Стадион: Анталья Арена Зрители: 15350
2:2
Второй тайм: 72'
0:1
24' ГолБрума Арминду
24' Желтая карточкаБрума Арминду
0:2
36' ГолДердийок Эрен
1:2
44' ГолSerge Mbilla Etame
2:2
53' ГолКадах Дениз
57' Желтая карточкаЧигерчи Толга
Второй тайм
72'
71'
71'
Матч возобновится спорным мячом
71'
Мбилла Этаме получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
71'
Мбилла Этаме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Мбилла Этаме из команды Антальяспор опасно играет. Чуть не пострадал Шеджу Орельен.
69'
Мбилла Этаме из команды Антальяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Дердийок Эрен коснулся мяча рукой.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 15350 болельщиков
66'
66'
Анжело Диего возвращается на поле, всё в порядке.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Анжело Диего получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
Анжело Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Кайя Семих из команды Галатасарай делает подножку. Мбилла Этаме заработал фол.
64'
ШТАНГА! Брума Арминду попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
64'
64'
64'
Тактическая замена. Кароль Лионель уходит с поля и его заменяет Линнес Мартин
63'
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Антальяспор
61'
Шеджу Орельен из команды Галатасарай бьет головой мимо ворот
61'
Брума Арминду из команды Галатасарай делает навес
61'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай разыграл угловой с правого угла.
61'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Анжело Диего отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
60'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает подножку. Шарлес Фернандо заработал фол.
58'
Мбилла Этаме из команды Антальяспор опасно играет. Чуть не пострадал Муслера Фернандо.
58'
58'
Инан Селчук выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Озкан Сердар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Чигерчи Толга получает желтую карточку.
57'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает подножку. Кадах Дениз заработал фол.
57'
Муслера Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Озкан Сердар из команды Антальяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
55'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор опасно играет. Чуть не пострадал Чалык Ахмет.
53'
Данило Кампос сделал результативную передачу.
53'
Кадах Дениз из команды Антальяспор добил мяч в ворота.
53'
Данило Кампос из команды Антальяспор делает отличный пас
53'
Кароль Лионель возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай делает подножку. Чико Луис заработал фол.
52'
Чико Луис из команды Антальяспор опасно играет. Чуть не пострадал Дердийок Эрен.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Кароль Лионель получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
49'
Кароль Лионель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Чико Луис из команды Антальяспор опасно играет. Чуть не пострадал Кароль Лионель.
48'
Чалык Ахмет атакует сзади соперника. Мбилла Этаме пострадал.
48'
Данило Кампос из команды Антальяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Кадах Дениз из команды Антальяспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
47'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Кароль Лионель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Айтач Сакыб из команды Антальяспор делает навес
46'
Тактическая замена. Дурсун Салих уходит с поля и его заменяет Йылдырым Зеки
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Чико Луис из команды Антальяспор делает подножку. Кароль Лионель заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
44'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Мбилла Этаме!
44'
Шеджу Орельен ошибается в защите.
44'
Челюстка Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кароль Лионель из команды Галатасарай делает навес
43'
Озкан Сердар из команды Антальяспор в офсайде
43'
Брума Арминду наказан за толчок Чико Луис
43'
Озкан Сердар из команды Антальяспор в офсайде
42'
Брума Арминду из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Брума Арминду из команды Галатасарай устремляется вперед с мячом.
42'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Озтекин Ясин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Челюстка Ондржей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Чалык Ахмет из команды Галатасарай опасно играет. Чуть не пострадал Мбилла Этаме.
42'
Кароль Лионель из команды Галатасарай. Это Озкан Сердар заработал фол.
41'
41'
Мбилла Этаме бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
40'
Данило Кампос из команды Антальяспор делает пас партнеру.
40'
Данило Кампос из команды Антальяспор устремляется вперед с мячом.
40'
Удар от ворот произведет Антальяспор
39'
38'
38'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Кадах Дениз из команды Антальяспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
38'
Данило Кампос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Инан Селчук атакует сзади соперника. Айтач Сакыб пострадал.
37'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Жозуэ Филипе сделал результативную передачу.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Дердийок Эрен отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
35'
35'
Анжело Диего из команды Антальяспор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
35'
34'
Данило Кампос бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
33'
Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
33'
Жозуэ Филипе наказан за толчок Озкан Сердар
33'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор делает подножку. Шеджу Орельен заработал фол.
32'
Муслера Фернандо вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Озкан Сердар из команды Антальяспор подал угловой слева.
31'
Мбилла Этаме из команды Антальяспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
30'
Данило Кампос из команды Антальяспор остановил атаку, перехватив мяч.
30'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Матч возобновится спорным мячом
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
28'
Анжело Диего бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Кайя Семих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Анжело Диего исполняет штрафной удар, но его блокируют
26'
Чалык Ахмет из команды Галатасарай опасно играет. Чуть не пострадал Мбилла Этаме.
26'
Чалык Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Брума Арминду записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
24'
Жозуэ Филипе сделал результативную передачу.
24'
Брума Арминду получает желтую карточку за неспортивное поведение
24'
Брума Арминду из команды Галатасарай играет в стеночку. Жозуэ Филипе был стеночкой.
23'
Мбилла Этаме нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Кадах Дениз из команды Антальяспор делает передачу одноклубнику.
23'
22'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай делает подножку. Озкан Сердар заработал фол.
22'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
22'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай делает навес
22'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай разыграл угловой с правого угла.
21'
Анжело Диего выбил мяч на угловой.
21'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
20'
19'
Кадах Дениз из команды Антальяспор делает подножку. Озтекин Ясин заработал фол.
18'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай в офсайде
18'
17'
17'
17'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Айтач Сакыб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает навес
15'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Шеджу Орельен из команды Галатасарай остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Озкан Сердар из команды Антальяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
11'
Жозуэ Филипе нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Жозуэ Филипе из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
9'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Чалык Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Шарлес Фернандо из команды Антальяспор делает навес
8'
Данило Кампос из команды Антальяспор в офсайде
8'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Данило Кампос из команды Антальяспор разыграл угловой с левого угла.
7'
Мбилла Этаме бьет и мяч от рикошета проходит мимо
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
Данило Кампос из команды Антальяспор делает подножку. Инан Селчук заработал фол.
4'
Чико Луис из команды Антальяспор делает подножку. Дердийок Эрен заработал фол.
4'
Данило Кампос из команды Антальяспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Озкан Сердар из команды Антальяспор делает навес
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Жозуэ Филипе бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
2'
Брума Арминду из команды Галатасарай делает навес прямо в штрафную.
2'
Озтекин Ясин атакует сзади соперника. Озкан Сердар пострадал.
1'
Игрок клуба "Антальяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Матч остановлен
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Антальяспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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