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Стадион:
Аданаспор
0:1
Конец матча
Коньяспор
0'
0:1
29' Гол
Йонссон Йенс
67' Желтая карточка
Ahmet Dereli
78' Желтая карточка
Digao I
90'+22
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Коньяспор производит замену. Йонссон Йенс уходит, и Сонмез Халил заменяет его
79'
Аданаспор производит замену. Cem Ozdemir уходит, и Рейналдо заменяет его
Желтая карточка
78'
Digao получает желтую карточку.
76'
Коньяспор производит замену. Рангелов Димитар уходит, и Фындыклы Волкан заменяет его
Желтая карточка
67'
Ahmet Dereli получает желтую карточку.

62'
Аданаспор производит замену. Сантос Сильва Винициус уходит, и Ahmet Dereli заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Коньяспор производит замену. Дуглас Барри уходит, и Фофана Морике заменяет его
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Йонссон Йенс.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на 5 Ocak Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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