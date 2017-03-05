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Стадион: 5 Очак
0:1
29' ГолЙонссон Йенс
67' Желтая карточкаAhmet Dereli
78' Желтая карточкаDigao I
|
29'
0:1
67'
78'
79'
Состав команд
Аданаспор
- Основной состав
- 26 Итанж Шарль Вратарь
- 66 Пехливан Халиль Защитник
- 77 Коман Владимир Полузащитник
- 9 Гуэйе Магайе Нападающий
- 80 Рони Нападающий
- 10 Vinicius XII
- 53 Didi
- 27 Cem Ozdemir
- 32 Renan Foguinho
- 5 Mauricio Ramos
- 22 Digao I
- Запасные игроки
- 1 Акьюз Хайрулла Вратарь
- 3 Виера Усман Защитник
- 99 Рейналдо Нападающий
- 7 Ahmet Dereli
- 8 Ahmet Bahcivan
- 21 Emre Uruc
- 6 Mustafa Sami Can Keskin
- Главный тренер: Levent Sahin
Коньяспор
- Основной состав
- 30 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 26 Вукович Ягош Защитник
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 3 Дуглас Барри Защитник
- 18 Хаджиахметович Амир Полузащитник
- 8 Чамдалы Али Полузащитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 7 Шахинер Омер Али Полузащитник
- 9 Рангелов Димитар Нападающий
- 10 Баич Риад Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Таракчи Кайя Вратарь
- 5 Ай Селим Защитник
- 61 Сонмез Халил Полузащитник
- 27 Меха Албан Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 2 Фындыклы Волкан Полузащитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- Главный тренер: Коджаман Айкют
Предыдущие игры
Аданаспор (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 25.02.2017 Аланьяспор 4:1 Аданаспор С
- 19.02.2017 Аданаспор 1:5 Османлыспор С
- 13.02.2017 Газиантепспор 1:0 Аданаспор С
- 30.01.2017 Аданаспор 2:0 Касымпаша С
- 21.01.2017 Бурсаспор 0:1 Аданаспор С
- 15.01.2017 Фенербахче 2:2 Аданаспор С
- 24.12.2016 Аданаспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 18.12.2016 Аданаспор 2:1 Кайсериспор С
- 09.12.2016 Трабзонспор 4:1 Аданаспор С
- 04.12.2016 Аданаспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 26.11.2016 Антальяспор 1:0 Аданаспор С
- 19.11.2016 Аданаспор 1:2 Бешикташ С
- 06.11.2016 Ризеспор 2:2 Аданаспор С
- 29.10.2016 Аданаспор 0:1 Галатасарай С
- 22.10.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Аданаспор С
- 15.10.2016 Аданаспор 1:2 Карабюкспор С
- 02.10.2016 Коньяспор 1:0 Аданаспор С
- 26.09.2016 Аданаспор 3:2 Аланьяспор С
- 21.09.2016 Эрзинкан Рефахиеспор 3:2 Аданаспор К
- 18.09.2016 Османлыспор 1:0 Аданаспор С
Коньяспор (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 25.02.2017 Коньяспор 1:1 Трабзонспор С
- 19.02.2017 Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор С
- 12.02.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор С
- 30.01.2017 Бешикташ 5:1 Коньяспор С
- 21.01.2017 Коньяспор 2:1 Ризеспор С
- 14.01.2017 Коньяспор 0:1 Галатасарай С
- 25.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:0 Коньяспор С
- 18.12.2016 Карабюкспор 1:1 Коньяспор С
- 11.12.2016 Коньяспор 1:0 Кайсериспор С
- 08.12.2016 Коньяспор 0:1 Гент ЛЕ
- 04.12.2016 Аланьяспор 2:3 Коньяспор С
- 28.11.2016 Коньяспор 1:1 Османлыспор С
- 24.11.2016 Шахтёр Дн 4:0 Коньяспор ЛЕ
- 19.11.2016 Газиантепспор 0:3 Коньяспор С
- 06.11.2016 Коньяспор 2:1 Касымпаша С
- 03.11.2016 Брага 3:1 Коньяспор ЛЕ
- 29.10.2016 Бурсаспор 2:0 Коньяспор С
- 24.10.2016 Коньяспор 0:1 Фенербахче С
- 20.10.2016 Коньяспор 1:1 Брага ЛЕ
- 16.10.2016 Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор С
Последние игры между собой
Аданаспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Коньяспор: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
- 02.10.2016 Коньяспор 1:0 Аданаспор Суперлига
- 14.04.2013 Коньяспор 1:0 Аданаспор Турецкая первая лига
- 25.11.2012 Аданаспор 2:1 Коньяспор Турецкая первая лига
- 29.04.2012 Коньяспор 0:2 Аданаспор Турецкая первая лига
- 10.12.2011 Аданаспор 0:0 Коньяспор Лига А
- 17.05.2010 Коньяспор 3:1 Аданаспор Лига А
- 17.04.2010 Коньяспор 0:0 Аданаспор Лига А
- 29.11.2009 Аданаспор 0:0 Коньяспор Лига А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|23
|16
|5
|2
|45 - 18
|53
|2.
|Истанбул Башакшехир
|23
|14
|7
|2
|40 - 17
|49
|3.
|Галатасарай
|22
|12
|4
|6
|40 - 22
|40
|4.
|Фенербахче
|0:0
|23
|10
|9
|4
|40 - 20
|39
|5.
|Антальяспор
|22
|10
|5
|7
|25 - 26
|35
|6.
|Трабзонспор
|23
|10
|5
|8
|22 - 22
|35
|7.
|Коньяспор
|23
|8
|8
|7
|26 - 27
|32
|8.
|Бурсаспор
|23
|9
|4
|10
|24 - 29
|31
|9.
|Османлыспор
|0:0
|23
|7
|10
|6
|28 - 24
|31
|10.
|Карабюкспор
|23
|9
|3
|11
|25 - 30
|30
|11.
|Касымпаша
|1:2
|23
|8
|4
|11
|30 - 30
|28
|12.
|Кайсериспор
|2:1
|23
|8
|4
|11
|28 - 36
|28
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|22
|7
|6
|9
|16 - 27
|27
|14.
|Генчлербирлиги
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|15.
|Аланьяспор
|23
|7
|4
|12
|34 - 43
|25
|16.
|Ризеспор
|23
|5
|5
|13
|23 - 38
|20
|17.
|Аданаспор
|23
|4
|5
|14
|20 - 37
|17
|18.
|Газиантепспор
|22
|4
|4
|14
|18 - 37
|16
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Коньяспор производит замену. Йонссон Йенс уходит, и Сонмез Халил заменяет его
79'
Аданаспор производит замену. Cem Ozdemir уходит, и Рейналдо заменяет его
78'
Digao получает желтую карточку.
76'
Коньяспор производит замену. Рангелов Димитар уходит, и Фындыклы Волкан заменяет его
67'
Ahmet Dereli получает желтую карточку.
62'
Аданаспор производит замену. Сантос Сильва Винициус уходит, и Ahmet Dereli заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Коньяспор производит замену. Дуглас Барри уходит, и Фофана Морике заменяет его
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Йонссон Йенс.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на 5 Ocak Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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