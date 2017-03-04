Стадион: Водафон Арена Зрители: 31123
16' Желтая карточкаГенюл Гёкхан
18' Желтая карточкаНукан Атынч
28' Желтая карточкаКуарежма Рикарду
1:0
41' ГолГенюл Гёкхан
45' Желтая карточкаАли Якуби Мохамед
52' Желтая карточкаMarwane Saadane
66' Желтая карточкаЯлчин Робин
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Обоабона Годфри из команды Ризеспор сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
94'
Янтшер Якоб из команды Ризеспор подал угловой справа.
94'
Генюл Гёкхан выбил мяч на угловой.
93'
Янтшер Якоб из команды Ризеспор подал угловой справа.
93'
93'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Абубакар Венсан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
92'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
92'
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Инлер Гёкхан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Инлер Гёкхан нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
90'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Эдомвоньи Брайт выбил мяч подальше от ворот.
89'
89'
Тактическая замена. Озьякуп Огузхан уходит с поля и его заменяет Инлер Гёкхан
88'
Квеуке Леони не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
87'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор делает пас партнеру.
87'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Оваджиклы Орхан из команды Ризеспор делает навес
86'
Тактическая замена. Исмаил Дхурхам уходит с поля и его заменяет Чек Озгюр
86'
86'
Абубакар Венсан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
85'
Али Якуби Мохамед из команды Ризеспор делает подножку. Абубакар Венсан заработал фол.
83'
82'
82'
Янтшер Якоб из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Янтшер Якоб из команды Ризеспор разыграл угловой с левого угла.
82'
Марсело Антонио выбил мяч на угловой.
82'
Исмаил Дхурхам из команды Ризеспор делает навес
80'
80'
Талиска Андерсон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Бабель Райан из команды Бешикташ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
80'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ делает подножку. Тушыньски Патрык заработал фол.
79'
77'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Исмаил Дхурхам из команды Ризеспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
75'
Диалло Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Али Якуби Мохамед ошибается в защите.
74'
Тактическая замена. Тосун Дженк уходит с поля и его заменяет Абубакар Венсан
73'
Нияз Реджеп из команды Ризеспор опасно играет. Чуть не пострадал Озьякуп Огузхан.
73'
Оваджиклы Орхан из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
73'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Квеуке Леони из команды Ризеспор делает навес
71'
71'
Озьякуп Огузхан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Оваджиклы Орхан из команды Ризеспор делает подножку. Бабель Райан заработал фол.
69'
Нияз Реджеп из команды Ризеспор делает подножку. Хатчинсон Атиба заработал фол.
69'
После дальнего удара, который нанес Талиска Андерсон мяч отбит вратарем
69'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
68'
После дальнего удара, который нанес Адриано Коррея мяч отбит вратарем
68'
Али Якуби Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
67'
67'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой справа.
67'
Нукан Атынч из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Талиска Андерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Тактическая замена. Носа Игьебор уходит с поля и его заменяет Тушыньски Патрык
66'
Ялчин Робин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
66'
Ялчин Робин совершает грубый фол. Озьякуп Огузхан был жертвой
64'
Тактическая замена. Куарежма Рикарду уходит с поля и его заменяет Арслан Толгай-Али
63'
63'
Эдомвоньи Брайт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Обоабона Годфри выбил мяч на угловой.
63'
Обоабона Годфри из команды Ризеспор остановил атаку, перехватив мяч.
62'
61'
Марсело Антонио из команды Бешикташ. Это Квеуке Леони заработал фол.
61'
60'
Обоабона Годфри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
Тактическая замена. Marwane Saadane уходит с поля и его заменяет Янтшер Якоб
58'
58'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 31123 болельщиков
57'
Талиска Андерсон отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
56'
Marwane Saadane из команды Ризеспор делает подножку. Адриано Коррея заработал фол.
55'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Ялчин Робин из команды Ризеспор делает навес
54'
54'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
52'
Нукан Атынч из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
52'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Marwane Saadane тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
52'
Marwane Saadane из команды Ризеспор. Это Куарежма Рикарду заработал фол.
51'
Марсело Антонио из команды Бешикташ делает подножку. Квеуке Леони заработал фол.
50'
50'
Бабель Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Куарежма Рикарду исполняет штрафной удар, но его блокируют
48'
Marwane Saadane из команды Ризеспор делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Али Якуби Мохамед получает желтую карточку за споры
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Оваджиклы Орхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Нияз Реджеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Марсело Антонио из команды Бешикташ делает подножку. Эдомвоньи Брайт заработал фол.
43'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает подножку. Носа Игьебор заработал фол.
41'
Адриано Коррея сделал результативную передачу.
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Генюл Гёкхан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
41'
40'
40'
39'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
38'
Нукан Атынч возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Нияз Реджеп из команды Ризеспор подал угловой справа.
38'
Нияз Реджеп бьет и мяч от рикошета проходит мимо
37'
37'
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Нукан Атынч получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
36'
Ялчин Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Генюл Гёкхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Носа Игьебор наказан за толчок Нукан Атынч
30'
30'
30'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
30'
Оваджиклы Орхан выбил мяч на угловой.
29'
Бабель Райан из команды Бешикташ устремляется вперед с мячом.
28'
Куарежма Рикарду получает желтую карточку за споры
28'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
27'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Бабель Райан наказан за толчок Оваджиклы Орхан
25'
25'
Бабель Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Обоабона Годфри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Нияз Реджеп наказан за толчок Озьякуп Огузхан
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
21'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
19'
19'
Нукан Атынч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Нукан Атынч получает желтую карточку за толчок соперника.
18'
16'
Генюл Гёкхан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
16'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает подножку. Нияз Реджеп заработал фол.
16'
Обоабона Годфри из команды Ризеспор остановил атаку, перехватив мяч.
15'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
14'
14'
Марсело Антонио из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
14'
14'
Исмаил Дхурхам выбил мяч на угловой.
14'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
13'
Куарежма Рикарду бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
12'
Marwane Saadane из команды Ризеспор делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
11'
11'
Исмаил Дхурхам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
9'
9'
Талиска Андерсон наказан за толчок Носа Игьебор
8'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор делает подножку. Генюл Гёкхан заработал фол.
7'
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Куарежма Рикарду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Носа Игьебор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
5'
Оваджиклы Орхан выбил мяч на угловой.
4'
4'
Marwane Saadane выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Marwane Saadane выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Удар от ворот произведет Бешикташ
2'
Квеуке Леони бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
2'
2'
Оваджиклы Орхан из команды Ризеспор остановил атаку, перехватив мяч.
2'
Генюл Гёкхан выбил мяч подальше от ворот.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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