Стефано заменяет его
83'
Аланьяспор производит замену. Н'Сакала Фабрис уходит, и Гуррье Вильд-Дональд заменяет его
76'
Аланьяспор производит замену. Кандеяш Даниэл уходит, и Плет Глейнор заменяет его
Желтая карточка
72'
Омеруо Кеннет получает желтую карточку.
68'
Буюкшехир производит замену. Пектемек Мустафа уходит, и Адебайор Эммануэль заменяет его

65'
Аланьяспор производит замену. Сакей Айзаак уходит, и Эмир Беркан заменяет его
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фернандес Джуниор.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пектемек Мустафа.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вишча Эдин.
34'
Буюкшехир производит замену. Белёзоглу Эмре уходит, и Озмерт Хакан заменяет его
Желтая карточка
25'
Вишча Эдин получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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