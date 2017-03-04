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Стадион: Зрители: 31123
Бешикташ
1:0
Конец матча
Ризеспор
0'
16' Желтая карточка
Генюл Гёкхан
18' Желтая карточка
Нукан Атынч
28' Желтая карточка
Куарежма Рикарду
1:0
41' Гол
Генюл Гёкхан
45' Желтая карточка
Али Якуби Мохамед
52' Желтая карточка
Marwane Saadane
66' Желтая карточка
Ялчин Робин
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Обоабона Годфри из команды Ризеспор сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
94'
Янтшер Якоб из команды Ризеспор подал угловой справа.
94'
Генюл Гёкхан выбил мяч на угловой.
Угловой
93'
Янтшер Якоб из команды Ризеспор подал угловой справа.
93'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

93'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Абубакар Венсан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
92'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
92'
Удар от ворот произведет Ризеспор
91'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Ризеспор
91'
Инлер Гёкхан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Инлер Гёкхан нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
90'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Эдомвоньи Брайт выбил мяч подальше от ворот.
89'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Тактическая замена. Озьякуп Огузхан уходит с поля и его заменяет Инлер Гёкхан
88'
Квеуке Леони не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
Офсайд
87'
Чек Озгюр из команды Ризеспор в офсайде
87'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор делает пас партнеру.
87'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Оваджиклы Орхан из команды Ризеспор делает навес
86'
Тактическая замена. Исмаил Дхурхам уходит с поля и его заменяет Чек Озгюр
86'
Удар от ворот произведет Ризеспор
86'
Абубакар Венсан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
85'
Али Якуби Мохамед из команды Ризеспор делает подножку. Абубакар Венсан заработал фол.
83'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Янтшер Якоб из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
82'
Янтшер Якоб из команды Ризеспор разыграл угловой с левого угла.
82'
Марсело Антонио выбил мяч на угловой.
82'
Исмаил Дхурхам из команды Ризеспор делает навес
80'
Удар от ворот произведет Ризеспор
80'
Талиска Андерсон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Бабель Райан из команды Бешикташ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
80'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ делает подножку. Тушыньски Патрык заработал фол.
79'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор делает навес
77'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Исмаил Дхурхам из команды Ризеспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Диалло Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Али Якуби Мохамед ошибается в защите.
74'
Тактическая замена. Тосун Дженк уходит с поля и его заменяет Абубакар Венсан
Фол, нарушение
73'
Нияз Реджеп из команды Ризеспор опасно играет. Чуть не пострадал Озьякуп Огузхан.
73'
Оваджиклы Орхан из команды Ризеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Квеуке Леони из команды Ризеспор делает навес
71'
Диалло Абдулайе вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Озьякуп Огузхан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Оваджиклы Орхан из команды Ризеспор делает подножку. Бабель Райан заработал фол.
Фол, нарушение
69'
Нияз Реджеп из команды Ризеспор делает подножку. Хатчинсон Атиба заработал фол.
69'
После дальнего удара, который нанес Талиска Андерсон мяч отбит вратарем
69'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
68'
После дальнего удара, который нанес Адриано Коррея мяч отбит вратарем
68'
Али Якуби Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
67'
Диалло Абдулайе вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
67'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой справа.
67'
Нукан Атынч из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Талиска Андерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Тактическая замена. Носа Игьебор уходит с поля и его заменяет Тушыньски Патрык
Желтая карточка
66'
Ялчин Робин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
66'
Ялчин Робин совершает грубый фол. Озьякуп Огузхан был жертвой
64'
Тактическая замена. Куарежма Рикарду уходит с поля и его заменяет Арслан Толгай-Али
63'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Эдомвоньи Брайт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
63'
Обоабона Годфри выбил мяч на угловой.
63'
Обоабона Годфри из команды Ризеспор остановил атаку, перехватив мяч.
62'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
Фол, нарушение
61'
Марсело Антонио из команды Бешикташ. Это Квеуке Леони заработал фол.
61'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Обоабона Годфри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
59'
Тактическая замена. Marwane Saadane уходит с поля и его заменяет Янтшер Якоб
Угловой
58'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
58'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 31123 болельщиков
57'
Талиска Андерсон отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
56'
Marwane Saadane из команды Ризеспор делает подножку. Адриано Коррея заработал фол.
55'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Ялчин Робин из команды Ризеспор делает навес
54'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Удар от ворот произведет Ризеспор
52'
Нукан Атынч из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
52'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
52'
Marwane Saadane тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
52'
Marwane Saadane из команды Ризеспор. Это Куарежма Рикарду заработал фол.
Фол, нарушение
51'
Марсело Антонио из команды Бешикташ делает подножку. Квеуке Леони заработал фол.
50'
Удар от ворот произведет Ризеспор
50'
Бабель Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Куарежма Рикарду исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
48'
Marwane Saadane из команды Ризеспор делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
46'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
47'
Али Якуби Мохамед получает желтую карточку за споры
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Оваджиклы Орхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Нияз Реджеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Марсело Антонио из команды Бешикташ делает подножку. Эдомвоньи Брайт заработал фол.
Фол, нарушение
43'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает подножку. Носа Игьебор заработал фол.
41'
Адриано Коррея сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Генюл Гёкхан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
41'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает навес
40'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Удар от ворот произведет Ризеспор
39'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Травма, повреждение
38'
Нукан Атынч возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Нияз Реджеп из команды Ризеспор подал угловой справа.
38'
Нияз Реджеп бьет и мяч от рикошета проходит мимо
37'
Диалло Абдулайе вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Нукан Атынч получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
36'
Нукан Атынч наказан за толчок Квеуке Леони
36'
Ялчин Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Генюл Гёкхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
32'
Носа Игьебор наказан за толчок Нукан Атынч
30'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Диалло Абдулайе вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
30'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
30'
Оваджиклы Орхан выбил мяч на угловой.
29'
Бабель Райан из команды Бешикташ устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
28'
Куарежма Рикарду получает желтую карточку за споры
28'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
26'
Бабель Райан наказан за толчок Оваджиклы Орхан
25'
Удар от ворот произведет Ризеспор
25'
Бабель Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Обоабона Годфри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает навес
Фол, нарушение
23'
Нияз Реджеп наказан за толчок Озьякуп Огузхан
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
21'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
19'
Игрок клуба "Ризеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Нукан Атынч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор делает навес
Желтая карточка
18'
Нукан Атынч получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
18'
Нукан Атынч наказан за толчок Квеуке Леони
Желтая карточка
16'
Генюл Гёкхан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
16'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает подножку. Нияз Реджеп заработал фол.
16'
Обоабона Годфри из команды Ризеспор остановил атаку, перехватив мяч.
15'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
14'
Удар от ворот произведет Ризеспор
14'
Марсело Антонио из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
Угловой
14'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
14'
Исмаил Дхурхам выбил мяч на угловой.
14'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Удар от ворот произведет Ризеспор
13'
Куарежма Рикарду бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
12'
Marwane Saadane из команды Ризеспор делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
11'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Исмаил Дхурхам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает навес
Фол, нарушение
9'
Нукан Атынч наказан за толчок Квеуке Леони
Фол, нарушение
9'
Талиска Андерсон наказан за толчок Носа Игьебор
8'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор делает подножку. Генюл Гёкхан заработал фол.
7'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
7'
Куарежма Рикарду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Носа Игьебор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
5'
Оваджиклы Орхан выбил мяч на угловой.
4'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
4'
Marwane Saadane выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
4'
Marwane Saadane выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
4'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Удар от ворот произведет Бешикташ
2'
Квеуке Леони бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
2'
Эдомвоньи Брайт из команды Ризеспор делает навес
2'
Оваджиклы Орхан из команды Ризеспор остановил атаку, перехватив мяч.
2'
Генюл Гёкхан выбил мяч подальше от ворот.
1'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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